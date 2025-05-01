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но неизведанный Стерлитамак! Нам понравилось, что на любые дополнительные вопросы Гид Рамазан смог нам ответить очень подробно во время экскурсии. Прогулка в 2 часа, не смотря на холод, прошла незаметно, живо и информативно! С удовольствием будем посещать ваш горд как можно чаще! Рад, что есть такие замечательные люди увлечённые своим городом и родным краем! Очень рекомендуем гида Рамазана! Рамазан, еще раз вам отдельно огромное спасибо!