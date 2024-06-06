1 чел.
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Квест
2 часа
Популярное предложение
Квест-экскурсия «Сортавала с коренной карелкой»: погружение в историю
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Сортавале, где история и культура оживают в каждом задании квеста
Начало: На площади Кирова
Сегодня в 11:00
11 июня в 11:00
2 000₽ за человека
Групповая
9 часов
Экскурсия по местам силы Сортавалы: лабиринты, идолы, духи
Погрузитесь в магический мир Карелии: протосаамский лабиринт, остров Койонсаари, скала Хийси и неоязыческий идол ждут вас на этой экскурсии
Начало: Ул. Кирова, 8
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 09:00
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 250₽ за человека
Групповая
7.5 часов
Популярное предложение
В поисках Ладожских сокровищ: пешком и на катере
Отправляйтесь на захватывающую экскурсию по Ладожским островам. Вас ждут прогулки на катере, эко-тропы и отдых на пляже
Начало: В поселке Хийденсельга
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00
21 июня в 10:00
23 июня в 10:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей: погружение в мир вепсов
Познайте древние традиции и целительные практики вепсов на мистической горе Паасо. Встреча заката на вершине горы обещает быть незабываемой
Начало: У кассы на гору Паасо
11 июля в 20:30
12 июля в 20:30
5 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Нетуристическое Приладожье: первозданная красота карельской природы
Погрузитесь в мир карельской природы с экскурсией по нетуристическим местам Сортавалы, Питкярантского и Лахденпохского районов
Начало: В Сортавала или Питкяранта
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
9 350₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
В Приладожье! Фэнтези-край удивительной красоты
Путешествие по уникальным местам Сортавалы: древние карельские поселения, водопады, горы и возможность добыть драгоценности из скалы
Начало: Сортавальский или Питкярантский район
12 июня в 10:00
15 июня в 10:00
9 350₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: путешествие сквозь века
Погрузитесь в историю Сортавалы, узнайте о её архитектуре и важных личностях, благодаря эксклюзивным архивным фотографиям
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 11:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Погружение в историю и культуру Сортавалы: экскурсия с местным гидом
Откройте для себя сердце Сортавалы в компании страстного гида. Исторические здания, уникальные традиции и живописные уголки ждут вас
Начало: На площади Кирова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, 12:00 и 14:00
10 июня в 12:00
14 июня в 10:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
На катере - к маяку Хейнялуото
Отправиться небанальным маршрутом и исследовать одно из красивейших мест открытой Ладоги
Начало: Причал в деревне Ууксу
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от 13 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Карелия глазами карела
Погулять по склонам горы Паасо, увидеть усадьбу аптекаря и любимое место кинематографистов
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 9 300₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Исцеляющее путешествие «В поисках своего Сампо»
Побывать в заповедных местах, ощутить гармонизирующую силу природы и обрести внутренний баланс
Начало: В центре города
10 июня в 13:00
12 июня в 13:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Групповая экскурсия в Сортавале: Лешего бояться - Карелию не видать
Вместе раскроем тайны карельского лешего и его леса, пройдем ритуалы и ощутим магию природы
Начало: В деревне Хийденсельга
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
2 990₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Авторская экскурсия в Сортавале: путешествие сквозь века
Вместе с автором экскурсии, исследователем края, отправьтесь в увлекательное путешествие по историческим местам Сортавалы
Начало: На Парковой улице
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
В поисках Ладожской нерпы: авторская прогулка на катере
Отправиться нетуристическим маршрутом и полюбоваться дикой природой Южной Карелии
Начало: На ул. Валаамская
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Уксинская озовая гряда: сап-прогулка в одном из самых красивых мест Карелии
Прокатиться по прозрачным лесным озёрам вдоль россыпей ледниковых валунов
Начало: Питкяранта
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Провожаем день на сап-бордах в Ладожских шхерах
Начало: Д. Хийденсельга, ул. Садовая, д. 9/1 (магазин Диан...
