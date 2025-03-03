Баня на берегу Ладожского озера и прогулка на аэролодке

На острове Хавус вас ждет прогулка по дикой лесной тропе: редкие породы деревьев, таинственные болота и следы финских хуторов перенесут вас в атмосферу древней Карелии.

После экскурсии присоединяйтесь к мастер-классу по
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приготовлению калиток – традиционной карельской выпечки, а затем насладитесь обедом из блюд местной кухни.

Завершите день расслаблением в бане фурако с видом на Ладогу, после чего лодка вернет вас на берег к месту отправления.

Баня на берегу Ладожского озера и прогулка на аэролодке
Баня на берегу Ладожского озера и прогулка на аэролодке
Баня на берегу Ладожского озера и прогулка на аэролодке
Ближайшие даты:
3
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мар10
мар11
мар
Время начала: 08:22

Описание тура

Что вас ожидает: Сортавала – трансфер до причала (доп. по желанию) – СОТ «Дмитровка» – отправление на мото-/аэролодке – прогулка по лесной тропе острова Хавус – мастер-класс по приготовлению калиток – обед – расслабление в бане фурако с видом на Ладогу – СОТ «Дмитровка» – трансфер в Сортавала (доп. по желанию) – Сортавала. Погрузитесь в карельские традиции и дикие пейзажи Ладоги на насыщенной экскурсии, которая начнется с приезда на поезде в Сортавала. После удобного трансфера на причал СОТ «Дмитровка» вас ждет встреча с экскурсоводом, а с ней — целый день ярких впечатлений. На аэролодке или мотолодке вы отправитесь к острову Хавус, проплывая вдоль Ладожских шхер — величественных скальных образований, перемежающихся лесистыми берегами и уединенными бухтами. Уже через 15-20 минут начнется ваша пешая прогулка по лесной тропе острова, где под чутким сопровождением гида вы откроете для себя удивительный мир карельской природы: разные геологические породы, величественные ели, живописные мхи и болота, а также следы старинных финских хуторов. У вас будет возможность почувствовать себя настоящим исследователем в этом зелёном царстве. После увлекательного похода вас ждет мастер-класс по приготовлению калиток — традиционных карельских пирогов, которыми с давних времен встречали гостей. Вы научитесь замешивать тесто, готовить начинку и лепить калитки по всем правилам карельской кухни. Далее вы сможете насладиться полноценным обедом, приготовленным местным поваром из аутентичных карельских продуктов. Погрузитесь в гастрономические традиции региона, пробуя национальные блюда, которые запомнятся своим вкусом и ароматом. Кульминацией станет релакс в бане фурако с видом на Ладожское озеро. Здесь, в уютной деревянной купели с горячей водой, вы ощутите контраст холодного воздуха и тепла, который закаляет и придает силы, а также очищает тело и ум. Завершится ваш день обратной поездкой на материк, где лодка доставит вас к месту отправления на причале. Счастливые и отдохнувшие, вы вернетесь в Сортавала, забрав с собой воспоминания о карельской природе, традициях и гостеприимстве, которые останутся с вами надолго. Важная информация:
  • Автобус подается за 30 мин до отправления. В наших автобусах свободная рассадка, и если вы хотите занять определенное место, рекомендуем приходить к началу посадки.
  • В наших турах будет комфортно и интересно детям от 5 лет. Чтобы путешествие прошло безопасно и легко, возьмите привычный для ребенка бустер с собой.
  • В туре гид предложит вам меню комплексного обеда. Его можно будет заказать и оплатить в автобусе. Либо самостоятельно исследовать местную кухню в понравившихся кафе или ресторанах.
  • Наши туры начинаются в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Сортавала и в Кеми. Обращаем ваше внимание, что вы самостоятельно добираетесь до точки начала тура. Позаботьтесь о соответствующих билетах заранее. Во многих турах у вас есть уникальная возможность совершить поездку на «Рускеальском экспрессе». Приобретать билет на ретропоезд или нет – остается на ваше усмотрение.
  • С 18:00 до 22:00 ч. накануне выезда мы пришлем вам СМС с номером автобуса и номером телефона гида. Телефон гида доступен с момента подачи автобуса. Любые вопросы по путешествию до начала тура помогут решить наши менеджеры.
  • Путешествие детей без сопровождения родителя или законного представителя запрещено. В соответствии с законом о перевозке детей, один взрослый может сопровождать не более 7 несовершеннолетних детей.

Согласно расписанию в календаре

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Цена за человека при группе 6–8 человек7200 ₽
Цена за человека при группе 4-5 человек9000 ₽
Цена за человека при группе 3 человека10 450 ₽
Цена за человека при группе 2 человека13 800 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Баня
  • Ладожское озеро
Что включено
  • Трансфер на мото-/аэролодке по маршруту причал - глэмпинг - причал
  • Пешая прогулка с гидом по острову Хавус
  • Мастер-класс по приготовлению калиток
  • Обед с карельскими традиционными блюдами
  • Сеанс парения в бане фурако
Что не входит в цену
  • Трансфер на автомобиле из Сортавала до причала и обратно (30 мин.):
  • Автомобиль седан (до 4 мест): 1000 руб. в одну сторону за автомобиль
  • Автомобиль минивэн (до 8 мест): 1500 руб. в одну сторону за автомобиль
Место начала и завершения?
Ж/д вокзал, Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Автобус подается за 30 мин до отправления. В наших автобусах свободная рассадка, и если вы хотите занять определенное место, рекомендуем приходить к началу посадки
  • В наших турах будет комфортно и интересно детям от 5 лет. Чтобы путешествие прошло безопасно и легко, возьмите привычный для ребенка бустер с собой
  • В туре гид предложит вам меню комплексного обеда. Его можно будет заказать и оплатить в автобусе. Либо самостоятельно исследовать местную кухню в понравившихся кафе или ресторанах
  • Наши туры начинаются в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Сортавала и в Кеми. Обращаем ваше внимание, что вы самостоятельно добираетесь до точки начала тура. Позаботьтесь о соответствующих билетах заранее. Во многих турах у вас есть уникальная возможность совершить поездку на «Рускеальском экспрессе». Приобретать билет на ретропоезд или нет - остается на ваше усмотрение
  • С 18:00 до 22:00 ч. накануне выезда мы пришлем вам СМС с номером автобуса и номером телефона гида. Телефон гида доступен с момента подачи автобуса. Любые вопросы по путешествию до начала тура помогут решить наши менеджеры
  • Путешествие детей без сопровождения родителя или законного представителя запрещено. В соответствии с законом о перевозке детей, один взрослый может сопровождать не более 7 несовершеннолетних детей
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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