Что вас ждет

Село Коростынь

Посетим село Коростынь на берегу живописного озера Ильмень. Первое упоминание Коростыни относится к 1471 году. Прогуляемся по улочкам старинного села с интересной историей.

Путевой дворец российских императоров

Осмотрим Путевой дворец российских императоров, построенный в 20-х годах XIX века знаменитым архитектором Василием Стасовым. По легенде, он предназначался для пребывания в селе императора Александра I. Небольшое двухэтажное здание с колоннами на фасаде, каменным первым и деревянным вторым этажом. Рядом с дворцом находится амбар, сложенный из булыжного камня и кирпича.

Церковь Успения Богородицы

Прогуляемся к действующей церкви Успения Богородицы. Ее проектировал итальянский архитектор Гаэтано Киавери по приказу Екатерины I в 1721 году. В храме хорошо сохранились росписи работы Васнецова и Нестерова. Среди почитаемых икон здесь можно увидеть икону Параскевы Пятницы и Старорусскую икону Божией Матери (список 1877 г. ).

Обелиск советским солдатам

На центральной улице находится обелиск советским солдатам, павшим в Великую Отечественную войну. Не так давно было приведено в порядок немецкое военное кладбище с захоронениями солдат, погибших в окрестностях деревни во время ВОВ.