Каждый из этих этносов внёс свой
Программа тура по дням
Маршрут по острову Хавус. Мастер-классы: грибная похлебка, мусс
После встречи на вокзале Сортавалы вы отправитесь к причалу на берег Ладожского озера, откуда вас ждёт трансфер на мотолодках (10–15 минут) на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер.
Прибытие в глэмпинг.
Вы насладитесь приветственным завтраком и далее вас ждёт активная программа: знакомство с природой острова и лесными богатствами Карелии.
Вы отправитесь на авторский пеший маршрут с гидом по острову Хавус (продолжительность 3 часа, протяженность около 3 км).
Пройдёте через карельскую тайгу, увидите древнейшие геологические породы и подниметесь на 40-метровую скалу Хауккариутта, откуда открывается панорамный вид на Ладожские шхеры.
После прогулки вас ждет вкусный обед-пикник и мастер-класс у костра от шеф-повара ресторана высокой кухни «ВКарелииЕсть» с элементами карельской кухни: грибная похлебка с мясом лося и прочие деликатесы «карельского леса».
После обеда у вас будет свободное время прогуляться, отдохнуть, посидеть с книгой на веранде или у камина.
Мастер-класс — мусс из манной крупы.
Во второй половине дня вас ждет мастер-класс по традиционному карельскому десерту и рассказ гида про традиции карел, в том числе гастрономические.
После активного дня вы поужинаете и отдохнете.
При желании и за доп. плату вы можете заказать русскую баню или баню-фурако прямо на берегу Ладожского озера.
На мотолодках по Ладожским шхерам. Мастер-классы: «рыба на бревне», гравлакс
Утром для вас накроют завтрак в карельском стиле.
Далее вы отправитесь на маршрут на мотолодках по Ладожским шхерам (около 4 часов) с восхождением на панорамные точки Ладожских шхер.
Ладожские шхеры — живописный архипелаг на севере Ладожского озера, состоящий из множества небольших скалистых островов, разделенных проливами.
Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер — это так называемые «рифовые горы».
Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.
На маршруте будет организован горячий обед-пикник.
Вас ждет мастер-класс у костра: «рыба на бревне», а также лохикейтто — уха с красной рыбой, сбитень и не только.
После прогулки у вас будет возможность отдохнуть, пообщаться, поиграть в настольные игры или прогуляться по территории глэмпинга.
Далее вас ждет мастер-класс по гравлаксу и разделка форели по тримам.
Вы узнаете древние особенности приготовления рыбы, дошедшие до наших дней, поучаствуете в процессе засолки радужной форели.
По маркировке ТРИМ с буквенным обозначением на упаковке можно определить сколько удалено костей, плавников, брюшек и т. д. и можно выбрать ту или иную разделку рыбы.
Вечером по программе — гала-ужин в ресторане с видом на Ладогу и дегустация рыбных блюд северной и карельской кухни: финский яичный салат с красной икрой, котлетки из форели, карельский традиционный ржаной пирог с белой рыбой (иммерсивная подача от шеф-повара ресторана высокой кухни «ВКарелииЕсть»), карельский пирог с ягодами.
Горный парк «Рускеала». Мастер-класс по калиткам
Завтрак.
Мастер-класс по калиткам.
Калитка — главный символ и бренд Республики Карелия. На мастер-классе вы узнаете о древнейших способах выпечки калиток, познакомитесь с обычаями обрядовой выпечки и создадите свою уникальную калитку.
В финале вас ждет сюрприз — дегустация гравлакса на калитках с водкой.
Обед в глэмпинге.
После мастер-класса у вас будет свободное время, чтобы собраться, пообедать и далее вы отправитесь на мотолодках на причал, где вас будет ждать трансфер до горного парка «Рускеала» (1 час в пути).
Здесь вас ждет наземная экскурсия с гидом. Рускеальский мраморный карьер. Карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами.
Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России. Разработка здесь началась в 1765 году. Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.
Возвращение в Сортавалу.
После экскурсии по горному парку вы отправитесь обратно в Сортавалу на уникальном «Рускеальском экспрессе».
Это туристический ретропоезд на паровозной тяге, курсирующий по маршруту сухопутной дороги, по которой раньше доставляли рускеальский мрамор до Ладожского озера.
После прибытия в город вас ждет вечерняя прогулка с гидом, рассказ о городе Сортавала.
Посещение сувенирного магазина и отъезд домой.
Обратные билеты нужно купить на поезд №160А с отправлением из Сортавалы в 20:37 в заключительный день тура.
Проживание
Тур предусматривает проживание в купольном глэмпинге Lago Ladoga. Он находится в самом живописном месте Ладожских шхер — на острове Хавус в окружении соснового леса.
Доплата за одноместное размещение в куполе — 15 000 руб.
Третьему человеку в шатре, при размещении на дополнительном спальном месте наверху, мы предоставляем скидку 10%.
Варианты проживания
Купольный глэмпинг Lago Ladoga
Круглогодичный глэмпинг в республике Карелия на острове Хавус. Размещение в комфортабельных геокуполах в Ладожских шхерах.
Геокупола — 13 модулей с видом на лес или Ладогу.
