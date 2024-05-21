В пути вас сопровождает гид-капитан из нашей команды, а на острове Валаам вы проводите время самостоятельно (3 часа). На месте можно забронировать экскурсию по Валааму на автомобиле или гольф-каре. Если интересует эта опция, пожалуйста, напишите нам заранее, мы подробно расскажем о вариантах и стоимости.

Обратите внимание: во время движения бывают волны, на которых катер характерно подпрыгивает. Лучше воздержаться от поездки, если у вас есть какие-то противопоказания, связанные с состоянием здоровья (проблемы с позвоночником, беременность и т. д.).

Три часа на Валааме Начнем наш путь из города Сортавала. За 45 минут мы пройдем по просторам Ладожского озера к одному из островов архипелага Валаам. Там вас ждет трехчасовая самостоятельная прогулка, во время которой вы посетите центральный Спасо-Преображенский собор, Торговую площадь Валаама, Певческое поле и Никольский скит. Если вы захотите, мы можем организовать для вас экскурсию с гидом. Также у вас будет возможность арендовать электровелосипеды или гольф-кар для удобства перемещения по острову. Кроме того, на острове есть различные кафе и рестораны, где можно насладиться отдыхом и вкусной едой. После вашей прогулки мы отправимся в национальный парк «Ладожские Шхеры», где мы зайдем в бухту с отвесными скалами для того, чтобы запечатлеть красоту этого места на фотографиях. Затем мы посетим остров Хонкасало, известный как «крыша Ладоги». Там нас ждет получасовая прогулка с подъемом на чудесную смотровую площадку. По завершении прогулки по национальному парку мы вернемся на причал, полные впечатлений от этого удивительного путешествия. Важная информация: