Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Посетим село Коростынь на берегу живописного озера Ильмень. Прогуляемся по улочкам старинного села с интересной историей.



Осмотрим Путевой дворец российских императоров, построенный в 20-х годах XIX века знаменитым архитектором Василием Стасовым. Прогуляемся к действующей церкви Успения Богородицы. А также увидим обелиск советским солдатам, павшим в Великую Отечественную войну.

Gidy Gorode Ваш гид в Старой Руссе Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 8900 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4 часа 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ждет Село Коростынь Посетим село Коростынь на берегу живописного озера Ильмень. Первое упоминание Коростыни относится к 1471 году. Прогуляемся по улочкам старинного села с интересной историей. Путевой дворец российских императоров Осмотрим Путевой дворец российских императоров, построенный в 20-х годах XIX века знаменитым архитектором Василием Стасовым. По легенде, он предназначался для пребывания в селе императора Александра I. Небольшое двухэтажное здание с колоннами на фасаде, каменным первым и деревянным вторым этажом. Рядом с дворцом находится амбар, сложенный из булыжного камня и кирпича. Церковь Успения Богородицы Прогуляемся к действующей церкви Успения Богородицы. Ее проектировал итальянский архитектор Гаэтано Киавери по приказу Екатерины I в 1721 году. В храме хорошо сохранились росписи работы Васнецова и Нестерова. Среди почитаемых икон здесь можно увидеть икону Параскевы Пятницы и Старорусскую икону Божией Матери (список 1877 г.). Обелиск советским солдатам На центральной улице находится обелиск советским солдатам, павшим в Великую Отечественную войну. Не так давно было приведено в порядок немецкое военное кладбище с захоронениями солдат, погибших в окрестностях деревни во время ВОВ. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Троицкая и Георгиевская церкви

Ансамбль Спасо-Преображенского монастыря

Собор Спаса Преображения

Храм Рождества Христова

Сретения с трапезной

Церковь Божьей Матери Старорусской и колокольня

Воскресенский кафедральный собор

Село Коростынь

Путевой дворец российских императоров Что включено Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Транспортное обслуживание не включено в стоимость.

Экскурсия проводится на транспорте туристов. Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.