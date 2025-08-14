Если вы любите сами задавать вопросы и цените свое время – тогда индивидуальная экскурсия по секретным местам Ладожских шхер, это для вас.
Можно больше увидеть и дольше созерцать пейзажи, уединенно побыть и перезагрузиться, не торопясь и без оглядки на других.
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Наше приключение начинается у Валаамского причала, выходим в залив Ляппяярви, по левому борту остров Риеккалансаари.
- Потом мыс Таруниемм, а затем – короткая передышка (минут на 7-10, или оставим на обратный путь) у острова Хавус.
Заходим в национальный парк Ладожские шхеры. Высадимся на Хонкасало (или Пиени-Хепосаариа, или наоборот на обратном пути) на 30-40 минут, чтобы показать вам заповедные тропы, сокровенные уголки и секретные места Ладожских шхер. Во время прогулки по Ладоге вы сможете выходить на палубу – на нос или на корму (после остановки, конечно), чтобы насладиться пейзажами, сделать крутые фото и видео. А если повезет, увидим ладожскую нерпу! Капитан расскажет вам самые захватывающие истории и проведет самым интересным маршрутом. Важная информация:.
- Просьба прибывать на место встречи за 15 минут до начала экскурсии.
- Одевайтесь по погоде, выбирайте удобную одежду и обувь с нескользящей подошвой.
- Прогулка не рекомендуется людям с проблемами позвоночника и беременным женщинам.
- В случае неблагоприятных погодных условий поездка может быть перенесена или отменена из соображений безопасности.
Экскурсии проводятся ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Риеккалансаари
- Церковь Николая Чудотворца
- Гидрогородок
- Мыс Таруниемм
- Дачу Винтера
- Остров Хавус
- Национальный парк Ладожские шхеры
- Остров Хонкасало
- Остров Пиени-Хепосари
- А так же потаенные и секретные места шхер
Что включено
- Страховка пассажиров
- Услуги Капитана
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Сортавала, ул. Валаамская 1
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсии проводятся ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Антонина
14 авг 2025
Прогулка на катере просто супер. Была наша мечта… она сбылась. По воле случая катер с именем МЕЧТА!!!! Огромное СПАСИБО капитану Сергею. Приятное, душевное общение. Интересные рассказы. Дети в восторге, облазили весь катер, посидели везде. Желаем процветания и хороших пассажиров.
Входит в следующие категории Сортавалы
