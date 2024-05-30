1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Ставрополь сквозь века
Погулять по центру города и погрузиться в его богатую историю
Начало: На Крепостной горе
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
от 2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Крепость Ставрополь. Казачье наследие
Познакомиться с северокавказской историей казачества в компании профессионального исследователя
Начало: В районе Тифлисских ворот
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
3 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
Прогуляться по центру с местным жителем и открыть любопытные факты, неизвестные даже ставропольцам
Начало: На Крепостной горе
Завтра в 14:00
10 июня в 18:00
от 2 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ставрополь Михаила Лермонтова
Перенестись в XIX столетие, вспоминая биографию поэта и осматривая знаковые памятники
Начало: У Тифлисских ворот
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 400₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
5 часов
Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии
Начало: В поселке Домбай
Расписание: в четверг и пятницу в 09:30, в субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
13 июня в 09:30
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРаиса30 мая 2024Экскурсию проводил Максим, очень приятный и вежливый молодой человек. Отлично знает историю Ставрополья и не только, поэтому было интересно его слушать. Экскурсия прошла очень продуктивно,много узнали интересных фактов. Максима большое спасибо. Рекомендуем его.
- ААня27 мая 2024Олег очень интеллигентен, весь свой двух часовой рассказ он подкреплял визуально. По ходу экскурсии Олег сменил четыре пухлых папки с фото, дополняя своё талантливое повествование. Спасибо!
- ААлёна23 мая 2024Глубокие знания Олега по истории края, грамотная речь, приятный тембр голоса, и время на экскурсии пролетело незаметно. Рекомендую всем.
- ИИнга18 мая 2024Большое спасибо Максиму за увлекательную экскурсию! Максим не только хороший, очень деликатный и основательно подготовленный гид, но и замечательный человек.
- ГГеоргий15 мая 2024Добрый день! Брал как индивидуальную экскурсию. Первый раз в Ставрополе и хотелось узнать побольше истории из уст местного жителя и прекрасного
- ЮЮлия10 мая 2024Прекрасная прогулка по центру города в прекрасную погоду, что может быть лучше?)) Очень приятный гид, организованный, спокойный, тактичный.
- ННаталья26 февраля 2024Получили массу впечатлений и узнали много интересного о Ставрополе. Огромная благодарность Евгению, за прекрасную экскурсию. Экскурсовод очень интересно, красочно рассказывал
- CCветлана24 февраля 2024Заказали экскурсию по городу, узнали краткую историю города, городских достопримечательностей. Часть проехали на машине, часть прошли пешком. Информации было достаточно. Спасибо за экскурсию и знакомство с городом.
- ККира26 января 2024Очень довольна экскурсией! Я приезжаю в Ставрополь собирать материал о своих предках, которые жили сначала основания города в нём, поэтому
- ООксана31 октября 2023Андрей провел интереснейшую экскурсию по Пятигорску - рекомендуем
Ответы на вопросы от путешественников по Ставрополю в категории «Для пенсионеров»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ставрополе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Ставрополе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Ставрополю в июне 2024
Сейчас в Ставрополе в категории "Для пенсионеров" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 200 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 104 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Ставрополе на 2024 год для пенсионеров, 104 ⭐ отзыва, цены от 2200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август