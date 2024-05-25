Выездные туры из Сортавалы

Найдено 22 тура в категории «Выездные» в Сортавале, цены от 9 750 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Популярное предложение
Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
Послушать шум водопадов, добыть кусочек граната и погрузиться в мир саамских верований
Начало: Сортавала, 09:00
18 июня в 09:00
20 июня в 09:00
9 750 за человека
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
10 отзывов
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
Полюбоваться Мраморным каньоном и послушать плеск крупнейшего водопада Кивач
Начало: Санкт-Петербург, метро «Площадь Восстания». В 6:15...
11 июня в 06:15
12 июня в 06:15
12 375 за человека
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
Посетить острова-легенды, полюбоваться водопадами и погулять по мраморному каньону
Начало: Сортавала, 08:30
17 июня в 08:30
24 июня в 08:30
39 900 за человека
Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
4 отзыва
Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
Увидеть пейзажи, напоминающие норвежские фьорды, и исследовать рускеальские тропы
Начало: Сортавала, железнодорожный вокзал, 10:20
10 июня в 10:20
11 июня в 10:20
13 145 за человека
Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»
🚌 На автобусе
🚀 На метеоре
Авторский тур
2 дня
5 отзывов
Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»
Промчаться на «Метеоре» к самому большому острову на Ладоге и полюбоваться скалистыми берегами
Начало: Санкт-Петербург, метро площадь Восстания, 7:30
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
21 395 за человека
Семь чудес Карелии за два дня
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
27 отзывов
Семь чудес Карелии за два дня
Начало: Ж/д вокзал Сортавала
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:20
10 июня в 10:20
от 10 750 за человека
Карельские пейзажи: трехдневный тур на ретропоезде
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня 18 часов
21 отзыв
Карельские пейзажи: трехдневный тур на ретропоезде
Начало: Ж/д вокзал Сортавала
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
от 16 650 за человека
Дорога к Ладоге. Сплав, восхождение и экскурсии
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Дорога к Ладоге. Сплав, восхождение и экскурсии
Начало: г. Сортавала
23 июня в 10:00
30 июня в 10:00
32 800 за человека
Два дивных берега Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Два дивных берега Карелии
Начало: Республика Карелия, Сортавала
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 62 500 за человека
Рускеала - карельская сага
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Рускеала - карельская сага
Начало: Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 400 за человека
Улётные выходные в Карелии
🚶 Пешая
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Улётные выходные в Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
5 июля в 10:00
30 авг в 10:00
52 900 за человека
Хиты Карелии
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Хиты Карелии
Начало: Республика Карелия, Сортавала
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 41 400 за человека
Лето в Карелии. Автобусный тур из Москвы
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Лето в Карелии. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
30 июня в 10:00
14 июля в 10:00
от 20 800 за человека
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
13 дек в 10:00
24 янв в 10:00
от 52 500 за человека
Улётные выходные в Карелии. Зима
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Улётные выходные в Карелии. Зима
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
20 дек в 10:00
17 янв в 10:00
от 54 500 за человека
Красоты Северного Приладожья
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Красоты Северного Приладожья
Начало: г. Сортавала
15 сен в 10:00
22 сен в 10:00
от 31 100 за человека
Вкусы Карелии. Осенний гастрономический тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Вкусы Карелии. Осенний гастрономический тур
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
6 сен в 10:00
18 окт в 10:00
5900055 900 за человека
Выходные в Приладожье
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные в Приладожье
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
от 24 700 за человека
Отдых в Северном Приладожье
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Отдых в Северном Приладожье
Начало: Г. Сортавала
9 янв в 10:00
16 янв в 10:00
от 30 300 за человека
Карелия: эксклюзив с комфортом
🏄 SUP-прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Карелия: эксклюзив с комфортом
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
23 июня в 10:00
11 июля в 10:00
44 900 за человека
От Ладоги до Онеги на велосипедах
🚲 На велосипеде
Авторский тур
5 дней
От Ладоги до Онеги на велосипедах
Прокатиться по живописным берегам озёр и посетить знаковые достопримечательности Карелии
Начало: Сортавала, ж. - д. вокзал, 08:30. Желающие посетит...
21 июля в 08:30
55 000 за человека
Карелия только для девушек
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
2 дня
Карелия только для девушек
Увидеть нетривиальные и эстетичные локации, прокатиться на катере по Ладоге и найти красные гранаты
Начало: Сортавала или ж. - д. станция Хелюля, 08:30
19 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Оксана
    25 мая 2024
    Семь чудес Карелии за два дня
    Интересный и познавательный подбор красивейших мест в Карелии. Комфортное размещение в отеле Серахуоне. Отдельное спасибо гидам Александру и Светлане за
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    полученные впечатления от экскурсий. Один недостаток - не продумано возвращение на ж/д вокзал Сортавалы, хотя было написано что место окончание экскурсии - ж/д вокзал Сортавала. И опять выручили гиды… Спасибо!!!!

