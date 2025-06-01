2 день

Ладожские шхеры. Галерея Кронида Гоголева. Крепость-музей Викингов. Гора Паасо

09:00 Завтрак в гостинице.

09:30-11:30 Прогулка на катерах по Ладожским шхерам – уникальной экосистеме из каменных островов, скал и заливов. Высадка на один из островов.

11:45-12:45 Посещение галереи Кронида Гоголева с экспозицией картин, выполненных в уникальной манере резьбы по дереву.

13:00-13:40 Обед в кафе.

14:00 Экскурсия в исторический парк «Бастион» – большую интерактивную площадку, где посетители непосредственно погружаются в эпоху викингов.

16:00-18:30 Подъем на гору Паасо, на вершине которой находятся остатки древнего городища карел.

Прогулка по парку Ваккосалми в центре Сортавала и подъем по старинным ступенькам на гору Кухавуори с видом на город.

18:30 Отдых в гостинице и ужин.

