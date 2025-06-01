Мои заказы

Руны Приладожья

Вас ждёт увлекательный маршрут, который охватывает множество интересных мест, предлагающих разнообразные впечатления от природы и культуры.

Вы посетите живописный город на берегу Ладожского озера, известный своими природными красотами и архитектурой начала
XX века.

Зайдете в небольшой, но интересный музей, посвященный жизни и творчеству Кронида Гоголева, русского художника.

Увидите Ладожские шхеры – архитектурный шедевр природы, и прогуляетесь по эко-тропам на прекрасные смотровые площадки. Также в программе знаменитый парк Рускеала. Каждое из этих мест имеет свои уникальные особенности и очарование.

5
1 отзыв
Ближайшие даты:
26
мая9
июн23
июн7
июл21
июл4
авг18
авг

Программа тура по дням

1 день

Город Сортавала. Остров Валаам

08:20 Сбор группы на ж/д вокзале г. Сортавала.

Для тех, кто не может начать тур в Сортавала, есть возможность выезда в 4:00 утра из Петрозаводска на нашем автобусе, без доплаты.

08:40 Завтрак в кафе.

09:10-10:50 Обзорная экскурсия по городу Сортавала с осмотром местной архитектуры – памятников северного модерна.

11:00 Отправление на метеоре на остров Валаам.

Переход по Ладожскому озеру – 50 мин.

11:50 Прибытие в Монастырскую бухту.

Пешеходная экскурсия по центральной усадьбе монастыря: Спасо-Преображенский собор и концерт певчих мужского ансамбля «Валаам».

Постный обед в трапезной.

Переезд на метеоре в Никоновскую бухту.

Экскурсия «Новый Иерусалим»: посещение Воскресенского скита, прогулка до рукотворного сада и Гефсиманского скита с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы.

Заканчивается экскурсия на Елеонской горе с живописным видом на Ладогу.

16:50-17:50 Обратный путь на метеоре в г. Сортавала.

18:15 Заселение в гостиницу, ужин, свободное время и отдых.

Важно! В случае шторма и отмены рейсов метеора в течение 3 дней, поездка на о. Валаам заменяется экскурсией на водопад Белые Мосты (Юканскоски) на автомобиле УРАЛ и посещение месторождения гранатов-альмадинов с их добычей.

2 день

Ладожские шхеры. Галерея Кронида Гоголева. Крепость-музей Викингов. Гора Паасо

09:00 Завтрак в гостинице.

09:30-11:30 Прогулка на катерах по Ладожским шхерам – уникальной экосистеме из каменных островов, скал и заливов. Высадка на один из островов.

11:45-12:45 Посещение галереи Кронида Гоголева с экспозицией картин, выполненных в уникальной манере резьбы по дереву.

13:00-13:40 Обед в кафе.

14:00 Экскурсия в исторический парк «Бастион» – большую интерактивную площадку, где посетители непосредственно погружаются в эпоху викингов.

16:00-18:30 Подъем на гору Паасо, на вершине которой находятся остатки древнего городища карел.

Прогулка по парку Ваккосалми в центре Сортавала и подъем по старинным ступенькам на гору Кухавуори с видом на город.

18:30 Отдых в гостинице и ужин.

3 день

Горный парк Рускеала. Водопады АХИНКОСКИ.Г. Петрозаводск

08:45 Завтрак в кафе и освобождение номеров.

09:30 Отправление в Рускеала на автобусе или в 10:05 на ретропоезде (билеты покупаются самостоятельно). Ретропоезд прибывает на каньон в 11:20. Для вас будет проведена полная экскурсия, но свободного времени будет на 35 минут меньше, чем у гостей, которые едут на автобусе.

11:30 Обзорная экскурсия по парку Рускеала (1,5 часа).

Эко-тропа вокруг мраморной чаши карьера протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок.

Свободное время для прогулок и развлечений в парке.

15:00 Обед в ресторане Гард.

15:30 Выезд в Петрозаводск.

В пути – 4 часа.

Остановка у водопадов Ахинкоски на реке Тохмайоки.

Здесь снимался известный советский фильм «А зори здесь тихие…».

Для желающих – экологическая тропа с мостиками, подвешенными прямо над водопадами.

21:15 Прибытие в Петрозаводск, поздний ужин.

Завершение программы.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Сортавала.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеОдноместное
55 50062 500

Доп. место при двухместном размещении — 52 500 руб. /чел.

