Зимняя Ладога на аэролодке

Путешествие на аэролодке по зимней Ладоге - это возможность увидеть величественные шхеры и ледяные водопады. Ощутите магию зимней Карелии
Ладожские шхеры зимой превращаются в настоящую северную сказку.

На комфортабельной аэролодке с отоплением и шумоподавляющими наушниками путешественники смогут насладиться уникальными видами Карелии.

Маршрут проходит через национальный парк, где открываются захватывающие виды на скалы и ледяные узоры. На острове возможна встреча с ладожской нерпой. Путешествие без гида, но опытный капитан поделится интересными историями о регионе
5
16 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • ❄️ Зимняя красота Ладоги
  • 🛥️ Комфортная аэролодка
  • 📸 Уникальные фотомоменты
  • 🗺️ Посещение нацпарка
  • 🦭 Возможность увидеть нерпу
Зимняя Ладога на аэролодке© Алексей
Зимняя Ладога на аэролодке© Алексей
Зимняя Ладога на аэролодке© Алексей
Время начала: 10:00, 12:00, 14:00

Что можно увидеть

  • Ладожские шхеры
  • Ледяные водопады
  • Сталактиты

Описание водной прогулки

Вас ожидает поездка на комфортабельной отапливаемой аэролодке, оснащённой спасательными средствами и шумоподавляющими наушниками. Перед поездкой капитан судна проведёт инструктаж.

Прогулка с получасовой высадкой на острове пройдёт по национальному парку «Ладожские шхеры». Вы увидите ледяные водопады, сталактиты, скалы и зимние узоры льда. А также сделает множество впечатляющих фотографий.

Маршрут прогулки зависит от погодных условий. В любом случае мы покажем вам лучшие пейзажи Карельской природы на максимум и вкратце расскажем о шхерах.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на аэролодке «Север»
  • Дополнительно оплачивается посещение нацпарка «Ладожские шхеры» — 200 ₽ за чел. (оплата на сайте заповедника)
  • Из соображений безопасности мы не проводим экскурсию при ухудшении погодных условий
  • Это поездка без гида, но с вами будет опытный капитан, который поделится интересными историями

ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Валаамского причала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 377 туристов
Всем привет! Меня зовут Алексей, я — капитан маломерного судна (катера) и имею лицензию на перевозку пассажиров. Живу в Карелии, в г. Сортавала. Моё увлечение катерами началось ещё в детстве.
Мой дедушка (коренной финн) и отец брали меня на Ладогу. Дед многое рассказал и показал на Ладожском озере. С 2013 года уже я показываю Ладогу путешественникам. Если вы хотите насладиться красотами и побывать в заповедных местах, а также быть уверенным, что поездка пройдёт в комфорте и с соблюдением всех правил безопасности — то вам точно ко мне и моей команде. Мы поможем сделать вашу поездку незабываемой и максимально качественной. Все наши катера находятся под надзором Морского регистра. А все капитаны, которые со мной работают, имеют соответствующее образование. Мы можем организовать как индивидуальные поездки, так и поездки для небольших или больших компаний.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

Зимняя Ладога на аэролодке (Екатерина)Зимняя Ладога на аэролодке (Екатерина)Зимняя Ладога на аэролодке (Екатерина)Зимняя Ладога на аэролодке (Юлия)Зимняя Ладога на аэролодке (Юлия)Зимняя Ладога на аэролодке (Юлия)Зимняя Ладога на аэролодке (Наталья)Зимняя Ладога на аэролодке (Наталья)Зимняя Ладога на аэролодке (Наталья)Зимняя Ладога на аэролодке (Наталья)Зимняя Ладога на аэролодке (Анастасия)Зимняя Ладога на аэролодке (Анастасия)Зимняя Ладога на аэролодке (Анастасия)Зимняя Ладога на аэролодке (Анастасия)Зимняя Ладога на аэролодке (Анастасия)Зимняя Ладога на аэролодке (Екатерина)Зимняя Ладога на аэролодке (Екатерина)Зимняя Ладога на аэролодке (Екатерина)Зимняя Ладога на аэролодке (Екатерина)Зимняя Ладога на аэролодке (Екатерина)Зимняя Ладога на аэролодке (Екатерина)Зимняя Ладога на аэролодке (Екатерина)Зимняя Ладога на аэролодке (Екатерина)Зимняя Ладога на аэролодке (Екатерина)Зимняя Ладога на аэролодке (Екатерина)Зимняя Ладога на аэролодке (Ольга)Зимняя Ладога на аэролодке (Ольга)Зимняя Ладога на аэролодке (Ольга)Зимняя Ладога на аэролодке (Ольга)Зимняя Ладога на аэролодке (Ольга)
Е
Екатерина
27 мар 2025
Мы в восторге. Лодка тёплая, удобная. Экскурсия очень интересная. Виды прекрасные. Выход на остров вообще бомба. Очень хорошо что дали свободное время, можно было в своём режиме погулять и наслаждиться Ладогой. Алексею отдельное спасибо за организацию.
Мы в восторге. Лодка тёплая, удобная. Экскурсия очень интересная. Виды прекрасные. Выход на остров вообще бомба.Мы в восторге. Лодка тёплая, удобная. Экскурсия очень интересная. Виды прекрасные. Выход на остров вообще бомба.Мы в восторге. Лодка тёплая, удобная. Экскурсия очень интересная. Виды прекрасные. Выход на остров вообще бомба.
Е
Елена
13 мар 2025
Очень понравилось, замечательные виды Ладоги, хороший маршрут, интересные остановки на островах, тёплая лодка.
Юлия
Юлия
6 мар 2025
Спасибо, Алексею, хорошая поездка. Прокатились по Ладоге, посмотрели скалы и острова. Погода была не очень, но туманные виды тоже по своему красивые.
Спасибо, Алексею, хорошая поездка. Прокатились по Ладоге, посмотрели скалы и острова. Погода была не очень, но туманные виды тоже по своему красивые.Спасибо, Алексею, хорошая поездка. Прокатились по Ладоге, посмотрели скалы и острова. Погода была не очень, но туманные виды тоже по своему красивые.Спасибо, Алексею, хорошая поездка. Прокатились по Ладоге, посмотрели скалы и острова. Погода была не очень, но туманные виды тоже по своему красивые.
Н
Наталья
24 фев 2025
Прокатились семьей в феврале по зимней Ладоге на аэролодке "Ульяна". По организации все четко и своевременно. Алексей был на связи. В лодке тепло, наушники компенсируют шум. Никого не укачало (переживала,
так как ребенка укачивает в транспорте). Капитан вел аккуратно, где нужно, замедлялся, где можно - разгонялся к восторгу пассажиров. Повезло с погодой, было яркое солнце и мороз. Получили отличные фотографии и эмоции на всю жизнь. С нами была еще одна приятная дружелюбная семья, привет вам, если читаете)

Прокатились семьей в феврале по зимней Ладоге на аэролодке "Ульяна". По организации все четко и своевременно.Прокатились семьей в феврале по зимней Ладоге на аэролодке "Ульяна". По организации все четко и своевременно.Прокатились семьей в феврале по зимней Ладоге на аэролодке "Ульяна". По организации все четко и своевременно.Прокатились семьей в феврале по зимней Ладоге на аэролодке "Ульяна". По организации все четко и своевременно.
К
Катерина
24 фев 2025
Лодка теплая, обзор отличный,лодка как-будто новенькая. Было несколько остановок у скал/ у волн /на шхерах, приятный капитан. Впечатлений набрались, катанием довольны. Обязательно порекомендую!!!
Анастасия
Анастасия
23 фев 2025
Поездка запомнится надолго, спасибо организаторам все было отлично. Очень красивые пейзажи, в аэролодке тепло, выдаются наушники. Теперь хочется приехать летом и сравнить.
Поездка запомнится надолго, спасибо организаторам все было отлично. Очень красивые пейзажи, в аэролодке тепло, выдаются наушники.Поездка запомнится надолго, спасибо организаторам все было отлично. Очень красивые пейзажи, в аэролодке тепло, выдаются наушники.Поездка запомнится надолго, спасибо организаторам все было отлично. Очень красивые пейзажи, в аэролодке тепло, выдаются наушники.Поездка запомнится надолго, спасибо организаторам все было отлично. Очень красивые пейзажи, в аэролодке тепло, выдаются наушники.Поездка запомнится надолго, спасибо организаторам все было отлично. Очень красивые пейзажи, в аэролодке тепло, выдаются наушники.
Екатерина
Екатерина
23 фев 2025
Очень понравилась поездка на аэролодке! Восторг да и только! Погода в этот день была потрясающая: мороз и солнце. Лёд полностью покрыл озеро, по крайней мере в тех местах, где мы
катались. В одном месте было видно подводные «скалы». Делали остановки: несколько коротких - около красивых природных локаций, и одну длинную - прогулка по острову. Природа невероятно красива!
По поводу организации поездки. Всё чётко, вовремя, безопасно. Во время поездки громкий звук от мотора - обязательно надевать наушники. В наше семье никого не укачало. Водителю браво!

