Экскурсии Ставрополя об истории и архитектуре

Найдено 4 экскурсии в категории «История и архитектура» в Ставрополе, цены от 2 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ставрополь сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
64 отзыва
Ставрополь сквозь века
Погулять по центру города и погрузиться в его богатую историю
Начало: На Крепостной горе
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
от 2 500 за всё до 10 чел.
Крепость Ставрополь. Казачье наследие
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Крепость Ставрополь. Казачье наследие
Познакомиться с северокавказской историей казачества в компании профессионального исследователя
Начало: В районе Тифлисских ворот
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
3 200 за всё до 4 чел.
Ставрополь Михаила Лермонтова
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Ставрополь Михаила Лермонтова
Перенестись в XIX столетие, вспоминая биографию поэта и осматривая знаковые памятники
Начало: У Тифлисских ворот
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 400 за всё до 8 чел.
Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
3 отзыва
Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии
Начало: В поселке Домбай
Расписание: в четверг и пятницу в 09:30, в субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
13 июня в 09:30
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Аня
    27 мая 2024
    Ставрополь сквозь века
    Олег очень интеллигентен, весь свой двух часовой рассказ он подкреплял визуально. По ходу экскурсии Олег сменил четыре пухлых папки с фото, дополняя своё талантливое повествование. Спасибо!
  • А
    Алёна
    23 мая 2024
    Ставрополь сквозь века
    Глубокие знания Олега по истории края, грамотная речь, приятный тембр голоса, и время на экскурсии пролетело незаметно. Рекомендую всем.
  • Г
    Георгий
    15 мая 2024
    Ставрополь сквозь века
    Добрый день! Брал как индивидуальную экскурсию. Первый раз в Ставрополе и хотелось узнать побольше истории из уст местного жителя и прекрасного
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    гида. Олег провел экскурсию великолепно, с устным рассказом подкрепленными историческими фотографиями и показом на местности. Экскурсия длится 2 часа, но прошло на одном дыхании, очень интересный исторический экскурс в прошлое города. Экскурсия очень понравилась. Рекомендую эту экскурсию, мне правда очень понравилось. Спасибо большое!

  • Н
    Наталья
    26 февраля 2024
    Крепость Ставрополь. Казачье наследие
    Получили массу впечатлений и узнали много интересного о Ставрополе. Огромная благодарность Евгению, за прекрасную экскурсию. Экскурсовод очень интересно, красочно рассказывал
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    про каждое место, был очень внимателен. Сразу видно, что человек очень любит то, чем занимается. Большое спасибо! С удовольствием посетим другие экскурсии Евгения! Желаем вам творческих успехов и процветания!

  • C
    Cветлана
    24 февраля 2024
    Крепость Ставрополь. Казачье наследие
    Заказали экскурсию по городу, узнали краткую историю города, городских достопримечательностей. Часть проехали на машине, часть прошли пешком. Информации было достаточно. Спасибо за экскурсию и знакомство с городом.
  • К
    Кира
    26 января 2024
    Крепость Ставрополь. Казачье наследие
    Очень довольна экскурсией! Я приезжаю в Ставрополь собирать материал о своих предках, которые жили сначала основания города в нём, поэтому
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    для меня было очень важно услышать от Евгения разностороннюю и насыщенную фактами информацию о жизни города в то время и о том, где что располагалась территориально. На все мои вопросы, даже отступающие от темы, Евгений мне максимально развёрнуто ответил. Сразу видно, что Евгений - профессионал высокого уровня в своей профессии!!! Он даже нашел и показал мне лавку на базарной площади, принадлежащую первоначально моему предку купцу Ермолову! Очень рекомендую!

  • О
    Оксана
    31 октября 2023
    Ставрополь Михаила Лермонтова
    Андрей провел интереснейшую экскурсию по Пятигорску - рекомендуем
  • Е
    Елена
    22 июля 2023
    Ставрополь Михаила Лермонтова
    Благодарим Андрея! Все отлично!
  • Т
    Татьяна
    27 июня 2023
    Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
    Прекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой Алибекского водопада. В полном восхищении от необыкновенной природы, от интересного рассказа гида Дениса. Спасибо!!!
    Прекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой АлибекскогоПрекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой АлибекскогоПрекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой АлибекскогоПрекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой АлибекскогоПрекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой АлибекскогоПрекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой Алибекского
  • О
    Ольга
    24 апреля 2023
    Ставрополь Михаила Лермонтова
    Спасибо Андрею за интересную экскурсию. Маршрут хорошо продуман, рассказ интересен, Единственное, что немного мешало- это слова-паразиты.

Ответы на вопросы от путешественников по Ставрополю в категории «История и архитектура»

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Сколько стоит экскурсия по Ставрополю в июне 2024
Сейчас в Ставрополе в категории "История и архитектура" можно забронировать 4 экскурсии от 2 400 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 91 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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