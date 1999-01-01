Выбирайте и другие экскурсии в Ставрополе

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Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор

Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии

Алексей
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Алексей – ваш гид
Край бурных рек и могучих водопадов, вековых лесов и альпийских лугов, сверкающих ледников и цветущих долин — мы отправляемся в Домбай! Вы сможете самостоятельно выбрать маршрут на день и посетить самые интересные достопримечательности 🏛️.

А я поделюсь интересными фактами о природе Домбая, истории 📖, культуре и традициях региона.

1800 за человека

Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор

Что вас ожидает

Сказочный Домбай
Это экскурсия-конструктор, где вы можете самостоятельно выбрать места остановок. Решайте, чем вы хотите заняться по приезду в Домбай, мы можем:

  • подняться по канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара, откуда открывается живописная панорама на главный кавказский хребет
  • прогуляться к ущелью Домбай-Ульген, услышать местные легенды и полюбоваться Чучхурскими водопадами
  • проехать по Военно-Сухумской дороге и искупаться в самом теплом высокогорном озере Тебердинского заповедника
  • увидеть на фоне горы Эрцог Алибекский водопад — один из самых больших и эффектных в Домбае
  • посетить скромное кладбище альпинистов: мастеров спорта, погибших при спасении товарищей, жертв схода лавин
  • зайти в Сентинский храм 965 года, расположенный на отроге горного хребта близ реки Теберды, и познакомиться с культурой и традициями Карачаево-Черкесии
  • отыскать живописное ущелье Гоначхир у места слияния рек Аманауз и Гоначхир и необычные наскальные рисунки, а также навестить форелевое хозяйство
  • отдохнуть на Косыгинской поляне, не уступающей по красоте альпийским лугам, и узнать о происхождении ее народного названия.

Скалы, поросшие мхом, огромные валуны, высокие пихты и сосны, чистейшая, бирюзовая вода горных рек и водопадов: я познакомлю вас с лучшими местами Домбая и расскажу множество увлекательных историй, легенд и мифов.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в поселке Домбай, куда вам нужно добраться самостоятельно
  • Экскурсия проходит на 7-местном внедорожнике Mitsubishi Delica (2 автомобиля) или UAZ Patriot
  • Проезд по канатной дороге оплачивается отдельно
  • По желанию возможна остановка на обед в высокогорном кафе или пикник с шашлыком во время привала (сообщите пожелания гиду заранее)
Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор

Экскурсия проводится в четверг и пятницу в 09:30, в субботу и воскресенье в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Местов встречи для начала тура в поселке Домбай.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Алексей
Алексей
Работаю в туризме с 1999 года, являюсь гидом федерации спортивного туризма КЧР. Также работаю инструктором по горным лыжам в Домбае. Люблю горы, путешествия, лыжи, активный отдых, общение с новыми людьми.
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