Персональная экскурсия по секретным местам Ладожских шхер

Если вы любите сами задавать вопросы и цените свое время – тогда индивидуальная экскурсия по секретным местам Ладожских шхер, это для вас.

Можно больше увидеть и дольше созерцать пейзажи, уединенно побыть и перезагрузиться, не торопясь и без оглядки на других.
5
1 отзыв
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает:

  • Наше приключение начинается у Валаамского причала, выходим в залив Ляппяярви, по левому борту остров Риеккалансаари.
  • Потом мыс Таруниемм, а затем – короткая передышка (минут на 7-10, или оставим на обратный путь) у острова Хавус.
Заходим в национальный парк Ладожские шхеры. Высадимся на Хонкасало (или Пиени-Хепосаариа, или наоборот на обратном пути) на 30-40 минут, чтобы показать вам заповедные тропы, сокровенные уголки и секретные места Ладожских шхер. Во время прогулки по Ладоге вы сможете выходить на палубу – на нос или на корму (после остановки, конечно), чтобы насладиться пейзажами, сделать крутые фото и видео. А если повезет, увидим ладожскую нерпу! Капитан расскажет вам самые захватывающие истории и проведет самым интересным маршрутом. Важная информация:.
  • Просьба прибывать на место встречи за 15 минут до начала экскурсии.
  • Одевайтесь по погоде, выбирайте удобную одежду и обувь с нескользящей подошвой.
  • Прогулка не рекомендуется людям с проблемами позвоночника и беременным женщинам.
  • В случае неблагоприятных погодных условий поездка может быть перенесена или отменена из соображений безопасности.

Экскурсии проводятся ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Остров Риеккалансаари
  • Церковь Николая Чудотворца
  • Гидрогородок
  • Мыс Таруниемм
  • Дачу Винтера
  • Остров Хавус
  • Национальный парк Ладожские шхеры
  • Остров Хонкасало
  • Остров Пиени-Хепосари
  • А так же потаенные и секретные места шхер
Что включено
  • Страховка пассажиров
  • Услуги Капитана
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Сортавала, ул. Валаамская 1
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсии проводятся ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Просьба прибывать на место встречи за 15 минут до начала экскурсии
  • Одевайтесь по погоде, выбирайте удобную одежду и обувь с нескользящей подошвой
  • Прогулка не рекомендуется людям с проблемами позвоночника и беременным женщинам
  • В случае неблагоприятных погодных условий поездка может быть перенесена или отменена из соображений безопасности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Антонина
14 авг 2025
Прогулка на катере просто супер. Была наша мечта… она сбылась. По воле случая катер с именем МЕЧТА!!!! Огромное СПАСИБО капитану Сергею. Приятное, душевное общение. Интересные рассказы. Дети в восторге, облазили весь катер, посидели везде. Желаем процветания и хороших пассажиров.

Входит в следующие категории Сортавалы

