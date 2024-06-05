Групповые экскурсии Сортавалы

Найдено 53 экскурсии в категории «Групповые» в Сортавале, цены от 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Загадки Приладожья: путешествие на вездеходе к мысу Импиниеми
🛣 Джиппинг
Мини-группа
3.5 часа
34 отзыва
Популярное предложение
Приключение на вездеходе: исследование мыса Импиниеми и Ладожских шхер
Путешествие на вездеходе к мысу Импиниеми: через скалы и леса, к радоновому озеру и заброшенным каменоломням. Узнаем легенды и полюбуемся Ладожскими шхерами
Начало: В деревне Кирконкюля
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4 000 за человека
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
🚤 На катере
Групповая
2.5 часа
372 отзыва
Насладитесь красотой Ладожских шхер на комфортабельном катере в Карелии
Готовы вдохновиться первозданной природой Карелии? Проплывите среди каменистых Ладожских шхер на комфортабельном катере, наслаждаясь видами скал и лесов
Начало: В деревне Кирконкюля, недалеко от пос. Импилахти 6...
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
2 000 за человека
Остров Валаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере
🚤 На катере
Групповая
6 часов
22 отзыва
Популярное предложение
Водное путешествие на Валаам и Ладожские шхеры
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии на катере по Ладожским шхерам и острову Валаам. Увидите уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: На причале в районе ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 740 за человека
Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
549 отзывов
В тренде
Путешествие по Ладожским шхерам и водопадам Карелии: незабываемый день
Оцените великолепие Ладожских шхер и водопадов Карелии за один день. Групповая экскурсия подарит незабываемые впечатления и множество ярких эмоций
Начало: Ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
3 250 за человека
По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
Мини-группа
5.5 часов
81 отзыв
По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
Исследовать святые места острова и насладиться нетронутой природой на водной экскурсии в мини-группе
Начало: От ул. Валаамской
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Завтра в 09:00
11 июня в 11:00
4 800 за человека
Сортавала в мини-группе: открыть удивительный уголок Карелии
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
92 отзыва
История и архитектура Сортавалы: экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в историю Сортавалы от первых поселений до современности. Узнайте о значимых зданиях, сердобольском граните и жизни местных жителей
Начало: Ул. Карельская д. 22 Сеурахуоне
Завтра в 18:00
10 июня в 08:00
800 за человека
Поездка в горный парк Рускеала
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
72 отзыва
В тренде
Поездка в Рускеала: мраморный каньон, водопады и история Сортавалы
Погрузитесь в атмосферу Карелии: мраморные каньоны Рускеалы, живописные водопады и исторические уголки Сортавалы
Начало: В центре Сортавалы
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
3 250 за человека
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Мини-группа
5.5 часов
119 отзывов
Популярное предложение
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Отправляйтесь на водную прогулку из Сортавала на остров Валаам и Ладожские шхеры. Полюбуйтесь карельскими фьордами и насладитесь свободным временем на Валааме
Начало: На улице Ленина в городе Сортавала
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 800 за человека
Экскурсия по Ладожским шхерам на экспедиционной лодке
Групповая
2.5 часа
596 отзывов
Водная экскурсия по Ладожским шхерам: Пейзажи и легенды Карелии
Отправляйтесь на Ладогу за вдохновением! Харизматичный гид-капитан покажет отвесные скалы, водопады и живописные бухты. Откройте историю и легенды края
Начало: В деревне Кирконкюля недалеко от Импилахти
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
1 800 за человека
Сортавала с коренной карелкой - квест-экскурсия
🚶 Пешая
Квест
2 часа
35 отзывов
Популярное предложение
Квест-экскурсия «Сортавала с коренной карелкой»: погружение в историю
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Сортавале, где история и культура оживают в каждом задании квеста
Начало: На площади Кирова
Сегодня в 11:00
11 июня в 11:00
2 000 за человека
Ладожские шхеры, залив Сумерианлахти и пещера: прогулка на лодке
Мини-группа
3 часа
31 отзыв
Ладожские шхеры, залив Сумерианлахти и пещера: прогулка на лодке
Разведайте красоты Ладоги на моторной лодке! Проплывите среди шхер, загляните в залив Сумерианлахти и пещеру. Чаепитие и незабываемые виды гарантированы
Начало: В посёлке Импилахти
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
