Прогулки на аэролодке Во время прогулки есть уникальная возможность ощутить мощь стихии и увидеть зимнюю природу во всей красе. За два часа путешествия мы увидим достопримечательные места акватории, каждое из которых хранит свою историю и неповторимый шарм. В этом путешествии мы посетим:

Остров Хонкасало поразит вас завораживающим видом с самой высокой точки Ладожских шхер. Здесь можно сделать памятные снимки на фоне заснеженных отвесных скал, величественных сосен и вдохнуть свежий морозный воздух.

Затем вас ждет остров Каарнетсаари, известный своей горой Айно. Подъем на нее откроет захватывающую панораму на замерзшие просторы Ладожского озера. Старые финские маяки, словно стражи, возвышаются над ледяной гладью, напоминая о морских традициях этого края.

Не менее впечатляющим зрелищем станет замерзший водопад — чудо природы, застывшее во времени. И, конечно, на протяжении всего маршрута вас ждут красивые локации, идеально подходящие для фотосессий, чтобы запечатлеть яркие моменты этого незабываемого приключения.

* А так же самые везунчики увидят милашек нерп в дикой природе. Важная информация:

На протяжении всего пути, вас сопровождает опытный гид капитан, который ответит на все ваши вопросы и расскажет как оплатить государственный сбор Национального парка (350р) • Вам необходимо прибыть за 15 минут до экскурсии.