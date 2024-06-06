Необычные экскурсии по Сортавале

Найдено 31 экскурсия в категории «Необычные» в Сортавале, цены от 790 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сортавала с коренной карелкой - квест-экскурсия
🚶 Пешая
Квест
2 часа
35 отзывов
Популярное предложение
Квест-экскурсия «Сортавала с коренной карелкой»: погружение в историю
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Сортавале, где история и культура оживают в каждом задании квеста
Начало: На площади Кирова
Сегодня в 11:00
11 июня в 11:00
2 000 за человека
Места силы
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
69 отзывов
Экскурсия по местам силы Сортавалы: лабиринты, идолы, духи
Погрузитесь в магический мир Карелии: протосаамский лабиринт, остров Койонсаари, скала Хийси и неоязыческий идол ждут вас на этой экскурсии
Начало: Ул. Кирова, 8
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 09:00
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 250 за человека
В поисках Ладожских сокровищ: пешком и на катере
🚤 На катере
Групповая
7.5 часов
131 отзыв
Популярное предложение
В поисках Ладожских сокровищ: пешком и на катере
Отправляйтесь на захватывающую экскурсию по Ладожским островам. Вас ждут прогулки на катере, эко-тропы и отдых на пляже
Начало: В поселке Хийденсельга
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00
21 июня в 10:00
23 июня в 10:00
3 900 за человека
Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Популярное предложение
Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей: погружение в мир вепсов
Познайте древние традиции и целительные практики вепсов на мистической горе Паасо. Встреча заката на вершине горы обещает быть незабываемой
Начало: У кассы на гору Паасо
11 июля в 20:30
12 июля в 20:30
5 200 за всё до 4 чел.
Нетуристическое Приладожье: красота первозданности (на вашем авто)
Индивидуальная
6 часов
57 отзывов
Нетуристическое Приладожье: первозданная красота карельской природы
Погрузитесь в мир карельской природы с экскурсией по нетуристическим местам Сортавалы, Питкярантского и Лахденпохского районов
Начало: В Сортавала или Питкяранта
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
9 350 за всё до 4 чел.
В Приладожье! Фэнтези-край удивительной красоты
Индивидуальная
7 часов
51 отзыв
В Приладожье! Фэнтези-край удивительной красоты
Путешествие по уникальным местам Сортавалы: древние карельские поселения, водопады, горы и возможность добыть драгоценности из скалы
Начало: Сортавальский или Питкярантский район
12 июня в 10:00
15 июня в 10:00
9 350 за всё до 4 чел.
Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: путешествие сквозь века
Погрузитесь в историю Сортавалы, узнайте о её архитектуре и важных личностях, благодаря эксклюзивным архивным фотографиям
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 11:00
10 июня в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
С любовью, Сортавала
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Погружение в историю и культуру Сортавалы: экскурсия с местным гидом
Откройте для себя сердце Сортавалы в компании страстного гида. Исторические здания, уникальные традиции и живописные уголки ждут вас
Начало: На площади Кирова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, 12:00 и 14:00
10 июня в 12:00
14 июня в 10:00
1 000 за человека
На катере - к маяку Хейнялуото
🚤 На катере
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
На катере - к маяку Хейнялуото
Отправиться небанальным маршрутом и исследовать одно из красивейших мест открытой Ладоги
Начало: Причал в деревне Ууксу
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от 13 000 за всё до 8 чел.
Карелия глазами карела
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Карелия глазами карела
Погулять по склонам горы Паасо, увидеть усадьбу аптекаря и любимое место кинематографистов
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 9 300 за всё до 7 чел.
Исцеляющее путешествие «В поисках своего Сампо»
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Исцеляющее путешествие «В поисках своего Сампо»
Побывать в заповедных местах, ощутить гармонизирующую силу природы и обрести внутренний баланс
Начало: В центре города
10 июня в 13:00
12 июня в 13:00
14 000 за всё до 4 чел.
Лешего бояться - Карелию не видать
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
51 отзыв
Групповая экскурсия в Сортавале: Лешего бояться - Карелию не видать
Вместе раскроем тайны карельского лешего и его леса, пройдем ритуалы и ощутим магию природы
Начало: В деревне Хийденсельга
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
2 990 за человека
Авторская экскурсия «Сердобольская предтеча»
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Авторская экскурсия в Сортавале: путешествие сквозь века
Вместе с автором экскурсии, исследователем края, отправьтесь в увлекательное путешествие по историческим местам Сортавалы
Начало: На Парковой улице
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
10 000 за всё до 10 чел.
В поисках Ладожской нерпы: авторская прогулка на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
В поисках Ладожской нерпы: авторская прогулка на катере
Отправиться нетуристическим маршрутом и полюбоваться дикой природой Южной Карелии
Начало: На ул. Валаамская
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
18 000 за всё до 5 чел.
Уксинская озовая гряда: сап-прогулка в одном из самых красивых мест Карелии
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Уксинская озовая гряда: сап-прогулка в одном из самых красивых мест Карелии
Прокатиться по прозрачным лесным озёрам вдоль россыпей ледниковых валунов
Начало: Питкяранта
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
20 000 за всё до 4 чел.
Провожаем день на сап-бордах в Ладожских шхерах
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Популярное предложение
Провожаем день на сап-бордах в Ладожских шхерах
Начало: Д. Хийденсельга, ул. Садовая, д. 9/1 (магазин Диан...
Расписание: См. расписание
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
3 000 за человека
Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало из Сортавалы на катере
🚤 На катере
Мини-группа
6 часов
286 отзывов
Групповая экскурсия на Валаам и Хонкасало с посещением Ладожских шхер
Вас ждет незабываемое путешествие по Ладожскому озеру с посещением островов Валаам и Хонкасало
Начало: Ленина, 18
Расписание: Ежедневно начиная с 29 апреля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 800 за человека
Валаам и Ладожские шхеры индивидуально на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Валаам и Ладожские шхеры индивидуально на катере
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
Расписание: См. расписание
Сегодня в 11:00
12 июня в 09:00
24 000 за всё до 5 чел.
Водная прогулка по Ладожским шхерам на арктической лодке
🚤 На катере
Мини-группа
2.5 часа
69 отзывов
Водная прогулка по Ладожским шхерам на арктической лодке
Начало: Д. Кирконкюля, 10
Расписание: Каждый день с мая по октябрь, в 9:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
1 800 за человека
Индивидуальный тур на катере к Ладожским шхерам и острову Хонкасало
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Индивидуальный тур на катере к Ладожским шхерам и острову Хонкасало
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
Расписание: См. расписание
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
12 000 за всё до 5 чел.
Карельские фьорды, необитаемые острова и Валаам
🚤 На катере
Групповая
6 часов
18 отзывов
Карельские фьорды, необитаемые острова и Валаам
Начало: Ул. Ленина, 13
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 800 за человека
Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - прогулка на катере
🚤 На катере
Групповая
6.5 часов
123 отзыва
Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - прогулка на катере
Начало: Набережная Ладожской флотилии, д. 2
Расписание: Ежедневно по расписанию
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5 000 за человека
К Ладожским шхерам и необитаемому острову на быстроходном катере
🚤 На катере
Групповая
2 часа
81 отзыв
К Ладожским шхерам и необитаемому острову на быстроходном катере
Начало: Ул. Ленина, 18
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 12:00
Завтра в 15:00
2 400 за человека
Ладожские шхеры на аэролодке
Мини-группа
2 часа
7 отзывов
Зимнее путешествие на аэролодке по Ладожским шхерам в Сортавале
Погрузитесь в зимнюю сказку Ладожского озера, наслаждаясь красотой шхер с комфорта аэролодки
Начало: Деревня Кирконкюля, 10, Республика Карелия
Расписание: с ноября по 15 мая 10:00, 12:00, 14:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
3 000 за человека
Прогулка на катере к Ладожским шхерам и необитаемому острову
🚤 На катере
Групповая
2 часа
67 отзывов
Прогулка на катере к Ладожским шхерам и необитаемому острову
Начало: Набережная Ладожской флотилии, д. 2
Расписание: Ежедневно по расписанию
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
2 500 за человека
SUP-прогулка по Ладожским шхерам
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
SUP-прогулка по Ладожским шхерам
Начало: Пляж Солнечный
Расписание: См. расписание
1 сен в 08:00
3 200 за человека
Аудиоэксурсия «Сортавала: история в архитектуре»
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
4 отзыва
Аудиоэксурсия «Сортавала: история в архитектуре»
Начало: Ул. 2-я Пристанская, 4
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
790 за человека
«В поисках Ладожских сокровищ» - тур по шхерам
Групповая
7 часов
«В поисках Ладожских сокровищ» - тур по шхерам
Начало: П. Хийденсельга
Расписание: См. расписание
21 июня в 10:00
23 июня в 10:00
3 900 за человека
Целительное путешествие по глубинной Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
Целительное путешествие по глубинной Карелии
Увидеть Ладожские шхеры, научиться языку камней и узнать тайны карельских ведунов
Начало: У памятника рунопевцу
Сегодня в 17:30
10 июня в 14:30
14 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к маякам Северного Приладожья на катере
🚤 На катере
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Путешествие к маякам Северного Приладожья на катере
Отправиться навстречу маякам советской эпохи и волшебным пейзажам Ладоги
Начало: Экскурсии у причала возле ресторана «Пийпун Пиха»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
1335012 683 за всё до 4 чел.
Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников)
🚗 На машине
Аудиогид
6 часов
Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников)
Прокатиться по увлекательному маршруту с аудиогидом, узнать о крае и найти клад
11 июня в 09:00
12 июня в 17:00
4 800 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    6 июня 2024
    В Приладожье! Фэнтези-край удивительной красоты
    Великолепная экскурсия с великолепным гидом! Очень интересная и увлекательная поездка по действительно непопулярным и нетуристическим местам Карелии, куда без Надежды
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    мы точно не добрались бы. Потрясающие виды, уникальная красота природы, нестандартные маршруты - и все это сопровождается интересными рассказами о природе Карелии, обычаях и быте коренного населения, а в конце экскурсии нам удалось добыть несколько крупных гранатов! В общем, однозначно рекомендуем!