2 000 за человека
Места силы
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
69 отзывов
Экскурсия по местам силы Сортавалы: лабиринты, идолы, духи
Погрузитесь в магический мир Карелии: протосаамский лабиринт, остров Койонсаари, скала Хийси и неоязыческий идол ждут вас на этой экскурсии
Начало: Ул. Кирова, 8
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 09:00
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 250 за человека
Вечерний каякинг по заливу Сортавалы
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
2 часа
71 отзыв
Вечерний каякинг по заливу Сортавалы
Поймать лучи уходящего солнца и проплыть по живописному озеру Ляппяярви в мини-группе
Начало: В Сортавале
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
11 июня в 19:00
2 700 за человека
В поисках Ладожских сокровищ: пешком и на катере
🚤 На катере
Групповая
7.5 часов
131 отзыв
Популярное предложение
В поисках Ладожских сокровищ: пешком и на катере
Отправляйтесь на захватывающую экскурсию по Ладожским островам. Вас ждут прогулки на катере, эко-тропы и отдых на пляже
Начало: В поселке Хийденсельга
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00
21 июня в 10:00
23 июня в 10:00
3 900 за человека
Прогулка на каяках по озерам Карелии
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
2 часа
25 отзывов
Групповая каякинг экскурсия по озеру Ристиярви в Карелии
Погрузитесь в мир карельских озер на каяках! Увлекательная экскурсия по озеру Ристиярви с рассказами о легендах и истории края. Подходит для всех
Начало: На озере Ристиярви в 16 км от г. Сортавала
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 500 за человека
Прогулки на сап-борде по Ладожским шхерам
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
2.5 часа
117 отзывов
Прогулка на сап-борде по Ладожским шхерам: уникальный тур в Сортавала
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Ладожским шхерам на сап-борде. Вас ждут живописные заливы, карельские фьорды и уникальные виды природы
Начало: По договорённости
Сегодня в 14:30
11 июня в 11:00
3 200 за человека
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
🚤 На катере
Мини-группа
3 часа
62 отзыва
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»: впечатляющее путешествие
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Ладожским шхерам на комфортабельном катере, полное историй и красоты Карелии
Начало: посёлок Импелахти, деревня Кирконкюля (50 км от Со...
11 июня в 15:00
13 июня в 15:00
2 500 за человека
Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
105 отзывов
Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
Ладожские шхеры - уникальные скалистые острова Карелии. Прогулка на катере с профессиональным капитаном подарит незабываемые впечатления и великолепные виды
Начало: В центре Сортавалы
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
2 400 за человека
Ладожские шхеры: прогулка на быстроходном катере
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
60 отзывов
Ладожские шхеры: прогулка на быстроходном катере
Путешествие по Ладоге - обязательный пункт для каждого, кто хочет ощутить её атмосферу. Пейзажи здесь волшебные, заметили их и кинематографисты
Начало: На причале в Сортавала
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
2 400 за человека
Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
🚤 На катере
Мини-группа
6 часов
12 отзывов
Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
Погрузитесь в атмосферу Сортавалы на групповую экскурсию по Ладожским шхерам. Откройте для себя Валаам и Хонкасало с их уникальными видами и историей
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
4 800 за человека
С любовью, Сортавала
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Погружение в историю и культуру Сортавалы: экскурсия с местным гидом
Откройте для себя сердце Сортавалы в компании страстного гида. Исторические здания, уникальные традиции и живописные уголки ждут вас
Начало: На площади Кирова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, 12:00 и 14:00
10 июня в 12:00
14 июня в 10:00
1 000 за человека
2 в 1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
🚤 На катере
скидка
10%
Мини-группа
6 часов
74 отзыва
2 в 1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
Перезагрузка и отдых - Ладожские шхеры и Валаам подарят вам незабываемые впечатления. Насладитесь природой, узнайте местные легенды и ощутите умиротворение
Начало: В пос. Импилахти д. Кирконкюля
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
48004 320 за человека
Трансфер на Валаам + водная прогулка по Ладожским шхерам в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
6 часов
4 отзыва
Популярное предложение
Трансфер на Валаам + водная прогулка по Ладожским шхерам в мини-группе
Насладитесь живописными видами Ладоги и Валаама. Комфортный катер, свободное время на острове и незабываемая прогулка по шхерам
