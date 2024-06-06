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негилистке понравилось очень. Я ожидала бесконечного нытья и воплей" зачем ты меня сюда притащила". Ан не тут-то было. Ребенок с первых нот влился в процесс, задавал вопросы и соревновался со мной в поисках ответов и заданий. Отсылка к Выборгу так же сыграла свою роль, ибо там мы уже были годом ранее, и теперь, вооружившись чемоданами полученных здесь знаний, можно повторить визит. Параллельно с процессом поиска, Екатерина, являясь кладезем информации о городе и его жителях, рассказывала столько интересного, что теперь мы просто обязаны посетить старое финское кладбище и бывшую мужскую гимназию…. На этом дочь настаивает. В общем низкий поклон и благодарных экскурсантов:) спасибо огромное.