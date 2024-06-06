🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 207 отзывов Популярное предложение История Сортавалы: путешествие по следам трех стран Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Сортавале, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: На площади Кирова 2 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 149 отзывов В тренде Сортавала - с карелкой Открыть яркую историю города, в которой переплелись русское, шведское, финское и карельское прошлое Начало: На пристани Сортавала или в другом удобном вам мес... от 2 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 44 отзыва Сортавала - город трех государств: индивидуальная экскурсия Откройте для себя Сортавалу, город с богатой историей и культурным наследием. Прогуляйтесь по его улицам и насладитесь видами с горы Кухавуори Начало: На площади Вяйнемяйнена 4 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 198 отзывов Сортавала - путешествие сквозь время в самом финском городе России Погрузитесь в историю и культуру Сортавалы, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю Начало: В Сортавала, на Пристани от 3 300 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 5 часов 112 отзывов Однодневная экскурсия: Паасонвуори, Рускеала и водопады Ахинкоски Карелия - край удивительной природы. Посетите гору Паасо, водопады Ахинкоски и знаменитый парк Рускеала с его Мраморным каньоном за один день Начало: В центре Сортавалы от 3 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 18 отзывов Пешком по Сортавале: от деревянной архитектуры до видов с горы Ваккосалми Погрузитесь в уникальную атмосферу Сортавалы, пройдясь по историческим улицам и насладившись природными красотами 5 200 ₽ за всё до 5 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 2 часа 30 отзывов Ладожские шхеры: индивидуальная прогулка на катере Погрузитесь в красоту карельских фьордов на комфортном катере. Увидите гранитные скалы, церковь Николая Чудотворца и Дачу Винтера, сделаете уникальные фото Начало: На улице Ленина в Сортавале 19 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 17 отзывов Популярное предложение Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей: погружение в мир вепсов Познайте древние традиции и целительные практики вепсов на мистической горе Паасо. Встреча заката на вершине горы обещает быть незабываемой Начало: У кассы на гору Паасо 5 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 3.5 часа 55 отзывов Популярное предложение Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере Исследовать тайные уголки карельских фьордов на водной прогулке с коренным карелом Начало: У горы Паасо от 13 340 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6 часов 57 отзывов Нетуристическое Приладожье: первозданная красота карельской природы Погрузитесь в мир карельской природы с экскурсией по нетуристическим местам Сортавалы, Питкярантского и Лахденпохского районов Начало: В Сортавала или Питкяранта 9 350 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6.5 часов 29 отзывов Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала (на вашем авто) Погрузитесь в атмосферу древних карельских поселений и насладитесь красотой природы Сортавалы Начало: В центре Сортавалы 6 670 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 7 часов 51 отзыв В Приладожье! Фэнтези-край удивительной красоты Путешествие по уникальным местам Сортавалы: древние карельские поселения, водопады, горы и возможность добыть драгоценности из скалы Начало: Сортавальский или Питкярантский район 9 350 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 6 отзывов Рускеала и окрестности: путешествие по ярким местам Северного Приладожья Погрузитесь в волшебство Карелии: от мраморного каньона Рускеала до водопадов Тохмайоки и уникального Сада камней 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 6 часов 3 отзыва Популярное предложение Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы Путешествуйте по Ладожским шхерам и Валааму на индивидуальном катере из Сортавалы. Живописные бухты, сосновые рощи и незабываемые виды ждут вас Начало: На ул. Промышленная 25 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: путешествие сквозь века Погрузитесь в историю Сортавалы, узнайте о её архитектуре и важных личностях, благодаря эксклюзивным архивным фотографиям Начало: На улице Ленина 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Карельский Клондайк и водопад Белые мосты Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Карелии! Добыча гранатов, водопад Белые мосты и вкусные карельские угощения ждут вас Начало: Питкярантский район, Сортавальский район от 5 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7 часов 5 отзывов Популярное предложение Лучшие места Карелии за один день: от Рускеалы до Паасо Погрузитесь в мир карельской природы и истории: от величественных водопадов до древних городищ и мраморных каньонов Начало: У фонтана в Сортавале 14000 12 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 3 отзыва Сортавала - раскрытая книга финской культуры Поразиться наследию города на большой пешеходной экскурсии с этническим финном Начало: В районе станции Сортавала-Центр от 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 1.5 часа 1 отзыв Горный парк Рускеала: путеводитель по истории и природе в аудиоформате Ваш личный гид по Горному парку Рускеала. Откройте великолепие карельской природы и уникальные исторические места Начало: Около входа в Горный парк Рускеала 1 190 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва Мифы финно-угорских народов: экскурсия в парке Ваккосалми Путешествие по парку Ваккосалми раскроет тайны древних легенд и обычаев, встреча с величием природы и истории Сортавалы Начало: У входа в парк «Ваккосалми» 2 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 3 часа 5 отзывов На катере - к маяку Хейнялуото Отправиться небанальным маршрутом и исследовать одно из красивейших мест открытой Ладоги Начало: Причал в деревне Ууксу от 13 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚤 На катере 10% скидка Индивидуальная 3 часа 1 отзыв На катере - к ладожским Курилам: индивидуальная экскурсия Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию на катере к Ладожским Курилам. Вас ждут живописные острова, «пиратская» бухта и возможность увидеть ладожских нерп Начало: У причала возле ресторана «Пийпун Пиха» 13350 12 015 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 99 отзывов Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие Путешествие на Хийденвуори откроет вам тайны Карелии, ее мифы и легенды. Насладитесь панорамами Ладожских шхер и сделайте уникальные фото Начало: В деревне Хийденсельга от 2 940 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 40 отзывов Завораживающая экскурсия по Сортавале: Рускеала и водопады Вас ждет путешествие по живописным уголкам Карелии, где история и природа сплелись в единое целое Начало: У ж/д вокзала от 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 6 отзывов Карелия глазами карела Погулять по склонам горы Паасо, увидеть усадьбу аптекаря и любимое место кинематографистов от 9 300 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Исцеляющее путешествие «В поисках своего Сампо» Побывать в заповедных местах, ощутить гармонизирующую силу природы и обрести внутренний баланс Начало: В центре города 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Уникальная прогулка на катере по Ладожскому озеру из Сортавалы Отдохните от городской суеты на индивидуальной экскурсии по заповедным островам Ладожского озера. Насладитесь видами карельских фьордов и свежим воздухом Начало: Возле ресторана «Пийпун Пиха» 9 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚣 Прогулки на каяках Индивидуальная 8 часов 13 отзывов День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг Насладитесь природой Карелии на индивидуальной экскурсии. Три маршрута на выбор: треккинг и каякинг по Ладожским шхерам, озерам и водопадам Начало: По договоренности от 22 000 ₽ за всё до 4 чел.

