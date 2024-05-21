О. Валаам, Ладожские Шхеры на катере

На связи отважный сортавальский капитан и большой знаток ладожской стихии. Приглашаю гостей Карелии в яркое водное путешествие. Я отвезу вас на святой остров Валаам, которые вы осмотрите самостоятельно. А после прокачу по национальному парку «Ладожские шхеры». Вы полюбуетесь островами Риеккалансаари, Хавус и Хонкасало. Пройдёте вдоль отвесных скал. И оцените виды на окрестности с «крыши Ладоги».
5
3 отзыва
О. Валаам, Ладожские Шхеры на катере
О. Валаам, Ладожские Шхеры на катере
О. Валаам, Ладожские Шхеры на катере
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 11:00, 15:00

Что вас ожидает:

  • Ладожское озеро
  • Валаамский архипелаг
  • Спасо-Преображенский собор
  • Остров Хонкасало

Описание экскурсии

Три часа на Валааме Начнем наш путь из города Сортавала. За 45 минут мы пройдем по просторам Ладожского озера к одному из островов архипелага Валаам. Там вас ждет трехчасовая самостоятельная прогулка, во время которой вы посетите центральный Спасо-Преображенский собор, Торговую площадь Валаама, Певческое поле и Никольский скит. Если вы захотите, мы можем организовать для вас экскурсию с гидом. Также у вас будет возможность арендовать электровелосипеды или гольф-кар для удобства перемещения по острову. Кроме того, на острове есть различные кафе и рестораны, где можно насладиться отдыхом и вкусной едой. После вашей прогулки мы отправимся в национальный парк «Ладожские Шхеры», где мы зайдем в бухту с отвесными скалами для того, чтобы запечатлеть красоту этого места на фотографиях. Затем мы посетим остров Хонкасало, известный как «крыша Ладоги». Там нас ждет получасовая прогулка с подъемом на чудесную смотровую площадку. По завершении прогулки по национальному парку мы вернемся на причал, полные впечатлений от этого удивительного путешествия. Важная информация:
  • В пути вас сопровождает гид-капитан из нашей команды, а на острове Валаам вы проводите время самостоятельно (3 часа). На месте можно забронировать экскурсию по Валааму на автомобиле или гольф-каре. Если интересует эта опция, пожалуйста, напишите нам заранее, мы подробно расскажем о вариантах и стоимости.
  • Обратите внимание: во время движения бывают волны, на которых катер характерно подпрыгивает. Лучше воздержаться от поездки, если у вас есть какие-то противопоказания, связанные с состоянием здоровья (проблемы с позвоночником, беременность и т. д.).

ежедневно 9:00 11:00 15:00

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 30 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет4 550 ₽
Детский билет3 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ладожское озеро
  • Валаамский архипелаг
  • Спасо-Преображенский собор
  • Остров Хонкасало
Что включено
  • Место в катере, интересные рассказы от капитана
Что не входит в цену
  • Экскурсия, личные расходы, питание
Место начала и завершения?
Ул. Ленина 18, Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно 9:00 11:00 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Дополнительные расходы:
  • Входной билет на о. Валаам - 100 руб. (оплачивается на самом острове)
  • Билет на посещение национального парка «Ладожские шхеры» - 200 руб. с человека
  • Наша команда имеет лицензию Nº Л018-00112-78/00650089 на осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
21 мая 2024
Поездка очень понравилась. Побывали на острове Валаам, в парке Ладожские шхеры, высадились на острове Хонкасало (Крыша Ладоги). Наш капитан показал нам нерп, которые грелись на солнышке. От души рекомендую.
М
19 мая 2024
В
15 мая 2024
Понравились Ладожские Шхеры, очень красивая природа! Валаам немного разочаровал - кафе на 3-, с туалетами проблема, какой то особой атмосферы не почувствовал.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сортавалы

ГрупповыеПешеходныеВодные развлеченияНа весь деньКарелияВыездныеНа катереОстров ВалаамПопулярные местаПрирода и пейзажиВалаам и ШхерыPodborka-testПодборкаЛадожское озеро

Похожие экскурсии из Сортавалы

Остров Валаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере
🚤 На катере
Групповая
6 часов
23 отзыва
Популярное предложение
Водное путешествие на Валаам и Ладожские шхеры
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии на катере по Ладожским шхерам и острову Валаам. Увидите уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: На причале в районе ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 740 за человека
Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы
🚤 На катере
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Популярное предложение
Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы
Путешествуйте по Ладожским шхерам и Валааму на индивидуальном катере из Сортавалы. Живописные бухты, сосновые рощи и незабываемые виды ждут вас
Начало: На ул. Промышленная
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25 000 за всё до 5 чел.
Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
🚤 На катере
Мини-группа
6 часов
12 отзывов
Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
Погрузитесь в атмосферу Сортавалы на групповую экскурсию по Ладожским шхерам. Откройте для себя Валаам и Хонкасало с их уникальными видами и историей
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
4 800 за человека
У нас ещё много экскурсий в Сортавале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Сортавале
ХорошоТам