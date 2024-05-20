читать дальше

для меня было очень важно услышать от Евгения разностороннюю и насыщенную фактами информацию о жизни города в то время и о том, где что располагалась территориально. На все мои вопросы, даже отступающие от темы, Евгений мне максимально развёрнуто ответил. Сразу видно, что Евгений - профессионал высокого уровня в своей профессии!!! Он даже нашел и показал мне лавку на базарной площади, принадлежащую первоначально моему предку купцу Ермолову! Очень рекомендую!