1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
История Сортавалы: путешествие по следам трех стран
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Сортавале, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Кирова
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
2 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
В тренде
Сортавала - с карелкой
Открыть яркую историю города, в которой переплелись русское, шведское, финское и карельское прошлое
Начало: На пристани Сортавала или в другом удобном вам мес...
11 июня в 16:30
14 июня в 16:30
от 2 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сортавала - город трех государств: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Сортавалу, город с богатой историей и культурным наследием. Прогуляйтесь по его улицам и насладитесь видами с горы Кухавуори
Начало: На площади Вяйнемяйнена
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Сортавала - путешествие сквозь время в самом финском городе России
Погрузитесь в историю и культуру Сортавалы, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В Сортавала, на Пристани
10 июня в 17:00
21 июня в 09:00
от 3 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Однодневная экскурсия: Паасонвуори, Рускеала и водопады Ахинкоски
Карелия - край удивительной природы. Посетите гору Паасо, водопады Ахинкоски и знаменитый парк Рускеала с его Мраморным каньоном за один день
Начало: В центре Сортавалы
21 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 3 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешком по Сортавале: от деревянной архитектуры до видов с горы Ваккосалми
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сортавалы, пройдясь по историческим улицам и насладившись природными красотами
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ладожские шхеры: индивидуальная прогулка на катере
Погрузитесь в красоту карельских фьордов на комфортном катере. Увидите гранитные скалы, церковь Николая Чудотворца и Дачу Винтера, сделаете уникальные фото
Начало: На улице Ленина в Сортавале
Сегодня в 16:00
Завтра в 06:00
19 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей: погружение в мир вепсов
Познайте древние традиции и целительные практики вепсов на мистической горе Паасо. Встреча заката на вершине горы обещает быть незабываемой
Начало: У кассы на гору Паасо
11 июля в 20:30
12 июля в 20:30
5 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Популярное предложение
Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере
Исследовать тайные уголки карельских фьордов на водной прогулке с коренным карелом
Начало: У горы Паасо
5 июля в 09:00
6 июля в 09:00
от 13 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Нетуристическое Приладожье: первозданная красота карельской природы
Погрузитесь в мир карельской природы с экскурсией по нетуристическим местам Сортавалы, Питкярантского и Лахденпохского районов
Начало: В Сортавала или Питкяранта
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
9 350₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала (на вашем авто)
Погрузитесь в атмосферу древних карельских поселений и насладитесь красотой природы Сортавалы
Начало: В центре Сортавалы
10 июня в 08:00
19 июня в 08:00
6 670₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
В Приладожье! Фэнтези-край удивительной красоты
Путешествие по уникальным местам Сортавалы: древние карельские поселения, водопады, горы и возможность добыть драгоценности из скалы
Начало: Сортавальский или Питкярантский район
12 июня в 10:00
15 июня в 10:00
9 350₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Рускеала и окрестности: путешествие по ярким местам Северного Приладожья
Погрузитесь в волшебство Карелии: от мраморного каньона Рускеала до водопадов Тохмайоки и уникального Сада камней
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы
Путешествуйте по Ладожским шхерам и Валааму на индивидуальном катере из Сортавалы. Живописные бухты, сосновые рощи и незабываемые виды ждут вас
Начало: На ул. Промышленная
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
25 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: путешествие сквозь века
Погрузитесь в историю Сортавалы, узнайте о её архитектуре и важных личностях, благодаря эксклюзивным архивным фотографиям
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 11:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Карельский Клондайк и водопад Белые мосты
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Карелии! Добыча гранатов, водопад Белые мосты и вкусные карельские угощения ждут вас
Начало: Питкярантский район, Сортавальский район
15 июня в 11:00
17 июня в 12:00
от 5 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Лучшие места Карелии за один день: от Рускеалы до Паасо
Погрузитесь в мир карельской природы и истории: от величественных водопадов до древних городищ и мраморных каньонов
Начало: У фонтана в Сортавале
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
1400012 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сортавала - раскрытая книга финской культуры
Поразиться наследию города на большой пешеходной экскурсии с этническим финном
Начало: В районе станции Сортавала-Центр
