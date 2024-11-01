Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Ставрополя

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Ставрополе, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Ставрополь на авто
На машине
43 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Ставрополь на авто
Насыщенная обзорная экскурсия с погружением в прошлое и настоящее города
Начало: По программе экскурсии - НА КРЕПОСТНОЙ ГОРЕ. Друго...
«А также посетим старинные храмы: Кафедральный Казанский собор, Успенскую церковь и храм Андрея Первозванного»
17 ноя в 10:30
18 ноя в 10:30
7 000 за всё до 3 чел.
Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
На машине
5 отзывов
5 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии
Начало: В поселке Домбай
«зайти в Сентинский храм 965 года, расположенный на отроге горного хребта близ реки Теберды, и познакомиться с культурой и традициями Карачаево-Черкесии»
Расписание: в четверг и пятницу в 09:30, в субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
17 ноя в 09:00
3 500 за человека
Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе
Пешая
1.5 часа
Групповая
Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе
Погрузиться в культуру, историю и атмосферу очаровательного города и узнать его изнутри
Начало: На Крепостной горе
«Пройдёте по улице Карла Маркса, зайдёте на территорию храма с трагической и яркой судьбой и прогуляетесь по парку Барятинского»
Расписание: во вторник и четверг в 11:00
19 ноя в 11:00
21 ноя в 11:00
800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Курбатова
    1 ноября 2024
    Ставрополь на авто
    Ставрополь - город, в котором я бывала в детстве. Теперь привезла детей. Заранее бронировали экскурсию, выбрали удобное время. Олег интересно рассказывал
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    историю становления города, начали маршрут с Крепостной горы. На машине проехали по центру и выехали к ранее неизвестному мне месту. Куда, пусть останется секретом. Рекомендуем при посещении города брать экскурсию! Мне не хватило остановки у памятника Пушкину и Лермонтову, на пл. Ленина, т к я очень люблю эти места. Зато памятник Первой учительнице увидела, ранее только слышала. Особенная благодарность за возможность посетить Казанский кафедральный собор. Приятные подарочки ждали нас по окончании экскурсии. Спасибо! Теперь читать книгу, которую приобрели, будет интереснее.

    Ставрополь - город, в котором я бывала в детстве. Теперь привезла детей. Заранее бронировали экскурсию, выбрали удобное времяСтаврополь - город, в котором я бывала в детстве. Теперь привезла детей. Заранее бронировали экскурсию, выбрали удобное времяСтаврополь - город, в котором я бывала в детстве. Теперь привезла детей. Заранее бронировали экскурсию, выбрали удобное времяСтаврополь - город, в котором я бывала в детстве. Теперь привезла детей. Заранее бронировали экскурсию, выбрали удобное время
  • А
    Андрей
    25 октября 2024
    Ставрополь на авто
    Отличная экскурсия и замечательный Олег!
  • С
    Светлана
    4 сентября 2024
    Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
    Если у вас, как у нас случиться побывать один день на Домбае, то эта экскурсия для вас. Можно объять необъятное за один день, увидеть много и наметить, куда можно вернуться, потому что вернуться захочется!
  • Л
    Лалетина
    10 августа 2024
    Ставрополь на авто
    Отличная обзорная экскурсия по истории зарождения, становления и развития города, о героях и великих людях! Экскурсовод Олег чрезвычайно эрудированный гид,
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    чья любовь к Ставрополю чувствуется буквально с самого начала экскурсии. Поскольку опыт посещения экскурсий у меня большой, я смогла оценить как уровень владения информацией гида, так и демонстрирование архивных фотографий, альбом с которыми Олег взял с собой, а также демонстрировал на планшете в автомобиле (можно было сравнить, насколько сохранился исторический облик тех или иных зданий, улиц города), запомнилось цитирование высказываний знаменитых людей России о Ставрополе, влияние личности на развитие города, края. Умилила забота о "подопечных", которую уважаемый экскурсовод проявлял даже в таких важных мелочах, как индивидуальные бутылочки с питьевой водой, подарочные открытки с архивными фотографиями зданий города, о которых рассказывалось во время экскурсии. Поездка на водохранилище позволила полюбоваться прекрасными видами и сделать красивые фотографии. Поскольку расставаться не хотелось, то мы решили немного продлить экскурсию, добавив ещё одну локацию.

    Отличная обзорная экскурсия по истории зарождения, становления и развития города, о героях и великих людях! ЭкскурсоводОтличная обзорная экскурсия по истории зарождения, становления и развития города, о героях и великих людях! ЭкскурсоводОтличная обзорная экскурсия по истории зарождения, становления и развития города, о героях и великих людях! ЭкскурсоводОтличная обзорная экскурсия по истории зарождения, становления и развития города, о героях и великих людях! ЭкскурсоводОтличная обзорная экскурсия по истории зарождения, становления и развития города, о героях и великих людях! ЭкскурсоводОтличная обзорная экскурсия по истории зарождения, становления и развития города, о героях и великих людях! ЭкскурсоводОтличная обзорная экскурсия по истории зарождения, становления и развития города, о героях и великих людях! Экскурсовод
  • Т
    Татьяна
    27 июня 2023
    Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
    Прекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой Алибекского водопада. В полном восхищении от необыкновенной природы, от интересного рассказа гида Дениса. Спасибо!!!
    Прекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой АлибекскогоПрекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой АлибекскогоПрекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой АлибекскогоПрекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой АлибекскогоПрекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой АлибекскогоПрекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой Алибекского

Ответы на вопросы от путешественников по Ставрополю в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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Сколько стоит экскурсия по Ставрополю в ноябре 2024
Сейчас в Ставрополе в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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