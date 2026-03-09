Старая Русса, известная как «город соли», предлагает уникальную возможность погрузиться в её богатую историю и культуру.
Во время экскурсии можно увидеть Воскресенский собор и Спасо-Преображенский монастырь, а также посетить дом-музей Достоевского.
Завершает программу прогулка по старейшему бальнеологическому курорту Центральной России, где вы сможете насладиться видом Муравьёвского фонтана и изучить свойства минеральных источников. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей истории и природы
Во время экскурсии можно увидеть Воскресенский собор и Спасо-Преображенский монастырь, а также посетить дом-музей Достоевского.
Завершает программу прогулка по старейшему бальнеологическому курорту Центральной России, где вы сможете насладиться видом Муравьёвского фонтана и изучить свойства минеральных источников. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей истории и природы
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Исторические храмы и монастыри
- 📚 Дом-музей Достоевского
- 💧 Минеральные источники и озера
- 🌿 Прогулка по бальнеологическому курорту
- 🗺️ Уникальные факты и традиции
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться комфортной прогулкой по курорту и исследовать достопримечательности в полном объёме, наслаждаясь приятной атмосферой и живописными видами.
Сейчас июль — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Воскресенский собор
- Спасо-Преображенский монастырь
- Дом-музей Достоевского
- Муравьёвский фонтан
Описание экскурсии
Мы покажем вам знаковые достопримечательности города:
- Воскресенский собор — выясним, что стояло на его месте раньше и когда к нему добавили четырехъярусную колокольню.
- Спасо-Преображенский монастырь — обсудим непростую историю его разрушения и восстановления.
- Дом-музей Достоевского — поговорим о великом русском писателе и романах, написанных им в Старой Руссе.
А затем устроим прогулку по территории старейшего бальнеологического курорта Центральной России:
- Дойдём к главному украшению и символу курорта, Муравьёвскому фонтану.
- Осмотрим девять минеральных источников, подробно разберём свойства воды и правила её употребления.
- Сходим к остальным источникам, образующих три минеральных озера и разлив ручья Войе, не замерзающий круглый год.
- Насладимся живительным воздухом и необыкновенным ландшафтом курорта.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства.
- Дополнительно оплачивается входной билет на территорию курорта — 50 ₽.
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Старой Руссе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 22787 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Гид оказалось коренным жителем. Рассказала много интересного. Спасибо большое.
Вам был полезен этот отзыв?
Достойная экскурсия! Рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Нина Сергеевна лучшая!
Знает, любит, горит.
Огромное спасибо!
Знает, любит, горит.
Огромное спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Старой Руссы
Похожие экскурсии на «Обзорная экскурсия по Старой Руссе и посещение бальнеологического курорта»
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая Русса: любовь с первого взгляда
Путешествие по Старой Руссе - это возможность узнать город Достоевского, насладиться архитектурой и историей. Окунитесь в атмосферу древнего курорта
Начало: Г. Старая Русса ул. Минеральная дом 62, ступеньки ...
Завтра в 12:00
19 июл в 10:00
от 4600 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Старая Русса - по местам Достоевского
"Бесы", "Братья Карамазовы", "Дневник писателя" - все это было написано в Старой Руссе. Узнайте о жизни и творчестве Достоевского
Начало: Центральные ворота курорта «Старая Русса»
Расписание: во вторник в 19:00, в пятницу в 19:30
17 июл в 19:30
21 июл в 19:00
850 ₽ за человека
Индивидуальная
День в Старой Руссе
Прогуляться по городу Достоевского, посетить бальнеологический курорт и уникальную усадьбу рушанина
Начало: В Старой Руссе
Завтра в 10:00
17 июл в 10:00
от 4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Старой Руссе (на вашем автомобиле)
Экскурсия по древнему городу с посещением двух музеев: Ф.М. Достоевского и Северо-Западного фронта
Начало: По договоренности
17 июл в 13:00
18 июл в 10:00
от 10 200 ₽ за всё до 5 чел.
от 5950 ₽ за экскурсию