Автобусная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. При посещении православных храмов женщинам желательно иметь головной убор. По желанию можно взять с собой бутылку для набора воды из источника.

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Описание

Мы отправляемся к древней обители и приглашаем вас погрузиться в атмосферу этого святого места. Мы посетим церковь святителя Николая Чудотворца начала XII века с чудотворной иконой Остробрамской Божией Матери, исцеляющей от болезней и помогающей желающим иметь детей. Рядом расположен полуразрушенный храм XIX века во имя чтимого новгородского святого отца - преподобного Варлаама Хутынского.