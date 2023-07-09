1 день

Маршрут по острову Хавус. Мастер-классы: грибная похлебка, мусс

После встречи на вокзале Сортавалы вы отправитесь к причалу на берег Ладожского озера, откуда вас ждёт трансфер на мотолодках (10–15 минут) на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер.

Прибытие в глэмпинг.

Вы насладитесь приветственным завтраком и далее вас ждёт активная программа: знакомство с природой острова и лесными богатствами Карелии.

Вы отправитесь на авторский пеший маршрут с гидом по острову Хавус (продолжительность 3 часа, протяженность около 3 км).

Пройдёте через карельскую тайгу, увидите древнейшие геологические породы и подниметесь на 40-метровую скалу Хауккариутта, откуда открывается панорамный вид на Ладожские шхеры.

После прогулки вас ждет вкусный обед-пикник и мастер-класс у костра от шеф-повара ресторана высокой кухни «ВКарелииЕсть» с элементами карельской кухни: грибная похлебка с мясом лося и прочие деликатесы «карельского леса».

После обеда у вас будет свободное время прогуляться, отдохнуть, посидеть с книгой на веранде или у камина.

Мастер-класс — мусс из манной крупы.

Во второй половине дня вас ждет мастер-класс по традиционному карельскому десерту и рассказ гида про традиции карел, в том числе гастрономические.

После активного дня вы поужинаете и отдохнете.

При желании и за доп. плату вы можете заказать русскую баню или баню-фурако прямо на берегу Ладожского озера.