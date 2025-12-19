Мои заказы

Прогулка по зимним Ладожским шхерам на аэролодке

Двухчасовая прогулка на аэролодке по Ладожским шхерам., в ходе которой посещаем остров Хонкасало, остров Каарнетсаари (гора Айно), старые финские маяки и замерзший водопад. На всём пути следования вас ждут красивые локации и пейзажи для фотосъемки и много удивительного.
Описание экскурсии

Прогулки на аэролодке Во время прогулки есть уникальная возможность ощутить мощь стихии и увидеть зимнюю природу во всей красе. За два часа путешествия мы увидим достопримечательные места акватории, каждое из которых хранит свою историю и неповторимый шарм. В этом путешествии мы посетим:
  • Остров Хонкасало поразит вас завораживающим видом с самой высокой точки Ладожских шхер. Здесь можно сделать памятные снимки на фоне заснеженных отвесных скал, величественных сосен и вдохнуть свежий морозный воздух.
  • Затем вас ждет остров Каарнетсаари, известный своей горой Айно. Подъем на нее откроет захватывающую панораму на замерзшие просторы Ладожского озера. Старые финские маяки, словно стражи, возвышаются над ледяной гладью, напоминая о морских традициях этого края.
  • Не менее впечатляющим зрелищем станет замерзший водопад — чудо природы, застывшее во времени. И, конечно, на протяжении всего маршрута вас ждут красивые локации, идеально подходящие для фотосессий, чтобы запечатлеть яркие моменты этого незабываемого приключения.

* А так же самые везунчики увидят милашек нерп в дикой природе. Важная информация:

На протяжении всего пути, вас сопровождает опытный гид капитан, который ответит на все ваши вопросы и расскажет как оплатить государственный сбор Национального парка (350р) • Вам необходимо прибыть за 15 минут до экскурсии.

Прогулка проводится ежедневно в 12:00, 14:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Остров Хонкасало
  • Остров Каарнетсаари (гора Айно)
  • Старые финские маяки
  • Поклонные кресты и замерзший водопад
Что включено
  • Прогулка на аэролодке с выходами в интересных локациях и полным сопровождением капитана/n
  • Предоставление шумоподавляющих наушников
Что не входит в цену
  • Билет на посещение национального парка «Ладожские шхеры» -350 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Пролив Ворссунсалми пристань
Когда и сколько длится?
Когда: Прогулка проводится ежедневно в 12:00, 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • На протяжении всего пути, вас сопровождает опытный гид капитан, который ответит на все ваши вопросы и расскажет как оплатить государственный сбор Национального парка (350р)
  • Вам необходимо прибыть за 15 минут до экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

