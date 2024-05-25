Туры в Карелию из Сортавалы

Найдено 14 туров в категории «Карелия» в Сортавале, цены от 10 750 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
10 отзывов
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
Полюбоваться Мраморным каньоном и послушать плеск крупнейшего водопада Кивач
Начало: Санкт-Петербург, метро «Площадь Восстания». В 6:15...
«В отелях категории «хит» (за доплату): «13 стульев», «Фрегат», «Питер ИНН», «Онежский замок», «Саквояж», «Северная», «Спа-отель Карелия», «Космос»»
11 июня в 06:15
12 июня в 06:15
12 375 за человека
Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
4 отзыва
Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
Увидеть пейзажи, напоминающие норвежские фьорды, и исследовать рускеальские тропы
Начало: Сортавала, железнодорожный вокзал, 10:20
«Это гора недалеко от Сортавалы, отсюда открываются лучшие виды Карелии»
10 июня в 10:20
11 июня в 10:20
13 145 за человека
Семь чудес Карелии за два дня
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
27 отзывов
Семь чудес Карелии за два дня
Начало: Ж/д вокзал Сортавала
«Появилась пара свободных дней и вы хотите увидеть в Карелии то, что интересно именно вам»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:20
10 июня в 10:20
от 10 750 за человека
Карельские пейзажи: трехдневный тур на ретропоезде
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня 18 часов
21 отзыв
Карельские пейзажи: трехдневный тур на ретропоезде
Начало: Ж/д вокзал Сортавала
«Вы вы познакомитесь с главными достопримечательностями Карелии, насладитесь шумом бурных лесных водопадов, побываете в настоящем поселении викингов»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
от 16 650 за человека
Два дивных берега Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Два дивных берега Карелии
Начало: Республика Карелия, Сортавала
«Приглашаем вас в путешествие по Карелии»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 62 500 за человека
Улётные выходные в Карелии
🚶 Пешая
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Улётные выходные в Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
«После ужина вы сможете сыгратьв квиз про Карелию, в настольные игрыили попеть песни под гитару у большого костра на территории глэмпинга»
5 июля в 10:00
30 авг в 10:00
52 900 за человека
Хиты Карелии
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Хиты Карелии
Начало: Республика Карелия, Сортавала
«За 3 дня вы сможете увидеть все хиты Карелии»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 41 400 за человека
Лето в Карелии. Автобусный тур из Москвы
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Лето в Карелии. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
«Автобусный тур, включающий посещение самых живописных мест Карелии»
30 июня в 10:00
14 июля в 10:00
от 20 800 за человека
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
«Вы насладитесь приветственным завтраком и далее вас ждёт активная программа: знакомство с природой острова и лесными богатствами Карелии»
13 дек в 10:00
24 янв в 10:00
от 52 500 за человека
Улётные выходные в Карелии. Зима
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Улётные выходные в Карелии. Зима
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
«Вы проведете три активных дня вдали от шумного города в Северном Приладожье — одном из самых красивых районов Карелии»
20 дек в 10:00
17 янв в 10:00
от 54 500 за человека
Вкусы Карелии. Осенний гастрономический тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Вкусы Карелии. Осенний гастрономический тур
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
«Вы насладитесь приветственным завтраком и далее вас ждёт активная программа: знакомство с природой острова и лесными богатствами Карелии»
6 сен в 10:00
18 окт в 10:00
5900055 900 за человека
Карелия: эксклюзив с комфортом
🏄 SUP-прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Карелия: эксклюзив с комфортом
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
«В этом путешествии мы увидим, как гармонично сочетаются умиротворяющие пейзажи Карелии с её величественными сооружениями и историческим духом»
23 июня в 10:00
11 июля в 10:00
44 900 за человека
От Ладоги до Онеги на велосипедах
🚲 На велосипеде
Авторский тур
5 дней
От Ладоги до Онеги на велосипедах
Прокатиться по живописным берегам озёр и посетить знаковые достопримечательности Карелии
Начало: Сортавала, ж. - д. вокзал, 08:30. Желающие посетит...
«В 1-й день — база отдыха «Усадьба в Карелии», 2-й день — база отдыха «Белые мосты», 3-й день — гостевой дом «Романтик», 4-й день — гостиница «Калевала»»
21 июля в 08:30
55 000 за человека
Карелия только для девушек
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
2 дня
Карелия только для девушек
Увидеть нетривиальные и эстетичные локации, прокатиться на катере по Ладоге и найти красные гранаты
Начало: Сортавала или ж. - д. станция Хелюля, 08:30
«Выходные-перезагрузка в компании единомышленниц с посещением лучших локаций Карелии — это то, что нужно, каждой современной девушке»
19 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Оксана
    25 мая 2024
    Семь чудес Карелии за два дня
    Интересный и познавательный подбор красивейших мест в Карелии. Комфортное размещение в отеле Серахуоне. Отдельное спасибо гидам Александру и Светлане за
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    полученные впечатления от экскурсий. Один недостаток - не продумано возвращение на ж/д вокзал Сортавалы, хотя было написано что место окончание экскурсии - ж/д вокзал Сортавала. И опять выручили гиды… Спасибо!!!!

