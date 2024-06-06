Семейные развлекательные экскурсии Ставрополя

Найдено 6 экскурсий в категории «Можно с детьми» в Ставрополе, цены от 2 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ставрополь на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
39 отзывов
Ставрополь на авто
Насыщенная обзорная экскурсия с погружением в прошлое и настоящее города
Начало: По программе экскурсии - НА КРЕПОСТНОЙ ГОРЕ. Друго...
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
7 000 за всё до 3 чел.
Ставрополь сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
64 отзыва
Ставрополь сквозь века
Погулять по центру города и погрузиться в его богатую историю
Начало: На Крепостной горе
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
от 2 500 за всё до 10 чел.
Крепость Ставрополь. Казачье наследие
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Крепость Ставрополь. Казачье наследие
Познакомиться с северокавказской историей казачества в компании профессионального исследователя
Начало: В районе Тифлисских ворот
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
3 200 за всё до 4 чел.
Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
Прогуляться по центру с местным жителем и открыть любопытные факты, неизвестные даже ставропольцам
Начало: На Крепостной горе
Завтра в 14:00
10 июня в 18:00
от 2 200 за всё до 6 чел.
Ставрополь Михаила Лермонтова
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Ставрополь Михаила Лермонтова
Перенестись в XIX столетие, вспоминая биографию поэта и осматривая знаковые памятники
Начало: У Тифлисских ворот
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 400 за всё до 8 чел.
Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
3 отзыва
Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии
Начало: В поселке Домбай
Расписание: в четверг и пятницу в 09:30, в субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
13 июня в 09:30
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
    Мне было интересно пообщаться с Максимом, получить ответы на интересующие меня вопросы. Очень приятное впечатление осталось от прогулки и экскурсии по вашему замечательно у городу. Спасибо! Ирина.
  • Р
    Раиса
    30 мая 2024
    Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
    Экскурсию проводил Максим, очень приятный и вежливый молодой человек. Отлично знает историю Ставрополья и не только, поэтому было интересно его слушать. Экскурсия прошла очень продуктивно,много узнали интересных фактов. Максима большое спасибо. Рекомендуем его.
  • А
    Аня
    27 мая 2024
    Ставрополь сквозь века
    Олег очень интеллигентен, весь свой двух часовой рассказ он подкреплял визуально. По ходу экскурсии Олег сменил четыре пухлых папки с фото, дополняя своё талантливое повествование. Спасибо!
  • А
    Алёна
    23 мая 2024
    Ставрополь сквозь века
    Глубокие знания Олега по истории края, грамотная речь, приятный тембр голоса, и время на экскурсии пролетело незаметно. Рекомендую всем.
  • А
    Анатолий
    20 мая 2024
    Ставрополь на авто
    16 мая совершили замечательное погружение в историю и современность Ставрополя вместе с профессиональным гидом Олегом Шамильевичем. Все материалы поданы в
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    стройной последовательности и подкреплены редкими фото документами. Олег Шамильевич поражает своей эрудицией, глубоким знанием материала, и, главное, теплым отношение к туристам города. Желаем нашему гиду и Ставрополью дальнейших успехов и процветания.

  • И
    Инга
    18 мая 2024
    Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
    Большое спасибо Максиму за увлекательную экскурсию! Максим не только хороший, очень деликатный и основательно подготовленный гид, но и замечательный человек.
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    Особо хотелось бы отметить, что я опаздывала на нашу встречу на полчаса, но Максим вошёл в положение и подождал меня, ничуть не сократив продолжительность экскурсии. Время, проведённое вместе, вызвало исключительно приятные впечатления.

  • Г
    Георгий
    15 мая 2024
    Ставрополь сквозь века
    Добрый день! Брал как индивидуальную экскурсию. Первый раз в Ставрополе и хотелось узнать побольше истории из уст местного жителя и прекрасного
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    гида. Олег провел экскурсию великолепно, с устным рассказом подкрепленными историческими фотографиями и показом на местности. Экскурсия длится 2 часа, но прошло на одном дыхании, очень интересный исторический экскурс в прошлое города. Экскурсия очень понравилась. Рекомендую эту экскурсию, мне правда очень понравилось. Спасибо большое!

  • О
    Ольга
    15 мая 2024
    Ставрополь на авто
    Хотим выразить благодарность Олегу за проведенную экскурсию по Ставрополю. Очень интересная и содержательная экскурсия, мы просто очарованы городом после такого
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    представления. Спасибо за то, что Олег согласился забрать нас с места, на которое нам было удобно прибыть, и возвратил туда, куда мы попросили. Ольга и Юрий

  • С
    Станислав
    30 апреля 2024
    Ставрополь на авто
    Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!
    Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!
  • Н
    Наталья
    26 февраля 2024
    Крепость Ставрополь. Казачье наследие
    Получили массу впечатлений и узнали много интересного о Ставрополе. Огромная благодарность Евгению, за прекрасную экскурсию. Экскурсовод очень интересно, красочно рассказывал
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    про каждое место, был очень внимателен. Сразу видно, что человек очень любит то, чем занимается. Большое спасибо! С удовольствием посетим другие экскурсии Евгения! Желаем вам творческих успехов и процветания!

Ответы на вопросы от путешественников по Ставрополю в категории «Можно с детьми»

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Сколько стоит экскурсия по Ставрополю в июне 2024
Сейчас в Ставрополе в категории "Можно с детьми" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 200 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 143 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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