  • А
    Анна
    20 мая 2024
    Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
    Благодарю за экскурсии. Очень насыщенная программа, исчерпывающее информационное сопровождение, необычные "живые" локации, не замыленные толпами туристов. При этом была возможность отойти
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    от группы и самостоятельно погулять понастраиваться. Спокойное адекватное отношение, без давления и осуждения. 3 дня пролетели незаметно. Буду рекомендовать и при возможности приеду снова =)

    Благодарю за экскурсииБлагодарю за экскурсииБлагодарю за экскурсииБлагодарю за экскурсииБлагодарю за экскурсииБлагодарю за экскурсииБлагодарю за экскурсииБлагодарю за экскурсииБлагодарю за экскурсииБлагодарю за экскурсии
  • М
    Марина
    19 мая 2024
    Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
    Брали трёхдневный тур. Содержание, маршруты и форма подачи каждого дня экскурсий очень понравились! Потрясающие виды с шикарной природой, содержательные и
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    детальные повествования об историческом прошлом Карелии и Сортавалы в частности, а так же почти индивидуальный подход к каждому туристу. Благодаря Ярославу, посмотрели столько красивых мест, что хочется вернуться и лицезреть красоту природы Карелии снова и снова. Однозначно всем рекомендую воспользоваться услугами Ярослава, чтобы получить массу впечатлений и красивые фото.

  • А
    Александра
    15 мая 2024
    Выходные в Приладожье
    Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
    Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
  • А
    Анна
    15 мая 2024
    Отдых в Северном Приладожье
    Встретили и разместили без проблем, согласно договоренностям по туру. Катали на отличном автобусе. Гид и водитель были замечательными!!! Всем довольны.
  • М
    Мария
    8 мая 2024
    Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
    Шесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всё понравилось, отличный обозревательный тур,
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    знаем куда хотелось бы попасть ещё раз, для подробного изучения, и много мест, где мы ещё не были. Повод вернутся в Карелию снова и снова

    Шесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всё
  • С
    Сергеева
    7 мая 2024
    Семь чудес Карелии за два дня
    Очень понравилась поездка! Организовано все неплохо, хотя и не без некоторых накладок. Но в целом, все вопросы решались быстро, и негативного впечатления эти накладки не оставили. Экскурсионная программа достаточно насыщена и интересна. Могу смело рекомендовать этот тур.
  • О
    Ольга
    6 мая 2024
    Семь чудес Карелии за два дня
    Красота Карелии завораживает, экскурсии замечательные, гиды интересно рассказывают, НО какая то постоянная спешка, всё бегом, особенно в первый день. В
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    парке Рускеала очень мало времени, меньше 2 часов вместе с экскурсией и перекусом. На второй день всё закончилось в 17.15, вместо 18.30, при этом весь день куда то спешили, и даже пообедать спокойно не дали, а в итоге потом пришлось лишний час сидеть у вокзала. Приезжая на отдых, хочется отдохнуть от суеты и спешки, к сожалению, этот тур не про это. В следующий раз буду более тщательно выбирать тур: для меня лучше меньше локаций, но спокойный размеренный темп.

  • А
    Анна
    3 мая 2024
    Выходные в Приладожье
    Спасибо экскурсоводу Людмиле)очень хорошая гостиница, вкусные обеды и завтраки.
  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    Лето в Карелии. Автобусный тур из Москвы
    Организация на высоте- всё чётко и вовремя.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Выездные»

Самые популярные туры этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 22
  1. Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
  2. Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
  3. Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
  4. Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
  5. Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Ладожские шхеры
  3. Ладожское озеро
  4. Набережная
  5. Остров Валаам
  6. Водопад Кивач
Сколько стоит тур в Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Выездные" можно забронировать 22 тура от 9 750 до 62 500 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Туры по окрестностям Сортавалы и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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