  • М
    Мария
    8 мая 2024
    Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
    Шесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всё понравилось, отличный обозревательный тур,
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    знаем куда хотелось бы попасть ещё раз, для подробного изучения, и много мест, где мы ещё не были. Повод вернутся в Карелию снова и снова

    Шесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всё
  • С
    Сергеева
    7 мая 2024
    Семь чудес Карелии за два дня
    Очень понравилась поездка! Организовано все неплохо, хотя и не без некоторых накладок. Но в целом, все вопросы решались быстро, и негативного впечатления эти накладки не оставили. Экскурсионная программа достаточно насыщена и интересна. Могу смело рекомендовать этот тур.
  • О
    Ольга
    6 мая 2024
    Семь чудес Карелии за два дня
    Красота Карелии завораживает, экскурсии замечательные, гиды интересно рассказывают, НО какая то постоянная спешка, всё бегом, особенно в первый день. В
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    парке Рускеала очень мало времени, меньше 2 часов вместе с экскурсией и перекусом. На второй день всё закончилось в 17.15, вместо 18.30, при этом весь день куда то спешили, и даже пообедать спокойно не дали, а в итоге потом пришлось лишний час сидеть у вокзала. Приезжая на отдых, хочется отдохнуть от суеты и спешки, к сожалению, этот тур не про это. В следующий раз буду более тщательно выбирать тур: для меня лучше меньше локаций, но спокойный размеренный темп.

  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    Лето в Карелии. Автобусный тур из Москвы
    Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
  • С
    Сергей
    28 марта 2024
    Лето в Карелии. Автобусный тур из Москвы
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый
  • А
    Алексей
    27 марта 2024
    Карельские пейзажи: трехдневный тур на ретропоезде
    Закончилось наше прекрасное зимнее путешествие. Приехали сюда из Москвы посмотреть на местные красоты. Карелия невероятная, мы остались под огромным впечатлением.
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    Виды потрясают, хоть и зима, есть на что посмотреть, не пожалели ни капли. Водопады, бескрайние леса, реки и озера потрясли и остались в сердце. Огромное СПАСИБО нашему гиду Александру Адамовичу! Профессионал своего дела, влюбленный в свою работу. А еще хороший, с чувством юмора и душевный человек! Рассказывал нам интересные факты и истории про свой родной город Сортавала, отвечал на любые вопросы, давал советы и в целом с ним экскурсии проходили легко и увлекательно. Также спасибо водителю-гиду Максиму! Мы посмотрели все и даже больше чем планировали. Обязательно вернемся сюда еще и не 1 раз.

  • З
    Закурдаева
    27 марта 2024
    Лето в Карелии. Автобусный тур из Москвы
    По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
  • Л
    Лариса
    27 марта 2024
    Два дивных берега Карелии
    Отдельное спасибо организаторам тура: вся программа составлена интересно, разнообразные экскурсии очень познавательные и содержательные.
  • и
    иван
    12 февраля 2024
    Два дивных берега Карелии
    Организация прям очень порадовала. Гид Вера Ивановна пунктуальна и внимательна, прекрасно владеет вопросом. Трансферы, водители все на уровне. Автобусы очень комфортабельны. Наша благодарность вам!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Карелия»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 14
  1. Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
  2. Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
  3. Семь чудес Карелии за два дня
  4. Карельские пейзажи: трехдневный тур на ретропоезде
  5. Два дивных берега Карелии
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Ладожские шхеры
  3. Ладожское озеро
  4. Набережная
  5. Остров Валаам
  6. Водопад Кивач
Сколько стоит тур в Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Карелия" можно забронировать 14 авторских туров от 10 750 до 62 500 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсионные туры в Карелию из Сортавалы с гидом и трансфером – вы увидите удивительно красивые карельские природные достопримечательности, познакомитесь с местной культурой, а поездка на несколько дней будет комфортной. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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