Святыни Старорусского района - индивидуальная экскурсия

Вместе с нашим профессиональным экскурсоводом Вы погрузитесь в историю святых мест Старорусского...

Вместе с нашим профессиональным экскурсоводом Вы погрузитесь в историю святых мест Старорусского района — Николо-Косинского женского монастыря и Антониево Леохновского мужского.
Святыни Старорусского района - индивидуальная экскурсия
Святыни Старорусского района - индивидуальная экскурсия
Святыни Старорусского района - индивидуальная экскурсия
Святыни Старорусского района - индивидуальная экскурсия
Святыни Старорусского района - индивидуальная экскурсия
Святыни Старорусского района - индивидуальная экскурсия

Что вы увидите 🤩

  • Николо-Косинский монастырь
  • Антониево-Леохновская пустынь

Что вас ожидает:

    Антониево-Леохновская пустынь
    Антониево Леохновский мужской монастырь — святое место, один из главных духовных центров Новгородской области. Под спудом одного из его храмов уже 400 лет покоятся мощи преподобного Антония Леохновского. Именно к нему сюда и приезжают люди. За помощью, за спокойствием, за уединением.
    Наш профессиональный экскурсовод расскажет удивительную историю Спасо-Преображенского монастыря в Леохново. Мы посетим большой трёхпрестольный Спасо-Преображенский храм XVIII века. Все желающие смогут набрать чистой живительной воды из святого источника. А также во время экскурсии будет отслужен молебен в сопровождении братского хора.
    Атмосфера монастырской благодати и умиротворённости
    Николо-Косинский монастырь. История монастыря с его храмами, сенью упокоения и образом Спасителя насчитывает 800 лет. Вместе с нашим профессиональным экскурсоводом Вы погрузитесь в историю этого святого места, посетите церковь святителя Николая Чудотворца начала XII века с её чудотворной иконой Остробрамской Божией Матери, которая охраняет монастырь от непрошенных гостей, исцеляет от болезней и помогает желающим иметь детей! А также увидите полуразрушенный храм XIX века во имя преподобного Варлаама Хутынского.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. При посещении православных храмов женщинам желательно иметь головной убор.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-6 человек
    Индивидуальная 4-х часовая экскурсия до 6 человек
    4 000 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • услуги гида
    Что не входит
    • личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
    • транспортное обслуживание (на транспорте туриста или за отдельную плату)
    Место начала и завершения
    По согласованию с туристом
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности с туристом
    Экскурсия длится около 4 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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    По договоренности с туристом

    Василина С.
    Василина С.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

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