Погрузитесь в мир русского стекла в музее «Время и Стекло»! Более 400 уникальных экспонатов XVIII-XX веков, редкие изделия, истории мастеров и известных фабрикантов, занимательные факты и тёплая атмосфера. Обзорная экскурсия, фотозона и сувениры — мы ждём вас!
Описание экскурсииЭкскурсия в частный музей «Время и Стекло» Добро пожаловать в уникальный частный музей, где более 400 изысканных экспонатов из стекла откроют для вас тайны ремесла, уходящего корнями в XVIII век. Коллекция собиралась более 20 лет и включает по-настоящему редкие и штучные изделия, каждое из которых хранит свою удивительную историю. Погрузитесь в атмосферу прошлого и раскройте увлекательный мир русского стеклоделия. Выберите удобный для вас формат: групповой или индивидуальной экскурсии. На экскурсии вы узнаете:
- как зародилось стекольное ремесло на Руси • где и когда появились первые стекольные заводы • какие секреты хранили мастера стеклоделия • кто такие Шустов и Смирнов — легенды алкогольной промышленности • почему стекло стало не просто материалом, а искусством Экспозиция сопровождается живыми рассказами с историческими фактами, занимательными случаями и юмористическими анекдотами. Скучать точно не придётся! Здесь можно также приобрести сувениры и предметы старины и сделать памятные фотографии в уютной фотозоне у входа. Важная информация:.
- Выберите удобный для вас формат: групповой или индивидуальной экскурсии.
Ежедневно с 10:00 до 19:00 (экскурсия проводится каждый полчаса)
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Суздаль, улица Кремлёвская, 19-1
Завершение: Г. Суздаль улица Кремлёвская, 19-1
Когда начало
Ежедневно с 10:00 до 19:00 (экскурсия проводится каждый полчаса)
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Выберите удобный для вас формат: групповой или индивидуальной экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
2 окт 2025
Очень интересно. Узнала много нового. Музей необычный.
Входит в следующие категории Суздаля
Похожие экскурсии из Суздаля
Индивидуальная
Гончарный мастер-класс в Суздале: создайте своё произведение искусства
Приглашаем на мастер-класс по гончарному искусству в Суздале. Создайте уникальное изделие своими руками и научитесь новым техникам работы с глиной
Начало: Недалеко от Свято-Покровского женского монастыря
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 4000 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Хрупкая красота: музей стекла в Суздале
Добро пожаловать в мир стекла! В музее вас ждут редкие экспонаты и захватывающие истории о стеклоделии на Руси. Погрузитесь в прошлое и насладитесь красотой
Начало: Улица Кремлёвская дом 19/1
Завтра в 10:00
20 ноя в 10:00
400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Суздаль: первые впечатления о городе-музее
Прогулка по Суздалю с посещением кремля, монастырей и панорам. Узнайте о богатом прошлом города и его секретах. Откройте для себя Суздаль
Начало: Торговая площадь
Завтра в 09:00
20 ноя в 09:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.