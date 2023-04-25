Прогулка к водопадам Карелии

Групповая экскурсия к водопадам Карелии в Сортавале

Описание
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Прогулка к водопадам Карелии
Прогулка к водопадам Карелии
Прогулка к водопадам Карелии
Прогулка к водопадам Карелии
Прогулка к водопадам Карелии
Прогулка к водопадам Карелии
Прогулка к водопадам Карелии
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Очутитесь в зимней сказке.
Карелия завораживает. Белоснежные сосны, обледеневшие водопады, ледяные скалы. Вы будете очарованы дикой природой Северного Приладожья.
Экскурсия подойдет и тем, кто путешествовал по Карелии летом.
Самый высокий водопад Карелии - Юканкоски (Белые Мосты) находится в 13 км. от Леппясилты и в 60 км. от Сортавала. Весной высота водопада 19 м.
Также мы погуляем по территории водопада Койриноя, который по праву считается самым красивым в Северном Приладожье.

Экскурсия проходит ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: д. Леппясилта
Завершение: д. Койринойя
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проходит ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Летние
Водопады
Природа и пейзажи
Карелия
Выездные

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