- Пеллетный камин.
- Электро-простыни.
- Панорамное окно.
- Три варианта освещения.
- Розетки для зарядки телефонов.
- Графин с водой и стаканы.
- Журнальный столик и два кресла.
- Прикроватный стол-поднос.
- Кровати бокс-спринг + доп. место сверху.
- Шкаф для верхней одежды и стеллаж для вещей.
- Большое зеркало.
- Тапочки, полотенца для лица и тела на каждого гостя.
- Туалетная комната (биотуалет, умывальник с водой комнатной температуры).
Вместимость: 1–3 взрослых человек или 1–4 человека с детьми.
Возраст детей — старше 7 лет.
Возможно размещение с животными.
Дополнительное спальное место: расположено над уборной, крутая лестница (под 90 градусов), размер спального места — 1,4 х 2 м, максимально допустимый вес — 120 кг.
Биотуалет: современный биотуалет, удобен и прост в использовании, заправляется специальной жидкостью для предотвращения распространения запаха.
На территории:
- Большая лаундж-зона — ресторан, вместимость — 39 человек. Большие столы, дизайнерские стулья, чайная зона, авторские светильники, зона камина с креслами, витрина с сувенирами, проектор, настольные игры, открытая веранда.
- Малая лаундж-зона, вместимость — 25 человек. Большие столы, дизайнерские стулья, напольные подушки–пуфы, бескаркасные диваны–пуфы, стеллаж, авторские светильники, плазменный телевизор, проектор и экран, флип-чарт.
- 13 утепленных жилых геокуполов, вместимость — 3 человека.
- Общественный туалет, 2 кабинки.
- Душевые на территории, 3 кабинки.
- Баня-фурако на берегу Ладоги, 2 купели, вместимость — по 4 человека.
- Русская баня, вместимость — 6 человек.
- Деревянные дорожки.
- Костровая зона.
- Мангальная зона.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Двухместное размещение в глэмпинге (2 ночи)
- Трехразовое питание по программе (кроме ужина в последний день)
- Трансферы по программе
- 5 кулинарных мастер-классов
- Авторский маршрут с гидом по острову Хавус
- Маршрут по Ладожским шхерам
- Билеты на «Рускеальский экспресс»
- Работа поваров, официантов и другого персонала глэмпинга
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Сортавалы и обратно
- Ужин в последний день тура
- Посещение бани-фурако (сеанс до 2 часов) - 6 000 руб
- Посещение русской бани (сеанс 2 часа, до 4 человек) - 8 000 руб
- Одноместное размещение в куполе - 15 000 руб. /чел
- Сувениры и доп. услуги в глэмпинге
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Личные вещи и снаряжение:
- документы в герметичной упаковке: паспорт, медицинский полис;
- рюкзак или дорожную сумку;
- индивидуальную аптечку;
- средства личной гигиены;
- купальные принадлежности и сланцы (для посещения бани или фурако);
- сменное бельё.
Одежда и обувь:
- удобную спортивную одежду для прогулок на природе (по погоде);
- 2 пары обуви: треккинговые ботинки / резиновые сапоги + кроссовки / легкие сменные ботинки;
- влаго- и ветрозащитную одежду для путешествий по озеру;
- головной убор (кепку, панаму, спортивную шапку).
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Кто будет сопровождать меня в путешествии?
Во время этого тура с вами будет работать целая команда специалистов:
- профессиональные местные гиды, которые встретят вас на вокзале и будут с группой на протяжении всей поездки;
- опытные водители и капитаны будут управлять лодками на Ладоге;
- повар в глэмпинге будет готовить для вас вкусные и питательные завтраки, обеды и ужины с блюдами карельской кухни.
Как будут кормить?
В стоимость программы включено трехразовое питание (кроме ужина в последний день), а также разнообразные дегустации блюд местной кухни и напитков.
В этом туре вы научитесь готовить грибную похлебку, мариновать рыбу по традиционным рецептам, запекать на костре форель, печь калитки с разными начинками и карельские десерты.
В меню будут гравлакс (слабосоленая форель в скандинавском стиле), карельские рыбные супы, кулебяки, пироги-рыбники, десерты и выпечка с местными ягодами. Вы также попробуете оленину, мясо лося, лесную дичь, чай на карельских травах и традиционные настойки.
Будет ли мобильная связь?
Устойчивой сотовой связи в глэмпинге нет. Мобильный сигнал можно «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.
Какая будет погода?
Средняя температура в мае составляет +13-14°С.
С июня до середины сентября +17-18°С, днем воздух может прогреться до +23°С и выше.
Есть ли возрастные ограничения?
Данный тур подходит для взрослых и детей старше 14 лет.
На какое время брать билеты?
Путешествие начинается в Сортавале, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы. Рекомендуем приобретать билеты на поезд №160В с прибытием из Москвы.
Обратные билеты нужно купить на поезд №160А с отправлением из Сортавалы в 20:37 в заключительный день тура.
Какой транспорт используется на маршруте?
Автотрансферы по маршруту будут организованы на туристических микроавтобусах.
Трансферы и путешествие по Ладоге будут проходить на моторных лодках.