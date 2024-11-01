3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Ставрополь на авто
Насыщенная обзорная экскурсия с погружением в прошлое и настоящее города
Начало: По программе экскурсии - НА КРЕПОСТНОЙ ГОРЕ. Друго...
«А также посетим старинные храмы: Кафедральный Казанский собор, Успенскую церковь и храм Андрея Первозванного»
17 ноя в 10:30
18 ноя в 10:30
7 000₽ за всё до 3 чел.
5 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии
Начало: В поселке Домбай
«зайти в Сентинский храм 965 года, расположенный на отроге горного хребта близ реки Теберды, и познакомиться с культурой и традициями Карачаево-Черкесии»
Расписание: в четверг и пятницу в 09:30, в субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
17 ноя в 09:00
3 500₽ за человека
1.5 часа
Групповая
Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе
Погрузиться в культуру, историю и атмосферу очаровательного города и узнать его изнутри
Начало: На Крепостной горе
«Пройдёте по улице Карла Маркса, зайдёте на территорию храма с трагической и яркой судьбой и прогуляетесь по парку Барятинского»
Расписание: во вторник и четверг в 11:00
19 ноя в 11:00
21 ноя в 11:00
800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККурбатова1 ноября 2024Ставрополь - город, в котором я бывала в детстве. Теперь привезла детей. Заранее бронировали экскурсию, выбрали удобное время. Олег интересно рассказывал
- ААндрей25 октября 2024Отличная экскурсия и замечательный Олег!
- ССветлана4 сентября 2024Если у вас, как у нас случиться побывать один день на Домбае, то эта экскурсия для вас. Можно объять необъятное за один день, увидеть много и наметить, куда можно вернуться, потому что вернуться захочется!
- ЛЛалетина10 августа 2024Отличная обзорная экскурсия по истории зарождения, становления и развития города, о героях и великих людях! Экскурсовод Олег чрезвычайно эрудированный гид,
- ТТатьяна27 июня 2023Прекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой Алибекского водопада. В полном восхищении от необыкновенной природы, от интересного рассказа гида Дениса. Спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Ставрополю в категории «Монастыри, церкви, храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ставрополе
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ставрополе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Ставрополю в ноябре 2024
Сейчас в Ставрополе в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Ставрополе на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 48 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь