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Антониево-Леохновская пустынь

Антониево Леохновский мужской монастырь — святое место, один из главных духовных центров Новгородской области. Под спудом одного из его храмов уже 400 лет покоятся мощи преподобного Антония Леохновского. Именно к нему сюда и приезжают люди. За помощью, за спокойствием, за уединением.

Наш профессиональный экскурсовод расскажет удивительную историю Спасо-Преображенского монастыря в Леохново. Мы посетим большой трёхпрестольный Спасо-Преображенский храм XVIII века. Все желающие смогут набрать чистой живительной воды из святого источника. А также во время экскурсии будет отслужен молебен в сопровождении братского хора.

Атмосфера монастырской благодати и умиротворённости

Николо-Косинский монастырь. История монастыря с его храмами, сенью упокоения и образом Спасителя насчитывает 800 лет. Вместе с нашим профессиональным экскурсоводом Вы погрузитесь в историю этого святого места, посетите церковь святителя Николая Чудотворца начала XII века с её чудотворной иконой Остробрамской Божией Матери, которая охраняет монастырь от непрошенных гостей, исцеляет от болезней и помогает желающим иметь детей! А также увидите полуразрушенный храм XIX века во имя преподобного Варлаама Хутынского.

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