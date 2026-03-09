Старая Русса, известная как «город соли», предлагает уникальную возможность погрузиться в её богатую историю и культуру.



Во время экскурсии можно увидеть Воскресенский собор и Спасо-Преображенский монастырь, а также посетить дом-музей Достоевского.



Завершает программу прогулка по старейшему бальнеологическому курорту Центральной России, где вы сможете насладиться видом Муравьёвского фонтана и изучить свойства минеральных источников. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей истории и природы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться комфортной прогулкой по курорту и исследовать достопримечательности в полном объёме, наслаждаясь приятной атмосферой и живописными видами.

Сейчас июль — это идеальное время.