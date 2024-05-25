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Авторский тур
2 дня
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
Полюбоваться Мраморным каньоном и послушать плеск крупнейшего водопада Кивач
Начало: Санкт-Петербург, метро «Площадь Восстания». В 6:15...
«В отелях категории «хит» (за доплату): «13 стульев», «Фрегат», «Питер ИНН», «Онежский замок», «Саквояж», «Северная», «Спа-отель Карелия», «Космос»»
11 июня в 06:15
12 июня в 06:15
12 375₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
Увидеть пейзажи, напоминающие норвежские фьорды, и исследовать рускеальские тропы
Начало: Сортавала, железнодорожный вокзал, 10:20
«Это гора недалеко от Сортавалы, отсюда открываются лучшие виды Карелии»
10 июня в 10:20
11 июня в 10:20
13 145₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Семь чудес Карелии за два дня
Начало: Ж/д вокзал Сортавала
«Появилась пара свободных дней и вы хотите увидеть в Карелии то, что интересно именно вам»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:20
10 июня в 10:20
от 10 750₽ за человека
Авторский тур
2 дня 18 часов
Карельские пейзажи: трехдневный тур на ретропоезде
Начало: Ж/д вокзал Сортавала
«Вы вы познакомитесь с главными достопримечательностями Карелии, насладитесь шумом бурных лесных водопадов, побываете в настоящем поселении викингов»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
от 16 650₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Два дивных берега Карелии
Начало: Республика Карелия, Сортавала
«Приглашаем вас в путешествие по Карелии»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 62 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Улётные выходные в Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
«После ужина вы сможете сыгратьв квиз про Карелию, в настольные игрыили попеть песни под гитару у большого костра на территории глэмпинга»
5 июля в 10:00
30 авг в 10:00
52 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Хиты Карелии
Начало: Республика Карелия, Сортавала
«За 3 дня вы сможете увидеть все хиты Карелии»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 41 400₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Лето в Карелии. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
«Автобусный тур, включающий посещение самых живописных мест Карелии»
30 июня в 10:00
14 июля в 10:00
от 20 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
«Вы насладитесь приветственным завтраком и далее вас ждёт активная программа: знакомство с природой острова и лесными богатствами Карелии»
13 дек в 10:00
24 янв в 10:00
от 52 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Улётные выходные в Карелии. Зима
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
«Вы проведете три активных дня вдали от шумного города в Северном Приладожье — одном из самых красивых районов Карелии»
20 дек в 10:00
17 янв в 10:00
от 54 500₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
3 дня
Вкусы Карелии. Осенний гастрономический тур
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
«Вы насладитесь приветственным завтраком и далее вас ждёт активная программа: знакомство с природой острова и лесными богатствами Карелии»
6 сен в 10:00
18 окт в 10:00
5900055 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Карелия: эксклюзив с комфортом
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
«В этом путешествии мы увидим, как гармонично сочетаются умиротворяющие пейзажи Карелии с её величественными сооружениями и историческим духом»
23 июня в 10:00
11 июля в 10:00
44 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
От Ладоги до Онеги на велосипедах
Прокатиться по живописным берегам озёр и посетить знаковые достопримечательности Карелии
Начало: Сортавала, ж. - д. вокзал, 08:30. Желающие посетит...
«В 1-й день — база отдыха «Усадьба в Карелии», 2-й день — база отдыха «Белые мосты», 3-й день — гостевой дом «Романтик», 4-й день — гостиница «Калевала»»
21 июля в 08:30
55 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Карелия только для девушек
Увидеть нетривиальные и эстетичные локации, прокатиться на катере по Ладоге и найти красные гранаты
Начало: Сортавала или ж. - д. станция Хелюля, 08:30
«Выходные-перезагрузка в компании единомышленниц с посещением лучших локаций Карелии — это то, что нужно, каждой современной девушке»
19 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООксана25 мая 2024Интересный и познавательный подбор красивейших мест в Карелии. Комфортное размещение в отеле Серахуоне. Отдельное спасибо гидам Александру и Светлане за
- ММария8 мая 2024Шесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всё понравилось, отличный обозревательный тур,
- ССергеева7 мая 2024Очень понравилась поездка! Организовано все неплохо, хотя и не без некоторых накладок. Но в целом, все вопросы решались быстро, и негативного впечатления эти накладки не оставили. Экскурсионная программа достаточно насыщена и интересна. Могу смело рекомендовать этот тур.
- ООльга6 мая 2024Красота Карелии завораживает, экскурсии замечательные, гиды интересно рассказывают, НО какая то постоянная спешка, всё бегом, особенно в первый день. В
- ООлеся16 апреля 2024Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
- ССергей28 марта 2024Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
- ААлексей27 марта 2024Закончилось наше прекрасное зимнее путешествие. Приехали сюда из Москвы посмотреть на местные красоты. Карелия невероятная, мы остались под огромным впечатлением.
- ЗЗакурдаева27 марта 2024По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
- ЛЛариса27 марта 2024Отдельное спасибо организаторам тура: вся программа составлена интересно, разнообразные экскурсии очень познавательные и содержательные.
- ииван12 февраля 2024Организация прям очень порадовала. Гид Вера Ивановна пунктуальна и внимательна, прекрасно владеет вопросом. Трансферы, водители все на уровне. Автобусы очень комфортабельны. Наша благодарность вам!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Карелия»
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Сейчас в Сортавале в категории "Карелия" можно забронировать 14 авторских туров от 10 750 до 62 500 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсионные туры в Карелию из Сортавалы с гидом и трансфером – вы увидите удивительно красивые карельские природные достопримечательности, познакомитесь с местной культурой, а поездка на несколько дней будет комфортной. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024