30% скидка Индивидуальная 2 часа 6 отзывов По Ладожским шхерам - на сапбордах Предлагаем необычный способ знакомства с Ладожскими шхерами - вечернюю экскурсию на сапбордах. Увидим необитаемые острова, финский маяк и карельские скалы Начало: В деревне Хийденсельга (Питкярантский район, 30 км... 3000 2 100 ₽ за человека

🚤 На катере Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Индивидуальная прогулка на катере по Ладоге Отправиться своей компанией в путешествие по озеру и послушать истории северного края Начало: На причале в Сортавале 19 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Авторская экскурсия в Сортавале: путешествие сквозь века Вместе с автором экскурсии, исследователем края, отправьтесь в увлекательное путешествие по историческим местам Сортавалы Начало: На Парковой улице 10 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва В поисках Ладожской нерпы: авторская прогулка на катере Отправиться нетуристическим маршрутом и полюбоваться дикой природой Южной Карелии Начало: На ул. Валаамская 18 000 ₽ за всё до 5 чел.

🏄 SUP-прогулки Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Уксинская озовая гряда: сап-прогулка в одном из самых красивых мест Карелии Прокатиться по прозрачным лесным озёрам вдоль россыпей ледниковых валунов Начало: Питкяранта 20 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов По Ладожским шхерам на маленькой лодке Проплыть вдоль скалистых берегов в компании нерп и в единении с природой Начало: В посёлке Импилахти от 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 38 отзывов Cортавала и ее живописные окрестности Познакомиться со столицей Северного Приладожья и проехать по одной из самых красивых дорог в Карелии Начало: на ж/д вокзал Сортавалы 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 3 отзыва Финский Харлу: путешествие в историческое сердце Карелии Вас ждет захватывающее путешествие по историческому поселению Финский Харлу, где прошлое и настоящее сливаются в единое целое Начало: по договоренности 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🏄 SUP-прогулки Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Популярное предложение Провожаем день на сап-бордах в Ладожских шхерах Начало: Д. Хийденсельга, ул. Садовая, д. 9/1 (магазин Диан... Расписание: См. расписание 3 000 ₽ за человека

🚤 На катере Индивидуальная 6 часов 14 отзывов Валаам и Ладожские шхеры индивидуально на катере Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44 Расписание: См. расписание 24 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 2 часа 15 отзывов Индивидуальный тур на катере к Ладожским шхерам и острову Хонкасало Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44 Расписание: См. расписание 12 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Билеты 2 часа 4 отзыва Аудиоэкскурсия по Рускеале: от Мраморного каньона до Итальянского карьера Погрузитесь в красоту Рускеалы с аудиоэкскурсией. Завораживающие виды и уникальные истории ждут вас Начало: Горный парк Рускеала (Мраморная улица) Расписание: Ежедневно с 10:00 до 19:00. Билет действует весь день. 1 190 ₽ за билет

🚤 На катере Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Индивидуальная прогулка на катере по Ладожским шхерам из Сортавала Начало: Ленина 18 Расписание: Ежедневно с 29 апреля: 08:00, 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 18 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 6 часов 10 отзывов Валаам и Ладожские шхеры - индивидуальный тур на катере Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная, д. 44 Расписание: Ежедневно 50 000 ₽ за всё до 11 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 5.5 часов 15 отзывов Индивидуальная прогулка на катере на Валаам и по Ладожским шхерам Начало: Ул. Ленина, 18 Расписание: Ежедневно с 29 апреля в 09:00, 15:00 35 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 4 отзыва Аудиоэксурсия «Сортавала: история в архитектуре» Начало: Ул. 2-я Пристанская, 4 Расписание: Ежедневно 790 ₽ за человека