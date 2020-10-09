10 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Узнать и полюбить Суздаль

За пару часов мы пройдем по классическому суздальскому маршруту: пересчитаем купола, найдем лучшие ракурсы речки Каменки и, если захотите, поднимемся на колокольню Ризоположенского монастыря — за лучшими видами на Суздаль с высоты птичьего полета (буквально). Вы увидите Рождественский собор и другие постройки на территории Суздальского кремля, понаблюдаете за жизнью Торговой площади и побываете у мощных стен Спасо-Евфимиева монастыря.

Рассказы по вашим интересам

Мы можем углубиться в историю 📖, сделать акцент на старинном зодчестве или поговорить о популярности Суздаля у иностранцев — в рассказах я всегда ориентируюсь на ваши пожелания. Конечно, будет много любопытных фактов. Например: чего в городе больше — светофоров или памятников ЮНЕСКО; где находилась суздальская Бастилия; смотрит ли Ленин на наполеонову колокольню и, наконец, сколько же церквей в Суздале.

Организационные детали

Это обзорная экскурсия ⛳ без посещения музеев.

Дополнительные расходы