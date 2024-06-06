Индивидуальные экскурсии в Сортавале с личным гидом

Найдено 51 экскурсия в категории «Индивидуальные» в Сортавале, цены от 790 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
История Сортавалы: факты и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
207 отзывов
Популярное предложение
История Сортавалы: путешествие по следам трех стран
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Сортавале, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Кирова
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
2 500 за всё до 7 чел.
Сортавала - с карелкой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
149 отзывов
В тренде
Сортавала - с карелкой
Открыть яркую историю города, в которой переплелись русское, шведское, финское и карельское прошлое
Начало: На пристани Сортавала или в другом удобном вам мес...
11 июня в 16:30
14 июня в 16:30
от 2 800 за всё до 10 чел.
Сортавала - город трех государств
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
44 отзыва
Сортавала - город трех государств: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Сортавалу, город с богатой историей и культурным наследием. Прогуляйтесь по его улицам и насладитесь видами с горы Кухавуори
Начало: На площади Вяйнемяйнена
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
4 000 за всё до 8 чел.
Сортавала - самый финский город России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
198 отзывов
Сортавала - путешествие сквозь время в самом финском городе России
Погрузитесь в историю и культуру Сортавалы, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В Сортавала, на Пристани
10 июня в 17:00
21 июня в 09:00
от 3 300 за всё до 10 чел.
Паасонвуори, Рускеала, Мраморный каньон и водопады Ахинкоски за один день
Индивидуальная
5 часов
112 отзывов
Однодневная экскурсия: Паасонвуори, Рускеала и водопады Ахинкоски
Карелия - край удивительной природы. Посетите гору Паасо, водопады Ахинкоски и знаменитый парк Рускеала с его Мраморным каньоном за один день
Начало: В центре Сортавалы
21 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 3 600 за всё до 10 чел.
Пешком по Сортавале
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Пешком по Сортавале: от деревянной архитектуры до видов с горы Ваккосалми
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сортавалы, пройдясь по историческим улицам и насладившись природными красотами
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 200 за всё до 5 чел.
На катере по Ладожским шхерам: индивидуальная прогулка
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Ладожские шхеры: индивидуальная прогулка на катере
Погрузитесь в красоту карельских фьордов на комфортном катере. Увидите гранитные скалы, церковь Николая Чудотворца и Дачу Винтера, сделаете уникальные фото
Начало: На улице Ленина в Сортавале
Сегодня в 16:00
Завтра в 06:00
19 000 за всё до 8 чел.
Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Популярное предложение
Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей: погружение в мир вепсов
Познайте древние традиции и целительные практики вепсов на мистической горе Паасо. Встреча заката на вершине горы обещает быть незабываемой
Начало: У кассы на гору Паасо
11 июля в 20:30
12 июля в 20:30
5 200 за всё до 4 чел.
Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
3.5 часа
55 отзывов
Популярное предложение
Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере
Исследовать тайные уголки карельских фьордов на водной прогулке с коренным карелом
Начало: У горы Паасо
5 июля в 09:00
6 июля в 09:00
от 13 340 за всё до 4 чел.
Нетуристическое Приладожье: красота первозданности (на вашем авто)
Индивидуальная
6 часов
57 отзывов
Нетуристическое Приладожье: первозданная красота карельской природы
Погрузитесь в мир карельской природы с экскурсией по нетуристическим местам Сортавалы, Питкярантского и Лахденпохского районов
Начало: В Сортавала или Питкяранта
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
9 350 за всё до 4 чел.
Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала (на вашем авто)
Индивидуальная
6.5 часов
29 отзывов
Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала (на вашем авто)
Погрузитесь в атмосферу древних карельских поселений и насладитесь красотой природы Сортавалы
Начало: В центре Сортавалы
10 июня в 08:00
19 июня в 08:00
6 670 за всё до 3 чел.
В Приладожье! Фэнтези-край удивительной красоты
Индивидуальная
7 часов
51 отзыв
В Приладожье! Фэнтези-край удивительной красоты
Путешествие по уникальным местам Сортавалы: древние карельские поселения, водопады, горы и возможность добыть драгоценности из скалы
Начало: Сортавальский или Питкярантский район
12 июня в 10:00
15 июня в 10:00
9 350 за всё до 4 чел.
Рускеала и окрестности: известное и нетуристическое Приладожье
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Рускеала и окрестности: путешествие по ярким местам Северного Приладожья
Погрузитесь в волшебство Карелии: от мраморного каньона Рускеала до водопадов Тохмайоки и уникального Сада камней
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
14 000 за всё до 4 чел.
Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы
🚤 На катере
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Популярное предложение
Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы
Путешествуйте по Ладожским шхерам и Валааму на индивидуальном катере из Сортавалы. Живописные бухты, сосновые рощи и незабываемые виды ждут вас
Начало: На ул. Промышленная
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
25 000 за всё до 5 чел.
Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: путешествие сквозь века
Погрузитесь в историю Сортавалы, узнайте о её архитектуре и важных личностях, благодаря эксклюзивным архивным фотографиям
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 11:00
10 июня в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Карельский Клондайк и водопад Белые мосты
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Карельский Клондайк и водопад Белые мосты
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Карелии! Добыча гранатов, водопад Белые мосты и вкусные карельские угощения ждут вас
Начало: Питкярантский район, Сортавальский район
15 июня в 11:00
17 июня в 12:00
от 5 000 за всё до 3 чел.
Лучшие места Карелии за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
5 отзывов
Популярное предложение
Лучшие места Карелии за один день: от Рускеалы до Паасо
Погрузитесь в мир карельской природы и истории: от величественных водопадов до древних городищ и мраморных каньонов
Начало: У фонтана в Сортавале
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
1400012 600 за всё до 4 чел.
Сортавала - раскрытая книга финской культуры
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Сортавала - раскрытая книга финской культуры
Поразиться наследию города на большой пешеходной экскурсии с этническим финном
Начало: В районе станции Сортавала-Центр
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 7 000 за всё до 5 чел.
Горный парк Рускеала: аудиоэкскурсия в приложении
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
1 отзыв
Горный парк Рускеала: путеводитель по истории и природе в аудиоформате
Ваш личный гид по Горному парку Рускеала. Откройте великолепие карельской природы и уникальные исторические места
Начало: Около входа в Горный парк Рускеала
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 190 за человека
Мифы и легенды финно-угорских народов - в парке «Ваккосалми»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Мифы финно-угорских народов: экскурсия в парке Ваккосалми
Путешествие по парку Ваккосалми раскроет тайны древних легенд и обычаев, встреча с величием природы и истории Сортавалы
Начало: У входа в парк «Ваккосалми»
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
2 600 за всё до 5 чел.
На катере - к маяку Хейнялуото
🚤 На катере
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
На катере - к маяку Хейнялуото
Отправиться небанальным маршрутом и исследовать одно из красивейших мест открытой Ладоги
Начало: Причал в деревне Ууксу
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от 13 000 за всё до 8 чел.
На катере - к ладожским Курилам
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
На катере - к ладожским Курилам: индивидуальная экскурсия
Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию на катере к Ладожским Курилам. Вас ждут живописные острова, «пиратская» бухта и возможность увидеть ладожских нерп
Начало: У причала возле ресторана «Пийпун Пиха»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1335012 015 за всё до 4 чел.
Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
99 отзывов
Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие
Путешествие на Хийденвуори откроет вам тайны Карелии, ее мифы и легенды. Насладитесь панорамами Ладожских шхер и сделайте уникальные фото
Начало: В деревне Хийденсельга
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от 2 940 за всё до 6 чел.
Рускеала, гора Паасо и водопад Ахинкоски за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
40 отзывов
Завораживающая экскурсия по Сортавале: Рускеала и водопады
Вас ждет путешествие по живописным уголкам Карелии, где история и природа сплелись в единое целое
Начало: У ж/д вокзала
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
Карелия глазами карела
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Карелия глазами карела
Погулять по склонам горы Паасо, увидеть усадьбу аптекаря и любимое место кинематографистов
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 9 300 за всё до 7 чел.
Исцеляющее путешествие «В поисках своего Сампо»
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Исцеляющее путешествие «В поисках своего Сампо»
Побывать в заповедных местах, ощутить гармонизирующую силу природы и обрести внутренний баланс
Начало: В центре города
10 июня в 13:00
12 июня в 13:00
14 000 за всё до 4 чел.
На катере по заповедным островам (из Сортавалы)
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Уникальная прогулка на катере по Ладожскому озеру из Сортавалы
Отдохните от городской суеты на индивидуальной экскурсии по заповедным островам Ладожского озера. Насладитесь видами карельских фьордов и свежим воздухом
Начало: Возле ресторана «Пийпун Пиха»
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
9 340 за всё до 4 чел.
День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
🚣 Прогулки на каяках
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
Насладитесь природой Карелии на индивидуальной экскурсии. Три маршрута на выбор: треккинг и каякинг по Ладожским шхерам, озерам и водопадам
Начало: По договоренности
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 22 000 за всё до 4 чел.
По Ладожским шхерам - на сапбордах
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
По Ладожским шхерам - на сапбордах
Предлагаем необычный способ знакомства с Ладожскими шхерами - вечернюю экскурсию на сапбордах. Увидим необитаемые острова, финский маяк и карельские скалы
Начало: В деревне Хийденсельга (Питкярантский район, 30 км...
