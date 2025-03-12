Ладожские шхеры зимой превращаются в настоящую зимнюю сказку.
На аэролодке вы отправитесь в увлекательное путешествие по национальному парку, наслаждаясь красотой заснеженных пейзажей. В пути предусмотрены остановки для прогулок и фотографий.
Безопасность гарантирована: перед началом экскурсии проводится инструктаж, выдаются шумоподавляющие наушники. Остров Хонкасало с его смотровой площадкой станет ярким акцентом вашего путешествия. Незабываемые впечатления ждут каждого, кто решится на это приключение
5 причин купить эту прогулку
- 🚤 Уникальная поездка на аэролодке
- ❄️ Зимние пейзажи Ладоги
- 📸 Возможность фотографировать
- 🛟 Полная безопасность
- 🌄 Смотровая площадка на острове
Что можно увидеть
- Смотровая площадка «Крыша Ладоги»
Описание водной прогулки
- Прокатимся по зимнему национальному парку «Ладожские Шхеры». Снег, лёд, волны, плавающие льдины — будет весело и экстремально (но безопасно)!
- А ещё будет очень шумно, поэтому каждый путешественник получит шумоподавляющие наушники.
- На острове Хонкасало сделаем остановку, чтобы полюбоваться видами со смотровой площадки.
- При благоприятных погодных условиях будут и другие остановки с высадкой, чтобы вы могли прогуляться и пофотографировать наши обледеневшие достопримечательности.
Организационные детали
- Путешествие пройдёт на закрытой и тёплой аэролодке. Она оснащена всеми спасательными средствами: кругами, жилетами и плотом.
- Перед прогулкой обязательно проводим инструктаж и выдаём шумоподавляющие наушники.
- Дополнительно оплачивается разрешение на посещение нацпарка «Ладожские шхеры» — 200 ₽ за человека.
- С вами буду я или другой гид-капитан из нашей команды.
ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 19 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|6000 ₽
|Дети до 7 лет
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 1342 туристов
Дорогие друзья, приветствую вас! Меня зовут Юрий, я капитан маломерного судна (катера). Имею лицензию на перевозку пассажиров водным транспортом. Если вы хотите насладиться красотами Ладожского озера и побывать в заповедныхЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
12 мар 2025
Всего 2 часа, а впечатлений море
От красоты дух захватывало, даже на тюленя издалека удалось посмотреть
Мария
28 фев 2025
Катались на аэролодке по шхерам зимой, погода была чудесная и солнечная, поэтому все прошло по плану. Есть две остановки, одна маленькая у живописного берега, где можно по фотографироваться, другая длинная
Р
Роберт
11 янв 2025
Заказывал тур маме, она была очень довольна. Посетили 2 острова, взошли на вершину, интересно рассказывал капитан, было очень комфортно и быстро) в общем рекомедасьен)
Входит в следующие категории Сортавалы
Похожие экскурсии из Сортавалы
Водная прогулка
3 в 1 из Сортавалы: Валаам, Хонкасало и Ладожские шхеры
Погрузитесь в красоту Ладожских шхер: гранитные скалы, спокойные воды и живописные острова ждут вас в этом уникальном путешествии
Начало: На улице Валаамской
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
5500 ₽ за человека
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по Ладожским шхерам и островам Карелии
Индивидуальная экскурсия на катере по Ладожским шхерам и островам Карелии. Насладитесь природой и узнайте интересные факты
Начало: От причала на улице Валаамской
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
20 000 ₽ за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
Ладожские шхеры - уникальные скалистые острова Карелии. Прогулка на катере с профессиональным капитаном подарит незабываемые впечатления и великолепные виды
Начало: В центре города Сортавала
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
11 ноя в 12:00
3000 ₽ за человека