Обзорная экскурсия по Старой Руссе и поездка в село Коростынь

Посетим село Коростынь на берегу живописного озера Ильмень

Посетим село Коростынь на берегу живописного озера Ильмень.

Прогуляемся по улочкам старинного села с интересной историей.

Осмотрим Путевой дворец российских императоров, построенный в 20-х годах XIX века знаменитым архитектором Василием Стасовым.

Прогуляемся к действующей церкви Успения Богородицы.

А также увидим обелиск советским солдатам, павшим в Великую Отечественную войну.
Обзорная экскурсия по Старой Руссе и поездка в село Коростынь
Обзорная экскурсия по Старой Руссе и поездка в село Коростынь
Обзорная экскурсия по Старой Руссе и поездка в село Коростынь
Обзорная экскурсия по Старой Руссе и поездка в село Коростынь
Обзорная экскурсия по Старой Руссе и поездка в село Коростынь
Обзорная экскурсия по Старой Руссе и поездка в село Коростынь

Что вы увидите 🤩

  • Троицкая и Георгиевская церкви
  • Ансамбль Спасо-Преображенского монастыря
  • Собор Спаса Преображения
  • Храм Рождества Христова
  • Сретения с трапезной
  • Церковь Божьей Матери Старорусской и колокольня
  • Воскресенский кафедральный собор
  • Село Коростынь
  • Путевой дворец российских императоров
Что вас ждет
Село Коростынь
Посетим село Коростынь на берегу живописного озера Ильмень. Первое упоминание Коростыни относится к 1471 году. Прогуляемся по улочкам старинного села с интересной историей.
Путевой дворец российских императоров
Осмотрим Путевой дворец российских императоров, построенный в 20-х годах XIX века знаменитым архитектором Василием Стасовым. По легенде, он предназначался для пребывания в селе императора Александра I. Небольшое двухэтажное здание с колоннами на фасаде, каменным первым и деревянным вторым этажом. Рядом с дворцом находится амбар, сложенный из булыжного камня и кирпича.
Церковь Успения Богородицы
Прогуляемся к действующей церкви Успения Богородицы. Ее проектировал итальянский архитектор Гаэтано Киавери по приказу Екатерины I в 1721 году. В храме хорошо сохранились росписи работы Васнецова и Нестерова. Среди почитаемых икон здесь можно увидеть икону Параскевы Пятницы и Старорусскую икону Божией Матери (список 1877 г. ).
Обелиск советским солдатам
На центральной улице находится обелиск советским солдатам, павшим в Великую Отечественную войну. Не так давно было приведено в порядок немецкое военное кладбище с захоронениями солдат, погибших в окрестностях деревни во время ВОВ.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
12 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля оплачивается дополнительно
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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