Хрупкая красота: музей стекла в Суздале

Добро пожаловать в мир стекла! В музее вас ждут редкие экспонаты и захватывающие истории о стеклоделии на Руси. Погрузитесь в прошлое и насладитесь красотой
Частный музей стекла в Суздале предлагает уникальную коллекцию, собранную более 20 лет. Более 400 экспонатов, начиная с 18 века, представляют собой настоящие произведения искусства.

Здесь можно увидеть бутылочки из-под хлебного вина
в виде бюстов, фужеры из уранового стекла и стеклянные мухоловки. Посетители узнают о зарождении стеклоделия, первых стекольных заводах и знаменитых мастерах. Экскурсия обещает быть интересной и познавательной, с множеством историй и фактов

4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🖼️ Уникальные экспонаты
  • 📜 История стеклоделия
  • 👑 Редкие экземпляры
  • 🎨 Красота стекла
  • 📚 Познавательные рассказы

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Музей стекла в Суздале можно посещать круглый год, так как экскурсия проходит в помещении. Наиболее комфортно посещать его в весенние и осенние месяцы, с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода благоприятствует прогулкам по городу. Летом, в июне и июле, возможно большее количество туристов, но это не помешает насладиться красотой экспонатов. Зимой, с декабря по февраль, посещение музея станет отличным способом провести время в тепле и уюте.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Хрупкая красота: музей стекла в Суздале© Максим
Хрупкая красота: музей стекла в Суздале© Максим
Хрупкая красота: музей стекла в Суздале© Максим

Что можно увидеть

  • Музей стекла

Описание экскурсии

Внутри музея вы увидите редкие, а иногда и штучные произведения из стекла. Например:

  • бутылочки из-под хлебного вина, выполненные в виде бюстов Николая II, Александры Фёдоровны и княгини Ольги
  • фужеры из уранового стекла
  • и даже стеклянные мухоловки которые выпускались недолго и чудом дожили до нашего времени
  • и не только!

А ещё вы узнаете:

  • о зарождении стеклоделия на Руси
  • когда появились первые стекольные заводы
  • о навыках и умениях мастеров стекольного ремесла
  • кто такой коньячный фабрикант Шустов
  • почему господина Смирнова называли водочным королём
  • чем прославились супруги Брокар
  • кто из русских кондитеров обладал самой вкусной фамилией
  • какую именно рюмку пьют на посошок
  • и о многом-многом другом!

Вам поведают, что за каждым экспонатом стоит история удивительных людей. Скучно не будет — и без смешных рассказов тоже не обойдётся!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из сотрудников нашего музея.

во вторник и среду в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00, в четверг в 10:00, 11:00 и 12:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный400 ₽
Пенсионеры300 ₽
Школьники250 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Улица Кремлёвская дом 19/1
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и среду в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00, в четверг в 10:00, 11:00 и 12:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Максим
Максим — Организатор в Суздале
Провёл экскурсии для 32 туристов
Я один из организаторов музея в Суздале. Родился и вырос в этом замечательном, живописном городе. Мой город достаточно наполнен предметами старины, а мой коллега и соучредитель много лет собирал коллекцию старинного стекла. Настало время показать её всем желающим!

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
31 июл 2025
Отличный музей с отличным экскурсоводом. Информации море, каждый экспонат со своей историей. Спасибо!
Евгения
Евгения
25 июл 2025
Мне очень понравилась эта экскурсия. Музей времени и стекла открылся в апреле 2025 года благодаря стараниям частного коллекционера, что особо радует. Музей небольшой, маленькая комнатка, но экспонатов довольно много, точно
есть на что посмотреть. Моим экскурсоводом была очень приятная женщина (к сожалению, не знаю или забыла имя), которая ранее работала в музее восковых фигур. Экскурсовод опытный, это сразу видно, рассказывает хорошо, интересно, материал довольно структурирован. Небольшой недочет только в том, что есть пробелы в знаниях материала, но музей молодой, так что все обосновано и это легко и быстро поправится. Тем более экскурсовод явно хорошо впитывает информацию - неоднократно говорила, что узнала какие-то факты от посетителей. Сам материал экскурсии мне очень понравился, мне показалось, что он больше про людей, чем про стекло, были интересные истории про конкретных предпринимателей, и даже про одного очень известного учёного (для меня это был новый неожиданный факт). Экскурсия короткая, что, для меня, является ещё одним плюсом, и это время действительно проходит с пользой и интересом. После окончания рассказа можно продолжить рассматривать экспонаты самостоятельно.
Музей и экскурсию определённо рекомендую!

П
Петрова
7 июл 2025
Всё отлично! Подача материала и количество интересной информации выше всяких похвал. Собрание очень разнообразное. 30 минут пролетели на одном дыхании, спасибо за экскурсию!
К
Ксения
29 июн 2025
Замечательная экспозиция! Интересная и содержательная экскурсия, отличная подача материала.
Час пролетел незаметно.
Большое спасибо за такой замечательный музей.
Буду рекомендовать друзьям!

Входит в следующие категории Суздаля

