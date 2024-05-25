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Авторский тур
3 дня
Популярное предложение
Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
Послушать шум водопадов, добыть кусочек граната и погрузиться в мир саамских верований
Начало: Сортавала, 09:00
18 июня в 09:00
20 июня в 09:00
9 750₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
Полюбоваться Мраморным каньоном и послушать плеск крупнейшего водопада Кивач
Начало: Санкт-Петербург, метро «Площадь Восстания». В 6:15...
11 июня в 06:15
12 июня в 06:15
12 375₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
Посетить острова-легенды, полюбоваться водопадами и погулять по мраморному каньону
Начало: Сортавала, 08:30
17 июня в 08:30
24 июня в 08:30
39 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
Увидеть пейзажи, напоминающие норвежские фьорды, и исследовать рускеальские тропы
Начало: Сортавала, железнодорожный вокзал, 10:20
10 июня в 10:20
11 июня в 10:20
13 145₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»
Промчаться на «Метеоре» к самому большому острову на Ладоге и полюбоваться скалистыми берегами
Начало: Санкт-Петербург, метро площадь Восстания, 7:30
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
21 395₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Семь чудес Карелии за два дня
Начало: Ж/д вокзал Сортавала
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:20
10 июня в 10:20
от 10 750₽ за человека
Авторский тур
2 дня 18 часов
Карельские пейзажи: трехдневный тур на ретропоезде
Начало: Ж/д вокзал Сортавала
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
от 16 650₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Дорога к Ладоге. Сплав, восхождение и экскурсии
Начало: г. Сортавала
23 июня в 10:00
30 июня в 10:00
32 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Два дивных берега Карелии
Начало: Республика Карелия, Сортавала
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 62 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Рускеала - карельская сага
Начало: Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Улётные выходные в Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
5 июля в 10:00
30 авг в 10:00
52 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Хиты Карелии
Начало: Республика Карелия, Сортавала
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 41 400₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Лето в Карелии. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
30 июня в 10:00
14 июля в 10:00
от 20 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
13 дек в 10:00
24 янв в 10:00
от 52 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Улётные выходные в Карелии. Зима
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
20 дек в 10:00
17 янв в 10:00
от 54 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Красоты Северного Приладожья
Начало: г. Сортавала
15 сен в 10:00
22 сен в 10:00
от 31 100₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
3 дня
Вкусы Карелии. Осенний гастрономический тур
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
6 сен в 10:00
18 окт в 10:00
5900055 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные в Приладожье
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
от 24 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Отдых в Северном Приладожье
Начало: Г. Сортавала
9 янв в 10:00
16 янв в 10:00
от 30 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Карелия: эксклюзив с комфортом
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
23 июня в 10:00
11 июля в 10:00
44 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
От Ладоги до Онеги на велосипедах
Прокатиться по живописным берегам озёр и посетить знаковые достопримечательности Карелии
Начало: Сортавала, ж. - д. вокзал, 08:30. Желающие посетит...
21 июля в 08:30
55 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Карелия только для девушек
Увидеть нетривиальные и эстетичные локации, прокатиться на катере по Ладоге и найти красные гранаты
Начало: Сортавала или ж. - д. станция Хелюля, 08:30
19 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООксана25 мая 2024Интересный и познавательный подбор красивейших мест в Карелии. Комфортное размещение в отеле Серахуоне. Отдельное спасибо гидам Александру и Светлане за
- ААнна20 мая 2024Благодарю за экскурсии. Очень насыщенная программа, исчерпывающее информационное сопровождение, необычные "живые" локации, не замыленные толпами туристов. При этом была возможность отойти
- ММарина19 мая 2024Брали трёхдневный тур. Содержание, маршруты и форма подачи каждого дня экскурсий очень понравились! Потрясающие виды с шикарной природой, содержательные и
- ААлександра15 мая 2024Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
- ААнна15 мая 2024Встретили и разместили без проблем, согласно договоренностям по туру. Катали на отличном автобусе. Гид и водитель были замечательными!!! Всем довольны.
- ММария8 мая 2024Шесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всё понравилось, отличный обозревательный тур,
- ССергеева7 мая 2024Очень понравилась поездка! Организовано все неплохо, хотя и не без некоторых накладок. Но в целом, все вопросы решались быстро, и негативного впечатления эти накладки не оставили. Экскурсионная программа достаточно насыщена и интересна. Могу смело рекомендовать этот тур.
- ООльга6 мая 2024Красота Карелии завораживает, экскурсии замечательные, гиды интересно рассказывают, НО какая то постоянная спешка, всё бегом, особенно в первый день. В
- ААнна3 мая 2024Спасибо экскурсоводу Людмиле)очень хорошая гостиница, вкусные обеды и завтраки.
- ООлеся16 апреля 2024Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Выездные»
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Туры по окрестностям Сортавалы и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август