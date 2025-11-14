Вас ждёт захватывающий маршрут по островам Ладожских шхер на мотолодках и экскурсия по горному парку «Рускеала» с его живописным мраморным каньоном. Насладитесь красотой Карелии, вкусной кухней и этнокультурной программой!
Программа тура по дням
Прибытие в Сортавалу. Зоопарк "Черные камни". Горный парк "Рускеала". Загородный комплекс "Ягодная деревня"
Путешествие начинается в Сортавале, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы.
Рекомендуем приобретать билеты на поезд № 160В с прибытием из Москвы в Сортавалу в 08:25.
После встречи на вокзале г. Сортавалы вы позавтракаете в кафе и отправитесь в зоопарк «Черные камни».
Карельский зоопарк – единственное место в регионе, где можно увидеть редких животных в естественной среде. Здесь, среди карельского леса живописных водоемов, обитают более 450 видов животных и птиц, в том числе занесенных в Красную книгу.
Вы сможете пообщаться, погладить и покормить некоторых из них специальным угощением (за доп. плату). Это увлекательная встреча с природой, которая подарит яркие впечатления и взрослым, и детям.
Обед в кафе на территории зоопарка.
Трансфер до горного парка «Рускеала». Здесь вас ждет наземная экскурсия с гидом.
Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России. Разработка здесь началась в 1765 году.
Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро «Ладожская» и «Приморская» в Санкт-Петербурге. Карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами. Большая их часть после Великой Отечественной войны оказалась затоплена, и карьер превратился в удивительно красивое озеро с бирюзовым оттенком воды, прозрачность которой достигает 15-18 метров.
После экскурсии с гидом у вас будет свободное время для прогулки по территории парка.
Вы можете прокатиться на знаменитом Рускеальском экспрессе (за доп. плату) до вокзала г. Сортавала (время в пути – 1 час).
Рускеальский экспресс – единственный в России регулярный туристический ретропоезд на паровозной тяге. Он курсирует по маршруту сухопутной дороги, по которой доставляли рускеальский мрамор до Ладожского озера.
Трансфер в загородный комплекс «Ягодная деревня», который расположился на двух разделенных проливом островах Ладожского озера.
Ужин в ресторане комплекса блюдами карельской кухни.
Ночь вы проведете в уютных домиках со всеми удобствами.
Ладожские шхеры
После завтрака вы отправитесь на кольцевой маршрут на мотолодках по Ладожским шхерам – живописному архипелагу на севере Ладожского озера, удивительному лабиринту скалистых островов.
Вы промчитесь по ладожским водам, любуясь береговой линией, изрезанной заливами и скалами. Продолжительность прогулки составит около 6 часов.
Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер – это так называемые «рифовые горы» (отвесные скалы). Это живописные отвесные скалы, высота которых может достигать 80 метров.
Несмотря на суровый северный климат, именно здесь можно увидеть редкие растения, которые не встретишь в других местах.
Всё дело в составе породы – известняк создаёт особые условия, в которых природа раскрывается по-своему.
Во время путешествия предусмотрены высадки на острова.
Вместе с гидом вы подниметесь на смотровые площадки, откуда открывается великолепный вид на бескрайние просторы Ладоги и красоту шхерных проливов и островов.
На одном из островов для вас будет организован горячий обед-пикник.
Возвращение на базу.
Ужин в ресторане комплекса блюдами карельской кухни.
Ночь вы проведете в уютных домиках со всеми удобствами.
Экскурсия по Сортавале. Исторический парк «Бастiонъ»
После завтрака в загородном комплексе вы отправитесь в г. Сортавала.
Вы посетите музей Кронида Гоголева с работами художника в уникальной технике резьбы по дереву, арт-пространство «Минерал центр» и затем вы прогуляетесь с гидом по историческому центру города, познакомитесь с его необычной застройкой и живописной природой, узнаете о судьбе города: от его основания до современной жизни.
