Псков - Печоры

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Автобусная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. При посещении православных храмов женщинам желательно иметь головной убор. По желанию можно взять с собой бутылку для набора воды из источника.
Псков - Печоры
Псков - Печоры
Псков - Печоры
Псков - Печоры
Псков - Печоры

Что вас ожидает:

  • Псковский кремль
  • Троицкий собор
  • Михайло-Архангельский собор
  • Набережная реки Великая
  • Большая звонница
  • Церковь Покровская
  • Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь
  • Церковь Успенская пещерная
  • Сретенская церковь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Приглашаем на автобусную экскурсию, объединяющая посещение двух удивительных городов за один день, с посещением Псковского Крома и Псково-Печерского мужского монастыря XV века.
Псков - древнейший город России, впервые упомянутый в 903 году. Как и другие старинные русские города, Псков стоит на берегу живописной реки Великой, а главная точка притяжения туристов — Псковский кремль с его величавым Троицким собором, старинными строениями, башнями и оборонительными стенами.
А в 50 километрах от Пскова находятся Печоры. Печоры Псковской области – это целая книга приключений, разменявшая пятое столетие. Именно здесь расположен Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь - один из самых красивых и атмосферных храмовых комплексов страны с невероятной историей, это единственный монастырь, который никогда не закрывался.

Программа

  • Псковский кремль (Кром) - детинец, впервые упомянутый в 903 году, самая большая крепость Европы (площадь 3 га). Входит в список 10 символов России.
  • Троицкий собор - пятиглавый белоснежный собор построен в XVII веке. Является главным храмом Псковской епархии, внутри возведён 7-ярусный иконостас и пребывают святые мощи (посещение).
  • Башни Псковского кремля - осмотр 7 башен Крома.
  • Набережная реки Великая - одно из самых живописных мест нашего путешествия. Здесь открывается невероятный вид на Псковский Кром.
  • Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь - один из крупнейших в России мужских монастырей с многовековой историей. Единственный монастырь, который никогда не закрывался. Расположен в глубоком ущелье с неповторимым живописным видом.
  • Церковь Успенская пещерная - самая первая церковь на территории монастыря, имеет видимым только фасад, остальная часть храма уходит вглубь горы.
  • Богом зданные пещеры - пещеры, впервые упомянутые в летописи в XIV веке. В настоящее время выполняют роль монастырского кладбища (по возможности).
  • Церковь Покровская - построена в XVIII веке над древней Успенской церковью.
  • Большая звонница - главная монастырская колокольня, одно из крупнейших архитектурных сооружений подобного типа.
  • Михайло-Архангельский собор - был возведен в 1827 году в честь победы над войсками Наполеона в Отечественной войне 1812 года.
  • Сретенская церковь - двухэтажное здание, построенное и освященное в 1870 году на месте старой деревянной церкви.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание Входные билеты по программе
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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