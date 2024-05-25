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Авторский тур
2 дня
Семь чудес Карелии за два дня
Начало: Ж/д вокзал Сортавала
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:20
2 июля в 10:20
от 10 750₽ за человека
Авторский тур
2 дня 18 часов
Карельские пейзажи: трехдневный тур на ретропоезде
Начало: Ж/д вокзал Сортавала
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 12:00
2 июля в 12:00
от 16 650₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимняя сказка в Приладожье
Начало: Республика Карелия, Сортавала, железнодорожный вок...
3 янв в 10:00
от 69 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
От Ладоги до Онеги на велосипедах
Прокатиться по живописным берегам озёр и посетить знаковые достопримечательности Карелии
Начало: Сортавала, ж. - д. вокзал, 08:30. Желающие посетит...
21 июля в 08:30
55 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Карельский экспресс: горный парк «Рускеала», знаменитые водопады и экскурсии на выбор
Поиграть в кладоискателей, помедитировать под шум летящей воды и выбрать экскурсию по интересам
Начало: Сортавала, ж-д. вокзал, 08:30
5 июля в 08:30
6 июля в 08:30
12 925₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООксана25 мая 2024Интересный и познавательный подбор красивейших мест в Карелии. Комфортное размещение в отеле Серахуоне. Отдельное спасибо гидам Александру и Светлане за
- ССергеева7 мая 2024Очень понравилась поездка! Организовано все неплохо, хотя и не без некоторых накладок. Но в целом, все вопросы решались быстро, и негативного впечатления эти накладки не оставили. Экскурсионная программа достаточно насыщена и интересна. Могу смело рекомендовать этот тур.
- ООльга6 мая 2024Красота Карелии завораживает, экскурсии замечательные, гиды интересно рассказывают, НО какая то постоянная спешка, всё бегом, особенно в первый день. В
- ААлексей27 марта 2024Закончилось наше прекрасное зимнее путешествие. Приехали сюда из Москвы посмотреть на местные красоты. Карелия невероятная, мы остались под огромным впечатлением.
- ННадежда18 января 2024Замечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания и организованы незабываемые поездки
- ЮЮлия16 января 2024Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы.
- ЕЕлена16 января 2024Спасибо, организационные моменты без нареканий! Гид Марина прекрасный рассказчик!
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «От ж/д вокзала»
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