Зимние ладожские шхеры - на аэролодке

Погрузитесь в зимнюю сказку Ладоги на аэролодке! Вас ждут захватывающие виды шхер и возможность подняться на смотровую площадку «Крыша Ладоги»
Ладожские шхеры зимой превращаются в настоящую зимнюю сказку.

На аэролодке вы отправитесь в увлекательное путешествие по национальному парку, наслаждаясь красотой заснеженных пейзажей. В пути предусмотрены остановки для прогулок и фотографий.

Безопасность гарантирована: перед началом экскурсии проводится инструктаж, выдаются шумоподавляющие наушники. Остров Хонкасало с его смотровой площадкой станет ярким акцентом вашего путешествия. Незабываемые впечатления ждут каждого, кто решится на это приключение
5 причин купить эту прогулку

  • 🚤 Уникальная поездка на аэролодке
  • ❄️ Зимние пейзажи Ладоги
  • 📸 Возможность фотографировать
  • 🛟 Полная безопасность
  • 🌄 Смотровая площадка на острове
Зимние ладожские шхеры - на аэролодке
Зимние ладожские шхеры - на аэролодке© Юрий
Зимние ладожские шхеры - на аэролодке© Юрий
Время начала: 10:00, 12:00, 14:00

Что можно увидеть

  • Смотровая площадка «Крыша Ладоги»

Описание водной прогулки

  • Прокатимся по зимнему национальному парку «Ладожские Шхеры». Снег, лёд, волны, плавающие льдины — будет весело и экстремально (но безопасно)!
  • А ещё будет очень шумно, поэтому каждый путешественник получит шумоподавляющие наушники.
  • На острове Хонкасало сделаем остановку, чтобы полюбоваться видами со смотровой площадки.
  • При благоприятных погодных условиях будут и другие остановки с высадкой, чтобы вы могли прогуляться и пофотографировать наши обледеневшие достопримечательности.

Организационные детали

  • Путешествие пройдёт на закрытой и тёплой аэролодке. Она оснащена всеми спасательными средствами: кругами, жилетами и плотом.
  • Перед прогулкой обязательно проводим инструктаж и выдаём шумоподавляющие наушники.
  • Дополнительно оплачивается разрешение на посещение нацпарка «Ладожские шхеры» — 200 ₽ за человека.
  • С вами буду я или другой гид-капитан из нашей команды.

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный6000 ₽
Дети до 7 лет5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 1342 туристов
Дорогие друзья, приветствую вас! Меня зовут Юрий, я капитан маломерного судна (катера). Имею лицензию на перевозку пассажиров водным транспортом. Если вы хотите насладиться красотами Ладожского озера и побывать в заповедных
местах, а также быть уверенным, что ваша поездка пройдёт в комфорте и с соблюдением всех правил безопасности, то вам ко мне! Я коренной житель Сортавалы и всю стихию Ладожского озера познал с самого детства. Жду вас в гости!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
Елена
12 мар 2025
Всего 2 часа, а впечатлений море
От красоты дух захватывало, даже на тюленя издалека удалось посмотреть
Всего 2 часа, а впечатлений мореВсего 2 часа, а впечатлений мореВсего 2 часа, а впечатлений море
Мария
Мария
28 фев 2025
Катались на аэролодке по шхерам зимой, погода была чудесная и солнечная, поэтому все прошло по плану. Есть две остановки, одна маленькая у живописного берега, где можно по фотографироваться, другая длинная
и с физкультурной нагрузкой (красивый горный остров, на который мы поднимались, прошли насквозь и сделали фото с видом на Валаам). Юрий вежливый отзывчивый молодой человек, охотно рассказывал о географии и истории. Поездка прошла быстро и приятно (а можно было и еще часа два кататься:)

Р
Роберт
11 янв 2025
Заказывал тур маме, она была очень довольна. Посетили 2 острова, взошли на вершину, интересно рассказывал капитан, было очень комфортно и быстро) в общем рекомедасьен)
Заказывал тур маме, она была очень довольна. Посетили 2 острова, взошли на вершину, интересно рассказывал капитан,