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
30002 100 за человека
Индивидуальная прогулка на катере по Ладоге
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная прогулка на катере по Ладоге
Отправиться своей компанией в путешествие по озеру и послушать истории северного края
Начало: На причале в Сортавале
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
19 000 за всё до 5 чел.
Авторская экскурсия «Сердобольская предтеча»
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Авторская экскурсия в Сортавале: путешествие сквозь века
Вместе с автором экскурсии, исследователем края, отправьтесь в увлекательное путешествие по историческим местам Сортавалы
Начало: На Парковой улице
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
10 000 за всё до 10 чел.
В поисках Ладожской нерпы: авторская прогулка на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
В поисках Ладожской нерпы: авторская прогулка на катере
Отправиться нетуристическим маршрутом и полюбоваться дикой природой Южной Карелии
Начало: На ул. Валаамская
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
18 000 за всё до 5 чел.
Уксинская озовая гряда: сап-прогулка в одном из самых красивых мест Карелии
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Уксинская озовая гряда: сап-прогулка в одном из самых красивых мест Карелии
Прокатиться по прозрачным лесным озёрам вдоль россыпей ледниковых валунов
Начало: Питкяранта
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
20 000 за всё до 4 чел.
По Ладожским шхерам на маленькой лодке
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
По Ладожским шхерам на маленькой лодке
Проплыть вдоль скалистых берегов в компании нерп и в единении с природой
Начало: В посёлке Импилахти
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от 4 000 за всё до 4 чел.
Cортавала и ее живописные окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
38 отзывов
Cортавала и ее живописные окрестности
Познакомиться со столицей Северного Приладожья и проехать по одной из самых красивых дорог в Карелии
Начало: на ж/д вокзал Сортавалы
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Финский Харлу: историческое поселение Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Финский Харлу: путешествие в историческое сердце Карелии
Вас ждет захватывающее путешествие по историческому поселению Финский Харлу, где прошлое и настоящее сливаются в единое целое
Начало: по договоренности
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
Провожаем день на сап-бордах в Ладожских шхерах
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Популярное предложение
Провожаем день на сап-бордах в Ладожских шхерах
Начало: Д. Хийденсельга, ул. Садовая, д. 9/1 (магазин Диан...
Расписание: См. расписание
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
3 000 за человека
Валаам и Ладожские шхеры индивидуально на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Валаам и Ладожские шхеры индивидуально на катере
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
Расписание: См. расписание
Сегодня в 11:00
12 июня в 09:00
24 000 за всё до 5 чел.
Индивидуальный тур на катере к Ладожским шхерам и острову Хонкасало
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Индивидуальный тур на катере к Ладожским шхерам и острову Хонкасало
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
Расписание: См. расписание
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
12 000 за всё до 5 чел.
Аудиоэкскурсия по горному парку «Рускеала» с билетом
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
4 отзыва
Аудиоэкскурсия по Рускеале: от Мраморного каньона до Итальянского карьера
Погрузитесь в красоту Рускеалы с аудиоэкскурсией. Завораживающие виды и уникальные истории ждут вас
Начало: Горный парк Рускеала (Мраморная улица)
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 19:00. Билет действует весь день.
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
1 190 за билет
Индивидуальная прогулка на катере по Ладожским шхерам из Сортавала
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная прогулка на катере по Ладожским шхерам из Сортавала
Начало: Ленина 18
Расписание: Ежедневно с 29 апреля: 08:00, 10:00, 12:00, 15:00, 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
18 000 за всё до 8 чел.
Валаам и Ладожские шхеры - индивидуальный тур на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Валаам и Ладожские шхеры - индивидуальный тур на катере
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная, д. 44
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
50 000 за всё до 11 чел.
Индивидуальная прогулка на катере на Валаам и по Ладожским шхерам
🚤 На катере
Индивидуальная
5.5 часов
15 отзывов
Индивидуальная прогулка на катере на Валаам и по Ладожским шхерам
Начало: Ул. Ленина, 18
Расписание: Ежедневно с 29 апреля в 09:00, 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 15:00
35 000 за всё до 7 чел.
