Очутитесь в зимней сказке.

Карелия завораживает. Белоснежные сосны, обледеневшие водопады, ледяные скалы. Вы будете очарованы дикой природой Северного Приладожья.

Экскурсия подойдет и тем, кто путешествовал по Карелии летом.

Самый высокий водопад Карелии - Юканкоски (Белые Мосты) находится в 13 км. от Леппясилты и в 60 км. от Сортавала. Весной высота водопада 19 м.

Также мы погуляем по территории водопада Койриноя, который по праву считается самым красивым в Северном Приладожье.