Групповая экскурсия к водопадам Карелии в Сортавале
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Очутитесь в зимней сказке.
Карелия завораживает. Белоснежные сосны, обледеневшие водопады, ледяные скалы. Вы будете очарованы дикой природой Северного Приладожья.
Экскурсия подойдет и тем, кто путешествовал по Карелии летом.
Самый высокий водопад Карелии - Юканкоски (Белые Мосты) находится в 13 км. от Леппясилты и в 60 км. от Сортавала. Весной высота водопада 19 м.
Также мы погуляем по территории водопада Койриноя, который по праву считается самым красивым в Северном Приладожье.
Экскурсия проходит ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: д. ЛеппясилтаЗавершение: д. Койринойя
- Когда и сколько длится?
- Когда: Экскурсия проходит ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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