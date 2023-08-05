Мои заказы

Экскурсия по Старой Руссе и с. Коростынь на транспорте туристов

Путешествие во времени: обзорная экскурсия по Старой Руссе и Коростыни
Посетим село Коростынь на берегу живописного озера Ильмень. Прогуляемся по улочкам старинного села с интересной историей.

Осмотрим Путевой дворец российских императоров, построенный в 20-х годах XIX века знаменитым архитектором Василием Стасовым. Прогуляемся к действующей церкви Успения Богородицы. А также увидим обелиск советским солдатам, павшим в Великую Отечественную войну.
Экскурсия по Старой Руссе и с. Коростынь на транспорте туристов
Экскурсия по Старой Руссе и с. Коростынь на транспорте туристов
Экскурсия по Старой Руссе и с. Коростынь на транспорте туристов

Описание экскурсии

Что вас ждет Село Коростынь Посетим село Коростынь на берегу живописного озера Ильмень. Первое упоминание Коростыни относится к 1471 году. Прогуляемся по улочкам старинного села с интересной историей. Путевой дворец российских императоров Осмотрим Путевой дворец российских императоров, построенный в 20-х годах XIX века знаменитым архитектором Василием Стасовым. По легенде, он предназначался для пребывания в селе императора Александра I. Небольшое двухэтажное здание с колоннами на фасаде, каменным первым и деревянным вторым этажом. Рядом с дворцом находится амбар, сложенный из булыжного камня и кирпича. Церковь Успения Богородицы Прогуляемся к действующей церкви Успения Богородицы. Ее проектировал итальянский архитектор Гаэтано Киавери по приказу Екатерины I в 1721 году. В храме хорошо сохранились росписи работы Васнецова и Нестерова. Среди почитаемых икон здесь можно увидеть икону Параскевы Пятницы и Старорусскую икону Божией Матери (список 1877 г.). Обелиск советским солдатам На центральной улице находится обелиск советским солдатам, павшим в Великую Отечественную войну. Не так давно было приведено в порядок немецкое военное кладбище с захоронениями солдат, погибших в окрестностях деревни во время ВОВ. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Троицкая и Георгиевская церкви
  • Ансамбль Спасо-Преображенского монастыря
  • Собор Спаса Преображения
  • Храм Рождества Христова
  • Сретения с трапезной
  • Церковь Божьей Матери Старорусской и колокольня
  • Воскресенский кафедральный собор
  • Село Коростынь
  • Путевой дворец российских императоров
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
  • Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

1
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
1
Е
Экскурсия не состоялась, меня подвели!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Старой Руссы

Похожие экскурсии на «Экскурсия по Старой Руссе и с. Коростынь на транспорте туристов»

Старая Русса: любовь с первого взгляда
Пешая
2 часа
100 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая Русса: любовь с первого взгляда
Путешествие по Старой Руссе - это возможность узнать город Достоевского, насладиться архитектурой и историей. Окунитесь в атмосферу древнего курорта
Начало: Г. Старая Русса ул. Минеральная дом 62, ступеньки ...
13 авг в 10:00
16 авг в 10:00
от 4600 ₽ за всё до 4 чел.
День в Старой Руссе
Пешая
3.5 часа
74 отзыва
Индивидуальная
День в Старой Руссе
Прогуляться по городу Достоевского, посетить бальнеологический курорт и уникальную усадьбу рушанина
Начало: В Старой Руссе
Завтра в 13:00
11 авг в 10:00
от 4500 ₽ за человека
Старая Русса - по местам Достоевского
Пешая
2.5 часа
12 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Старая Русса - по местам Достоевского
"Бесы", "Братья Карамазовы", "Дневник писателя" - все это было написано в Старой Руссе. Узнайте о жизни и творчестве Достоевского
Начало: Центральные ворота курорта «Старая Русса»
Расписание: во вторник в 19:00, в пятницу в 19:30
11 авг в 19:00
14 авг в 19:30
850 ₽ за человека
Обзорная экскурсия по Старой Руссе (на вашем автомобиле)
4.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Старой Руссе (на вашем автомобиле)
Экскурсия по древнему городу с посещением двух музеев: Ф.М. Достоевского и Северо-Западного фронта
Начало: По договоренности
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от 10 200 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Старой Руссе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Старой Руссе
8900 ₽ за экскурсию