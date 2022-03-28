Ставрополь на авто

Насыщенная обзорная экскурсия с погружением в прошлое и настоящее города

Индивидуальная
Приглашаю совершить путешествие во времени: представить, каким был Ставрополь, и оценить его современную жизнь.

Вы рассмотрите дореволюционные фото, прокатитесь по главным площадям и проспектам.

Зайдете в древнейшие из сохранившихся храмов, полюбуетесь со смотровой площадки живописным озером и водохранилищем.

А я поделюсь занимательными историями о городе!
Ставрополь на авто
Ставрополь на авто
Ставрополь на авто
Ставрополь на авто
Ставрополь на авто
Ставрополь на авто
Ставрополь на авто
Ставрополь на авто
Ставрополь на авто
Ставрополь на авто
Ставрополь на авто
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Главные достопримечательности и не только

Мы прогуляемся по Крепостной горе — колыбели Ставрополя, — проедем по центральной площади Ленина и проспекту Карла Маркса. А также посетим старинные храмы: Кафедральный Казанский собор, Успенскую церковь и храм Андрея Первозванного. Побываем на смотровой площадке и увидим реликтовое Кравцово озеро с «плавающим» островом и заповедное Сенгилеевское водохранилище. Не останутся в стороне и современные районы: Северо-Западный и Юго-Западный.

Интересные факты

Вы узнаете, какую роль в развитии города сыграли визит Николая I и строительство Ростово-Владикавказской железной дороги. Как история Ставрополя периода Гражданской войны повлияла на Русскую православную церковь и как местный архитектор создал два прекрасных творения, принадлежащие разным религиям. Расскажу я и о спальных районах: вы раскроете, как они позиционировались в советские времена и как горожане называют их сегодня.

Организационные детали

Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспортные расходы включены в стоимость.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Крепостной горе
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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