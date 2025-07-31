Частный музей стекла в Суздале предлагает уникальную коллекцию, собранную более 20 лет. Более 400 экспонатов, начиная с 18 века, представляют собой настоящие произведения искусства.Здесь можно увидеть бутылочки из-под хлебного вина

в виде бюстов, фужеры из уранового стекла и стеклянные мухоловки. Посетители узнают о зарождении стеклоделия, первых стекольных заводах и знаменитых мастерах. Экскурсия обещает быть интересной и познавательной, с множеством историй и фактов

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Музей стекла в Суздале можно посещать круглый год, так как экскурсия проходит в помещении. Наиболее комфортно посещать его в весенние и осенние месяцы, с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода благоприятствует прогулкам по городу. Летом, в июне и июле, возможно большее количество туристов, но это не помешает насладиться красотой экспонатов. Зимой, с декабря по февраль, посещение музея станет отличным способом провести время в тепле и уюте.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.