Далее вы отправитесь на экскурсию в исторический парк «Бастiонъ» – культурно-просветительский центр формата «живой истории».
Обед в Таверне на территории парка с блюдами карельской кухни.
Здесь вы примерите на себя роль викинга в музее «Крепость черного медведя», погрузитесь в историю советско-финляндских конфликтов в музее «Четыре фронта», посетите эко-площадку «Каменный век» – природное пространство с нанесенными на камни петроглифами.
У вас будет возможность сфотографироваться в исторических костюмах и поучаствовать в мастер-классах.
После экскурсии у вас будет свободное время в Сортавале, во время которого можно самостоятельно поужинать в приглянувшемся кафе или ресторанчике, купить сувениры и прогуляться по городу.
Отправление вечерними поездами с ж/д вокзала Сортавалы.
Обратные билеты нужно купить на поезда с отправлением из Сортавалы не ранее 18:00 в заключительный день тура.
Проживание
Тур предусматривает проживание в домиках загородного комплекса «Ягодная деревня».
Стоимость тура на 1 человека – 47 900 руб. /чел.
Детям от 3 до 12 лет предоставляется скидка 10%.
Варианты проживания
Загородный комплекс «Ягодная деревня»
Вы будете жить в загородном комплексе «Ягодная деревня» на берегу пролива между островами Онттолансаари и Риеккалансаари.
На территории комплекса расположены:
- ресторан, где каждый день для вас будут сервировать завтрак, обед и ужин в соответствии с программой выше;
- внутри организована обеденная и чайная зоны (всегда в свободном доступе горячая и холодная вода, чай, кофе, сладости), а также зона отдыха с камином и настольными играми;
- 30 уютных домиков вместимостью 2 человека. В каждом из них кровати-трансформеры – все кровати односпальные, которые при желании можно объединить – с постельным бельем и полотенцами, терраса, шкаф для одежды, а также розетки, собственный санузел и мини-холодильник;
- баня-фурако на берегу пролива – подогреваемая открытая деревянная купель;
- русская баня (открытие в июле 2025);
- костровая зона с местами для сидения;
- собственная парковка.
Ответы на вопросы
Что включено
- Двухместное размещение в домике (2 ночи)
- Питание, указанное в программе (трехразовое питание, кроме ужина в последний день)
- Транспортное обслуживание по маршруту (микроавтобусы и мотолодки)
- Входные билеты в зоопарк
- Наземная экскурсия в горном парке «Рускеала»
- Экскурсия по Ладожским шхерам на мотолодках
- Экскурсия по г. Сортавала
- Экскурсия по историческому парку «Бастион»
- Работа персонала загородного комплекса, поваров, капитанов, гидов
Что не входит в цену
- Ж/д билеты в Сортавалу и обратно
- Ужин в последний день программы (по желанию)
- Одноместное размещение в домике - 15 000 руб. (по желанию)
- Баня-фурако - 6000 руб. /сеанс до 2-х часов, до 4-х чел. (по желанию)
- Русская баня - 8000 руб. /сеанс до 2-х часов, до 4-х чел. (каждый доп. чел. + 500 руб., комфортно до 6 чел.) (по желанию)
- Угощения для животных в зоопарке «Черные камни», зиплайн, самокаты
- Трансфер на ретропоезде «Рускеальский экспресс»
- Экскурсия «Подземная Рускеала» в горном парке, зиплайн
- Сувениры
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки на тур?
Детям от 3 до 12 лет предоставляется скидка 10%.
Можно ли в тур с собакой?
У нас можно отдохнуть вместе со своей собакой некрупной породы (до 30 кг). За пребывание собаки берется дополнительная плата 1000 руб. /ночь.
При заезде с собакой мы возьмем залог 5000 ₽, который возвращаем, если собака вела себя воспитанно.
Для питомцев мы выдаем миски для еды и биопакеты, чтобы территория оставалась чистой и приятной для гостей. Важно помнить, что вы несете полную ответственность за своих питомцев.