Частный музей стекла в Суздале предлагает уникальную коллекцию, собранную более 20 лет. Более 400 экспонатов, начиная с 18 века, представляют собой настоящие произведения искусства.
Здесь можно увидеть бутылочки из-под хлебного вина
Здесь можно увидеть бутылочки из-под хлебного вина
5 причин купить эту экскурсию
- 🖼️ Уникальные экспонаты
- 📜 История стеклоделия
- 👑 Редкие экземпляры
- 🎨 Красота стекла
- 📚 Познавательные рассказы
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Музей стекла в Суздале можно посещать круглый год, так как экскурсия проходит в помещении. Наиболее комфортно посещать его в весенние и осенние месяцы, с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода благоприятствует прогулкам по городу. Летом, в июне и июле, возможно большее количество туристов, но это не помешает насладиться красотой экспонатов. Зимой, с декабря по февраль, посещение музея станет отличным способом провести время в тепле и уюте.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Музей стекла
Описание экскурсии
Внутри музея вы увидите редкие, а иногда и штучные произведения из стекла. Например:
- бутылочки из-под хлебного вина, выполненные в виде бюстов Николая II, Александры Фёдоровны и княгини Ольги
- фужеры из уранового стекла
- и даже стеклянные мухоловки которые выпускались недолго и чудом дожили до нашего времени
- и не только!
А ещё вы узнаете:
- о зарождении стеклоделия на Руси
- когда появились первые стекольные заводы
- о навыках и умениях мастеров стекольного ремесла
- кто такой коньячный фабрикант Шустов
- почему господина Смирнова называли водочным королём
- чем прославились супруги Брокар
- кто из русских кондитеров обладал самой вкусной фамилией
- какую именно рюмку пьют на посошок
- и о многом-многом другом!
Вам поведают, что за каждым экспонатом стоит история удивительных людей. Скучно не будет — и без смешных рассказов тоже не обойдётся!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из сотрудников нашего музея.
во вторник и среду в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00, в четверг в 10:00, 11:00 и 12:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|400 ₽
|Пенсионеры
|300 ₽
|Школьники
|250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Улица Кремлёвская дом 19/1
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и среду в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00, в четверг в 10:00, 11:00 и 12:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — Организатор в Суздале
Провёл экскурсии для 32 туристов
Я один из организаторов музея в Суздале. Родился и вырос в этом замечательном, живописном городе. Мой город достаточно наполнен предметами старины, а мой коллега и соучредитель много лет собирал коллекцию старинного стекла. Настало время показать её всем желающим!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
31 июл 2025
Отличный музей с отличным экскурсоводом. Информации море, каждый экспонат со своей историей. Спасибо!
Евгения
25 июл 2025
Мне очень понравилась эта экскурсия. Музей времени и стекла открылся в апреле 2025 года благодаря стараниям частного коллекционера, что особо радует. Музей небольшой, маленькая комнатка, но экспонатов довольно много, точно
П
Петрова
7 июл 2025
Всё отлично! Подача материала и количество интересной информации выше всяких похвал. Собрание очень разнообразное. 30 минут пролетели на одном дыхании, спасибо за экскурсию!
К
Ксения
29 июн 2025
Замечательная экспозиция! Интересная и содержательная экскурсия, отличная подача материала.
Час пролетел незаметно.
Большое спасибо за такой замечательный музей.
Буду рекомендовать друзьям!
Час пролетел незаметно.
Большое спасибо за такой замечательный музей.
Буду рекомендовать друзьям!
Входит в следующие категории Суздаля
Похожие экскурсии из Суздаля
Индивидуальная
до 4 чел.
Суздаль в контексте русской истории: от княжества до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Завтра в 11:00
14 ноя в 11:00
3800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
В трендеВеликий Суздаль - легко, познавательно и с юмором
Рассмотреть самые интересные памятники города и понять его значимость в нашей культуре и истории
Начало: На Торговой площади
17 ноя в 13:00
18 ноя в 09:00
6990 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Суздаль: первые впечатления о городе-музее
Прогулка по Суздалю с посещением кремля, монастырей и панорам. Узнайте о богатом прошлом города и его секретах. Откройте для себя Суздаль
Начало: Торговая площадь
16 ноя в 09:00
21 ноя в 09:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.