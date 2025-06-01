Вы посетите живописный город на берегу Ладожского озера, известный своими природными красотами и архитектурой начала
Программа тура по дням
Город Сортавала. Остров Валаам
08:20 Сбор группы на ж/д вокзале г. Сортавала.
Для тех, кто не может начать тур в Сортавала, есть возможность выезда в 4:00 утра из Петрозаводска на нашем автобусе, без доплаты.
08:40 Завтрак в кафе.
09:10-10:50 Обзорная экскурсия по городу Сортавала с осмотром местной архитектуры – памятников северного модерна.
11:00 Отправление на метеоре на остров Валаам.
Переход по Ладожскому озеру – 50 мин.
11:50 Прибытие в Монастырскую бухту.
Пешеходная экскурсия по центральной усадьбе монастыря: Спасо-Преображенский собор и концерт певчих мужского ансамбля «Валаам».
Постный обед в трапезной.
Переезд на метеоре в Никоновскую бухту.
Экскурсия «Новый Иерусалим»: посещение Воскресенского скита, прогулка до рукотворного сада и Гефсиманского скита с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы.
Заканчивается экскурсия на Елеонской горе с живописным видом на Ладогу.
16:50-17:50 Обратный путь на метеоре в г. Сортавала.
18:15 Заселение в гостиницу, ужин, свободное время и отдых.
Важно! В случае шторма и отмены рейсов метеора в течение 3 дней, поездка на о. Валаам заменяется экскурсией на водопад Белые Мосты (Юканскоски) на автомобиле УРАЛ и посещение месторождения гранатов-альмадинов с их добычей.
Ладожские шхеры. Галерея Кронида Гоголева. Крепость-музей Викингов. Гора Паасо
09:00 Завтрак в гостинице.
09:30-11:30 Прогулка на катерах по Ладожским шхерам – уникальной экосистеме из каменных островов, скал и заливов. Высадка на один из островов.
11:45-12:45 Посещение галереи Кронида Гоголева с экспозицией картин, выполненных в уникальной манере резьбы по дереву.
13:00-13:40 Обед в кафе.
14:00 Экскурсия в исторический парк «Бастион» – большую интерактивную площадку, где посетители непосредственно погружаются в эпоху викингов.
16:00-18:30 Подъем на гору Паасо, на вершине которой находятся остатки древнего городища карел.
Прогулка по парку Ваккосалми в центре Сортавала и подъем по старинным ступенькам на гору Кухавуори с видом на город.
18:30 Отдых в гостинице и ужин.
Горный парк Рускеала. Водопады АХИНКОСКИ.Г. Петрозаводск
08:45 Завтрак в кафе и освобождение номеров.
09:30 Отправление в Рускеала на автобусе или в 10:05 на ретропоезде (билеты покупаются самостоятельно). Ретропоезд прибывает на каньон в 11:20. Для вас будет проведена полная экскурсия, но свободного времени будет на 35 минут меньше, чем у гостей, которые едут на автобусе.
11:30 Обзорная экскурсия по парку Рускеала (1,5 часа).
Эко-тропа вокруг мраморной чаши карьера протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок.
Свободное время для прогулок и развлечений в парке.
15:00 Обед в ресторане Гард.
15:30 Выезд в Петрозаводск.
В пути – 4 часа.
Остановка у водопадов Ахинкоски на реке Тохмайоки.
Здесь снимался известный советский фильм «А зори здесь тихие…».
Для желающих – экологическая тропа с мостиками, подвешенными прямо над водопадами.
21:15 Прибытие в Петрозаводск, поздний ужин.
Завершение программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Сортавала.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|55 500
|62 500
Доп. место при двухместном размещении — 52 500 руб. /чел.
Скидки:
- Дети с 4-14 лет – 5 200 руб. /чел.;
- Пенсионеры, ветераны боевых действий, инвалиды всех групп – 1 600 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница «Ладога»
Размещение в стандартных номерах с удобствами.
