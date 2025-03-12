читать дальше и с физкультурной нагрузкой (красивый горный остров, на который мы поднимались, прошли насквозь и сделали фото с видом на Валаам). Юрий вежливый отзывчивый молодой человек, охотно рассказывал о географии и истории. Поездка прошла быстро и приятно (а можно было и еще часа два кататься:)

Катались на аэролодке по шхерам зимой, погода была чудесная и солнечная, поэтому все прошло по плану. Есть две остановки, одна маленькая у живописного берега, где можно по фотографироваться, другая длинная