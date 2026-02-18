10 отзывов оставили туристы

Суздаль популярен среди туристов со всего мира благодаря своей уникальной атмосфере и богатой истории.
На индивидуальной экскурсии можно увидеть древнейшие кремли, старинные деревянные дома, Рождественский собор с уникальными «Златыми вратами» и
На индивидуальной экскурсии можно увидеть древнейшие кремли, старинные деревянные дома, Рождественский собор с уникальными «Златыми вратами» и
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные исторические памятники
- 📜 Интересные рассказы о прошлом
- 🌍 Популярность среди туристов со всего мира
- 🔔 Восхитительные панорамы и виды
- 🏛 Посещение древнейших храмов и монастырей
- 🎨 Возможность увидеть уникальные артефакты
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, и можно в полной мере насладиться прогулками и видами.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Суздальский кремль
- Рождественский собор
- Преподобенская колокольня
- Домик Бальзаминова
- Старейший монастырь города
Описание экскурсии
Узнать и полюбить Суздаль
За пару часов мы пройдём по классическому суздальскому маршруту:
- пройдём по территории одного из древнейших кремлей в России и прогуляемся по крепостным валам времён Юрия Долгорукого
- увидим старинные деревянные дома, некоторым из которых больше 200 лет
- сверим время по часам XVII века с «древнерусским» циферблатом
- полюбуемся домиком Бальзаминова и колокольнями-дудочками
- посетив древнейший храм Суздаля, Рождественский собор 13 века, увидим уникальные «Златые врата» в технике огневого золочения и суздальский Царь-фонарь, царь-самовар и строфокамиловы яйца
- поищем дыньки, ширинки и тюльпанчики в старейшем монастыре города
Рассказы по вашим интересам
Мы можем углубиться в историю, сделать акцент на старинном зодчестве или поговорить о популярности Суздаля у иностранцев — в рассказах я всегда ориентируюсь на ваши пожелания. Конечно, будет много любопытных фактов. Например: чего в городе больше — светофоров или памятников ЮНЕСКО; где находилась суздальская Бастилия; смотрит ли Ленин на наполеоновскую колокольню и, наконец, сколько же церквей в Суздале.
Организационные детали
- Это обзорная экскурсия с посещением Рождественского собора Кремля и подъемом на Преподобенскую колокольню
- К сожалению, экскурсия не может быть проведена для путешественников с животными
Дополнительные расходы
- Посещение музейной территории Кремля и Рождественского собора — 330 руб. с человека (билет для гида не нужен; есть аккредитация), дети до 14 — бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Торговая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 4358 туристов
Приглашаю на интересные и познавательные экскурсии! Я профессиональный гид-экскурсовод по Суздалю и Владимиру. Слова «профессиональный» не стыжусь, это не синоним слова «скучный». Каждому гиду нужны грамотная речь, знание и понимание
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 124 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сергей провел очень насыщенную экскурсию с удивительными фактами и поразительными рассказами. Моей семье очень понравилось. Вернемся обязательно!!
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С
Хочется сказать огромное спасибо нашему гиду Сергею за потрясающую прогулку по Суздалю. Это была одна из самых живых и увлекательных экскурсий. Сергей рассказывает не сухие даты, а настоящие истории —
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Сергей устроил для нашей девичьей группы великолепную экскурсию-прогулку по городу. Очень интересный и деликатный рассказчик, способный подстроиться под интересы группы. Великолепный опыт, возможно, лучший для меня на Трипстере. 100 процентов рекомендую от души!!!
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Е
Суздаль маленький город с очень богатой историей, с обилием дат и имён. У Сергея подача материала не скучная, современная, легкоусваиваемая)). Удобный маршрут. Узнали много интересного и не только про храмы и монастыри). Во время прогулки посмотрели на мастерство потомственного гончара. В общем экскурсия разнообразная, позновательная и не утомительная. Нашей семье с детьми 11 и 16 лет понравилось. Рекомендую.
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Экскурсию Сергей провел очень энергично, с юмором, дополняя исторические факты рассказами о жителях города, об интересных материалах современности и неожиданных поворотах прошлого. Он легко заинтересовывает своим рассказом и интересной подачей
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Рекомендуем гида Сергея, сам приятный и его рассказ был не банален, увлекателен, наполнен историческими фактами и действительностью. Мы были на машине - отлично построен маршрут экскурсии: все что хотели посмотрели, услышали, впечатлились! Порекомендовал где покушать, что посмотреть ещё в дальнейшем.
+2
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