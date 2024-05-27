1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Ставрополь сквозь века
Погулять по центру города и погрузиться в его богатую историю
Начало: На Крепостной горе
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
от 2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Крепость Ставрополь. Казачье наследие
Познакомиться с северокавказской историей казачества в компании профессионального исследователя
Начало: В районе Тифлисских ворот
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
3 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ставрополь Михаила Лермонтова
Перенестись в XIX столетие, вспоминая биографию поэта и осматривая знаковые памятники
Начало: У Тифлисских ворот
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 400₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
5 часов
Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии
Начало: В поселке Домбай
Расписание: в четверг и пятницу в 09:30, в субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
13 июня в 09:30
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААня27 мая 2024Олег очень интеллигентен, весь свой двух часовой рассказ он подкреплял визуально. По ходу экскурсии Олег сменил четыре пухлых папки с фото, дополняя своё талантливое повествование. Спасибо!
- ААлёна23 мая 2024Глубокие знания Олега по истории края, грамотная речь, приятный тембр голоса, и время на экскурсии пролетело незаметно. Рекомендую всем.
- ГГеоргий15 мая 2024Добрый день! Брал как индивидуальную экскурсию. Первый раз в Ставрополе и хотелось узнать побольше истории из уст местного жителя и прекрасного
- ННаталья26 февраля 2024Получили массу впечатлений и узнали много интересного о Ставрополе. Огромная благодарность Евгению, за прекрасную экскурсию. Экскурсовод очень интересно, красочно рассказывал
- CCветлана24 февраля 2024Заказали экскурсию по городу, узнали краткую историю города, городских достопримечательностей. Часть проехали на машине, часть прошли пешком. Информации было достаточно. Спасибо за экскурсию и знакомство с городом.
- ККира26 января 2024Очень довольна экскурсией! Я приезжаю в Ставрополь собирать материал о своих предках, которые жили сначала основания города в нём, поэтому
- ООксана31 октября 2023Андрей провел интереснейшую экскурсию по Пятигорску - рекомендуем
- ЕЕлена22 июля 2023Благодарим Андрея! Все отлично!
- ТТатьяна27 июня 2023Прекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой Алибекского водопада. В полном восхищении от необыкновенной природы, от интересного рассказа гида Дениса. Спасибо!!!
- ООльга24 апреля 2023Спасибо Андрею за интересную экскурсию. Маршрут хорошо продуман, рассказ интересен, Единственное, что немного мешало- это слова-паразиты.
Ответы на вопросы от путешественников по Ставрополю в категории «История и архитектура»
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