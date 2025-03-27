Ладожские шхеры зимой превращаются в настоящую северную сказку. На комфортабельной аэролодке с отоплением и шумоподавляющими наушниками путешественники смогут насладиться уникальными видами Карелии. Маршрут проходит через национальный парк, где открываются захватывающие виды на скалы и ледяные узоры. На острове возможна встреча с ладожской нерпой. Путешествие без гида, но опытный капитан поделится интересными историями о регионе

Время начала: 10:00, 12:00, 14:00

Описание водной прогулки

Вас ожидает поездка на комфортабельной отапливаемой аэролодке, оснащённой спасательными средствами и шумоподавляющими наушниками. Перед поездкой капитан судна проведёт инструктаж.

Прогулка с получасовой высадкой на острове пройдёт по национальному парку «Ладожские шхеры». Вы увидите ледяные водопады, сталактиты, скалы и зимние узоры льда. А также сделает множество впечатляющих фотографий.

Маршрут прогулки зависит от погодных условий. В любом случае мы покажем вам лучшие пейзажи Карельской природы на максимум и вкратце расскажем о шхерах.

Организационные детали