Начало: На базе отдыха «Белые мосты»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за человека
Ладожские шхеры и остров Валаам: экскурсия на катере
🚤 На катере
Мини-группа
5.5 часов
12 отзывов
Путешествие по Ладожским шхерам и острову Валаам на катере
Путешествие на катере по Ладожским шхерам и острову Валаам. Откройте для себя уникальную природу Карелии и ее духовные святыни
Начало: В поселке Импилахти, деревня Кирконкюля
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
4 500 за человека
Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
скидка
10%
Мини-группа
6 часов
4 отзыва
Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
Увидеть заповедные Ладожские шхеры и побывать на святом острове в мини-группе
Начало: На городском причале в Сортавале
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
12 июня в 15:00
13 июня в 15:00
48004 320 за человека
Лешего бояться - Карелию не видать
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
51 отзыв
Групповая экскурсия в Сортавале: Лешего бояться - Карелию не видать
Вместе раскроем тайны карельского лешего и его леса, пройдем ритуалы и ощутим магию природы
Начало: В деревне Хийденсельга
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
2 990 за человека
Большая сап-прогулка к открытой Ладоге
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
10 часов
7 отзывов
Большая сап-прогулка к открытой Ладоге
Провести полный день в заповедных местах озера с остановками на живописных островах
Начало: По договоренности
16 июня в 07:00
19 июня в 07:00
8 900 за человека
На катере по Ладожским шхерам: групповая прогулка
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
9 отзывов
На катере по Ладожским шхерам: групповая прогулка
Из центра Сортавалы навстречу заповедным пейзажам, волнам и ветру в волосах
Начало: На улице Ленина в Сортавале
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
2 400 за человека
Большая сап-прогулка по Ладожским шхерам
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
6.5 часов
7 отзывов
Большая сап-прогулка по Ладожским шхерам
Увлекательное исследование островов Северного Приладожья - в поисках ярких впечатлений и эмоций
Начало: по договорённости
29 июня в 11:00
1 сен в 11:00
6 800 за человека
По островам и шхерам Ладоги - на катере в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
5.5 часов
7 отзывов
Путешествие по островам Ладоги на катере: незабываемое приключение
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по островам Ладоги. Откройте для себя живописные шхеры, уникальную природу и возможность порыбачить в кругу друзей
Начало: В пос. Импилахти, деревня Кирконкюля
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5 000 за человека
По Карелии - на снегоходах
❄️ На снегоходах
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Путешествие на снегоходах по зимней Карелии: гора Муставаара
Приглашаем вас на увлекательное путешествие на снегоходах по живописным местам Карелии с пикником на вершине горы Муставаара
Начало: На базе отдыха «Белые мосты»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:15 и 14:30
Сегодня в 12:15
Завтра в 10:00
8 500 за человека
Групповая прогулка на катере по Ладоге
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Групповая прогулка на катере по Ладоге
40 км невероятной красоты, северных историй и удовольствия от путешествия по озёрной глади
Начало: На причале в Сортавале
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
2 400 за человека
Карелия Рериха - мастерская на Ладоге
Мини-группа
4 часа
50 отзывов
Карелия Рериха - мастерская на Ладоге
Полюбоваться с лодки Ладожскими шхерами, высадиться на острова и подняться на скальные вершины
Начало: На берегу озера сразу на въезде в поселок Ламберг
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 500 за человека
Прогулка на катере по Ладожским шхерам из Сортавала
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
92 отзыва
Прогулка на катере по Ладожским шхерам: впечатляющие виды и исторические места
Погрузитесь в мир карельской природы и истории во время захватывающей прогулки на катере по Ладожским шхерам. Откройте для себя красоту и тайны этих мест
Начало: Ул. Ленина, д. 18
Расписание: Ежедневно начиная с 29 апреля
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
2 400 за человека
Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало из Сортавалы на катере
🚤 На катере
Мини-группа
6 часов
286 отзывов
Групповая экскурсия на Валаам и Хонкасало с посещением Ладожских шхер
Вас ждет незабываемое путешествие по Ладожскому озеру с посещением островов Валаам и Хонкасало
Начало: Ленина, 18
Расписание: Ежедневно начиная с 29 апреля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 800 за человека
К Ладожским шхерам и острову Хонкасало на катере
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
65 отзывов
К Ладожским шхерам и острову Хонкасало на катере
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
Расписание: См. расписание
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
2 300 за человека
Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
57 отзывов
Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната
Начало: Ваш отель / ул. Суворова 1 / от ж/д вокзала
Расписание: По расписанию
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
2 500 за человека
Водная прогулка по Ладожским шхерам на арктической лодке
🚤 На катере
Мини-группа
2.5 часа
69 отзывов
Водная прогулка по Ладожским шхерам на арктической лодке
Начало: Д. Кирконкюля, 10
Расписание: Каждый день с мая по октябрь, в 9:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
1 800 за человека
На катере к острову Валаам и Ладожским шхерам
🚤 На катере
Мини-группа
6 часов
108 отзывов
На катере к острову Валаам и Ладожским шхерам
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
Расписание: См. расписание
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 600 за человека
Горный парк Рускеала и деревня викингов
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
94 отзыва
Горный парк Рускеала и деревня викингов
Начало: Ж/д вокзал г. Сортавала
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:20
10 июня в 10:20
от 2 100 за человека
О. Валаам, Ладожские Шхеры на катере
🚶 Пешая
🚤 На катере
Групповая
6 часов
3 отзыва
О. Валаам, Ладожские Шхеры на катере
Начало: Ул. Ленина 18, Сортавала
Расписание: ежедневно 9:00 11:00 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 550 за человека
Карельская классика: Рускеала и Сортавала
🚌 На автобусе
Групповая
7.5 часов
51 отзыв
Популярное предложение
Карельская классика: Путешествие по Рускеале и Сортавале
Откройте для себя красоту Карелии в однодневной экскурсии по Рускеале и Сортавале. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Сортавала, ул. Кирова, 8
Расписание: Среда, воскресенье
20 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 250 за человека
Водопады южной Карелии и Ладожские шхеры
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
94 отзыва
Водопады южной Карелии и Ладожские шхеры
Начало: Ул. Ленина, 18
Расписание: Вторник, суббота
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
3 250 за человека
Карельские фьорды, необитаемые острова и Валаам
🚤 На катере
Групповая
6 часов
18 отзывов
Карельские фьорды, необитаемые острова и Валаам
Начало: Ул. Ленина, 13
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 800 за человека
Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - прогулка на катере
🚤 На катере
Групповая
6.5 часов
123 отзыва
Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - прогулка на катере
Начало: Набережная Ладожской флотилии, д. 2
Расписание: Ежедневно по расписанию
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Сортавала с коренной карелкой - квест-экскурсия
    Однозначно ДА, и с детьми обязательно. Приехать в город и не пройти данный квест - преступление. Моей 10 летней дочке-
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    негилистке понравилось очень. Я ожидала бесконечного нытья и воплей" зачем ты меня сюда притащила". Ан не тут-то было. Ребенок с первых нот влился в процесс, задавал вопросы и соревновался со мной в поисках ответов и заданий. Отсылка к Выборгу так же сыграла свою роль, ибо там мы уже были годом ранее, и теперь, вооружившись чемоданами полученных здесь знаний, можно повторить визит. Параллельно с процессом поиска, Екатерина, являясь кладезем информации о городе и его жителях, рассказывала столько интересного, что теперь мы просто обязаны посетить старое финское кладбище и бывшую мужскую гимназию…. На этом дочь настаивает. В общем низкий поклон и благодарных экскурсантов:) спасибо огромное.

  • В
    Варвара
    5 июня 2024
    По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
    Вчера ездили на Валаам с Сергеем. Очень понравилось, гид замечательный, вырос в этих местах, хорошо ориентируется и много знает. С отличным чувством юмора. Маршрут хороший, времени на все достаточно. Рекомендуем!
  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
    Сергей прекрасный человек и гид. Знающий свое дело и неравнодушный. Очень советую.
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
    Спасибо за незабываемые впечатления, все прошло замечательно. Отдельное спасибо отличному капитану и замечательному экскурсоводу Юрию.
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
    Хочу поблагодарить ещё раз Сергея за прекрасную экскурсию! Сегодня была очень насыщенная программа: сначала мы посетили шхеры, потом Валаам, а на обратной дороге увидели айсберги и нерп!!! Катер комфортный, не укачивает. Места красивейшие! Спасибо!
