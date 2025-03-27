Ладожские шхеры зимой превращаются в настоящую северную сказку.
На комфортабельной аэролодке с отоплением и шумоподавляющими наушниками путешественники смогут насладиться уникальными видами Карелии.
Маршрут проходит через национальный парк, где открываются захватывающие виды на скалы и ледяные узоры. На острове возможна встреча с ладожской нерпой. Путешествие без гида, но опытный капитан поделится интересными историями о регионе
5 причин купить эту прогулку
- ❄️ Зимняя красота Ладоги
- 🛥️ Комфортная аэролодка
- 📸 Уникальные фотомоменты
- 🗺️ Посещение нацпарка
- 🦭 Возможность увидеть нерпу
Что можно увидеть
- Ладожские шхеры
- Ледяные водопады
- Сталактиты
Описание водной прогулки
Вас ожидает поездка на комфортабельной отапливаемой аэролодке, оснащённой спасательными средствами и шумоподавляющими наушниками. Перед поездкой капитан судна проведёт инструктаж.
Прогулка с получасовой высадкой на острове пройдёт по национальному парку «Ладожские шхеры». Вы увидите ледяные водопады, сталактиты, скалы и зимние узоры льда. А также сделает множество впечатляющих фотографий.
Маршрут прогулки зависит от погодных условий. В любом случае мы покажем вам лучшие пейзажи Карельской природы на максимум и вкратце расскажем о шхерах.
Организационные детали
- Прогулка проходит на аэролодке «Север»
- Дополнительно оплачивается посещение нацпарка «Ладожские шхеры» — 200 ₽ за чел. (оплата на сайте заповедника)
- Из соображений безопасности мы не проводим экскурсию при ухудшении погодных условий
- Это поездка без гида, но с вами будет опытный капитан, который поделится интересными историями
ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Валаамского причала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 377 туристов
Всем привет! Меня зовут Алексей, я — капитан маломерного судна (катера) и имею лицензию на перевозку пассажиров. Живу в Карелии, в г. Сортавала. Моё увлечение катерами началось ещё в детстве.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Фотографии от путешественников
Е
Екатерина
27 мар 2025
Мы в восторге. Лодка тёплая, удобная. Экскурсия очень интересная. Виды прекрасные. Выход на остров вообще бомба. Очень хорошо что дали свободное время, можно было в своём режиме погулять и наслаждиться Ладогой. Алексею отдельное спасибо за организацию.
Е
Елена
13 мар 2025
Очень понравилось, замечательные виды Ладоги, хороший маршрут, интересные остановки на островах, тёплая лодка.
Юлия
6 мар 2025
Спасибо, Алексею, хорошая поездка. Прокатились по Ладоге, посмотрели скалы и острова. Погода была не очень, но туманные виды тоже по своему красивые.
Н
Наталья
24 фев 2025
Прокатились семьей в феврале по зимней Ладоге на аэролодке "Ульяна". По организации все четко и своевременно. Алексей был на связи. В лодке тепло, наушники компенсируют шум. Никого не укачало (переживала,
К
Катерина
24 фев 2025
Лодка теплая, обзор отличный,лодка как-будто новенькая. Было несколько остановок у скал/ у волн /на шхерах, приятный капитан. Впечатлений набрались, катанием довольны. Обязательно порекомендую!!!
Анастасия
23 фев 2025
Поездка запомнится надолго, спасибо организаторам все было отлично. Очень красивые пейзажи, в аэролодке тепло, выдаются наушники. Теперь хочется приехать летом и сравнить.
Екатерина
23 фев 2025
Очень понравилась поездка на аэролодке! Восторг да и только! Погода в этот день была потрясающая: мороз и солнце. Лёд полностью покрыл озеро, по крайней мере в тех местах, где мы
О
Ольга
22 фев 2025
Волшебное путешествие на аэролодке по зимней Ладоге! Красота неописуемая! Прогулка по ладожским шхерам под рассказы капитана! Просто восторг! Вокруг волшебные виды! И можно пройтись по замершей Ладоге это отдельное удовольствие! Однозначно рекомендую! Волшебная прогулка!
Алина
20 фев 2025
Красивые зимние пейзажи🤩понравилось! В аэролодке тепло, дают наушники, чтобы меньше слышно было шум.
Ю
Юлия
19 фев 2025
Спасибо огромное за экскурсию)
И
Ирина
15 фев 2025
Остались очень довольны поездкой по Ладожскому озеру на аэролодке! Она даже превзошла наши ожидания. Посетили много интересных красивых мест: водопады, заброшенный финский хутор, места с отвесными скалами. Сделали много потрясающих фотографий. Сергей (наш экскурсовод) рассказал и показал много нового (хотя на Ладоге мы не в первый раз). Большое спасибо за организацию!
Н
Наталья
11 фев 2025
Невероятные впечатления от поездки, потрясающие виды зимней Ладоги, очень комфортная лодка. С нами был прекрасный капитан, провез нас по интересному маршруту, все рассказывал, показывал, в общем впечатления на всю жизнь, дочка 8 лет сказала, что хочет поехать еще))
Илья
6 фев 2025
Очень понравилась поездка, в аэролодке тепло и комфортно. Выходили один раз на лед около замершего водопада и высаживались на 40 мин на острове с видом на открытую Ладогу, виды невероятные. Если хотите увидеть настоящую Карелию, то вам точно сюда. Катались ровно 2 часа, выехали на 15 мин раньше
Ольга
5 фев 2025
Супер! Супер! Супер! Обязательно рекомендую всем эту экскурсию. Всё, начиная от "Ульяны" (нашей аэролодки), супер водителя (пилота, капитана🙂), ну и конечно самой природы Ладоги, было на высшем уровне!
Татьяна
21 янв 2025
Экскурсия понравилась. Очень красиво на зимней Ладоге. В лодке тепло и уютно. Была прогулка по небольшому острову, который впечатлил своими красотами. Экскурсию рекомендую. Приедем летом)
Входит в следующие категории Сортавалы
