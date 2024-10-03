Туры по набережной Сортавалы

Найдено 3 тура в категории «Набережная» в Сортавале, цены от 7 200 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Два дивных берега Карелии
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Два дивных берега Карелии
Начало: Республика Карелия, Сортавала
29 мая в 10:00
5 июн в 10:00
от 62 500 за человека
Баня на берегу Ладожского озера и прогулка на аэролодке
На автобусе
1 день
Баня на берегу Ладожского озера и прогулка на аэролодке
Начало: Ж/д вокзал, Сортавала
«Завершите день расслаблением в бане фурако с видом на Ладогу, после чего лодка вернет вас на берег к месту отправления»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 08:22
Завтра в 08:22
7 200 за человека
Свободные дни в глэмпингах на берегу Ладожского озера. Лайт
На автобусе
4 дня
Свободные дни в глэмпингах на берегу Ладожского озера. Лайт
Начало: Ж/д вокзал, Сортавала
«Начнется путешествие на ж/д вокзале в Сортавала, откуда комфортабельный трансфер доставит вас до причала на берегу Ладожского озера»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 15:00
7 ноя в 15:00
45 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    3 октября 2024
    Два дивных берега Карелии
    Красоты Карелии меня впечатлили!!!! Это места силы! Спасибо за отличный отпуск!!!!
  • Е
    Елена
    17 сентября 2024
    Два дивных берега Карелии
    Сопровождающий в туре от принимающей стороны Вера Ивановна - отличный организатор, прекрасный экскурсовод. Хороший транспорт, чистый, без опозданий.
    Сопровождающий в туре от принимающей стороны Вера Ивановна - отличный организатор, прекрасный экскурсовод. Хороший транспорт, чистый, без опозданийСопровождающий в туре от принимающей стороны Вера Ивановна - отличный организатор, прекрасный экскурсовод. Хороший транспорт, чистый, без опозданийСопровождающий в туре от принимающей стороны Вера Ивановна - отличный организатор, прекрасный экскурсовод. Хороший транспорт, чистый, без опозданийСопровождающий в туре от принимающей стороны Вера Ивановна - отличный организатор, прекрасный экскурсовод. Хороший транспорт, чистый, без опозданийСопровождающий в туре от принимающей стороны Вера Ивановна - отличный организатор, прекрасный экскурсовод. Хороший транспорт, чистый, без опозданийСопровождающий в туре от принимающей стороны Вера Ивановна - отличный организатор, прекрасный экскурсовод. Хороший транспорт, чистый, без опозданийСопровождающий в туре от принимающей стороны Вера Ивановна - отличный организатор, прекрасный экскурсовод. Хороший транспорт, чистый, без опозданийСопровождающий в туре от принимающей стороны Вера Ивановна - отличный организатор, прекрасный экскурсовод. Хороший транспорт, чистый, без опозданийСопровождающий в туре от принимающей стороны Вера Ивановна - отличный организатор, прекрасный экскурсовод. Хороший транспорт, чистый, без опозданий
  • Е
    Екатерина
    12 августа 2024
    Два дивных берега Карелии
    Была в туре "Два дивных берега Карелии". Насыщенная программа. Первый день провела в г. Сортавала, изучала его самостоятельно, также можно за дополнительную
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    плату взять экскурсию на о. Валаам, но я решила оставить его на будущее. Сортавала очень красивый город, к посещению рекомендую парк Вакасаалми и Городище Паасо. Второй день в Рускеале был прекрасен, туда мы отправились на ретро поезде. Рускеалу нужно видеть, описания будет мало. В третий день отправились на о. Кижи. красивое место. В четвертый - был сплав на рафтах. Очень круто, 2 часа сплава, полевой обед после. Пятый день был свободный. Отдых на базе Верховье с кулинарным мастер-классом и мороженкой у бассейна. Крайний шестой день был насыщенный. Центр Шунгита я бы не рекомендовала включать в программу, оно того не стоит. Гора Сампо, вулкан Гирвас и водопад Кивач понравились очень. Кивачу я бы посвятила больше времени в программе тура.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Набережная»

Самые популярные туры этой рубрики в Сортавале
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Два дивных берега Карелии
  2. Баня на берегу Ладожского озера и прогулка на аэролодке
  3. Свободные дни в глэмпингах на берегу Ладожского озера. Лайт
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Рускеала
  2. Ретро поезд
  3. Ладожские шхеры
  4. Ладожское озеро
  5. Исторический парк «Бастионъ»
  6. Набережная
  7. Памятник «Рунопевец»
  8. Остров Валаам
  9. Форелевое хозяйство
Сколько стоит тур в Сортавале в октябре 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Набережная" можно забронировать 3 тура от 7 200 до 62 500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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