Аудиоэксурсия «Сортавала: история в архитектуре»
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
4 отзыва
Аудиоэксурсия «Сортавала: история в архитектуре»
Начало: Ул. 2-я Пристанская, 4
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
790 за человека
Целительное путешествие по глубинной Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
Целительное путешествие по глубинной Карелии
Увидеть Ладожские шхеры, научиться языку камней и узнать тайны карельских ведунов
Начало: У памятника рунопевцу
Сегодня в 17:30
10 июня в 14:30
14 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Даша
    6 июня 2024
    На катере по заповедным островам (из Сортавалы)
    Прогулка на комфортабельном катере подарила потрясающие виды на острова Карелии! Организатор- капитан Виталий очень оперативно и дружелюбно отвечает на сообщения, расписание
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    и выбор времени большой! Наш водитель Алексей, настоящий профессионал, хоть это и не формат экскурсии, но рассказывал нам о месте и отвечал на наши вопросы Главный плюс для меня - возможность взять с собой собачку! 😍 Мы с удовольствием проводили время на палубе, полазили по острову вместе Если вы ищете не просто экскурсию, а настоящее приключение, то эта прогулка именно то, что вам нужно

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    В поисках Ладожской нерпы: авторская прогулка на катере
    Потрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых даже подпустила нас на них посмотреть на расстоянии в метр. Впечатления после экскурсии невероятные. Спасибо, что проводите такие незабываемые поездки ❤️
    Потрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых дажеПотрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых дажеПотрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых дажеПотрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых дажеПотрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых даже
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере
    Чтобы окунуться в красоту природы Карелии не нужна толпа. Это именно такая экскурсия. Были с подругой вдвоем. Под впечатлением до сих пор! Интересно, волшебно, сказочно. Удобная обувь обязательно. По горам вверх должно быть удобно подниматься. Вид сверху будет наградой!
    Чтобы окунуться в красоту природы Карелии не нужна толпа. Это именно такая экскурсия. Были с подругой вдвоем. Под впечатлением до сих пор!
  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    Карелия глазами карела
    Сергей Карел🙂 до мозга костей. Рекомендуем. 😉
  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы
    Все отлично! Спасибо за экскурсию.
  • А
    Агниия
    1 июня 2024
    День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
    Это была потрясающая экскурсия! Иван, спасибо вам большое! Вы просто сделали наш отдых в Карелии на ура!
  • М
    Мария
    1 июня 2024
    Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы
    Отлично провели день, прогулка прошла супер, капитан Леонид рассказывал интересные детали про озеро и Валаам. Катались с собакой - так что катер дог Френдли) рекомендую!
  • В
    Владимир
    31 мая 2024
    История Сортавалы: факты и легенды
    Всё было супер. Супер информативно и достаточно для такого небольшого города
  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Карелия глазами карела
    Сергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнать что-то новое, то отличный вариант! Природа невероятная! ♥️ Сергей приятный. 🙌
    Сергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнать
  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере
    Максим, спасибо! Очень понравилось всё. Природа просто! 🔥🔥🔥 Не люблю групповые экскурсии, если вы хотите индивидуальную экскурсию только вы только
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    для вас, то это отличный вариант! Куда возил Максим нет людей вообще, погуляли по необитаемым островам, увидели десятки нерп. Нерпы это отдельный восторг! Какие-то не боялась лежали загорали, более пугливые прятались в воде, но любопытство брало верх и много торчащих голов из воды. ♥️

    Максим, спасибо! Очень понравилось всё. Природа просто! 🔥🔥🔥 Не люблю групповые экскурсии, если вы хотите индивидуальнуюМаксим, спасибо! Очень понравилось всё. Природа просто! 🔥🔥🔥 Не люблю групповые экскурсии, если вы хотите индивидуальнуюМаксим, спасибо! Очень понравилось всё. Природа просто! 🔥🔥🔥 Не люблю групповые экскурсии, если вы хотите индивидуальнуюМаксим, спасибо! Очень понравилось всё. Природа просто! 🔥🔥🔥 Не люблю групповые экскурсии, если вы хотите индивидуальнуюМаксим, спасибо! Очень понравилось всё. Природа просто! 🔥🔥🔥 Не люблю групповые экскурсии, если вы хотите индивидуальнуюМаксим, спасибо! Очень понравилось всё. Природа просто! 🔥🔥🔥 Не люблю групповые экскурсии, если вы хотите индивидуальнуюМаксим, спасибо! Очень понравилось всё. Природа просто! 🔥🔥🔥 Не люблю групповые экскурсии, если вы хотите индивидуальнуюМаксим, спасибо! Очень понравилось всё. Природа просто! 🔥🔥🔥 Не люблю групповые экскурсии, если вы хотите индивидуальную

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. История Сортавалы: факты и легенды
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  4. Сортавала - самый финский город России
  5. Паасонвуори, Рускеала, Мраморный каньон и водопады Ахинкоски за один день
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Самое главное
  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Городище Паасо
  9. Мраморный каньон
  10. Гора Хийденвуори
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
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