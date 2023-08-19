Трёхдневный поход по новосветским бухтам: групповая экскурсия в мини-группе
Маршрут начинается на катере из Зелёной бухты Нового Света, пройдёт вдоль трёх Цветных новосветских бухт и закончиться его морская часть на пляже Кутлакской бухты.
Из бухты маршрут продолжится пешком по редколесью из можжевельника, сосны, фисташки вдоль берега моря и крутых скал Караул-Оба на восток к бухтам Нового Света.
Из бухты маршрут продолжится пешком по редколесью из можжевельника, сосны, фисташки вдоль берега моря и крутых скал Караул-Оба на восток к бухтам Нового Света.
Ближайшие даты:
19
авг
авг
20
авг
авг
21
авг
авг
22
авг
авг
23
авг
авг
24
авг
авг
25
авг
авг
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Цветные бухты Нового Света
- Золотые ворота Караул-Оба
- Кутлакская бухта
- Мыс Ай-Фока
- Боспорская крепость
- Скалы «Долины ада»
- Поляны «Долины рая»
- Ущелье «Адамово ложе»
- Пещера Холодная
- Пик Космос
- Мыс Карадага
- Мыс Аю-Дага
- Крепостная гора
- Башня Кыз-Куле
- Мыс Агира
- Башня Чобан-Куле
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приветливые поляны «Долины рая»
Мы поднимемся по ступеням Таврской лестницы в увитое плющом ущелье «Адамово ложе» и покорим пик Космос.
Вы узнаете, как тесно переплелись греческие мифы и предания скифо-тавров. Услышите продолжение легенды о знаменитом критском Минотавре. Постоите на площадке, где некогда находилось капище богини Девы и услышите, как это место связано с покорением Трои.
Мрачные скалы «Долины ада»
В «Долине ада» увидите каменные отпечатки морских обитателей, кораллов древнего океана Тетис. Здесь есть пещеры. Одна из них — пещера Холодная.
На смотровой площадке вы посидите на «каменном кресле» князя Голицына, полюбуетесь пейзажами новосветских бухт.
Со смотровой площадки пика Космос увидите мысы от Карадага до Аю-Дага, а также Крепостную гору Судака с башней Кыз-Куле, мыс Агира с башней Чобан-Куле.
Важно знать:
- Оптимальное время начала похода летом в 16.00.
- Экскурсия проводится при наборе группы не менее 5 человек; в случае, если группа не набирается, будет рекомендована иная дата этого же тура, где группа набирается, или предложена индивидуальная экскурсия по этому же маршруту.
- Специальная подготовка не требуется.
- Стоит надеть головной убор, удобную одежду по сезону и обувь спортивную или с фиксированным задником.
- Запас питьевой воды и треккинговые палки не помешают.
- Добраться до Нового Света из Судака можно на регулярном общественном транспорте (стоимость проезда 24 рубля) или предварительно заказать трансфер. Стоимость трансфера от Судака до Нового Света — 350-500 рублей за машину.
- Проезд на катере с Царского пляжа оплачивается дополнительно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида.
- Трансфер катером из Нового Света в Весёлое
- Что не входит
- Питание
- Трансфер до Нового Света
- Билеты на катер из Царского пляжа
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Набережная. Новый Свет. Площадка у кафе «Екатерина»Завершение: Автостанция «Новый Свет»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Важная информация
- Оптимальное время начала похода летом в 16.00.
- Экскурсия проводится при наборе группы не менее 5 человек в случае, если группа не набирается, будет рекомендована иная дата этого же тура, где группа набирается, или предложена индивидуальная экскурсия по этому же маршруту.
- Специальная подготовка не требуется.
- Стоит надеть головной убор, удобную одежду по сезону и обувь спортивную или с фиксированным задником.
- Запас питьевой воды и треккинговые палки не помешают.
- Добраться до Нового Света из Судака можно на регулярном общественном транспорте (стоимость проезда 24 рубля) или предварительно заказать трансфер. Стоимость трансфера от Судака до Нового Света — 350-500 рублей за машину.
- Проезд на катере с Царского пляжа оплачивается дополнительно
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Судака
Групповые
Водные развлечения
Выездные
Треккинг и походы
Природа и пейзажи
Похожие туры из Судака
Мини-группа
1.5 часа
Морская прогулка к дельфинам на катере
Отправиться на встречу с самыми дружелюбными млекопитающими планеты
на причале поселка Новый свет
23 авг
27 авг
3 сен
6 сен
1 300₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
3 бухты Нового Света: прогулка на катере
Проплыть вдоль живописной Тропы Голицына и искупаться на диком пляже у мыса Капчик
в поселке Новый Свет
Завтра
21 авг
22 авг
23 авг
от 5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Новый Свет на ладони
Трекинг на гору Сокол под рассказы о природе, истории и легендах Крыма
в Судаке или Новом Свете
23 авг
24 авг
26 авг
27 авг
4 000₽ за всё до 6 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии