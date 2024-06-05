1 чел.
По популярности
Мини-группа
3.5 часа
Популярное предложение
Приключение на вездеходе: исследование мыса Импиниеми и Ладожских шхер
Путешествие на вездеходе к мысу Импиниеми: через скалы и леса, к радоновому озеру и заброшенным каменоломням. Узнаем легенды и полюбуемся Ладожскими шхерами
Начало: В деревне Кирконкюля
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Насладитесь красотой Ладожских шхер на комфортабельном катере в Карелии
Готовы вдохновиться первозданной природой Карелии? Проплывите среди каменистых Ладожских шхер на комфортабельном катере, наслаждаясь видами скал и лесов
Начало: В деревне Кирконкюля, недалеко от пос. Импилахти 6...
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
2 000₽ за человека
Групповая
6 часов
Популярное предложение
Водное путешествие на Валаам и Ладожские шхеры
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии на катере по Ладожским шхерам и острову Валаам. Увидите уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: На причале в районе ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 740₽ за человека
Групповая
8 часов
В тренде
Путешествие по Ладожским шхерам и водопадам Карелии: незабываемый день
Оцените великолепие Ладожских шхер и водопадов Карелии за один день. Групповая экскурсия подарит незабываемые впечатления и множество ярких эмоций
Начало: Ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
3 250₽ за человека
Мини-группа
5.5 часов
По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
Исследовать святые места острова и насладиться нетронутой природой на водной экскурсии в мини-группе
Начало: От ул. Валаамской
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Завтра в 09:00
11 июня в 11:00
4 800₽ за человека
Мини-группа
2 часа
История и архитектура Сортавалы: экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в историю Сортавалы от первых поселений до современности. Узнайте о значимых зданиях, сердобольском граните и жизни местных жителей
Начало: Ул. Карельская д. 22 Сеурахуоне
Завтра в 18:00
10 июня в 08:00
800₽ за человека
Групповая
8 часов
В тренде
Поездка в Рускеала: мраморный каньон, водопады и история Сортавалы
Погрузитесь в атмосферу Карелии: мраморные каньоны Рускеалы, живописные водопады и исторические уголки Сортавалы
Начало: В центре Сортавалы
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
3 250₽ за человека
Мини-группа
5.5 часов
Популярное предложение
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Отправляйтесь на водную прогулку из Сортавала на остров Валаам и Ладожские шхеры. Полюбуйтесь карельскими фьордами и насладитесь свободным временем на Валааме
Начало: На улице Ленина в городе Сортавала
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 800₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Водная экскурсия по Ладожским шхерам: Пейзажи и легенды Карелии
Отправляйтесь на Ладогу за вдохновением! Харизматичный гид-капитан покажет отвесные скалы, водопады и живописные бухты. Откройте историю и легенды края
Начало: В деревне Кирконкюля недалеко от Импилахти
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
1 800₽ за человека
Квест
2 часа
Популярное предложение
Квест-экскурсия «Сортавала с коренной карелкой»: погружение в историю
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Сортавале, где история и культура оживают в каждом задании квеста
Начало: На площади Кирова
Сегодня в 11:00
11 июня в 11:00
2 000₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Ладожские шхеры, залив Сумерианлахти и пещера: прогулка на лодке
Разведайте красоты Ладоги на моторной лодке! Проплывите среди шхер, загляните в залив Сумерианлахти и пещеру. Чаепитие и незабываемые виды гарантированы
Начало: В посёлке Импилахти
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
2 000₽ за человека
Групповая
9 часов
Экскурсия по местам силы Сортавалы: лабиринты, идолы, духи
Погрузитесь в магический мир Карелии: протосаамский лабиринт, остров Койонсаари, скала Хийси и неоязыческий идол ждут вас на этой экскурсии
Начало: Ул. Кирова, 8
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 09:00
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 250₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Вечерний каякинг по заливу Сортавалы
Поймать лучи уходящего солнца и проплыть по живописному озеру Ляппяярви в мини-группе
Начало: В Сортавале
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
11 июня в 19:00
2 700₽ за человека
Групповая
7.5 часов
Популярное предложение
В поисках Ладожских сокровищ: пешком и на катере
Отправляйтесь на захватывающую экскурсию по Ладожским островам. Вас ждут прогулки на катере, эко-тропы и отдых на пляже
Начало: В поселке Хийденсельга
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00
21 июня в 10:00
23 июня в 10:00
3 900₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Групповая каякинг экскурсия по озеру Ристиярви в Карелии
Погрузитесь в мир карельских озер на каяках! Увлекательная экскурсия по озеру Ристиярви с рассказами о легендах и истории края. Подходит для всех
Начало: На озере Ристиярви в 16 км от г. Сортавала
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Прогулка на сап-борде по Ладожским шхерам: уникальный тур в Сортавала
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Ладожским шхерам на сап-борде. Вас ждут живописные заливы, карельские фьорды и уникальные виды природы
Начало: По договорённости
Сегодня в 14:30
11 июня в 11:00
3 200₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»: впечатляющее путешествие
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Ладожским шхерам на комфортабельном катере, полное историй и красоты Карелии
Начало: посёлок Импелахти, деревня Кирконкюля (50 км от Со...
11 июня в 15:00
13 июня в 15:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
Ладожские шхеры - уникальные скалистые острова Карелии. Прогулка на катере с профессиональным капитаном подарит незабываемые впечатления и великолепные виды
Начало: В центре Сортавалы
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
2 400₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Ладожские шхеры: прогулка на быстроходном катере
Путешествие по Ладоге - обязательный пункт для каждого, кто хочет ощутить её атмосферу. Пейзажи здесь волшебные, заметили их и кинематографисты
Начало: На причале в Сортавала
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
2 400₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
Погрузитесь в атмосферу Сортавалы на групповую экскурсию по Ладожским шхерам. Откройте для себя Валаам и Хонкасало с их уникальными видами и историей
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
4 800₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Погружение в историю и культуру Сортавалы: экскурсия с местным гидом
Откройте для себя сердце Сортавалы в компании страстного гида. Исторические здания, уникальные традиции и живописные уголки ждут вас
Начало: На площади Кирова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, 12:00 и 14:00
10 июня в 12:00
14 июня в 10:00
1 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
6 часов
2 в 1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
Перезагрузка и отдых - Ладожские шхеры и Валаам подарят вам незабываемые впечатления. Насладитесь природой, узнайте местные легенды и ощутите умиротворение
Начало: В пос. Импилахти д. Кирконкюля
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
48004 320₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Популярное предложение
Трансфер на Валаам + водная прогулка по Ладожским шхерам в мини-группе
Насладитесь живописными видами Ладоги и Валаама. Комфортный катер, свободное время на острове и незабываемая прогулка по шхерам
Начало: На базе отдыха «Белые мосты»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
5.5 часов
Путешествие по Ладожским шхерам и острову Валаам на катере
Путешествие на катере по Ладожским шхерам и острову Валаам. Откройте для себя уникальную природу Карелии и ее духовные святыни
Начало: В поселке Импилахти, деревня Кирконкюля
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
4 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
6 часов
Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
Увидеть заповедные Ладожские шхеры и побывать на святом острове в мини-группе
Начало: На городском причале в Сортавале
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
12 июня в 15:00
13 июня в 15:00
48004 320₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Групповая экскурсия в Сортавале: Лешего бояться - Карелию не видать
Вместе раскроем тайны карельского лешего и его леса, пройдем ритуалы и ощутим магию природы
Начало: В деревне Хийденсельга
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
2 990₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Большая сап-прогулка к открытой Ладоге
Провести полный день в заповедных местах озера с остановками на живописных островах
Начало: По договоренности
16 июня в 07:00
19 июня в 07:00
8 900₽ за человека
Мини-группа
2 часа
На катере по Ладожским шхерам: групповая прогулка
Из центра Сортавалы навстречу заповедным пейзажам, волнам и ветру в волосах
Начало: На улице Ленина в Сортавале
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
2 400₽ за человека
Мини-группа
6.5 часов
Большая сап-прогулка по Ладожским шхерам
Увлекательное исследование островов Северного Приладожья - в поисках ярких впечатлений и эмоций
Начало: по договорённости
29 июня в 11:00
1 сен в 11:00
6 800₽ за человека
Мини-группа
5.5 часов
Путешествие по островам Ладоги на катере: незабываемое приключение
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по островам Ладоги. Откройте для себя живописные шхеры, уникальную природу и возможность порыбачить в кругу друзей
Начало: В пос. Импилахти, деревня Кирконкюля
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Путешествие на снегоходах по зимней Карелии: гора Муставаара
Приглашаем вас на увлекательное путешествие на снегоходах по живописным местам Карелии с пикником на вершине горы Муставаара
Начало: На базе отдыха «Белые мосты»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:15 и 14:30
Сегодня в 12:15
Завтра в 10:00
8 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Групповая прогулка на катере по Ладоге
40 км невероятной красоты, северных историй и удовольствия от путешествия по озёрной глади
Начало: На причале в Сортавале
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
2 400₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Карелия Рериха - мастерская на Ладоге
Полюбоваться с лодки Ладожскими шхерами, высадиться на острова и подняться на скальные вершины
Начало: На берегу озера сразу на въезде в поселок Ламберг
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Прогулка на катере по Ладожским шхерам: впечатляющие виды и исторические места
Погрузитесь в мир карельской природы и истории во время захватывающей прогулки на катере по Ладожским шхерам. Откройте для себя красоту и тайны этих мест
Начало: Ул. Ленина, д. 18
Расписание: Ежедневно начиная с 29 апреля
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
2 400₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Групповая экскурсия на Валаам и Хонкасало с посещением Ладожских шхер
Вас ждет незабываемое путешествие по Ладожскому озеру с посещением островов Валаам и Хонкасало
Начало: Ленина, 18
Расписание: Ежедневно начиная с 29 апреля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 800₽ за человека
Мини-группа
2 часа
К Ладожским шхерам и острову Хонкасало на катере
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
Расписание: См. расписание
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
2 300₽ за человека
Групповая
5 часов
Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната
Начало: Ваш отель / ул. Суворова 1 / от ж/д вокзала
Расписание: По расписанию
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
2 500₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Водная прогулка по Ладожским шхерам на арктической лодке
Начало: Д. Кирконкюля, 10
Расписание: Каждый день с мая по октябрь, в 9:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
1 800₽ за человека
Мини-группа
6 часов
На катере к острову Валаам и Ладожским шхерам
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
Расписание: См. расписание
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 600₽ за человека
Групповая
8 часов
Горный парк Рускеала и деревня викингов
Начало: Ж/д вокзал г. Сортавала
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:20
10 июня в 10:20
от 2 100₽ за человека
Групповая
6 часов
О. Валаам, Ладожские Шхеры на катере
Начало: Ул. Ленина 18, Сортавала
Расписание: ежедневно 9:00 11:00 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 550₽ за человека
Групповая
7.5 часов
Популярное предложение
Карельская классика: Путешествие по Рускеале и Сортавале
Откройте для себя красоту Карелии в однодневной экскурсии по Рускеале и Сортавале. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Сортавала, ул. Кирова, 8
Расписание: Среда, воскресенье
20 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 250₽ за человека
Групповая
8 часов
Водопады южной Карелии и Ладожские шхеры
Начало: Ул. Ленина, 18
Расписание: Вторник, суббота
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
3 250₽ за человека
Групповая
6 часов
Карельские фьорды, необитаемые острова и Валаам
Начало: Ул. Ленина, 13
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 800₽ за человека
Групповая
6.5 часов
Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - прогулка на катере
Начало: Набережная Ладожской флотилии, д. 2
Расписание: Ежедневно по расписанию
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина5 июня 2024Однозначно ДА, и с детьми обязательно. Приехать в город и не пройти данный квест - преступление. Моей 10 летней дочке-
- ВВарвара5 июня 2024Вчера ездили на Валаам с Сергеем. Очень понравилось, гид замечательный, вырос в этих местах, хорошо ориентируется и много знает. С отличным чувством юмора. Маршрут хороший, времени на все достаточно. Рекомендуем!
- ССветлана5 июня 2024Сергей прекрасный человек и гид. Знающий свое дело и неравнодушный. Очень советую.
- ЕЕкатерина5 июня 2024Спасибо за незабываемые впечатления, все прошло замечательно. Отдельное спасибо отличному капитану и замечательному экскурсоводу Юрию.
- ЮЮлия4 июня 2024Хочу поблагодарить ещё раз Сергея за прекрасную экскурсию! Сегодня была очень насыщенная программа: сначала мы посетили шхеры, потом Валаам, а на обратной дороге увидели айсберги и нерп!!! Катер комфортный, не укачивает. Места красивейшие! Спасибо!
- ЕЕлена4 июня 2024Были на экскурсии 03.06.2024 года. Очень понравился наш гид Ярослав. Очень интересно и позновательно Ярослав освещал историю Северного Приладожья. С
- ЕЕлена4 июня 2024Комфортный автобус, интересная тема экскурсии. Узнала много нового и необычного. Красота природы Карелии захватывает и удивляет. Удобная обувь обязательно, сверху с гор самый лучший вид)
- ВВячеслав3 июня 2024Всё очень понравилось, объяснили правила поведения на воде, рассказывали все очень классно, маршрут очень понравился, нас пофоткали, угостили вкусным чаем, встретили по приезду. Маршрут был вечерний, в конце зацепили закат, вид был незабываемый и очень впечатляющий.
- ААртём3 июня 2024Авторская экскурсия. Много красивых мест, интересная информация, а также отсутствие других групп туристов. Рекомендуем тем, кто любит активные маршруты.
- ММарина3 июня 202428.05.2024 у нас была экскурсия по Ладожским шхерам с Ларисой и Олегом(капитан). Прошло всё замечательно! Пересматриваем фото и видео с
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Групповые»
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