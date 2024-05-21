На связи отважный сортавальский капитан и большой знаток ладожской стихии. Приглашаю гостей Карелии в яркое водное путешествие. Я отвезу вас на святой остров Валаам, которые вы осмотрите самостоятельно. А после прокачу по национальному парку «Ладожские шхеры». Вы полюбуетесь островами Риеккалансаари, Хавус и Хонкасало. Пройдёте вдоль отвесных скал. И оцените виды на окрестности с «крыши Ладоги».
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 11:00, 15:00
Что вас ожидает:
- Ладожское озеро
- Валаамский архипелаг
- Спасо-Преображенский собор
- Остров Хонкасало
Описание экскурсии
Три часа на Валааме Начнем наш путь из города Сортавала. За 45 минут мы пройдем по просторам Ладожского озера к одному из островов архипелага Валаам. Там вас ждет трехчасовая самостоятельная прогулка, во время которой вы посетите центральный Спасо-Преображенский собор, Торговую площадь Валаама, Певческое поле и Никольский скит. Если вы захотите, мы можем организовать для вас экскурсию с гидом. Также у вас будет возможность арендовать электровелосипеды или гольф-кар для удобства перемещения по острову. Кроме того, на острове есть различные кафе и рестораны, где можно насладиться отдыхом и вкусной едой. После вашей прогулки мы отправимся в национальный парк «Ладожские Шхеры», где мы зайдем в бухту с отвесными скалами для того, чтобы запечатлеть красоту этого места на фотографиях. Затем мы посетим остров Хонкасало, известный как «крыша Ладоги». Там нас ждет получасовая прогулка с подъемом на чудесную смотровую площадку. По завершении прогулки по национальному парку мы вернемся на причал, полные впечатлений от этого удивительного путешествия. Важная информация:
- В пути вас сопровождает гид-капитан из нашей команды, а на острове Валаам вы проводите время самостоятельно (3 часа). На месте можно забронировать экскурсию по Валааму на автомобиле или гольф-каре. Если интересует эта опция, пожалуйста, напишите нам заранее, мы подробно расскажем о вариантах и стоимости.
- Обратите внимание: во время движения бывают волны, на которых катер характерно подпрыгивает. Лучше воздержаться от поездки, если у вас есть какие-то противопоказания, связанные с состоянием здоровья (проблемы с позвоночником, беременность и т. д.).
ежедневно 9:00 11:00 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|4 550 ₽
|Детский билет
|3 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ладожское озеро
- Валаамский архипелаг
- Спасо-Преображенский собор
- Остров Хонкасало
Что включено
- Место в катере, интересные рассказы от капитана
Что не входит в цену
- Экскурсия, личные расходы, питание
Место начала и завершения?
Ул. Ленина 18, Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно 9:00 11:00 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Дополнительные расходы:
- Входной билет на о. Валаам - 100 руб. (оплачивается на самом острове)
- Билет на посещение национального парка «Ладожские шхеры» - 200 руб. с человека
- Наша команда имеет лицензию Nº Л018-00112-78/00650089 на осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
21 мая 2024
Поездка очень понравилась. Побывали на острове Валаам, в парке Ладожские шхеры, высадились на острове Хонкасало (Крыша Ладоги). Наш капитан показал нам нерп, которые грелись на солнышке. От души рекомендую.
М
Мария
19 мая 2024
В
Владимир
15 мая 2024
Понравились Ладожские Шхеры, очень красивая природа! Валаам немного разочаровал - кафе на 3-, с туалетами проблема, какой то особой атмосферы не почувствовал.
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