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 7 000₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
1.5 часа
Горный парк Рускеала: путеводитель по истории и природе в аудиоформате
Ваш личный гид по Горному парку Рускеала. Откройте великолепие карельской природы и уникальные исторические места
Начало: Около входа в Горный парк Рускеала
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 190₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Мифы финно-угорских народов: экскурсия в парке Ваккосалми
Путешествие по парку Ваккосалми раскроет тайны древних легенд и обычаев, встреча с величием природы и истории Сортавалы
Начало: У входа в парк «Ваккосалми»
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
2 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
На катере - к маяку Хейнялуото
Отправиться небанальным маршрутом и исследовать одно из красивейших мест открытой Ладоги
Начало: Причал в деревне Ууксу
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от 13 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
На катере - к ладожским Курилам: индивидуальная экскурсия
Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию на катере к Ладожским Курилам. Вас ждут живописные острова, «пиратская» бухта и возможность увидеть ладожских нерп
Начало: У причала возле ресторана «Пийпун Пиха»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1335012 015₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие
Путешествие на Хийденвуори откроет вам тайны Карелии, ее мифы и легенды. Насладитесь панорамами Ладожских шхер и сделайте уникальные фото
Начало: В деревне Хийденсельга
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от 2 940₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Завораживающая экскурсия по Сортавале: Рускеала и водопады
Вас ждет путешествие по живописным уголкам Карелии, где история и природа сплелись в единое целое
Начало: У ж/д вокзала
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Карелия глазами карела
Погулять по склонам горы Паасо, увидеть усадьбу аптекаря и любимое место кинематографистов
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 9 300₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Исцеляющее путешествие «В поисках своего Сампо»
Побывать в заповедных местах, ощутить гармонизирующую силу природы и обрести внутренний баланс
Начало: В центре города
10 июня в 13:00
12 июня в 13:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уникальная прогулка на катере по Ладожскому озеру из Сортавалы
Отдохните от городской суеты на индивидуальной экскурсии по заповедным островам Ладожского озера. Насладитесь видами карельских фьордов и свежим воздухом
Начало: Возле ресторана «Пийпун Пиха»
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
9 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
Насладитесь природой Карелии на индивидуальной экскурсии. Три маршрута на выбор: треккинг и каякинг по Ладожским шхерам, озерам и водопадам
Начало: По договоренности
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 22 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
По Ладожским шхерам - на сапбордах
Предлагаем необычный способ знакомства с Ладожскими шхерами - вечернюю экскурсию на сапбордах. Увидим необитаемые острова, финский маяк и карельские скалы
Начало: В деревне Хийденсельга (Питкярантский район, 30 км...
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
30002 100₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная прогулка на катере по Ладоге
Отправиться своей компанией в путешествие по озеру и послушать истории северного края
Начало: На причале в Сортавале
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
19 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Авторская экскурсия в Сортавале: путешествие сквозь века
Вместе с автором экскурсии, исследователем края, отправьтесь в увлекательное путешествие по историческим местам Сортавалы
Начало: На Парковой улице
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
В поисках Ладожской нерпы: авторская прогулка на катере
Отправиться нетуристическим маршрутом и полюбоваться дикой природой Южной Карелии
Начало: На ул. Валаамская
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Уксинская озовая гряда: сап-прогулка в одном из самых красивых мест Карелии
Прокатиться по прозрачным лесным озёрам вдоль россыпей ледниковых валунов
Начало: Питкяранта
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По Ладожским шхерам на маленькой лодке
Проплыть вдоль скалистых берегов в компании нерп и в единении с природой
Начало: В посёлке Импилахти
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от 4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Cортавала и ее живописные окрестности
Познакомиться со столицей Северного Приладожья и проехать по одной из самых красивых дорог в Карелии
Начало: на ж/д вокзал Сортавалы
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Финский Харлу: путешествие в историческое сердце Карелии
Вас ждет захватывающее путешествие по историческому поселению Финский Харлу, где прошлое и настоящее сливаются в единое целое
Начало: по договоренности
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Провожаем день на сап-бордах в Ладожских шхерах
Начало: Д. Хийденсельга, ул. Садовая, д. 9/1 (магазин Диан...
