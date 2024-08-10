Приглашаю совершить путешествие во времени: представить, каким был Ставрополь, и оценить его современную жизнь. Вы рассмотрите дореволюционные фото, прокатитесь по главным площадям и проспектам. Зайдете в древнейшие из сохранившихся храмов, полюбуетесь со смотровой площадки живописным озером и водохранилищем. А я поделюсь занимательными историями о городе!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Главные достопримечательности и не только

Мы прогуляемся по Крепостной горе — колыбели Ставрополя, — проедем по центральной площади Ленина и проспекту Карла Маркса. А также посетим старинные храмы: Кафедральный Казанский собор, Успенскую церковь и храм Андрея Первозванного. Увидим одну из главных достопримечательностей Ставрополя – Тифлисские ворота. Побываем на смотровой площадке и увидим реликтовое Кравцово озеро с «плавающим» островом и заповедное Сенгилеевское водохранилище.

Интересные факты

Вы узнаете, какую роль в развитии города сыграли визит Николая I и строительство Ростово-Владикавказской железной дороги. Я расскажу о причинах начала Кавказской войны и её итогах, о генерале Ермолове и имаме Шамиле. Вы узнаете о знаменитых и известных людях, которые бывали в Ставрополе в XIX веке. Вам откроется малоизвестная страница Русской православной церкви периода Гражданской войны, и вы увидите два прекрасных творения, принадлежащие разным религиям, созданные местным архитектором.

Организационные детали