10 отзывов оставили туристы

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Суздаль: первые впечатления о городе-музее

Прогулка по Суздалю с посещением кремля, монастырей и панорам. Узнайте о богатом прошлом города и его секретах. Откройте для себя Суздаль
Суздаль популярен среди туристов со всего мира благодаря своей уникальной атмосфере и богатой истории.

На индивидуальной экскурсии можно увидеть древнейшие кремли, старинные деревянные дома, Рождественский собор с уникальными «Златыми вратами» и
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суздальский Царь-фонарь. В рассказах экскурсовода будут интересные факты о городе, его архитектуре и истории. Прогулка по крепостным валам 12 века и подъем на колокольню откроют потрясающие виды на город-музей. Экскурсия подходит для всех, кто хочет глубже узнать Суздаль и его культурное наследие

5
124 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные исторические памятники
  • 📜 Интересные рассказы о прошлом
  • 🌍 Популярность среди туристов со всего мира
  • 🔔 Восхитительные панорамы и виды
  • 🏛 Посещение древнейших храмов и монастырей
  • 🎨 Возможность увидеть уникальные артефакты

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, и можно в полной мере насладиться прогулками и видами.
Сейчас август — это идеальное время.
Суздаль: первые впечатления о городе-музее
Суздаль: первые впечатления о городе-музее
Суздаль: первые впечатления о городе-музее

Что можно увидеть

  • Суздальский кремль
  • Рождественский собор
  • Преподобенская колокольня
  • Домик Бальзаминова
  • Старейший монастырь города

Описание экскурсии

Узнать и полюбить Суздаль

За пару часов мы пройдём по классическому суздальскому маршруту:

  • пройдём по территории одного из древнейших кремлей в России и прогуляемся по крепостным валам времён Юрия Долгорукого
  • увидим старинные деревянные дома, некоторым из которых больше 200 лет
  • сверим время по часам XVII века с «древнерусским» циферблатом
  • полюбуемся домиком Бальзаминова и колокольнями-дудочками
  • посетив древнейший храм Суздаля, Рождественский собор 13 века, увидим уникальные «Златые врата» в технике огневого золочения и суздальский Царь-фонарь, царь-самовар и строфокамиловы яйца
  • поищем дыньки, ширинки и тюльпанчики в старейшем монастыре города

Рассказы по вашим интересам

Мы можем углубиться в историю, сделать акцент на старинном зодчестве или поговорить о популярности Суздаля у иностранцев — в рассказах я всегда ориентируюсь на ваши пожелания. Конечно, будет много любопытных фактов. Например: чего в городе больше — светофоров или памятников ЮНЕСКО; где находилась суздальская Бастилия; смотрит ли Ленин на наполеоновскую колокольню и, наконец, сколько же церквей в Суздале.

Организационные детали

  • Это обзорная экскурсия с посещением Рождественского собора Кремля и подъемом на Преподобенскую колокольню
  • К сожалению, экскурсия не может быть проведена для путешественников с животными

Дополнительные расходы

  • Посещение музейной территории Кремля и Рождественского собора — 330 руб. с человека (билет для гида не нужен; есть аккредитация), дети до 14 — бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Торговая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 4358 туристов
Приглашаю на интересные и познавательные экскурсии! Я профессиональный гид-экскурсовод по Суздалю и Владимиру. Слова «профессиональный» не стыжусь, это не синоним слова «скучный». Каждому гиду нужны грамотная речь, знание и понимание
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того, о чем говоришь, умение «поймать» настроение гостей. Могу красиво и подробно рассказать о белокаменном зодчестве, владимиро-суздальских святых и древних фресках. А если вы предпочитаете более неформальный вариант экскурсий, то можно просто остановиться на стаканчик кофе, поболтать о местной политике или превратностях туризма, поселфиться на валах и гулять, наслаждаясь лучшими видами в приятной компании.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 124 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
120
4
3
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Елена
Сергей провел очень насыщенную экскурсию с удивительными фактами и поразительными рассказами. Моей семье очень понравилось. Вернемся обязательно!!
Сергей провел очень насыщенную экскурсию с удивительными фактами и поразительными рассказами. Моей семье очень понравилось. Вернемся обязательно!!
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С
Хочется сказать огромное спасибо нашему гиду Сергею за потрясающую прогулку по Суздалю. Это была одна из самых живых и увлекательных экскурсий. Сергей рассказывает не сухие даты, а настоящие истории —
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с юмором, теплотой и такой подачей, что слушаешь не отрываясь.
Особенно приятно, что нашей дочери-подростку экскурсия очень понравилась.
Суздаль влюбляет с первого взгляда, а благодаря Сергею эта любовь стала ещё глубже. Однозначно хочется вернуться снова! Всем, кто планирует поездку, искренне рекомендуем экскурсию именно с Сергеем. Это не просто тур, а путешествие во времени с душой, улыбкой и вниманием к каждому гостю.