Отель "Ладога" располагается в городе Сортавала. К услугам гостей: Wi-Fi, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации, сауна.
Желающие могут отправиться на рыбалку. Для размещения подготовлены уютны и светлые номера различной категории и ценовой политики.
В каждом установлена необходимая мебель и техника для комфортного отдыха. Питание организовано в ресторане отеля. Здесь подают вкусные блюда и напитки по меню.
Гостиница «Сортавала»
Размещение в стандартных номерах с удобствами.
Гостиница "Сортавала" расположена в одноименном городе.
Номерной фонд представлен 67 комфортабельными и уютными номерами различных категорий.
В каждом имеется удобная мебель, техника, а именно телевизор с кабельным телевидением, холодильник, фен и ванной комнатой. Для более удобного передвижения по отелю имеется лифт.
Каждое утро для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак в ресторане "Бульвар". По желанию можно заказать обед и ужин. Также на первом этаже гостиницы можно воспользоваться салоном красоты, посетить сауну или медицинский кабинет.
Гостиница «Пийпун Пиха»
Размещение в стандартных номерах с удобствами.
Отель расположен в республике Карелия.
К услугам постояльцев доступ в интернет, терраса, сауна, сувенирный магазин, место на автомобильной парковке, прачечная и трансфер.
В номерах имеется необходимая мебель и техника, для комфортного проживания. К услугам проживающих ресторан, где сервируются сытные и вкусные завтраки. В баре предоставляется большой выбор прохладительных напитков.
Гостиница «Каунис»
Размещение в стандартных номерах с удобствами.
Небольшой отель "Каунис" располагается в самом центре города Сортавала. Здесь представлены все условия для комфортного отдыха.
На всей территории доступен бесплатный высокоскоростной интернет. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут разместиться и ответят на интересующие вопросы.
Для размещения доступны уютные номера различной вместимости. В каждом из них имеется функциональная мебель, телевизор с плоским экраном, телефон, кабельное телевидение. Собственный санузел оснащен душем, туалетом, раковиной, феном и гигиеническими принадлежностями. Каждому постояльцу предоставляется набор полотенец.
Питание в отеле не организовано. Гости могут посетить кафе, столовые и рестораны, которые находятся в шаговой доступности.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе: 3 завтрака, 3 обеда, 3 ужина
- Работа экскурсовода
- Проживание в гостинице
- Все входные билеты по программе
- Транспортное обслуживание на
- Автобусе
- Проезд на метеоре на о. Валаам
- Катание на катере по Ладожским шхерам
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Сортавала/Петрозаводска и обратно из г. Петрозаводска
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Головной убор;
- Репеллент;
- Солнечные очки;
- Средства от морской болезни (если есть проблемы);
- Удобная обувь;
- Дождевик;
- Гигиенические принадлежности;
- Купальный костюм.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
При бронировании более чем за 3 месяца — 5%, цена указана без скидки.
Заезды и условия:
08.07.2025–10.07.2025 ↓5%до 08.04.2025
22.07.2025–24.07.2025 ↓5%до 22.04.2025
05.08.2025–07.08.2025 ↓5%до 05.05.2025
19.08.2025–21.08.2025 ↓5%до 19.05.2025
Какие особенности тура?
Из-за особенностей логистики в такой большой по площади республике, как Карелия, в разные дни экскурсий с группой могут работать разные гиды. Состав группы также может изменяться из-за объединения туристических групп, путешествующих по разным маршрутам.
Некоторые участники могут иметь дополнительные услуги, например, питание. Если в вашем туре какие-то услуги не включены, их заказ и оплата происходят на месте.
К сожалению, предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно! Билеты на подземный маршрут, прокат лодок, питание — всё в порядке очереди и по доступности мест. Изучить все дополнительные услуги и их стоимость можно на официальном сайте горного парка «Рускеала».