Расписание: См. расписание
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Валаам и Ладожские шхеры индивидуально на катере
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
Расписание: См. расписание
Сегодня в 11:00
12 июня в 09:00
24 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный тур на катере к Ладожским шхерам и острову Хонкасало
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
Расписание: См. расписание
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Билеты
2 часа
Аудиоэкскурсия по Рускеале: от Мраморного каньона до Итальянского карьера
Погрузитесь в красоту Рускеалы с аудиоэкскурсией. Завораживающие виды и уникальные истории ждут вас
Начало: Горный парк Рускеала (Мраморная улица)
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 19:00. Билет действует весь день.
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
1 190₽ за билет
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная прогулка на катере по Ладожским шхерам из Сортавала
Начало: Ленина 18
Расписание: Ежедневно с 29 апреля: 08:00, 10:00, 12:00, 15:00, 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
18 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Валаам и Ладожские шхеры - индивидуальный тур на катере
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная, д. 44
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
50 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Индивидуальная прогулка на катере на Валаам и по Ладожским шхерам
Начало: Ул. Ленина, 18
Расписание: Ежедневно с 29 апреля в 09:00, 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 15:00
35 000₽ за всё до 7 чел.
Аудиогид
2 часа
Аудиоэксурсия «Сортавала: история в архитектуре»
Начало: Ул. 2-я Пристанская, 4
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
790₽ за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Целительное путешествие по глубинной Карелии
Увидеть Ладожские шхеры, научиться языку камней и узнать тайны карельских ведунов
Начало: У памятника рунопевцу
Сегодня в 17:30
10 июня в 14:30
14 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДаша6 июня 2024Прогулка на комфортабельном катере подарила потрясающие виды на острова Карелии! Организатор- капитан Виталий очень оперативно и дружелюбно отвечает на сообщения, расписание
- ААнастасия5 июня 2024Потрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых даже подпустила нас на них посмотреть на расстоянии в метр. Впечатления после экскурсии невероятные. Спасибо, что проводите такие незабываемые поездки ❤️
- ЕЕлена4 июня 2024Чтобы окунуться в красоту природы Карелии не нужна толпа. Это именно такая экскурсия. Были с подругой вдвоем. Под впечатлением до сих пор! Интересно, волшебно, сказочно. Удобная обувь обязательно. По горам вверх должно быть удобно подниматься. Вид сверху будет наградой!
- ДДмитрий2 июня 2024Сергей Карел🙂 до мозга костей. Рекомендуем. 😉
- ДДмитрий2 июня 2024Все отлично! Спасибо за экскурсию.
- ААгниия1 июня 2024Это была потрясающая экскурсия! Иван, спасибо вам большое! Вы просто сделали наш отдых в Карелии на ура!
- ММария1 июня 2024Отлично провели день, прогулка прошла супер, капитан Леонид рассказывал интересные детали про озеро и Валаам. Катались с собакой - так что катер дог Френдли) рекомендую!
- ВВладимир31 мая 2024Всё было супер. Супер информативно и достаточно для такого небольшого города
- ММарина30 мая 2024Сергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнать что-то новое, то отличный вариант! Природа невероятная! ♥️ Сергей приятный. 🙌
- ММарина30 мая 2024Максим, спасибо! Очень понравилось всё. Природа просто! 🔥🔥🔥 Не люблю групповые экскурсии, если вы хотите индивидуальную экскурсию только вы только
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Индивидуальные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Индивидуальные" можно забронировать 51 экскурсию от 790 до 50 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 1296 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Сортавале? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024