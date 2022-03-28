Что вас ожидает

Главные достопримечательности и не только

Мы прогуляемся по Крепостной горе — колыбели Ставрополя, — проедем по центральной площади Ленина и проспекту Карла Маркса. А также посетим старинные храмы: Кафедральный Казанский собор, Успенскую церковь и храм Андрея Первозванного. Побываем на смотровой площадке и увидим реликтовое Кравцово озеро с «плавающим» островом и заповедное Сенгилеевское водохранилище. Не останутся в стороне и современные районы: Северо-Западный и Юго-Западный.

Интересные факты

Вы узнаете, какую роль в развитии города сыграли визит Николая I и строительство Ростово-Владикавказской железной дороги. Как история Ставрополя периода Гражданской войны повлияла на Русскую православную церковь и как местный архитектор создал два прекрасных творения, принадлежащие разным религиям. Расскажу я и о спальных районах: вы раскроете, как они позиционировались в советские времена и как горожане называют их сегодня.

Организационные детали

Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспортные расходы включены в стоимость.