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Мария
Сергей устроил для нашей девичьей группы великолепную экскурсию-прогулку по городу. Очень интересный и деликатный рассказчик, способный подстроиться под интересы группы. Великолепный опыт, возможно, лучший для меня на Трипстере. 100 процентов рекомендую от души!!!
Сергей устроил для нашей девичьей группы великолепную экскурсию-прогулку по городу. Очень интересный и деликатный рассказчик, способный
Сергей устроил для нашей девичьей группы великолепную экскурсию-прогулку по городу. Очень интересный и деликатный рассказчик, способный
Сергей устроил для нашей девичьей группы великолепную экскурсию-прогулку по городу. Очень интересный и деликатный рассказчик, способный
Сергей устроил для нашей девичьей группы великолепную экскурсию-прогулку по городу. Очень интересный и деликатный рассказчик, способный
Сергей устроил для нашей девичьей группы великолепную экскурсию-прогулку по городу. Очень интересный и деликатный рассказчик, способный
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Е
Суздаль маленький город с очень богатой историей, с обилием дат и имён. У Сергея подача материала не скучная, современная, легкоусваиваемая)). Удобный маршрут. Узнали много интересного и не только про храмы и монастыри). Во время прогулки посмотрели на мастерство потомственного гончара. В общем экскурсия разнообразная, позновательная и не утомительная. Нашей семье с детьми 11 и 16 лет понравилось. Рекомендую.
Суздаль маленький город с очень богатой историей, с обилием дат и имён. У Сергея подача материала
Суздаль маленький город с очень богатой историей, с обилием дат и имён. У Сергея подача материала
Суздаль маленький город с очень богатой историей, с обилием дат и имён. У Сергея подача материала
Суздаль маленький город с очень богатой историей, с обилием дат и имён. У Сергея подача материала
Суздаль маленький город с очень богатой историей, с обилием дат и имён. У Сергея подача материала
Суздаль маленький город с очень богатой историей, с обилием дат и имён. У Сергея подача материала
Суздаль маленький город с очень богатой историей, с обилием дат и имён. У Сергея подача материала
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Валерия
Экскурсию Сергей провел очень энергично, с юмором, дополняя исторические факты рассказами о жителях города, об интересных материалах современности и неожиданных поворотах прошлого. Он легко заинтересовывает своим рассказом и интересной подачей
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информации. Нам было действительно приятно посмотреть суздаль с ним, узнать про традиции, быт, мастеров. Интересно будет и для первого знакомства с городом и тем, кто уже когда-то посещал суздаль. Смело рекомендуем этого гида

Экскурсию Сергей провел очень энергично, с юмором, дополняя исторические факты рассказами о жителях города, об интересных
Экскурсию Сергей провел очень энергично, с юмором, дополняя исторические факты рассказами о жителях города, об интересных
Экскурсию Сергей провел очень энергично, с юмором, дополняя исторические факты рассказами о жителях города, об интересных
Экскурсию Сергей провел очень энергично, с юмором, дополняя исторические факты рассказами о жителях города, об интересных
Экскурсию Сергей провел очень энергично, с юмором, дополняя исторические факты рассказами о жителях города, об интересных
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Ирина
Рекомендуем гида Сергея, сам приятный и его рассказ был не банален, увлекателен, наполнен историческими фактами и действительностью. Мы были на машине - отлично построен маршрут экскурсии: все что хотели посмотрели, услышали, впечатлились! Порекомендовал где покушать, что посмотреть ещё в дальнейшем.
Рекомендуем гида Сергея, сам приятный и его рассказ был не банален, увлекателен, наполнен историческими фактами и
Рекомендуем гида Сергея, сам приятный и его рассказ был не банален, увлекателен, наполнен историческими фактами и
Рекомендуем гида Сергея, сам приятный и его рассказ был не банален, увлекателен, наполнен историческими фактами и
Рекомендуем гида Сергея, сам приятный и его рассказ был не банален, увлекателен, наполнен историческими фактами и
Рекомендуем гида Сергея, сам приятный и его рассказ был не банален, увлекателен, наполнен историческими фактами и
Рекомендуем гида Сергея, сам приятный и его рассказ был не банален, увлекателен, наполнен историческими фактами и
Рекомендуем гида Сергея, сам приятный и его рассказ был не банален, увлекателен, наполнен историческими фактами и
Рекомендуем гида Сергея, сам приятный и его рассказ был не банален, увлекателен, наполнен историческими фактами и+2
Рекомендуем гида Сергея, сам приятный и его рассказ был не банален, увлекателен, наполнен историческими фактами и
Рекомендуем гида Сергея, сам приятный и его рассказ был не банален, увлекателен, наполнен историческими фактами и
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