Скидки:

  • Дети с 4-14 лет – 5 200 руб. /чел.;
  • Пенсионеры, ветераны боевых действий, инвалиды всех групп – 1 600 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостиница «Ладога»

2 ночи

Размещение в стандартных номерах с удобствами.

Отель "Ладога" располагается в городе Сортавала. К услугам гостей: Wi-Fi, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации, сауна.

Желающие могут отправиться на рыбалку. Для размещения подготовлены уютны и светлые номера различной категории и ценовой политики.

В каждом установлена необходимая мебель и техника для комфортного отдыха. Питание организовано в ресторане отеля. Здесь подают вкусные блюда и напитки по меню.

Гостиница «Сортавала»

2 ночи

Размещение в стандартных номерах с удобствами.

Гостиница "Сортавала" расположена в одноименном городе.

Номерной фонд представлен 67 комфортабельными и уютными номерами различных категорий.

В каждом имеется удобная мебель, техника, а именно телевизор с кабельным телевидением, холодильник, фен и ванной комнатой. Для более удобного передвижения по отелю имеется лифт.

Каждое утро для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак в ресторане "Бульвар". По желанию можно заказать обед и ужин. Также на первом этаже гостиницы можно воспользоваться салоном красоты, посетить сауну или медицинский кабинет.

Гостиница «Пийпун Пиха»

2 ночи

Размещение в стандартных номерах с удобствами.

Отель расположен в республике Карелия.

К услугам постояльцев доступ в интернет, терраса, сауна, сувенирный магазин, место на автомобильной парковке, прачечная и трансфер.

В номерах имеется необходимая мебель и техника, для комфортного проживания. К услугам проживающих ресторан, где сервируются сытные и вкусные завтраки. В баре предоставляется большой выбор прохладительных напитков.

Гостиница «Каунис»

2 ночи

Размещение в стандартных номерах с удобствами.

Небольшой отель "Каунис" располагается в самом центре города Сортавала. Здесь представлены все условия для комфортного отдыха.

На всей территории доступен бесплатный высокоскоростной интернет. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут разместиться и ответят на интересующие вопросы.

Для размещения доступны уютные номера различной вместимости. В каждом из них имеется функциональная мебель, телевизор с плоским экраном, телефон, кабельное телевидение. Собственный санузел оснащен душем, туалетом, раковиной, феном и гигиеническими принадлежностями. Каждому постояльцу предоставляется набор полотенец.

Питание в отеле не организовано. Гости могут посетить кафе, столовые и рестораны, которые находятся в шаговой доступности.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе: 3 завтрака, 3 обеда, 3 ужина
  • Работа экскурсовода
  • Проживание в гостинице
  • Все входные билеты по программе
  • Транспортное обслуживание на
  • Автобусе
  • Проезд на метеоре на о. Валаам
  • Катание на катере по Ладожским шхерам
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Сортавала/Петрозаводска и обратно из г. Петрозаводска
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Петрозаводск / Сортавала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Головной убор;
  • Репеллент;
  • Солнечные очки;
  • Средства от морской болезни (если есть проблемы);
  • Удобная обувь;
  • Дождевик;
  • Гигиенические принадлежности;
  • Купальный костюм.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?

При бронировании более чем за 3 месяца — 5%, цена указана без скидки.

Заезды и условия:

08.07.2025–10.07.2025 ↓5%до 08.04.2025

22.07.2025–24.07.2025 ↓5%до 22.04.2025

05.08.2025–07.08.2025 ↓5%до 05.05.2025

19.08.2025–21.08.2025 ↓5%до 19.05.2025

Скидки:

  • Дети с 4-14 лет – 5 200 руб. /чел.;
  • Пенсионеры, ветераны боевых действий, инвалиды всех групп – 1 600 руб. /чел.
Какие особенности тура?

Из-за особенностей логистики в такой большой по площади республике, как Карелия, в разные дни экскурсий с группой могут работать разные гиды. Состав группы также может изменяться из-за объединения туристических групп, путешествующих по разным маршрутам.

Некоторые участники могут иметь дополнительные услуги, например, питание. Если в вашем туре какие-то услуги не включены, их заказ и оплата происходят на месте.

К сожалению, предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно! Билеты на подземный маршрут, прокат лодок, питание — всё в порядке очереди и по доступности мест. Изучить все дополнительные услуги и их стоимость можно на официальном сайте горного парка «Рускеала».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
Ирина
1 июн 2025
Спасибо большое за прекрасный отдых, которые вы нам организовали!

