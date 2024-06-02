Мастер-класс по гончарному искусству в частной мастерской

Приглашаем на мастер-класс по гончарному искусству в Суздале. Создайте уникальное изделие своими руками и научитесь новым техникам работы с глиной
На мастер-классе по гончарному искусству в Суздале вы сможете создать собственное произведение искусства, используя профессиональные инструменты и материалы. Участники могут выбрать между работой на гончарном круге или лепкой.

Процесс помогает развить
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концентрацию и внимание, что полезно не только в творчестве, но и в повседневной жизни. Подходит для всех, независимо от уровня подготовки.

Вы сможете сделать кружку, тарелку, вазу или игрушку, расписать изделие ангобами и оставить его на обжиг и глазурование. Готовое изделие можно будет забрать самостоятельно или получить по почте. Мастер-класс проводят опытные мастера, готовые помочь на каждом этапе создания вашего шедевра

5
11 отзывов

5 причин купить этот мастер-класс

  1. 🎨 Развитие творческих навыков
  2. 🧘‍♂️ Улучшение концентрации и внимания
  3. 👨‍🏫 Индивидуальный подход к каждому участнику
  4. 🏺 Возможность создать уникальное изделие
  5. 📦 Удобная доставка готового изделия

Что можно увидеть

  • Гончарный круг
  • Лепка
Мастер-класс по гончарному искусству в частной мастерской
Мастер-класс по гончарному искусству в частной мастерской
Мастер-класс по гончарному искусству в частной мастерской
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Гончарное искусство способствует развитию концентрации и внимания — вы полностью окунётесь в процесс и отвлечётесь от повседневных забот. Мастер-класс подойдёт абсолютно всем: начинающим, которые никогда не держали глину в руках, и опытным гончарам, желающим расширить свои навыки и поэкспериментировать с новыми техниками.

Вы сделаете то, что захотите сами — кружку, тарелку, вазу или игрушку. Мы будем рядом и поможем на каждом этапе. Вы распишете изделие ангобами на свой вкус и оставите его нам на обжиг и глазурование. В течение месяца ваш шедевр будет готов отправиться домой!

Организационные детали

  • Готовое изделие после обжига и глазурования мы отправим почтой. Также вы можете самостоятельно забрать его из мастерской.
  • Мастер-класс проведу я или другой мастер из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от Свято-Покровского женского монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
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3
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1
Олеся
2 июня 2024
Сергей - человек,который любит свое дело и это главное! Поэтому мастер-класс прошёл интересно, и на одном дыхании! Обязательно приезжайте, вам понравится)))
Василий
28 мая 2024
Очень интересно было посмотреть на мастерскую и своими руками опробовать материал и инструменты. Первый раз посидел за кругом и могу порекомендовать этот опыт получения нового знания и создания чего-то из
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ничего отдельным путешественникам или небольшим группам 2-3 человека. Результат МК, оформленный в чашку под чутким руководством и с помощью мастера, представлен на фото. Надеюсь всё получится и через пару недель я получу на память о Суздале и его людях индивидуальный сувенир. Спасибо большое ребятам! Успехов в труде и творчестве!

Очень интересно было посмотреть на мастерскую и своими руками опробовать материал и инструменты. Первый раз посидел
Олег
17 мая 2024
Добрый вечер! Вы знаете, если бы была возможность поставить оценку выше, без сомнения поставил бы больше! Настолько красиво и досконально объяснять, и так любить свое дело! Это просто бомба! Мы получили огромное удовольствие от посещения! Уже сегодня порекомендовал знакомым.
Добрый вечер! Вы знаете, если бы была возможность поставить оценку выше, без сомнения поставил бы больше!
А
14 мая 2024
Мы были на майских праздниках на гончарном мастер-классе. Очень остались впечатлены. Мастер-класс проводил Сергей. Очень интересно рассказал о своем деле. Само приготовление нам очень понравилось, очень расслабляет и затягивает. С нетерпением ждем свои изделия.
Мастер - класс очень рекомендую!
Александра
12 мая 2024
Сергей отличный рассказчик и интересный человек, узнали для себя много нового и получили огромное удовольствие! Когда человек увлечен делом, общение с ним обогащает и не забывается. Для Сергея гончарное ремесло не просто бизнес или увлечение, это Путь. Мы обязательно вернемся! Ждём с нетерпением наши изделия!
Е
7 мая 2024
Все было замечательно:) Очень жду свою скульптуру дома
Все было замечательно:) Очень жду свою скульптуру дома
Т
6 мая 2024
Прекрасный мастер класс, всем очень понравилось! Сергей настоящий профессионал с огромным опытом и фундаментальными знаниями о своем ремесле. Очень много мы узнали о гончарном деле, получили ответы на все интересующие вопросы. Вся семья в восторге! Спасибо огромное! И очень радует то, что на память у нас всех останутся красивые изделия по собственным эскизам.
Анна
17 апр 2024
Давно мечтала побывать на подобном мастер-классе и рада, что мечта моя сбылась!
Очень интересные ребята его вели. Все 2,5 часа рассказывали и показывали, помогали и вдохновляли, а сама студия очень уютная.
С нетерпением жду, когда мои пиала и кружка приедут ко мне домой!
Рекомендую посетить эту творческую мастерскую всем и каждому!
Большое спасибо Сергею и Алене за отличный вечер!
Давно мечтала побывать на подобном мастер-классе и рада, что мечта моя сбылась!Давно мечтала побывать на подобном мастер-классе и рада, что мечта моя сбылась!Давно мечтала побывать на подобном мастер-классе и рада, что мечта моя сбылась!Давно мечтала побывать на подобном мастер-классе и рада, что мечта моя сбылась!
В
8 апр 2024
Мечта сбылась - слепила руками изделие из глины) замечательные хозяева мастерской Алена и Сергей действительно любят свое дело, бережно хранят традиции и научат вас как работать на гончарном круге, так и лепить руками то, что вы сами нафантазируете) Дочка слепила осьминога и кружку и была очень счастлива. Через две недели ждем наше готовое изделие по почте в Москве!
Мечта сбылась - слепила руками изделие из глины) замечательные хозяева мастерской Алена и Сергей действительно любятМечта сбылась - слепила руками изделие из глины) замечательные хозяева мастерской Алена и Сергей действительно любятМечта сбылась - слепила руками изделие из глины) замечательные хозяева мастерской Алена и Сергей действительно любятМечта сбылась - слепила руками изделие из глины) замечательные хозяева мастерской Алена и Сергей действительно любят
В
24 мар 2024
Прекрасный мастер-класс! Так время пролетело незаметно. Было очень интересно и душевно! Саасибо!!!
Е
22 мар 2024
То самое ощущение, когда чувствуешь жизнь.

Очень талантливые, идейные ребята с горящими сердцами и крепкими руками, которые делают очень красивые изделия.

Мастер класс прошёл незаметно за увлекательной беседой и интересными пояснительными рассказами. . Замечательный опыт, работа с природными материалами руками, проявление творческих душевных идей.
Желаю вашим стремлениям и целям сбыться. Спасибо!

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