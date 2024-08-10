Мы прогуляемся по Крепостной горе — колыбели Ставрополя, — проедем по центральной площади Ленина и проспекту Карла Маркса. А также посетим старинные храмы: Кафедральный Казанский собор, Успенскую церковь и храм Андрея Первозванного. Увидим одну из главных достопримечательностей Ставрополя – Тифлисские ворота. Побываем на смотровой площадке и увидим реликтовое Кравцово озеро с «плавающим» островом и заповедное Сенгилеевское водохранилище.
Интересные факты
Вы узнаете, какую роль в развитии города сыграли визит Николая I и строительство Ростово-Владикавказской железной дороги. Я расскажу о причинах начала Кавказской войны и её итогах, о генерале Ермолове и имаме Шамиле. Вы узнаете о знаменитых и известных людях, которые бывали в Ставрополе в XIX веке. Вам откроется малоизвестная страница Русской православной церкви периода Гражданской войны, и вы увидите два прекрасных творения, принадлежащие разным религиям, созданные местным архитектором.
Организационные детали
Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспортные расходы включены в стоимость.
Экскурсия подойдет для детей старше 7 лет и ростом не менее 150 см, так как в автомобиле нет детских кресел
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
4500 ₽
Минимальное количество 1-2 человека... за экскурсию
9000 ₽
Группа 3 человека за экскурсию
12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По программе экскурсии - НА КРЕПОСТНОЙ ГОРЕ. Другое место начала экскурсии НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Ставрополе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 572 туристов
Я живу в Ставрополе с 1983 года и очень люблю этот город. Интересуюсь его историей и постоянно расширяю свои знания.
В создании авторских экскурсий опираюсь только на достоверные исторические документы, факты читать дальшеуменьшить
и исследования, воспоминания современников и архивные фотографии.
С радостью проведу для вас свои экскурсии и сделаю всё, чтобы вы по-настоящему влюбились в Ставрополь.
Хочется, чтобы воспоминания о городе остались с вами надолго и однажды привели сюда снова. С удовольствием подскажу, где найти уникальные авторские ставропольские сувениры.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 49 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
49
4
–
3
–
2
–
1
–
Л
Лалетина
Отличная обзорная экскурсия по истории зарождения, становления и развития города, о героях и великих людях! Экскурсовод Олег чрезвычайно эрудированный гид, чья любовь к Ставрополю чувствуется буквально с самого начала экскурсии. читать дальшеуменьшить
Поскольку опыт посещения экскурсий у меня большой, я смогла оценить как уровень владения информацией гида, так и демонстрирование архивных фотографий, альбом с которыми Олег взял с собой, а также демонстрировал на планшете в автомобиле (можно было сравнить, насколько сохранился исторический облик тех или иных зданий, улиц города), запомнилось цитирование высказываний знаменитых людей России о Ставрополе, влияние личности на развитие города, края. Умилила забота о "подопечных", которую уважаемый экскурсовод проявлял даже в таких важных мелочах, как индивидуальные бутылочки с питьевой водой, подарочные открытки с архивными фотографиями зданий города, о которых рассказывалось во время экскурсии. Поездка на водохранилище позволила полюбоваться прекрасными видами и сделать красивые фотографии. Поскольку расставаться не хотелось, то мы решили немного продлить экскурсию, добавив ещё одну локацию.
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О
Ольга
Олег прекрасный рассказчик, а экскурсию еще и разбавляет цитатами великих по теме и фотографиями. Сама экскурсия уникальна тем, что гид показал все значимые места города и ближайшего пригорода, не только туристические. читать дальшеуменьшить
Пожалуй, это лучшая за последнее время экскурсия, так как у меня сложилась практически полная картинка Ставрополя. От экскурсий своих коллег эта будет сильно отличаться тем, что вы увидите не только пару достопримечательностей в центре города, но максимально то, что может уложиться в три часа, включая новые жилые районы, частную загородную застройку и великолепное загородное озеро! У Олега еще есть замечательный сувенирный магазин с красивым кисловодским фарфором, в который он завезет вас по вашей просьбе. А также в машине позаботится о бутылочке воды для вас и небольшом сувенире на память. У Олега есть сайт с экскурсиями, которые дополняют размещенные здесь. Думаю, он вам подскажет, если вы к нему обратитесь. Олег, большое спасибо за прекрасный прогулочный и такой информационный день!
+2
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К
Курбатова
Ставрополь - город, в котором я бывала в детстве. Теперь привезла детей. Заранее бронировали экскурсию, выбрали удобное время. Олег интересно рассказывал историю становления города, начали маршрут с Крепостной горы. На машине проехали читать дальшеуменьшить
по центру и выехали к ранее неизвестному мне месту. Куда, пусть останется секретом. Рекомендуем при посещении города брать экскурсию! Мне не хватило остановки у памятника Пушкину и Лермонтову, на пл. Ленина, т к я очень люблю эти места. Зато памятник Первой учительнице увидела, ранее только слышала. Особенная благодарность за возможность посетить Казанский кафедральный собор. Приятные подарочки ждали нас по окончании экскурсии. Спасибо! Теперь читать книгу, которую приобрели, будет интереснее.
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Станислав
Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!
+2
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Елена
Замечательная экскурсия, гид профессионал своего дела, влюбил нас в свой город. Удобный формат экскурсии, часть на машине, часть пешком.
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Юлия
Интересно, не утомительно. Пунктуальный, знающий гид. Очень много узнали за 4 часа и с комфортом на авто. Подробно и про историю и про современный Ставрополь.