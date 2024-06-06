Пешие экскурсии-прогулки в Сортавале с экскурсоводом

Найдено 21 экскурсия в категории «Пешеходные» в Сортавале, цены от 790 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
История Сортавалы: факты и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
207 отзывов
Популярное предложение
История Сортавалы: путешествие по следам трех стран
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Сортавале, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Кирова
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
2 500 за всё до 7 чел.
Сортавала в мини-группе: открыть удивительный уголок Карелии
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
92 отзыва
История и архитектура Сортавалы: экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в историю Сортавалы от первых поселений до современности. Узнайте о значимых зданиях, сердобольском граните и жизни местных жителей
Начало: Ул. Карельская д. 22 Сеурахуоне
Завтра в 18:00
10 июня в 08:00
800 за человека
Сортавала - с карелкой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
149 отзывов
В тренде
Сортавала - с карелкой
Открыть яркую историю города, в которой переплелись русское, шведское, финское и карельское прошлое
Начало: На пристани Сортавала или в другом удобном вам мес...
11 июня в 16:30
14 июня в 16:30
от 2 800 за всё до 10 чел.
Сортавала - город трех государств
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
44 отзыва
Сортавала - город трех государств: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Сортавалу, город с богатой историей и культурным наследием. Прогуляйтесь по его улицам и насладитесь видами с горы Кухавуори
Начало: На площади Вяйнемяйнена
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
4 000 за всё до 8 чел.
Сортавала с коренной карелкой - квест-экскурсия
🚶 Пешая
Квест
2 часа
35 отзывов
Популярное предложение
Квест-экскурсия «Сортавала с коренной карелкой»: погружение в историю
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Сортавале, где история и культура оживают в каждом задании квеста
Начало: На площади Кирова
Сегодня в 11:00
11 июня в 11:00
2 000 за человека
Сортавала - самый финский город России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
198 отзывов
Сортавала - путешествие сквозь время в самом финском городе России
Погрузитесь в историю и культуру Сортавалы, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В Сортавала, на Пристани
10 июня в 17:00
21 июня в 09:00
от 3 300 за всё до 10 чел.
Пешком по Сортавале
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Пешком по Сортавале: от деревянной архитектуры до видов с горы Ваккосалми
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сортавалы, пройдясь по историческим улицам и насладившись природными красотами
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 200 за всё до 5 чел.
Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Популярное предложение
Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей: погружение в мир вепсов
Познайте древние традиции и целительные практики вепсов на мистической горе Паасо. Встреча заката на вершине горы обещает быть незабываемой
Начало: У кассы на гору Паасо
11 июля в 20:30
12 июля в 20:30
5 200 за всё до 4 чел.
Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: путешествие сквозь века
Погрузитесь в историю Сортавалы, узнайте о её архитектуре и важных личностях, благодаря эксклюзивным архивным фотографиям
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 11:00
10 июня в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
С любовью, Сортавала
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Погружение в историю и культуру Сортавалы: экскурсия с местным гидом
Откройте для себя сердце Сортавалы в компании страстного гида. Исторические здания, уникальные традиции и живописные уголки ждут вас
Начало: На площади Кирова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, 12:00 и 14:00
10 июня в 12:00
14 июня в 10:00
1 000 за человека
Сортавала - раскрытая книга финской культуры
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Сортавала - раскрытая книга финской культуры
Поразиться наследию города на большой пешеходной экскурсии с этническим финном
Начало: В районе станции Сортавала-Центр
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 7 000 за всё до 5 чел.
Горный парк Рускеала: аудиоэкскурсия в приложении
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
1 отзыв
Горный парк Рускеала: путеводитель по истории и природе в аудиоформате
Ваш личный гид по Горному парку Рускеала. Откройте великолепие карельской природы и уникальные исторические места
Начало: Около входа в Горный парк Рускеала
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 190 за человека
Мифы и легенды финно-угорских народов - в парке «Ваккосалми»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Мифы финно-угорских народов: экскурсия в парке Ваккосалми
Путешествие по парку Ваккосалми раскроет тайны древних легенд и обычаев, встреча с величием природы и истории Сортавалы
Начало: У входа в парк «Ваккосалми»
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
2 600 за всё до 5 чел.
Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
99 отзывов
Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие
Путешествие на Хийденвуори откроет вам тайны Карелии, ее мифы и легенды. Насладитесь панорамами Ладожских шхер и сделайте уникальные фото
Начало: В деревне Хийденсельга
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от 2 940 за всё до 6 чел.
