1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
История Сортавалы: путешествие по следам трех стран
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Сортавале, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Кирова
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
2 500₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
2 часа
История и архитектура Сортавалы: экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в историю Сортавалы от первых поселений до современности. Узнайте о значимых зданиях, сердобольском граните и жизни местных жителей
Начало: Ул. Карельская д. 22 Сеурахуоне
Завтра в 18:00
10 июня в 08:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
В тренде
Сортавала - с карелкой
Открыть яркую историю города, в которой переплелись русское, шведское, финское и карельское прошлое
Начало: На пристани Сортавала или в другом удобном вам мес...
11 июня в 16:30
14 июня в 16:30
от 2 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сортавала - город трех государств: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Сортавалу, город с богатой историей и культурным наследием. Прогуляйтесь по его улицам и насладитесь видами с горы Кухавуори
Начало: На площади Вяйнемяйнена
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
4 000₽ за всё до 8 чел.
Квест
2 часа
Популярное предложение
Квест-экскурсия «Сортавала с коренной карелкой»: погружение в историю
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Сортавале, где история и культура оживают в каждом задании квеста
Начало: На площади Кирова
Сегодня в 11:00
11 июня в 11:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Сортавала - путешествие сквозь время в самом финском городе России
Погрузитесь в историю и культуру Сортавалы, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В Сортавала, на Пристани
10 июня в 17:00
21 июня в 09:00
от 3 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешком по Сортавале: от деревянной архитектуры до видов с горы Ваккосалми
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сортавалы, пройдясь по историческим улицам и насладившись природными красотами
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей: погружение в мир вепсов
Познайте древние традиции и целительные практики вепсов на мистической горе Паасо. Встреча заката на вершине горы обещает быть незабываемой
Начало: У кассы на гору Паасо
11 июля в 20:30
12 июля в 20:30
5 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: путешествие сквозь века
Погрузитесь в историю Сортавалы, узнайте о её архитектуре и важных личностях, благодаря эксклюзивным архивным фотографиям
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 11:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Погружение в историю и культуру Сортавалы: экскурсия с местным гидом
Откройте для себя сердце Сортавалы в компании страстного гида. Исторические здания, уникальные традиции и живописные уголки ждут вас
Начало: На площади Кирова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, 12:00 и 14:00
10 июня в 12:00
14 июня в 10:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Сортавала - раскрытая книга финской культуры
Поразиться наследию города на большой пешеходной экскурсии с этническим финном
Начало: В районе станции Сортавала-Центр
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 7 000₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
1.5 часа
Горный парк Рускеала: путеводитель по истории и природе в аудиоформате
Ваш личный гид по Горному парку Рускеала. Откройте великолепие карельской природы и уникальные исторические места
Начало: Около входа в Горный парк Рускеала
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 190₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Мифы финно-угорских народов: экскурсия в парке Ваккосалми
Путешествие по парку Ваккосалми раскроет тайны древних легенд и обычаев, встреча с величием природы и истории Сортавалы
Начало: У входа в парк «Ваккосалми»
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
2 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие
Путешествие на Хийденвуори откроет вам тайны Карелии, ее мифы и легенды. Насладитесь панорамами Ладожских шхер и сделайте уникальные фото
Начало: В деревне Хийденсельга
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от 2 940₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
3 часа
Групповая экскурсия в Сортавале: Лешего бояться - Карелию не видать
Вместе раскроем тайны карельского лешего и его леса, пройдем ритуалы и ощутим магию природы
Начало: В деревне Хийденсельга
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
2 990₽ за человека
Групповая
5 часов
Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната
Начало: Ваш отель / ул. Суворова 1 / от ж/д вокзала
Расписание: По расписанию
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
2 500₽ за человека
Групповая
6 часов
О. Валаам, Ладожские Шхеры на катере
Начало: Ул. Ленина 18, Сортавала
Расписание: ежедневно 9:00 11:00 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 550₽ за человека
Групповая
8 часов
Водопады южной Карелии и Ладожские шхеры
Начало: Ул. Ленина, 18
Расписание: Вторник, суббота
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
3 250₽ за человека
Билеты
2 часа
Аудиоэкскурсия по Рускеале: от Мраморного каньона до Итальянского карьера
Погрузитесь в красоту Рускеалы с аудиоэкскурсией. Завораживающие виды и уникальные истории ждут вас
Начало: Горный парк Рускеала (Мраморная улица)
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 19:00. Билет действует весь день.
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
1 190₽ за билет
Аудиогид
2 часа
Аудиоэксурсия «Сортавала: история в архитектуре»
Начало: Ул. 2-я Пристанская, 4
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
790₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Сортавала и поющее дерево в картинах Кронида Гоголева
Познакомиться с удивительным городом и его мастером
Начало: В районе Памятника рунопевцу
15 июня в 11:00
21 июня в 12:30
от 2 800₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина6 июня 2024Спасибо большое Людмиле за интересный рассказ о городе Сортавала: его истории, людях, досторимечательностях, архитектуре и обычаях карельского народа.
- ММарина5 июня 2024Однозначно ДА, и с детьми обязательно. Приехать в город и не пройти данный квест - преступление. Моей 10 летней дочке-
- ВВладимир31 мая 2024Всё было супер. Супер информативно и достаточно для такого небольшого города
- ГГалина30 мая 2024Наилучшие впечатления от экскурсии и от самой Екатерины - симпатичной барышни и пытливого краеведа. Теперь на холодильнике в Сибири висит её настоящий карельский подарок)))
- ССветлана30 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Интересный рассказ и подача материала, узнали о мифах и традициях коренного населения, история образования города и еще много фактов! Национальный костюм карелочки - это целая история! 2 часа пролетели незаметно. Спасибо большое!!!
- ННина27 мая 2024Потрясающий гид! Умная, интересная, с отличным чувством юмора❤ получила колоссальное удовольствие!!!
- ААнна27 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Ярослав - отличный рассказчик, виды открываются чудесные, погода благоволила. Маршрут выстроен отменно, особенно увлекла добыча гранатов:) вкусный и сытный обед тоже пригодился. Большое спасибо!
- ССветлана25 мая 2024Белые месты - красивый водопад. Два других конечно же поскромнее 😊. Спасибо экскурсоводу за то, что помог найти камешки граната.
- ННаталья21 мая 2024Экскурсия понравилась, узнали интерное об истории и традициях Карелии и о городе Сортавала. Экскусовод Людмила была в национальном костюме,что добавило колорита. Спасибо.
- ММаргарита21 мая 2024Это лучший экскурсовод за всю историю моих экскурсий.
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Пешеходные»
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