Посетим село Коростынь на берегу живописного озера Ильмень. Прогуляемся по улочкам старинного села с интересной историей.
Осмотрим Путевой дворец российских императоров, построенный в 20-х годах XIX века знаменитым архитектором Василием Стасовым. Прогуляемся к действующей церкви Успения Богородицы. А также увидим обелиск советским солдатам, павшим в Великую Отечественную войну.
Осмотрим Путевой дворец российских императоров, построенный в 20-х годах XIX века знаменитым архитектором Василием Стасовым. Прогуляемся к действующей церкви Успения Богородицы. А также увидим обелиск советским солдатам, павшим в Великую Отечественную войну.
Описание экскурсииЧто вас ждет Село Коростынь Посетим село Коростынь на берегу живописного озера Ильмень. Первое упоминание Коростыни относится к 1471 году. Прогуляемся по улочкам старинного села с интересной историей. Путевой дворец российских императоров Осмотрим Путевой дворец российских императоров, построенный в 20-х годах XIX века знаменитым архитектором Василием Стасовым. По легенде, он предназначался для пребывания в селе императора Александра I. Небольшое двухэтажное здание с колоннами на фасаде, каменным первым и деревянным вторым этажом. Рядом с дворцом находится амбар, сложенный из булыжного камня и кирпича. Церковь Успения Богородицы Прогуляемся к действующей церкви Успения Богородицы. Ее проектировал итальянский архитектор Гаэтано Киавери по приказу Екатерины I в 1721 году. В храме хорошо сохранились росписи работы Васнецова и Нестерова. Среди почитаемых икон здесь можно увидеть икону Параскевы Пятницы и Старорусскую икону Божией Матери (список 1877 г.). Обелиск советским солдатам На центральной улице находится обелиск советским солдатам, павшим в Великую Отечественную войну. Не так давно было приведено в порядок немецкое военное кладбище с захоронениями солдат, погибших в окрестностях деревни во время ВОВ. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Троицкая и Георгиевская церкви
- Ансамбль Спасо-Преображенского монастыря
- Собор Спаса Преображения
- Храм Рождества Христова
- Сретения с трапезной
- Церковь Божьей Матери Старорусской и колокольня
- Воскресенский кафедральный собор
- Село Коростынь
- Путевой дворец российских императоров
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия не состоялась, меня подвели!
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