Лешего бояться - Карелию не видать
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
51 отзыв
Групповая экскурсия в Сортавале: Лешего бояться - Карелию не видать
Вместе раскроем тайны карельского лешего и его леса, пройдем ритуалы и ощутим магию природы
Начало: В деревне Хийденсельга
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
2 990 за человека
Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
57 отзывов
Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната
Начало: Ваш отель / ул. Суворова 1 / от ж/д вокзала
Расписание: По расписанию
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
2 500 за человека
О. Валаам, Ладожские Шхеры на катере
🚶 Пешая
🚤 На катере
Групповая
6 часов
3 отзыва
О. Валаам, Ладожские Шхеры на катере
Начало: Ул. Ленина 18, Сортавала
Расписание: ежедневно 9:00 11:00 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 550 за человека
Водопады южной Карелии и Ладожские шхеры
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
94 отзыва
Водопады южной Карелии и Ладожские шхеры
Начало: Ул. Ленина, 18
Расписание: Вторник, суббота
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
3 250 за человека
Аудиоэкскурсия по горному парку «Рускеала» с билетом
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
4 отзыва
Аудиоэкскурсия по Рускеале: от Мраморного каньона до Итальянского карьера
Погрузитесь в красоту Рускеалы с аудиоэкскурсией. Завораживающие виды и уникальные истории ждут вас
Начало: Горный парк Рускеала (Мраморная улица)
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 19:00. Билет действует весь день.
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
1 190 за билет
Аудиоэксурсия «Сортавала: история в архитектуре»
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
4 отзыва
Аудиоэксурсия «Сортавала: история в архитектуре»
Начало: Ул. 2-я Пристанская, 4
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
790 за человека
Сортавала и поющее дерево в картинах Кронида Гоголева
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Сортавала и поющее дерево в картинах Кронида Гоголева
Познакомиться с удивительным городом и его мастером
Начало: В районе Памятника рунопевцу
15 июня в 11:00
21 июня в 12:30
от 2 800 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Сортавала в мини-группе: открыть удивительный уголок Карелии
    Спасибо большое Людмиле за интересный рассказ о городе Сортавала: его истории, людях, досторимечательностях, архитектуре и обычаях карельского народа.
  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Сортавала с коренной карелкой - квест-экскурсия
    Однозначно ДА, и с детьми обязательно. Приехать в город и не пройти данный квест - преступление. Моей 10 летней дочке-
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    негилистке понравилось очень. Я ожидала бесконечного нытья и воплей" зачем ты меня сюда притащила". Ан не тут-то было. Ребенок с первых нот влился в процесс, задавал вопросы и соревновался со мной в поисках ответов и заданий. Отсылка к Выборгу так же сыграла свою роль, ибо там мы уже были годом ранее, и теперь, вооружившись чемоданами полученных здесь знаний, можно повторить визит. Параллельно с процессом поиска, Екатерина, являясь кладезем информации о городе и его жителях, рассказывала столько интересного, что теперь мы просто обязаны посетить старое финское кладбище и бывшую мужскую гимназию…. На этом дочь настаивает. В общем низкий поклон и благодарных экскурсантов:) спасибо огромное.

  • В
    Владимир
    31 мая 2024
    История Сортавалы: факты и легенды
    Всё было супер. Супер информативно и достаточно для такого небольшого города
  • Г
    Галина
    30 мая 2024
    Сортавала с коренной карелкой - квест-экскурсия
    Наилучшие впечатления от экскурсии и от самой Екатерины - симпатичной барышни и пытливого краеведа. Теперь на холодильнике в Сибири висит её настоящий карельский подарок)))
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Сортавала в мини-группе: открыть удивительный уголок Карелии
    Экскурсия очень понравилась! Интересный рассказ и подача материала, узнали о мифах и традициях коренного населения, история образования города и еще много фактов! Национальный костюм карелочки - это целая история! 2 часа пролетели незаметно. Спасибо большое!!!
  • Н
    Нина
    27 мая 2024
    История Сортавалы: факты и легенды
    Потрясающий гид! Умная, интересная, с отличным чувством юмора❤ получила колоссальное удовольствие!!!
  • А
    Анна
    27 мая 2024
    Водопады южной Карелии и Ладожские шхеры
    Экскурсия очень понравилась. Ярослав - отличный рассказчик, виды открываются чудесные, погода благоволила. Маршрут выстроен отменно, особенно увлекла добыча гранатов:) вкусный и сытный обед тоже пригодился. Большое спасибо!
  • С
    Светлана
    25 мая 2024
    Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната
    Белые месты - красивый водопад. Два других конечно же поскромнее 😊. Спасибо экскурсоводу за то, что помог найти камешки граната.
  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    Сортавала в мини-группе: открыть удивительный уголок Карелии
    Экскурсия понравилась, узнали интерное об истории и традициях Карелии и о городе Сортавала. Экскусовод Людмила была в национальном костюме,что добавило колорита. Спасибо.
    Экскурсия понравилась, узнали интерное об истории и традициях Карелии и о городе Сортавала. Экскусовод Людмила была
  • М
    Маргарита
    21 мая 2024
    Сортавала - город трех государств
    Это лучший экскурсовод за всю историю моих экскурсий.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Пешеходные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21
  1. История Сортавалы: факты и легенды
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Самое главное
  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Городище Паасо
  9. Мраморный каньон
  10. Гора Хийденвуори
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
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