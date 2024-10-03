6 дней
Два дивных берега Карелии
Начало: Республика Карелия, Сортавала
29 мая в 10:00
5 июн в 10:00
от 62 500₽ за человека
1 день
Баня на берегу Ладожского озера и прогулка на аэролодке
Начало: Ж/д вокзал, Сортавала
«Завершите день расслаблением в бане фурако с видом на Ладогу, после чего лодка вернет вас на берег к месту отправления»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 08:22
Завтра в 08:22
7 200₽ за человека
4 дня
Свободные дни в глэмпингах на берегу Ладожского озера. Лайт
Начало: Ж/д вокзал, Сортавала
«Начнется путешествие на ж/д вокзале в Сортавала, откуда комфортабельный трансфер доставит вас до причала на берегу Ладожского озера»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 15:00
7 ноя в 15:00
45 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена3 октября 2024Красоты Карелии меня впечатлили!!!! Это места силы! Спасибо за отличный отпуск!!!!
- ЕЕлена17 сентября 2024Сопровождающий в туре от принимающей стороны Вера Ивановна - отличный организатор, прекрасный экскурсовод. Хороший транспорт, чистый, без опозданий.
- ЕЕкатерина12 августа 2024Была в туре "Два дивных берега Карелии". Насыщенная программа. Первый день провела в г. Сортавала, изучала его самостоятельно, также можно за дополнительную
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Набережная»
Самые популярные туры этой рубрики в Сортавале
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит тур в Сортавале в октябре 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Набережная" можно забронировать 3 тура от 7 200 до 62 500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Сортавале, забронируйте тур с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Сортавалы. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2024