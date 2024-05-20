1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Ставрополь на авто
Насыщенная обзорная экскурсия с погружением в прошлое и настоящее города
Начало: По программе экскурсии - НА КРЕПОСТНОЙ ГОРЕ. Друго...
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Крепость Ставрополь. Казачье наследие
Познакомиться с северокавказской историей казачества в компании профессионального исследователя
Начало: В районе Тифлисских ворот
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
3 200₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
5 часов
Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии
Начало: В поселке Домбай
Расписание: в четверг и пятницу в 09:30, в субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
13 июня в 09:30
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнатолий20 мая 202416 мая совершили замечательное погружение в историю и современность Ставрополя вместе с профессиональным гидом Олегом Шамильевичем. Все материалы поданы в
- ООльга15 мая 2024Хотим выразить благодарность Олегу за проведенную экскурсию по Ставрополю. Очень интересная и содержательная экскурсия, мы просто очарованы городом после такого
- ССтанислав30 апреля 2024Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!
- ННаталья26 февраля 2024Получили массу впечатлений и узнали много интересного о Ставрополе. Огромная благодарность Евгению, за прекрасную экскурсию. Экскурсовод очень интересно, красочно рассказывал
- CCветлана24 февраля 2024Заказали экскурсию по городу, узнали краткую историю города, городских достопримечательностей. Часть проехали на машине, часть прошли пешком. Информации было достаточно. Спасибо за экскурсию и знакомство с городом.
- ККира26 января 2024Очень довольна экскурсией! Я приезжаю в Ставрополь собирать материал о своих предках, которые жили сначала основания города в нём, поэтому
- ТТатьяна27 июня 2023Прекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой Алибекского водопада. В полном восхищении от необыкновенной природы, от интересного рассказа гида Дениса. Спасибо!!!
- ГГалина18 сентября 2022Вы не представляете! Это просто как побывать на другой планете!!! Спасибо самому лучшему гиду по горам Домбая - Денису! Это
- ООльга4 сентября 2020Большое спасибо Алексею за отличную экскурсию! Успели посмотреть много интересных мест за один день. Алексей рассказывает много интересного про историю Домбая, отвечает на все вопросы. Всем советую Алексея как прекрасного гида! Обязательно вернёмся в зимний сезон:)
Ответы на вопросы от путешественников по Ставрополю в категории «На машине»
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