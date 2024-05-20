Экскурсии по Ставрополю на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Ставрополе, цены от 3 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ставрополь на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
39 отзывов
Ставрополь на авто
Насыщенная обзорная экскурсия с погружением в прошлое и настоящее города
Начало: По программе экскурсии - НА КРЕПОСТНОЙ ГОРЕ. Друго...
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
7 000 за всё до 3 чел.
Крепость Ставрополь. Казачье наследие
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Крепость Ставрополь. Казачье наследие
Познакомиться с северокавказской историей казачества в компании профессионального исследователя
Начало: В районе Тифлисских ворот
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
3 200 за всё до 4 чел.
Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
3 отзыва
Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии
Начало: В поселке Домбай
Расписание: в четверг и пятницу в 09:30, в субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
13 июня в 09:30
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анатолий
    20 мая 2024
    Ставрополь на авто
    16 мая совершили замечательное погружение в историю и современность Ставрополя вместе с профессиональным гидом Олегом Шамильевичем. Все материалы поданы в
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    стройной последовательности и подкреплены редкими фото документами. Олег Шамильевич поражает своей эрудицией, глубоким знанием материала, и, главное, теплым отношение к туристам города. Желаем нашему гиду и Ставрополью дальнейших успехов и процветания.

  • О
    Ольга
    15 мая 2024
    Ставрополь на авто
    Хотим выразить благодарность Олегу за проведенную экскурсию по Ставрополю. Очень интересная и содержательная экскурсия, мы просто очарованы городом после такого
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    представления. Спасибо за то, что Олег согласился забрать нас с места, на которое нам было удобно прибыть, и возвратил туда, куда мы попросили. Ольга и Юрий

  • С
    Станислав
    30 апреля 2024
    Ставрополь на авто
    Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!
    Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!
  • Н
    Наталья
    26 февраля 2024
    Крепость Ставрополь. Казачье наследие
    Получили массу впечатлений и узнали много интересного о Ставрополе. Огромная благодарность Евгению, за прекрасную экскурсию. Экскурсовод очень интересно, красочно рассказывал
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    про каждое место, был очень внимателен. Сразу видно, что человек очень любит то, чем занимается. Большое спасибо! С удовольствием посетим другие экскурсии Евгения! Желаем вам творческих успехов и процветания!

  • C
    Cветлана
    24 февраля 2024
    Крепость Ставрополь. Казачье наследие
    Заказали экскурсию по городу, узнали краткую историю города, городских достопримечательностей. Часть проехали на машине, часть прошли пешком. Информации было достаточно. Спасибо за экскурсию и знакомство с городом.
  • К
    Кира
    26 января 2024
    Крепость Ставрополь. Казачье наследие
    Очень довольна экскурсией! Я приезжаю в Ставрополь собирать материал о своих предках, которые жили сначала основания города в нём, поэтому
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    для меня было очень важно услышать от Евгения разностороннюю и насыщенную фактами информацию о жизни города в то время и о том, где что располагалась территориально. На все мои вопросы, даже отступающие от темы, Евгений мне максимально развёрнуто ответил. Сразу видно, что Евгений - профессионал высокого уровня в своей профессии!!! Он даже нашел и показал мне лавку на базарной площади, принадлежащую первоначально моему предку купцу Ермолову! Очень рекомендую!

  • Т
    Татьяна
    27 июня 2023
    Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
    Прекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой Алибекского водопада. В полном восхищении от необыкновенной природы, от интересного рассказа гида Дениса. Спасибо!!!
    Прекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой АлибекскогоПрекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой АлибекскогоПрекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой АлибекскогоПрекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой АлибекскогоПрекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой АлибекскогоПрекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой Алибекского
  • Г
    Галина
    18 сентября 2022
    Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
    Вы не представляете! Это просто как побывать на другой планете!!! Спасибо самому лучшему гиду по горам Домбая - Денису! Это
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    была не просто экскурсия, а самое настоящее путешествие с полным погружением и принятием духа Кавказских гор. Денис родился в Домбае, в зимнее время он сбивает лавины с гор и учит детей кататься. Из-за этого он то знает самые потрясающие места, куда не попадут обычные туристические группы. Очень рекомендуем, получили невероятный заряд!

    Вы не представляете! Это просто как побывать на другой планете!!! Спасибо самому лучшему гиду по горамВы не представляете! Это просто как побывать на другой планете!!! Спасибо самому лучшему гиду по горамВы не представляете! Это просто как побывать на другой планете!!! Спасибо самому лучшему гиду по горамВы не представляете! Это просто как побывать на другой планете!!! Спасибо самому лучшему гиду по горамВы не представляете! Это просто как побывать на другой планете!!! Спасибо самому лучшему гиду по горамВы не представляете! Это просто как побывать на другой планете!!! Спасибо самому лучшему гиду по горамВы не представляете! Это просто как побывать на другой планете!!! Спасибо самому лучшему гиду по горам
  • О
    Ольга
    4 сентября 2020
    Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
    Большое спасибо Алексею за отличную экскурсию! Успели посмотреть много интересных мест за один день. Алексей рассказывает много интересного про историю Домбая, отвечает на все вопросы. Всем советую Алексея как прекрасного гида! Обязательно вернёмся в зимний сезон:)

Ответы на вопросы от путешественников по Ставрополю в категории «На машине»

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Сколько стоит экскурсия по Ставрополю в июне 2024
Сейчас в Ставрополе в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 3 200 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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