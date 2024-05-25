Туры от Ж/Д вокзала Сортавалы

Найдено 5 туров в категории «От ж/д вокзала» в Сортавале, цены от 10 750 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Семь чудес Карелии за два дня
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
27 отзывов
Семь чудес Карелии за два дня
Начало: Ж/д вокзал Сортавала
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:20
2 июля в 10:20
от 10 750 за человека
Карельские пейзажи: трехдневный тур на ретропоезде
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня 18 часов
21 отзыв
Карельские пейзажи: трехдневный тур на ретропоезде
Начало: Ж/д вокзал Сортавала
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 12:00
2 июля в 12:00
от 16 650 за человека
Зимняя сказка в Приладожье
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимняя сказка в Приладожье
Начало: Республика Карелия, Сортавала, железнодорожный вок...
3 янв в 10:00
от 69 500 за человека
От Ладоги до Онеги на велосипедах
🚲 На велосипеде
Авторский тур
5 дней
От Ладоги до Онеги на велосипедах
Прокатиться по живописным берегам озёр и посетить знаковые достопримечательности Карелии
Начало: Сортавала, ж. - д. вокзал, 08:30. Желающие посетит...
21 июля в 08:30
55 000 за человека
Карельский экспресс: горный парк «Рускеала», знаменитые водопады и экскурсии на выбор
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Карельский экспресс: горный парк «Рускеала», знаменитые водопады и экскурсии на выбор
Поиграть в кладоискателей, помедитировать под шум летящей воды и выбрать экскурсию по интересам
Начало: Сортавала, ж-д. вокзал, 08:30
5 июля в 08:30
6 июля в 08:30
12 925 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Оксана
    25 мая 2024
    Семь чудес Карелии за два дня
    Интересный и познавательный подбор красивейших мест в Карелии. Комфортное размещение в отеле Серахуоне. Отдельное спасибо гидам Александру и Светлане за
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    полученные впечатления от экскурсий. Один недостаток - не продумано возвращение на ж/д вокзал Сортавалы, хотя было написано что место окончание экскурсии - ж/д вокзал Сортавала. И опять выручили гиды… Спасибо!!!!

  • С
    Сергеева
    7 мая 2024
    Семь чудес Карелии за два дня
    Очень понравилась поездка! Организовано все неплохо, хотя и не без некоторых накладок. Но в целом, все вопросы решались быстро, и негативного впечатления эти накладки не оставили. Экскурсионная программа достаточно насыщена и интересна. Могу смело рекомендовать этот тур.
  • О
    Ольга
    6 мая 2024
    Семь чудес Карелии за два дня
    Красота Карелии завораживает, экскурсии замечательные, гиды интересно рассказывают, НО какая то постоянная спешка, всё бегом, особенно в первый день. В
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    парке Рускеала очень мало времени, меньше 2 часов вместе с экскурсией и перекусом. На второй день всё закончилось в 17.15, вместо 18.30, при этом весь день куда то спешили, и даже пообедать спокойно не дали, а в итоге потом пришлось лишний час сидеть у вокзала. Приезжая на отдых, хочется отдохнуть от суеты и спешки, к сожалению, этот тур не про это. В следующий раз буду более тщательно выбирать тур: для меня лучше меньше локаций, но спокойный размеренный темп.

  • А
    Алексей
    27 марта 2024
    Карельские пейзажи: трехдневный тур на ретропоезде
    Закончилось наше прекрасное зимнее путешествие. Приехали сюда из Москвы посмотреть на местные красоты. Карелия невероятная, мы остались под огромным впечатлением.
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    Виды потрясают, хоть и зима, есть на что посмотреть, не пожалели ни капли. Водопады, бескрайние леса, реки и озера потрясли и остались в сердце. Огромное СПАСИБО нашему гиду Александру Адамовичу! Профессионал своего дела, влюбленный в свою работу. А еще хороший, с чувством юмора и душевный человек! Рассказывал нам интересные факты и истории про свой родной город Сортавала, отвечал на любые вопросы, давал советы и в целом с ним экскурсии проходили легко и увлекательно. Также спасибо водителю-гиду Максиму! Мы посмотрели все и даже больше чем планировали. Обязательно вернемся сюда еще и не 1 раз.

  • Н
    Надежда
    18 января 2024
    Зимняя сказка в Приладожье
    Замечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания и организованы незабываемые поездки
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    на снегоходах, хивусе, рускеальском экспрессе. Сыну понравилось в парке Бастион. Ну где еще можно получить мастер-классе по метанию топорика, копья, а ещё выковать однозубую вилку под руководством настоящего кузнеца? Прикладываю фото с ладожских шхер с "тремя солнцами".

    Замечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания
  • Ю
    Юлия
    16 января 2024
    Зимняя сказка в Приладожье
    Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы.
    Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросыВовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросыВовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы
  • Е
    Елена
    16 января 2024
    Зимняя сказка в Приладожье
    Спасибо, организационные моменты без нареканий! Гид Марина прекрасный рассказчик!

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «От ж/д вокзала»

Самые популярные туры этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Семь чудес Карелии за два дня
  2. Карельские пейзажи: трехдневный тур на ретропоезде
  3. Зимняя сказка в Приладожье
  4. От Ладоги до Онеги на велосипедах
  5. Карельский экспресс: горный парк «Рускеала», знаменитые водопады и экскурсии на выбор
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Ладожское озеро
  3. Ладожские шхеры
  4. Остров Валаам
  5. Набережная
  6. Водопад Кивач
  7. Ретро поезд
Сколько стоит тур в Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 5 авторских туров от 10 750 до 69 500. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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