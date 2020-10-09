10 отзывов оставили туристы

Узнать и полюбить Суздаль За пару часов мы пройдем по классическому суздальскому маршруту: пересчитаем купола, найдем лучшие ракурсы речки Каменки и, если захотите, поднимемся на колокольню Ризоположенского монастыря — за лучшими видами на Суздаль с высоты птичьего полета (буквально). Вы увидите Рождественский собор и другие постройки на территории Суздальского кремля, понаблюдаете за жизнью Торговой площади и побываете у мощных стен Спасо-Евфимиева монастыря.
Рассказы по вашим интересам Мы можем углубиться в историю 📖, сделать акцент на старинном зодчестве или поговорить о популярности Суздаля у иностранцев — в рассказах я всегда ориентируюсь на ваши пожелания. Конечно, будет много любопытных фактов. Например: чего в городе больше — светофоров или памятников ЮНЕСКО; где находилась суздальская Бастилия; смотрит ли Ленин на наполеонову колокольню и, наконец, сколько же церквей в Суздале.
Организационные детали
Это обзорная экскурсия ⛳ без посещения музеев.
Дополнительные расходы
Вход на территорию Суздальского кремля — 60 руб. с человека (билет для гида не нужен; есть аккредитация)
Подъем на Ризоположенскую колокольню — пожертвование 100 руб. Пожалуйста, рассчитывайте свои силы, так как нужно подняться на высоту около 45 метров.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Привет всем путешественникам! Приглашаю на интересные и познавательные экскурсии! Меня зовут Сергей, и я профессиональный гид-экскурсовод по Суздалю и Владимиру. Слова профессиональный не стыжусь, это не синоним слова скучный. Каждому гиду нужны грамотная речь, знание и понимание того, о чем говоришь, умение «поймать» настроение гостей. Могу красиво и подробно рассказать о белокаменном зодчестве, владимиро-суздальских святых и древних фресках. А если вы предпочитаете более неформальный вариант экскурсий, то можно просто остановиться на стаканчик кофе, поболтать о местной политике или превратностях туризма, поселфиться на валах и гулять, наслаждаясь лучшими видами в приятной компании.
Наша прогулка прошла отлично. Думала что дети 7 и 4 лет будут ныть и скучать, думала что ничего не услышат. Но на следующий день узнавали и называли увиденные на экскурсии места. Маршрут был составлен так что детям была возможность порезвиться, а мне - побеседовать с Сергеем, задать вопросы. Кстати, на все вопросы я получила ответы и мнение специалиста. Очень рада что в этом путешествии был знающий интересный расказчик. Совсем другое впечатление от города. Рекомендую Сергея как знатока своего края и любящего историю специалиста.
Вячеслав
28 сентября 2020
Здравствуйте! Сергей очень интересный гид и с ним реально очень легко и просто. Он подстраивается под вас и вся дальнейшая экскурсия-беседа пролетает на одном дыхании. Один недостаток: после окончания экскурсии чувствуется вакуум от отсутствия такого классного экскурсовода)))
Элина
20 сентября 2020
17 сентября гуляли по сказочному городу Суздалю в сопровождении Сергея. Живой ум, прекрасная речь и эрудиция гида сделали этот день незабываемым! Он не только показал нам основные туристические достопримечательности города, но и провёл по тихим улочкам, сохранившим настоящие древности Суздаля. И что очень ценно, показал, что можно посмотреть самостоятельно. Спасибо Сергею за прекрасный день! Всем рекомендуем этого гида.
Наталья
13 сентября 2020
Остались в полном восторге! Легко, увлекательно, интересно и с юмором! Без занудства и пафоса, с любовью к деталям. Понравится и взрослым и детям. Рекомендуем!
Mars
9 сентября 2020
Рекомендую. Отличный гид. Нашей компании из Казани ооочень понравились его рассказы завораживают, мотивирую к изучению богатейшей истории нашей страны. Очень рекомендую. Точно не пожалеете. Отзыв реальный.
Anna
6 сентября 2020
Экскурсия очень понравилась! Интересно было как тем, кто в Суздаль приехал впервые, так и тем, кто в нем уже бывал. Очень живой рассказ, с юмором и легкостью, множеством интересных деталей. Однозначно рекомендую!
Татьяна
3 сентября 2020
Очень профессиональный гид! Структурированная и эмоциональная подача, внимательный, заинтересованный, рекомендую обязательно. Обязательно ещё обратимся к нему!
Ekaterina
29 августа 2020
Сергей, просто не стремится за отзывами. Но гид великолепный!!! Фундаментальные знания помноженные на легкость преподнесения и простоту слога. Все очень интересно, занимательно и с чувством юмора! Если Вы хотите узнать истинное и красивое лицо города - К НЕМУ!!!
Варвара
29 августа 2020
На прогулку с Сергеем по Суздалю мы пошли пошли сразу после приезда, так что это действительно были первые впечатления о городе. Знакомство с Суздалем прошло отлично! Интересный рассказ, комфортный темп, что немаловажно, когда из пяти экскурсантов трое - дети, возможность задавать любые вопросы и получать на них исчерпывающие ответы, дружеская и веселая атмосфера во время прогулки - всё это оставило самые приятные впечатления от экскурсии. Так что Сергею еще раз огромное спасибо от всей нашей семьи за прекрасную прогулку по красивейшему городу Суздаль!
Мария
27 августа 2020
Ну ооочень здОрово! Мы хоть и относительно местные, но давно не были в Суздале плюс в гости приехали друзья и мы решили показать им город и свои знания заодно освежить. Сергею огромное спасибо за грамотный, четкий, а главное нескучный и понятный рассказ. У нас разный уровень подготовки был, но всем, что называется, "зашло" - где надо с юмором, на главном - очень серьезно и исторично. Скажем так, все подготовленные вопросы без ответа не остались)) Прогулялись и по кремлевским валам, и на Ризоположенскую колокольню (виды супер просто) и деревянное зодчество увидели, и памятники Юнеско. Отдельный плюс за рассказ (или даже показ скорее) о западноевропейских зодчих и показ Соборной площади "изнутри". Если правильно поняли, у Сергея есть лицензия на показ главных памятников не из-под полы, а официально. В общем, рекомендуем смело, гид отличный!