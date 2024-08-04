1 день

Экскурсия по Сортавале. Остров Валаам (за доп. плату)

08:20 По прибытии поезда №160 в г. Сортавалу встреча с гидом на ж/д вокзале.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по г. Сортавале.

Вместе с опытным гидом окунетесь в историю Сортавалы: узнаете о развитии города в разные эпохи, культурных особенностях и традициях.

Прогуляетесь по историческому центру и полюбуетесь финскими домиками, погружаясь в особенности деревянного зодчества 19 века.

По желанию за доп. плату экскурсия на о. Валаам (стоимость — 5 300 руб. /чел., оплата и заказ при бронировании).

Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам (45 минут в пути на «метеоре»).

На Валааме полная программа: Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря и экскурсия на один из скитов монастыря.

Обед в монастырской трапезной (постный).

Валаам — Северный Афон, святая обитель, волшебная земля. В свое время на Валламе любили бывать Н. Рерих, И. Шишкин, А. Куинджи, Ф. Тютчев, представители династии Романовых, видные церковные деятели. Вас Валаам не оставит равнодушным!

Возвращение в г. Сортавалу (продолжительность экскурсии 7 часов).

Свободное время.

Заселение в гостиницу г. Сортавалы (гостиницы туркласса, номера с удобствами).