Автобусная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. При посещении православных храмов женщинам желательно иметь головной убор. По желанию можно взять с собой бутылку для набора воды из источника.
Что вас ожидает:
- Николо-Косинской женский монастырь
- Церковь святителя Николая Чудотворца
- Храм во имя преподобного Варлаама Хутынского
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Мы отправляемся к древней обители и приглашаем вас погрузиться в атмосферу этого святого места. Мы посетим церковь святителя Николая Чудотворца начала XII века с чудотворной иконой Остробрамской Божией Матери, исцеляющей от болезней и помогающей желающим иметь детей. Рядом расположен полуразрушенный храм XIX века во имя чтимого новгородского святого отца - преподобного Варлаама Хутынского.
Программа
- Николо-косинской монастырь - история которого начинается в XII веке, где до сих пор пребывают мощи основателей обители, монахов Константина и Космы.
- Церковь святителя Николая Чудотворца - церковь начала XIII века с чудотворной иконой Остробрамской Божией Матери.
- Храм во имя преподобного Варлаама Хутынского - полуразрушенный храм XIX века во имя преподобного Варлаама Хутынского (без посещения).
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
- Когда и сколько длится?
- Когда: Четверг в 15:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Старой Руссе
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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