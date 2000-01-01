Описание

Приглашаем на автобусную экскурсию, объединяющая посещение двух удивительных городов за один день, с посещением Псковского Крома и Псково-Печерского мужского монастыря XV века.

Псков - древнейший город России, впервые упомянутый в 903 году. Как и другие старинные русские города, Псков стоит на берегу живописной реки Великой, а главная точка притяжения туристов — Псковский кремль с его величавым Троицким собором, старинными строениями, башнями и оборонительными стенами.

А в 50 километрах от Пскова находятся Печоры. Печоры Псковской области – это целая книга приключений, разменявшая пятое столетие. Именно здесь расположен Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь - один из самых красивых и атмосферных храмовых комплексов страны с невероятной историей, это единственный монастырь, который никогда не закрывался.