Автобусная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. При посещении православных храмов женщинам желательно иметь головной убор. По желанию можно взять с собой бутылку для набора воды из источника.
Что вас ожидает:
- Псковский кремль
- Троицкий собор
- Михайло-Архангельский собор
- Набережная реки Великая
- Большая звонница
- Церковь Покровская
- Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь
- Церковь Успенская пещерная
- Сретенская церковь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Приглашаем на автобусную экскурсию, объединяющая посещение двух удивительных городов за один день, с посещением Псковского Крома и Псково-Печерского мужского монастыря XV века.
Псков - древнейший город России, впервые упомянутый в 903 году. Как и другие старинные русские города, Псков стоит на берегу живописной реки Великой, а главная точка притяжения туристов — Псковский кремль с его величавым Троицким собором, старинными строениями, башнями и оборонительными стенами.
А в 50 километрах от Пскова находятся Печоры. Печоры Псковской области – это целая книга приключений, разменявшая пятое столетие. Именно здесь расположен Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь - один из самых красивых и атмосферных храмовых комплексов страны с невероятной историей, это единственный монастырь, который никогда не закрывался.
Псков - древнейший город России, впервые упомянутый в 903 году. Как и другие старинные русские города, Псков стоит на берегу живописной реки Великой, а главная точка притяжения туристов — Псковский кремль с его величавым Троицким собором, старинными строениями, башнями и оборонительными стенами.
А в 50 километрах от Пскова находятся Печоры. Печоры Псковской области – это целая книга приключений, разменявшая пятое столетие. Именно здесь расположен Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь - один из самых красивых и атмосферных храмовых комплексов страны с невероятной историей, это единственный монастырь, который никогда не закрывался.
Программа
- Псковский кремль (Кром) - детинец, впервые упомянутый в 903 году, самая большая крепость Европы (площадь 3 га). Входит в список 10 символов России.
- Троицкий собор - пятиглавый белоснежный собор построен в XVII веке. Является главным храмом Псковской епархии, внутри возведён 7-ярусный иконостас и пребывают святые мощи (посещение).
- Башни Псковского кремля - осмотр 7 башен Крома.
- Набережная реки Великая - одно из самых живописных мест нашего путешествия. Здесь открывается невероятный вид на Псковский Кром.
- Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь - один из крупнейших в России мужских монастырей с многовековой историей. Единственный монастырь, который никогда не закрывался. Расположен в глубоком ущелье с неповторимым живописным видом.
- Церковь Успенская пещерная - самая первая церковь на территории монастыря, имеет видимым только фасад, остальная часть храма уходит вглубь горы.
- Богом зданные пещеры - пещеры, впервые упомянутые в летописи в XIV веке. В настоящее время выполняют роль монастырского кладбища (по возможности).
- Церковь Покровская - построена в XVIII веке над древней Успенской церковью.
- Большая звонница - главная монастырская колокольня, одно из крупнейших архитектурных сооружений подобного типа.
- Михайло-Архангельский собор - был возведен в 1827 году в честь победы над войсками Наполеона в Отечественной войне 1812 года.
- Сретенская церковь - двухэтажное здание, построенное и освященное в 1870 году на месте старой деревянной церкви.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное и транспортное обслуживание Входные билеты по программе
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Старой Руссе
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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