    Хочу поблагодарить ещё раз Сергея за прекрасную экскурсию! Сегодня была очень насыщенная программа: сначала мы посетилиХочу поблагодарить ещё раз Сергея за прекрасную экскурсию! Сегодня была очень насыщенная программа: сначала мы посетилиХочу поблагодарить ещё раз Сергея за прекрасную экскурсию! Сегодня была очень насыщенная программа: сначала мы посетилиХочу поблагодарить ещё раз Сергея за прекрасную экскурсию! Сегодня была очень насыщенная программа: сначала мы посетили
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
    Были на экскурсии 03.06.2024 года. Очень понравился наш гид Ярослав. Очень интересно и позновательно Ярослав освещал историю Северного Приладожья. С
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    большой любовью к своему краю Ярослав построил экскурсию. Мы узнали очень много интересного и сами влюбились в Карелию. Большое спасибо, Ярослав! Если кто-то ещё не побывал у Ярослава на экскурсия, то мы очень советуем побывать. На следующий год обязательно посетил ещё экскурсии с Ярославом!

    Были на экскурсии 03.06.2024 года. Очень понравился наш гид Ярослав. Очень интересно и позновательно Ярослав освещалБыли на экскурсии 03.06.2024 года. Очень понравился наш гид Ярослав. Очень интересно и позновательно Ярослав освещал
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Места силы
    Комфортный автобус, интересная тема экскурсии. Узнала много нового и необычного. Красота природы Карелии захватывает и удивляет. Удобная обувь обязательно, сверху с гор самый лучший вид)
  • В
    Вячеслав
    3 июня 2024
    Вечерний каякинг по заливу Сортавалы
    Всё очень понравилось, объяснили правила поведения на воде, рассказывали все очень классно, маршрут очень понравился, нас пофоткали, угостили вкусным чаем, встретили по приезду. Маршрут был вечерний, в конце зацепили закат, вид был незабываемый и очень впечатляющий.
  • А
    Артём
    3 июня 2024
    Места силы
    Авторская экскурсия. Много красивых мест, интересная информация, а также отсутствие других групп туристов. Рекомендуем тем, кто любит активные маршруты.
  • М
    Марина
    3 июня 2024
    Прогулка по Ладожским шхерам на катере
    28.05.2024 у нас была экскурсия по Ладожским шхерам с Ларисой и Олегом(капитан). Прошло всё замечательно! Пересматриваем фото и видео с
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    восторгом! Нашли тут по отзывам. Нас было 2 взрослых и 2 ребенка (9 л, 12 л). Стартовали от Импилахти деревня Кирконкюля. Лодочка/катер отличная! Есть крытое помещение если вдруг кому не комфортно на ветру! Очень рады что выбрали такую лодку не пойму как бы мы шли на экспедиционной полностью открытой надувной. Тут же удобные сидения, закрытая и крытая зоны, возможность сидеть на «носу» (могут поместится 3 человека). Лариса сразу начала рассказывать интересные факты про место, про промыслы, которые тут есть, про ладожское озеро, про историю названия, разные исторические периоды, которые коснулись этих мест. Олег тоже добавлял интересной информации! Очень классные приятные люди! У меня была мечта побывать в этих местах в туман рассветный но пришлось выбрать время 12:00 дня и каково было моё счастье попасть в абалденный кинематографичный туман-туманище после первой остановки на скале! Туман взялся из ниоткуда! Я сняла эту красоту невероятную! Скала удивительная! На ней разный мох, сосны, ландыши, рядом галичный пляж. Туман наоетел такой густой что шли на тихом ходу а потом он исчез также резко. Следующая остановка уже с пикником. Мы тоже взяли гостинцы доя пикника. Спасибо Ларисе за вкусные чаи и угощения! На этом острове мы увидели НЕРПУ которая грелась на солнце и следила за нами! Остров с вулканическими породами потрясающе! А мох как перина: ты наступаешь на него, а он пружинит! Далее были водопады. Шхеры супер. Проплыли по узким шхерам и по пошире. Скалы были то пологие то высоченные! С погодой повезло! Теплая одежда и не пригодилась (футболки+свитшоты=комфортно). Мы очень счастливы что побывали в этих местах! Спасибо ребятам!!! Трипстер, жаль что можно добавить только 10 фото ведь попыталась 32 сюда прикрепить))))

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Групповые»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
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  4. Самое главное
  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Городище Паасо
  9. Мраморный каньон
  10. Гора Хийденвуори
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