Индивидуальная
до 4 чел.
Стерлитамак - родина башкирской соды
Узнать, как город на Стерле стал символом предпринимательства республики
Начало: У кинотеатра
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
4400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Стерлитамак: История купеческого города
Начало: Стерлитамак, ул. Комсомольская, 80
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
6500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Стерлитамак - родина башкирской соды
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4400 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия1 мая 2025Экскурсия понравилась, очень увлекательно и интересно, узнали многое о городе и его истории. Маршрут был удобным и спасибо гиду Алине что подстроилась под наше расписание и пошла на встречу 👍🥰 будем рекомендовать друзьям 👍
- ААлексей23 февраля 2025Рад, что мы с женой побывали на этой замечательной экскурсии. Всесторонне изучили город. Мы открыли для себя такой вроде знакомый,
- ММаксим26 октября 2024Теплая прогулка по неожиданно аккуратному и атмосферному историческому городу Башкирии обязательно оставит воспоминания о его посещении 😊
Ответы на вопросы от путешественников по Стерлитамаку в категории «Пешеходные»
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Сколько стоит экскурсия по Стерлитамаку в июле 2025
Сейчас в Стерлитамаке в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 4400 до 6500. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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