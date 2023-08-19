Караул-Оба Новый Свет: морская прогулка и покорение вершин

Трёхдневный поход по новосветским бухтам: групповая экскурсия в мини-группе

Описание
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Маршрут начинается на катере из Зелёной бухты Нового Света, пройдёт вдоль трёх Цветных новосветских бухт и закончиться его морская часть на пляже Кутлакской бухты.

Из бухты маршрут продолжится пешком по редколесью из можжевельника, сосны, фисташки вдоль берега моря и крутых скал Караул-Оба на восток к бухтам Нового Света.
Караул-Оба Новый Свет: морская прогулка и покорение вершин
Караул-Оба Новый Свет: морская прогулка и покорение вершин
Караул-Оба Новый Свет: морская прогулка и покорение вершин
Караул-Оба Новый Свет: морская прогулка и покорение вершин
Караул-Оба Новый Свет: морская прогулка и покорение вершин
Караул-Оба Новый Свет: морская прогулка и покорение вершин
Караул-Оба Новый Свет: морская прогулка и покорение вершин
Ближайшие даты:
19
авг
20
авг
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22
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23
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Что вас ожидает:

  • Цветные бухты Нового Света
  • Золотые ворота Караул-Оба
  • Кутлакская бухта
  • Мыс Ай-Фока
  • Боспорская крепость
  • Скалы «Долины ада»
  • Поляны «Долины рая»
  • Ущелье «Адамово ложе»
  • Пещера Холодная
  • Пик Космос
  • Мыс Карадага
  • Мыс Аю-Дага
  • Крепостная гора
  • Башня Кыз-Куле
  • Мыс Агира
  • Башня Чобан-Куле
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Приветливые поляны «Долины рая»

Мы поднимемся по ступеням Таврской лестницы в увитое плющом ущелье «Адамово ложе» и покорим пик Космос.
Вы узнаете, как тесно переплелись греческие мифы и предания скифо-тавров. Услышите продолжение легенды о знаменитом критском Минотавре. Постоите на площадке, где некогда находилось капище богини Девы и услышите, как это место связано с покорением Трои.

Мрачные скалы «Долины ада»

В «Долине ада» увидите каменные отпечатки морских обитателей, кораллов древнего океана Тетис. Здесь есть пещеры. Одна из них — пещера Холодная.
На смотровой площадке вы посидите на «каменном кресле» князя Голицына, полюбуетесь пейзажами новосветских бухт.
Со смотровой площадки пика Космос увидите мысы от Карадага до Аю-Дага, а также Крепостную гору Судака с башней Кыз-Куле, мыс Агира с башней Чобан-Куле.

Важно знать:

  • Оптимальное время начала похода летом в 16.00.
  • Экскурсия проводится при наборе группы не менее 5 человек; в случае, если группа не набирается, будет рекомендована иная дата этого же тура, где группа набирается, или предложена индивидуальная экскурсия по этому же маршруту.
  • Специальная подготовка не требуется.
  • Стоит надеть головной убор, удобную одежду по сезону и обувь спортивную или с фиксированным задником.
  • Запас питьевой воды и треккинговые палки не помешают.
  • Добраться до Нового Света из Судака можно на регулярном общественном транспорте (стоимость проезда 24 рубля) или предварительно заказать трансфер. Стоимость трансфера от Судака до Нового Света — 350-500 рублей за машину.
  • Проезд на катере с Царского пляжа оплачивается дополнительно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида.
  • Трансфер катером из Нового Света в Весёлое
Что не входит
  • Питание
  • Трансфер до Нового Света
  • Билеты на катер из Царского пляжа
Где начинаем и завершаем?
Начало: Набережная. Новый Свет. Площадка у кафе «Екатерина»
Завершение: Автостанция «Новый Свет»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Оптимальное время начала похода летом в 16.00.
  • Экскурсия проводится при наборе группы не менее 5 человек в случае, если группа не набирается, будет рекомендована иная дата этого же тура, где группа набирается, или предложена индивидуальная экскурсия по этому же маршруту.
  • Специальная подготовка не требуется.
  • Стоит надеть головной убор, удобную одежду по сезону и обувь спортивную или с фиксированным задником.
  • Запас питьевой воды и треккинговые палки не помешают.
  • Добраться до Нового Света из Судака можно на регулярном общественном транспорте (стоимость проезда 24 рубля) или предварительно заказать трансфер. Стоимость трансфера от Судака до Нового Света — 350-500 рублей за машину.
  • Проезд на катере с Царского пляжа оплачивается дополнительно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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