Очень понравилась поездка на аэролодке! Восторг да и только! Погода в этот день была потрясающая: морозОчень понравилась поездка на аэролодке! Восторг да и только! Погода в этот день была потрясающая: морозОчень понравилась поездка на аэролодке! Восторг да и только! Погода в этот день была потрясающая: морозОчень понравилась поездка на аэролодке! Восторг да и только! Погода в этот день была потрясающая: морозОчень понравилась поездка на аэролодке! Восторг да и только! Погода в этот день была потрясающая: морозОчень понравилась поездка на аэролодке! Восторг да и только! Погода в этот день была потрясающая: морозОчень понравилась поездка на аэролодке! Восторг да и только! Погода в этот день была потрясающая: морозОчень понравилась поездка на аэролодке! Восторг да и только! Погода в этот день была потрясающая: морозОчень понравилась поездка на аэролодке! Восторг да и только! Погода в этот день была потрясающая: морозОчень понравилась поездка на аэролодке! Восторг да и только! Погода в этот день была потрясающая: мороз
О
Ольга
22 фев 2025
Волшебное путешествие на аэролодке по зимней Ладоге! Красота неописуемая! Прогулка по ладожским шхерам под рассказы капитана! Просто восторг! Вокруг волшебные виды! И можно пройтись по замершей Ладоге это отдельное удовольствие! Однозначно рекомендую! Волшебная прогулка!
Волшебное путешествие на аэролодке по зимней Ладоге! Красота неописуемая! Прогулка по ладожским шхерам под рассказы капитана!Волшебное путешествие на аэролодке по зимней Ладоге! Красота неописуемая! Прогулка по ладожским шхерам под рассказы капитана!Волшебное путешествие на аэролодке по зимней Ладоге! Красота неописуемая! Прогулка по ладожским шхерам под рассказы капитана!Волшебное путешествие на аэролодке по зимней Ладоге! Красота неописуемая! Прогулка по ладожским шхерам под рассказы капитана!Волшебное путешествие на аэролодке по зимней Ладоге! Красота неописуемая! Прогулка по ладожским шхерам под рассказы капитана!Волшебное путешествие на аэролодке по зимней Ладоге! Красота неописуемая! Прогулка по ладожским шхерам под рассказы капитана!Волшебное путешествие на аэролодке по зимней Ладоге! Красота неописуемая! Прогулка по ладожским шхерам под рассказы капитана!Волшебное путешествие на аэролодке по зимней Ладоге! Красота неописуемая! Прогулка по ладожским шхерам под рассказы капитана!
Алина
Алина
20 фев 2025
Красивые зимние пейзажи🤩понравилось! В аэролодке тепло, дают наушники, чтобы меньше слышно было шум.
Рекомендую к посещению! Обязательно вернемся еще и летом!
Красивые зимние пейзажи🤩понравилось! В аэролодке тепло, дают наушники, чтобы меньше слышно было шум.Красивые зимние пейзажи🤩понравилось! В аэролодке тепло, дают наушники, чтобы меньше слышно было шум.Красивые зимние пейзажи🤩понравилось! В аэролодке тепло, дают наушники, чтобы меньше слышно было шум.Красивые зимние пейзажи🤩понравилось! В аэролодке тепло, дают наушники, чтобы меньше слышно было шум.
Ю
Юлия
19 фев 2025
Спасибо огромное за экскурсию)
Всё показали,всё рассказали)
Очень понравилось!
В лодке очень комфортно,тепло)
2 часа пролетели незаметно!
И
Ирина
15 фев 2025
Остались очень довольны поездкой по Ладожскому озеру на аэролодке! Она даже превзошла наши ожидания. Посетили много интересных красивых мест: водопады, заброшенный финский хутор, места с отвесными скалами. Сделали много потрясающих фотографий. Сергей (наш экскурсовод) рассказал и показал много нового (хотя на Ладоге мы не в первый раз). Большое спасибо за организацию!
