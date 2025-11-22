Город, вдохновивший Достоевского: индивидуальный тур
Отправиться в Старую Руссу, где рождались главы романа, и увидеть любимые места и «гнездо» писателя
Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса, 13:00 или холл отеля
Завтра в 13:00
23 ноя в 13:00
19 500 ₽ за человека
Здесь русский дух: на выходные в Старую Руссу
Рассмотреть памятники зодчества, попробовать выпечку с чаем в доме Достоевского и увидеть солеварню
Начало: Ж/д вокзал Старая Русса или холл отеля, после 20:0...
Сегодня в 20:00
28 ноя в 20:00
22 500 ₽ за человека
Старая Русса глазами Достоевского: тур с аудиоспектаклем и дегустациями
Посетить «гнездо» писателя, погулять по городу со страниц романа и попробовать любимые блюда героев
Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса или холл отеля, после ...
Сегодня в 20:00
28 ноя в 20:00
22 500 ₽ за человека
Старая Русса и Великий Новгород за выходные
Посетить один из старейших городов России и увидеть вдохновлявшие Достоевского места и святыни
Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса, 14:00 или холл отеля
Сегодня в 14:00
28 ноя в 14:00
24 500 ₽ за человека
Минеральные воды и значимые места Старой Руссы: индивидуальный тур
Отправиться на выходные в город солеваров и вдохновения и понять, за что полюбил курорт Достоевский
Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса, 13:00 или холл отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
16 500 ₽ за человека
