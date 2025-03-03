На острове Хавус вас ждет прогулка по дикой лесной тропе: редкие породы деревьев, таинственные болота и следы финских хуторов перенесут вас в атмосферу древней Карелии.
После экскурсии присоединяйтесь к мастер-классу по
После экскурсии присоединяйтесь к мастер-классу по
Описание тураЧто вас ожидает: Сортавала – трансфер до причала (доп. по желанию) – СОТ «Дмитровка» – отправление на мото-/аэролодке – прогулка по лесной тропе острова Хавус – мастер-класс по приготовлению калиток – обед – расслабление в бане фурако с видом на Ладогу – СОТ «Дмитровка» – трансфер в Сортавала (доп. по желанию) – Сортавала. Погрузитесь в карельские традиции и дикие пейзажи Ладоги на насыщенной экскурсии, которая начнется с приезда на поезде в Сортавала. После удобного трансфера на причал СОТ «Дмитровка» вас ждет встреча с экскурсоводом, а с ней — целый день ярких впечатлений. На аэролодке или мотолодке вы отправитесь к острову Хавус, проплывая вдоль Ладожских шхер — величественных скальных образований, перемежающихся лесистыми берегами и уединенными бухтами. Уже через 15-20 минут начнется ваша пешая прогулка по лесной тропе острова, где под чутким сопровождением гида вы откроете для себя удивительный мир карельской природы: разные геологические породы, величественные ели, живописные мхи и болота, а также следы старинных финских хуторов. У вас будет возможность почувствовать себя настоящим исследователем в этом зелёном царстве. После увлекательного похода вас ждет мастер-класс по приготовлению калиток — традиционных карельских пирогов, которыми с давних времен встречали гостей. Вы научитесь замешивать тесто, готовить начинку и лепить калитки по всем правилам карельской кухни. Далее вы сможете насладиться полноценным обедом, приготовленным местным поваром из аутентичных карельских продуктов. Погрузитесь в гастрономические традиции региона, пробуя национальные блюда, которые запомнятся своим вкусом и ароматом. Кульминацией станет релакс в бане фурако с видом на Ладожское озеро. Здесь, в уютной деревянной купели с горячей водой, вы ощутите контраст холодного воздуха и тепла, который закаляет и придает силы, а также очищает тело и ум. Завершится ваш день обратной поездкой на материк, где лодка доставит вас к месту отправления на причале. Счастливые и отдохнувшие, вы вернетесь в Сортавала, забрав с собой воспоминания о карельской природе, традициях и гостеприимстве, которые останутся с вами надолго. Важная информация:
- Автобус подается за 30 мин до отправления. В наших автобусах свободная рассадка, и если вы хотите занять определенное место, рекомендуем приходить к началу посадки.
- В наших турах будет комфортно и интересно детям от 5 лет. Чтобы путешествие прошло безопасно и легко, возьмите привычный для ребенка бустер с собой.
- В туре гид предложит вам меню комплексного обеда. Его можно будет заказать и оплатить в автобусе. Либо самостоятельно исследовать местную кухню в понравившихся кафе или ресторанах.
- Наши туры начинаются в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Сортавала и в Кеми. Обращаем ваше внимание, что вы самостоятельно добираетесь до точки начала тура. Позаботьтесь о соответствующих билетах заранее. Во многих турах у вас есть уникальная возможность совершить поездку на «Рускеальском экспрессе». Приобретать билет на ретропоезд или нет – остается на ваше усмотрение.
- С 18:00 до 22:00 ч. накануне выезда мы пришлем вам СМС с номером автобуса и номером телефона гида. Телефон гида доступен с момента подачи автобуса. Любые вопросы по путешествию до начала тура помогут решить наши менеджеры.
- Путешествие детей без сопровождения родителя или законного представителя запрещено. В соответствии с законом о перевозке детей, один взрослый может сопровождать не более 7 несовершеннолетних детей.
Согласно расписанию в календаре
Выбрать дату
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Цена за человека при группе 6–8 человек
|7200 ₽
|Цена за человека при группе 4-5 человек
|9000 ₽
|Цена за человека при группе 3 человека
|10 450 ₽
|Цена за человека при группе 2 человека
|13 800 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Баня
- Ладожское озеро
Что включено
- Трансфер на мото-/аэролодке по маршруту причал - глэмпинг - причал
- Пешая прогулка с гидом по острову Хавус
- Мастер-класс по приготовлению калиток
- Обед с карельскими традиционными блюдами
- Сеанс парения в бане фурако
Что не входит в цену
- Трансфер на автомобиле из Сортавала до причала и обратно (30 мин.):
- Автомобиль седан (до 4 мест): 1000 руб. в одну сторону за автомобиль
- Автомобиль минивэн (до 8 мест): 1500 руб. в одну сторону за автомобиль
Место начала и завершения?
Ж/д вокзал, Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Автобус подается за 30 мин до отправления. В наших автобусах свободная рассадка, и если вы хотите занять определенное место, рекомендуем приходить к началу посадки
- В наших турах будет комфортно и интересно детям от 5 лет. Чтобы путешествие прошло безопасно и легко, возьмите привычный для ребенка бустер с собой
- В туре гид предложит вам меню комплексного обеда. Его можно будет заказать и оплатить в автобусе. Либо самостоятельно исследовать местную кухню в понравившихся кафе или ресторанах
- Наши туры начинаются в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Сортавала и в Кеми. Обращаем ваше внимание, что вы самостоятельно добираетесь до точки начала тура. Позаботьтесь о соответствующих билетах заранее. Во многих турах у вас есть уникальная возможность совершить поездку на «Рускеальском экспрессе». Приобретать билет на ретропоезд или нет - остается на ваше усмотрение
- С 18:00 до 22:00 ч. накануне выезда мы пришлем вам СМС с номером автобуса и номером телефона гида. Телефон гида доступен с момента подачи автобуса. Любые вопросы по путешествию до начала тура помогут решить наши менеджеры
- Путешествие детей без сопровождения родителя или законного представителя запрещено. В соответствии с законом о перевозке детей, один взрослый может сопровождать не более 7 несовершеннолетних детей
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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