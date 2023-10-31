Николо-Косинской женский монастырь

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Автобусная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. При посещении православных храмов женщинам желательно иметь головной убор. По желанию можно взять с собой бутылку для набора воды из источника.
Николо-Косинской женский монастырь
Николо-Косинской женский монастырь
Николо-Косинской женский монастырь
Николо-Косинской женский монастырь

Что вас ожидает:

  • Николо-Косинской женский монастырь
  • Церковь святителя Николая Чудотворца
  • Храм во имя преподобного Варлаама Хутынского
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Мы отправляемся к древней обители и приглашаем вас погрузиться в атмосферу этого святого места. Мы посетим церковь святителя Николая Чудотворца начала XII века с чудотворной иконой Остробрамской Божией Матери, исцеляющей от болезней и помогающей желающим иметь детей. Рядом расположен полуразрушенный храм XIX века во имя чтимого новгородского святого отца - преподобного Варлаама Хутынского.

Программа

  • Николо-косинской монастырь - история которого начинается в XII веке, где до сих пор пребывают мощи основателей обители, монахов Константина и Космы.
  • Церковь святителя Николая Чудотворца - церковь начала XIII века с чудотворной иконой Остробрамской Божией Матери.
  • Храм во имя преподобного Варлаама Хутынского - полуразрушенный храм XIX века во имя преподобного Варлаама Хутынского (без посещения).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Монастыри, церкви, храмы
Святые места

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