Расписание: См. расписание
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
3 000₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Групповая экскурсия на Валаам и Хонкасало с посещением Ладожских шхер
Вас ждет незабываемое путешествие по Ладожскому озеру с посещением островов Валаам и Хонкасало
Начало: Ленина, 18
Расписание: Ежедневно начиная с 29 апреля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 800₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Валаам и Ладожские шхеры индивидуально на катере
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
Расписание: См. расписание
Сегодня в 11:00
12 июня в 09:00
24 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Водная прогулка по Ладожским шхерам на арктической лодке
Начало: Д. Кирконкюля, 10
Расписание: Каждый день с мая по октябрь, в 9:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный тур на катере к Ладожским шхерам и острову Хонкасало
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
Расписание: См. расписание
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
6 часов
Карельские фьорды, необитаемые острова и Валаам
Начало: Ул. Ленина, 13
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 800₽ за человека
Групповая
6.5 часов
Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - прогулка на катере
Начало: Набережная Ладожской флотилии, д. 2
Расписание: Ежедневно по расписанию
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за человека
Групповая
2 часа
К Ладожским шхерам и необитаемому острову на быстроходном катере
Начало: Ул. Ленина, 18
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 12:00
Завтра в 15:00
2 400₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Зимнее путешествие на аэролодке по Ладожским шхерам в Сортавале
Погрузитесь в зимнюю сказку Ладожского озера, наслаждаясь красотой шхер с комфорта аэролодки
Начало: Деревня Кирконкюля, 10, Республика Карелия
Расписание: с ноября по 15 мая 10:00, 12:00, 14:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
3 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Прогулка на катере к Ладожским шхерам и необитаемому острову
Начало: Набережная Ладожской флотилии, д. 2
Расписание: Ежедневно по расписанию
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
SUP-прогулка по Ладожским шхерам
Начало: Пляж Солнечный
Расписание: См. расписание
1 сен в 08:00
3 200₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Аудиоэксурсия «Сортавала: история в архитектуре»
Начало: Ул. 2-я Пристанская, 4
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
790₽ за человека
Групповая
7 часов
«В поисках Ладожских сокровищ» - тур по шхерам
Начало: П. Хийденсельга
Расписание: См. расписание
21 июня в 10:00
23 июня в 10:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Целительное путешествие по глубинной Карелии
Увидеть Ладожские шхеры, научиться языку камней и узнать тайны карельских ведунов
Начало: У памятника рунопевцу
Сегодня в 17:30
10 июня в 14:30
14 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Путешествие к маякам Северного Приладожья на катере
Отправиться навстречу маякам советской эпохи и волшебным пейзажам Ладоги
Начало: Экскурсии у причала возле ресторана «Пийпун Пиха»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
1335012 683₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
6 часов
Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников)
Прокатиться по увлекательному маршруту с аудиогидом, узнать о крае и найти клад
11 июня в 09:00
12 июня в 17:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий6 июня 2024Великолепная экскурсия с великолепным гидом! Очень интересная и увлекательная поездка по действительно непопулярным и нетуристическим местам Карелии, куда без Надежды
- ММарина5 июня 2024Однозначно ДА, и с детьми обязательно. Приехать в город и не пройти данный квест - преступление. Моей 10 летней дочке-
- ААнастасия5 июня 2024Потрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых даже подпустила нас на них посмотреть на расстоянии в метр. Впечатления после экскурсии невероятные. Спасибо, что проводите такие незабываемые поездки ❤️
- ЕЕлена4 июня 2024Комфортный автобус, интересная тема экскурсии. Узнала много нового и необычного. Красота природы Карелии захватывает и удивляет. Удобная обувь обязательно, сверху с гор самый лучший вид)
- ААртём3 июня 2024Авторская экскурсия. Много красивых мест, интересная информация, а также отсутствие других групп туристов. Рекомендуем тем, кто любит активные маршруты.
- ДДмитрий2 июня 2024Сергей Карел🙂 до мозга костей. Рекомендуем. 😉
- ГГалина30 мая 2024Наилучшие впечатления от экскурсии и от самой Екатерины - симпатичной барышни и пытливого краеведа. Теперь на холодильнике в Сибири висит её настоящий карельский подарок)))
- ММарина30 мая 2024Сергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнать что-то новое, то отличный вариант! Природа невероятная! ♥️ Сергей приятный. 🙌
- ММаша29 мая 2024На кораблике плыли в Валаам - не любитель церквей, поэтому не могу оценить уровень благости, зато рыба там была хороша.
- ММария29 мая 2024Прогулка получилась отличной,наш гид рассказала нам много всего интересного,красивые места,да и вообще получилось все атмосферно 😍по особенному мне понравилось то
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Необычные»
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