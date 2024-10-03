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плату взять экскурсию на о. Валаам, но я решила оставить его на будущее. Сортавала очень красивый город, к посещению рекомендую парк Вакасаалми и Городище Паасо. Второй день в Рускеале был прекрасен, туда мы отправились на ретро поезде. Рускеалу нужно видеть, описания будет мало. В третий день отправились на о. Кижи. красивое место. В четвертый - был сплав на рафтах. Очень круто, 2 часа сплава, полевой обед после. Пятый день был свободный. Отдых на базе Верховье с кулинарным мастер-классом и мороженкой у бассейна. Крайний шестой день был насыщенный. Центр Шунгита я бы не рекомендовала включать в программу, оно того не стоит. Гора Сампо, вулкан Гирвас и водопад Кивач понравились очень. Кивачу я бы посвятила больше времени в программе тура.