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Сортавала с коренной карелкой - квест-экскурсия
    Однозначно ДА, и с детьми обязательно. Приехать в город и не пройти данный квест - преступление. Моей 10 летней дочке-
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    негилистке понравилось очень. Я ожидала бесконечного нытья и воплей" зачем ты меня сюда притащила". Ан не тут-то было. Ребенок с первых нот влился в процесс, задавал вопросы и соревновался со мной в поисках ответов и заданий. Отсылка к Выборгу так же сыграла свою роль, ибо там мы уже были годом ранее, и теперь, вооружившись чемоданами полученных здесь знаний, можно повторить визит. Параллельно с процессом поиска, Екатерина, являясь кладезем информации о городе и его жителях, рассказывала столько интересного, что теперь мы просто обязаны посетить старое финское кладбище и бывшую мужскую гимназию…. На этом дочь настаивает. В общем низкий поклон и благодарных экскурсантов:) спасибо огромное.

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    В поисках Ладожской нерпы: авторская прогулка на катере
    Потрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых даже подпустила нас на них посмотреть на расстоянии в метр. Впечатления после экскурсии невероятные. Спасибо, что проводите такие незабываемые поездки ❤️
    Потрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых дажеПотрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых дажеПотрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых дажеПотрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых дажеПотрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых даже
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Места силы
    Комфортный автобус, интересная тема экскурсии. Узнала много нового и необычного. Красота природы Карелии захватывает и удивляет. Удобная обувь обязательно, сверху с гор самый лучший вид)
  • А
    Артём
    3 июня 2024
    Места силы
    Авторская экскурсия. Много красивых мест, интересная информация, а также отсутствие других групп туристов. Рекомендуем тем, кто любит активные маршруты.
  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    Карелия глазами карела
    Сергей Карел🙂 до мозга костей. Рекомендуем. 😉
  • Г
    Галина
    30 мая 2024
    Сортавала с коренной карелкой - квест-экскурсия
    Наилучшие впечатления от экскурсии и от самой Екатерины - симпатичной барышни и пытливого краеведа. Теперь на холодильнике в Сибири висит её настоящий карельский подарок)))
  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Карелия глазами карела
    Сергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнать что-то новое, то отличный вариант! Природа невероятная! ♥️ Сергей приятный. 🙌
    Сергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнать
  • М
    Маша
    29 мая 2024
    Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало из Сортавалы на катере
    На кораблике плыли в Валаам - не любитель церквей, поэтому не могу оценить уровень благости, зато рыба там была хороша.
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    И природа хороша. Много кошек, к сожалению, некоторые из них были больны. Потом смотрели шхеры - это великолепно. Капитан много рассказывал, шутил, рулил и хорошо разрулил конфликт с истеричной особой.

  • М
    Мария
    29 мая 2024
    Провожаем день на сап-бордах в Ладожских шхерах
    Прогулка получилась отличной,наш гид рассказала нам много всего интересного,красивые места,да и вообще получилось все атмосферно 😍по особенному мне понравилось то
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    что она позаботилась обо всем,дала нам костюмы и носки что бы мы не замерзли,вообщем все было на высшем уровне,спасибо еще раз за эту запоминающую прогулку!

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 31
  1. Сортавала с коренной карелкой - квест-экскурсия
  2. Места силы
  3. В поисках Ладожских сокровищ: пешком и на катере
  4. Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей
  5. Нетуристическое Приладожье: красота первозданности (на вашем авто)
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Самое главное
  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Городище Паасо
  9. Мраморный каньон
  10. Гора Хийденвуори
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Необычные" можно забронировать 31 экскурсию от 790 до 24 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 1128 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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