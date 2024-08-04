Программа тура по дням
Экскурсия по Сортавале. Остров Валаам (за доп. плату)
08:20 По прибытии поезда №160 в г. Сортавалу встреча с гидом на ж/д вокзале.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по г. Сортавале.
Вместе с опытным гидом окунетесь в историю Сортавалы: узнаете о развитии города в разные эпохи, культурных особенностях и традициях.
Прогуляетесь по историческому центру и полюбуетесь финскими домиками, погружаясь в особенности деревянного зодчества 19 века.
По желанию за доп. плату экскурсия на о. Валаам (стоимость — 5 300 руб. /чел., оплата и заказ при бронировании).
Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам (45 минут в пути на «метеоре»).
На Валааме полная программа: Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря и экскурсия на один из скитов монастыря.
Обед в монастырской трапезной (постный).
Валаам — Северный Афон, святая обитель, волшебная земля. В свое время на Валламе любили бывать Н. Рерих, И. Шишкин, А. Куинджи, Ф. Тютчев, представители династии Романовых, видные церковные деятели. Вас Валаам не оставит равнодушным!
Возвращение в г. Сортавалу (продолжительность экскурсии 7 часов).
Свободное время.
Заселение в гостиницу г. Сортавалы (гостиницы туркласса, номера с удобствами).
Горный парк Рускеала. Путешествие на ретропоезде
Завтрак в кафе гостиницы.
Трансфер в горный парк Рускеала.
Встреча с гидом в горном парке.
Групповая наземная экскурсия в горном парке Рускеала.
Старый и заброшенный карьер добычи камня, разрабатывавшийся почти три столетия, сегодня обустроен для посещения туристов.
Вы увидите уникальное творение — огромную чашу, вырубленную руками человека в массиве мраморного пласта, которая простирается с севера на юг на 456 м, а ее ширина — 109 м.
Прогуляетесь вдоль необыкновенного озера, которое обрамлено пологими и отвесными скалами из светло-серого мрамора, достигающими высоты 25 м над зеркалом воды.
В свободное время вы можете воспользоваться дополнительными услугами парка (покупка в кассах парка в день проведения):
- Маршрут «Подземная Рускеала».
- Музей «Обители Ангелов».
- Троллей.
- Тайные тропы земли «KALEVALA».
Возвращение на ретропоезде в г. Сортавалу. Для покупки билета просьба выслать полные данные!
Ужин в кафе города.
Трансфер в отель.
Прогулка на катере по Ладожским шхерам. Парк истории «Бастионъ»
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров. Вещи можно оставить в камере хранения отеля.
Прогулка на катере по Ладожским шхерам (продолжительность 2 часа).
Чтобы добраться до Национального парка, мы посетим один из заливов Ладожского озера с отвесными скалами и красивой легендой о девушке — русалке. Здесь начнем прогулку на катере по шхерам, совершая выходы на некоторых островах.
Вы пройдете по проливам, где бывали викинги и воевал со шведами флот Петра I.
В шхерах можно увидеть небольшие, но очень живописные водопады, добраться до которых другим способом непросто.
Возвращение в г. Сортавалу.
Обед в кафе города.
Посещение парка истории «Бастионъ» — культурно-просветительского центра, одной из основных задач которого является формирование интереса к изучению истории России.
На данный момент в составе парка четыре локации:
- Музей живой истории эпохи викингов «Крепость черного медведя».
- Музей живой истории «Четыре фронта», который посвящен советско-финляндским вооруженным конфликтам XX века.
- Экоплощадка «каменный век» — природное пространство с нанесенными на камни петроглифами;
- Выставка деревянных скульптур «Тайная жизнь насекомых».
В стоимость включены тематические экскурсии, которые идут каждые полчаса во всех музеях одновременно.
Попав сюда, вы оторветесь от реальности. Крепостные стены, смотровые башни, жилища викингов, кузница.
Вы можете примерить доспехи воина или костюм купца. Увидите реконструкцию типовых фортификационных сооружений. На локации располагается оборудованная артиллерийская позиция, ДЗОТ, стрелковые точки с противопульными щитками и соединяющие все укрепления воедино траншеи.
Трансфер на ж/д вокзал г. Сортавалы.
Окончание программы около 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Гостиница
|Сеурахуоне
|Ладога
|Двухместный с удобствами
|38 100
|42 900
|Одноместный с удобствами
|41 200
|43 600
|Доп. место
|35 900
|34 900
Скидка детям до 12 лет включительно — 1 000 руб.
Варианты проживания
Сеурахуоне
Гостиница Сеурахуоне находится в городе Сортавала. Здание имеет достаточно удобное месторасположение. Постояльцы могут получить следующие услуги: круглосуточная стойка регистрации, Wi-Fi, ежедневная уборка номера.
Комфортные, уютные комнаты с видом на красивую улицу, оборудованные необходимой мебелью, телевизором с плоским экраном. Также предусмотрена отдельная ванная с душевой кабиной и всеми принадлежностями.
На территории отеля располагается кафе. Каждое утро гостям предоставляется континентальный завтрак. В непосредственной близости расположены различные магазины и рестораны, в которых тоже можно вкусно поесть.
Расстояние до ближайшего аэропорта — 96 км.
Ладога
Отель Ладога располагается в городе Сортавала. К услугам гостей: Wi-Fi, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации, сауна. Желающие могут отправиться на рыбалку.
Для размещения подготовлены уютны и светлые номера различной категории и ценовой политики. В каждом установлена необходимая мебель и техника для комфортного отдыха.
Питание организовано в ресторане отеля. Здесь подают вкусные блюда и напитки по меню.
Для проведения важных мероприятий можно арендовать банкетный зал.
Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет около 470 метров.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Экскурсионное, транспортное обслуживание
- Питание, указанное в программе тура
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Сортавалы и обратно
- Экскурсия на о. Валаам (оплата и заказ при бронировании) - 5 300 руб. /чел
- Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей — свидетельство о рождении).
- Полис обязательного медицинского страхования.
- Удобная обувь — кроссовки или кеды.
- Непромокаемая, ветрозащитная куртка.
- Дождевик.
- Теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны).
- Брюки спортивные.
- Легкий головной убор.
- Купальный костюм.
- Солнцезащитные очки.
- Предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту.
- Репелленты и средства от укусов комаров и клещей.
- Личная аптечка.
- Фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя.
- Небольшой рюкзак (20–30 л).
Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код: женщины — юбка, платок, покрытые плечи; мужчины — брюки (не шорты).
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организована встреча?
В день начала тура туристы встречаются с гидом на вокзале г. Сортавала. Табличка с названием тура. Встреча с поезда №160.
Если вы приезжаете раньше — ожидание. Если вы приезжаете более поздними поездами, чем поезд №160 — трансфер к месту нахождения группы, с частичной потерей программы, без перерасчета.
Какие есть особенности тура?
На о. о. Валаам все экскурсии имеют право проводить только сотрудники соответствующего музея.
Обращаем Ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение после 15:00, выселение до 12:00.
При заселении детей без сопровождения родителей (например, с бабушкой, дедушкой и др.), должна быть оформлена нотариально заверенная доверенность.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Экскурсия на о. Валаам зависит от погодных условий. В случае возникновения форс-мажорных ситуаций (шторм, туман) экскурсии отменяются с последующим перерасчетом.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Когда узнал что у меня будет свободный день в течении часа организатор для меня устроил сплав на рафтах, крайне советую посетить данное мероприятие.
Отдельно хочу выделить нашего гида Веру Ивановну, провела очень интересные экскурсии, всем всё объясняла, проявила к нам максимальную заботу, без нее тур был бы не столь интересен!!