На мастер-классе по гончарному искусству в Суздале вы сможете создать собственное произведение искусства, используя профессиональные инструменты и материалы. Участники могут выбрать между работой на гончарном круге или лепкой.
Процесс помогает развить
Процесс помогает развить
5 причин купить этот мастер-класс
- 🎨 Развитие творческих навыков
- 🧘♂️ Улучшение концентрации и внимания
- 👨🏫 Индивидуальный подход к каждому участнику
- 🏺 Возможность создать уникальное изделие
- 📦 Удобная доставка готового изделия
Что можно увидеть
- Гончарный круг
- Лепка
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Гончарное искусство способствует развитию концентрации и внимания — вы полностью окунётесь в процесс и отвлечётесь от повседневных забот. Мастер-класс подойдёт абсолютно всем: начинающим, которые никогда не держали глину в руках, и опытным гончарам, желающим расширить свои навыки и поэкспериментировать с новыми техниками.
Вы сделаете то, что захотите сами — кружку, тарелку, вазу или игрушку. Мы будем рядом и поможем на каждом этапе. Вы распишете изделие ангобами на свой вкус и оставите его нам на обжиг и глазурование. В течение месяца ваш шедевр будет готов отправиться домой!
Организационные детали
- Готовое изделие после обжига и глазурования мы отправим почтой. Также вы можете самостоятельно забрать его из мастерской.
- Мастер-класс проведу я или другой мастер из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от Свято-Покровского женского монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алена — ваша команда гидов в Суздале
Провели экскурсии для 68 туристов
Мы — семья Коровиных. 7 лет назад познакомились на производстве керамики, а спустя пару лет поняли, что мы — люди творчества, и хотим творить сами. Всё началось с глины, которуюЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Олеся
2 июня 2024
Сергей - человек,который любит свое дело и это главное! Поэтому мастер-класс прошёл интересно, и на одном дыхании! Обязательно приезжайте, вам понравится)))
Василий
28 мая 2024
Очень интересно было посмотреть на мастерскую и своими руками опробовать материал и инструменты. Первый раз посидел за кругом и могу порекомендовать этот опыт получения нового знания и создания чего-то из
Олег
17 мая 2024
Добрый вечер! Вы знаете, если бы была возможность поставить оценку выше, без сомнения поставил бы больше! Настолько красиво и досконально объяснять, и так любить свое дело! Это просто бомба! Мы получили огромное удовольствие от посещения! Уже сегодня порекомендовал знакомым.
А
Анастасия
14 мая 2024
Мы были на майских праздниках на гончарном мастер-классе. Очень остались впечатлены. Мастер-класс проводил Сергей. Очень интересно рассказал о своем деле. Само приготовление нам очень понравилось, очень расслабляет и затягивает. С нетерпением ждем свои изделия.
Мастер - класс очень рекомендую!
Мастер - класс очень рекомендую!
Александра
12 мая 2024
Сергей отличный рассказчик и интересный человек, узнали для себя много нового и получили огромное удовольствие! Когда человек увлечен делом, общение с ним обогащает и не забывается. Для Сергея гончарное ремесло не просто бизнес или увлечение, это Путь. Мы обязательно вернемся! Ждём с нетерпением наши изделия!
Е
Екатерина
7 мая 2024
Все было замечательно:) Очень жду свою скульптуру дома
Т
Татьяна
6 мая 2024
Прекрасный мастер класс, всем очень понравилось! Сергей настоящий профессионал с огромным опытом и фундаментальными знаниями о своем ремесле. Очень много мы узнали о гончарном деле, получили ответы на все интересующие вопросы. Вся семья в восторге! Спасибо огромное! И очень радует то, что на память у нас всех останутся красивые изделия по собственным эскизам.
Анна
17 апр 2024
Давно мечтала побывать на подобном мастер-классе и рада, что мечта моя сбылась!
Очень интересные ребята его вели. Все 2,5 часа рассказывали и показывали, помогали и вдохновляли, а сама студия очень уютная.
С нетерпением жду, когда мои пиала и кружка приедут ко мне домой!
Рекомендую посетить эту творческую мастерскую всем и каждому!
Большое спасибо Сергею и Алене за отличный вечер!
Очень интересные ребята его вели. Все 2,5 часа рассказывали и показывали, помогали и вдохновляли, а сама студия очень уютная.
С нетерпением жду, когда мои пиала и кружка приедут ко мне домой!
Рекомендую посетить эту творческую мастерскую всем и каждому!
Большое спасибо Сергею и Алене за отличный вечер!
В
Вита
8 апр 2024
Мечта сбылась - слепила руками изделие из глины) замечательные хозяева мастерской Алена и Сергей действительно любят свое дело, бережно хранят традиции и научат вас как работать на гончарном круге, так и лепить руками то, что вы сами нафантазируете) Дочка слепила осьминога и кружку и была очень счастлива. Через две недели ждем наше готовое изделие по почте в Москве!
В
Вероника
24 мар 2024
Прекрасный мастер-класс! Так время пролетело незаметно. Было очень интересно и душевно! Саасибо!!!
Е
Екатерина
22 мар 2024
То самое ощущение, когда чувствуешь жизнь.
Очень талантливые, идейные ребята с горящими сердцами и крепкими руками, которые делают очень красивые изделия.
Мастер класс прошёл незаметно за увлекательной беседой и интересными пояснительными рассказами. . Замечательный опыт, работа с природными материалами руками, проявление творческих душевных идей.
Желаю вашим стремлениям и целям сбыться. Спасибо!
Очень талантливые, идейные ребята с горящими сердцами и крепкими руками, которые делают очень красивые изделия.
Мастер класс прошёл незаметно за увлекательной беседой и интересными пояснительными рассказами. . Замечательный опыт, работа с природными материалами руками, проявление творческих душевных идей.
Желаю вашим стремлениям и целям сбыться. Спасибо!
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