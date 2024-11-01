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чья любовь к Ставрополю чувствуется буквально с самого начала экскурсии. Поскольку опыт посещения экскурсий у меня большой, я смогла оценить как уровень владения информацией гида, так и демонстрирование архивных фотографий, альбом с которыми Олег взял с собой, а также демонстрировал на планшете в автомобиле (можно было сравнить, насколько сохранился исторический облик тех или иных зданий, улиц города), запомнилось цитирование высказываний знаменитых людей России о Ставрополе, влияние личности на развитие города, края. Умилила забота о "подопечных", которую уважаемый экскурсовод проявлял даже в таких важных мелочах, как индивидуальные бутылочки с питьевой водой, подарочные открытки с архивными фотографиями зданий города, о которых рассказывалось во время экскурсии. Поездка на водохранилище позволила полюбоваться прекрасными видами и сделать красивые фотографии. Поскольку расставаться не хотелось, то мы решили немного продлить экскурсию, добавив ещё одну локацию.