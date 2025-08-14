Что вас ожидает:

Наше приключение начинается у Валаамского причала, выходим в залив Ляппяярви, по левому борту остров Риеккалансаари.

Потом мыс Таруниемм, а затем – короткая передышка (минут на 7-10, или оставим на обратный путь) у острова Хавус.

Заходим в национальный парк Ладожские шхеры. Высадимся на Хонкасало (или Пиени-Хепосаариа, или наоборот на обратном пути) на 30-40 минут, чтобы показать вам заповедные тропы, сокровенные уголки и секретные места Ладожских шхер. Во время прогулки по Ладоге вы сможете выходить на палубу – на нос или на корму (после остановки, конечно), чтобы насладиться пейзажами, сделать крутые фото и видео. А если повезет, увидим ладожскую нерпу! Капитан расскажет вам самые захватывающие истории и проведет самым интересным маршрутом. Важная информация:.

