1 день

Прибытие в Сортавалу. Зоопарк "Черные камни". Горный парк "Рускеала". Загородный комплекс "Ягодная деревня"

Путешествие начинается в Сортавале, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы.

Рекомендуем приобретать билеты на поезд № 160В с прибытием из Москвы в Сортавалу в 08:25.

После встречи на вокзале г. Сортавалы вы позавтракаете в кафе и отправитесь в зоопарк «Черные камни».

Карельский зоопарк – единственное место в регионе, где можно увидеть редких животных в естественной среде. Здесь, среди карельского леса живописных водоемов, обитают более 450 видов животных и птиц, в том числе занесенных в Красную книгу.

Вы сможете пообщаться, погладить и покормить некоторых из них специальным угощением (за доп. плату). Это увлекательная встреча с природой, которая подарит яркие впечатления и взрослым, и детям.

Обед в кафе на территории зоопарка.

Трансфер до горного парка «Рускеала». Здесь вас ждет наземная экскурсия с гидом.

Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России. Разработка здесь началась в 1765 году.

Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро «Ладожская» и «Приморская» в Санкт-Петербурге. Карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами. Большая их часть после Великой Отечественной войны оказалась затоплена, и карьер превратился в удивительно красивое озеро с бирюзовым оттенком воды, прозрачность которой достигает 15-18 метров.

После экскурсии с гидом у вас будет свободное время для прогулки по территории парка.

Вы можете прокатиться на знаменитом Рускеальском экспрессе (за доп. плату) до вокзала г. Сортавала (время в пути – 1 час).

Рускеальский экспресс – единственный в России регулярный туристический ретропоезд на паровозной тяге. Он курсирует по маршруту сухопутной дороги, по которой доставляли рускеальский мрамор до Ладожского озера.

Трансфер в загородный комплекс «Ягодная деревня», который расположился на двух разделенных проливом островах Ладожского озера.

Ужин в ресторане комплекса блюдами карельской кухни.

Ночь вы проведете в уютных домиках со всеми удобствами.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160