Остались очень довольны поездкой по Ладожскому озеру на аэролодке! Она даже превзошла наши ожидания. Посетили многоОстались очень довольны поездкой по Ладожскому озеру на аэролодке! Она даже превзошла наши ожидания. Посетили много
Н
Наталья
11 фев 2025
Невероятные впечатления от поездки, потрясающие виды зимней Ладоги, очень комфортная лодка. С нами был прекрасный капитан, провез нас по интересному маршруту, все рассказывал, показывал, в общем впечатления на всю жизнь, дочка 8 лет сказала, что хочет поехать еще))
Невероятные впечатления от поездки, потрясающие виды зимней Ладоги, очень комфортная лодка. С нами был прекрасный капитан,Невероятные впечатления от поездки, потрясающие виды зимней Ладоги, очень комфортная лодка. С нами был прекрасный капитан,Невероятные впечатления от поездки, потрясающие виды зимней Ладоги, очень комфортная лодка. С нами был прекрасный капитан,
Илья
Илья
6 фев 2025
Очень понравилась поездка, в аэролодке тепло и комфортно. Выходили один раз на лед около замершего водопада и высаживались на 40 мин на острове с видом на открытую Ладогу, виды невероятные. Если хотите увидеть настоящую Карелию, то вам точно сюда. Катались ровно 2 часа, выехали на 15 мин раньше
Очень понравилась поездка, в аэролодке тепло и комфортно. Выходили один раз на лед около замершего водопадаОчень понравилась поездка, в аэролодке тепло и комфортно. Выходили один раз на лед около замершего водопадаОчень понравилась поездка, в аэролодке тепло и комфортно. Выходили один раз на лед около замершего водопадаОчень понравилась поездка, в аэролодке тепло и комфортно. Выходили один раз на лед около замершего водопадаОчень понравилась поездка, в аэролодке тепло и комфортно. Выходили один раз на лед около замершего водопадаОчень понравилась поездка, в аэролодке тепло и комфортно. Выходили один раз на лед около замершего водопадаОчень понравилась поездка, в аэролодке тепло и комфортно. Выходили один раз на лед около замершего водопадаОчень понравилась поездка, в аэролодке тепло и комфортно. Выходили один раз на лед около замершего водопадаОчень понравилась поездка, в аэролодке тепло и комфортно. Выходили один раз на лед около замершего водопадаОчень понравилась поездка, в аэролодке тепло и комфортно. Выходили один раз на лед около замершего водопада
Ольга
Ольга
5 фев 2025
Супер! Супер! Супер! Обязательно рекомендую всем эту экскурсию. Всё, начиная от "Ульяны" (нашей аэролодки), супер водителя (пилота, капитана🙂), ну и конечно самой природы Ладоги, было на высшем уровне!
Тем, кто был
летом, обязательно советую побывать зимой. Нам повезло с погодой и состоянием Ладоги, мы проплыли и по снегу, и по ровному льду, и по ледяным торосам, и по волнам -"Ульяне" ничего не помеха! А какая красота открывается при подъеме на вершину одного из островов, не передать словами. Это надо видеть! Огромное спасибо организаторам!

Супер! Супер! Супер! Обязательно рекомендую всем эту экскурсию. Всё, начиная от "Ульяны" (нашей аэролодки), супер водителя
Татьяна
Татьяна
21 янв 2025
Экскурсия понравилась. Очень красиво на зимней Ладоге. В лодке тепло и уютно. Была прогулка по небольшому острову, который впечатлил своими красотами. Экскурсию рекомендую. Приедем летом)

