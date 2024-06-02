На мастер-классе по гончарному искусству в Суздале вы сможете создать собственное произведение искусства, используя профессиональные инструменты и материалы. Участники могут выбрать между работой на гончарном круге или лепкой.Процесс помогает развить

концентрацию и внимание, что полезно не только в творчестве, но и в повседневной жизни. Подходит для всех, независимо от уровня подготовки. Вы сможете сделать кружку, тарелку, вазу или игрушку, расписать изделие ангобами и оставить его на обжиг и глазурование. Готовое изделие можно будет забрать самостоятельно или получить по почте. Мастер-класс проводят опытные мастера, готовые помочь на каждом этапе создания вашего шедевра

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Гончарное искусство способствует развитию концентрации и внимания — вы полностью окунётесь в процесс и отвлечётесь от повседневных забот. Мастер-класс подойдёт абсолютно всем: начинающим, которые никогда не держали глину в руках, и опытным гончарам, желающим расширить свои навыки и поэкспериментировать с новыми техниками.

Вы сделаете то, что захотите сами — кружку, тарелку, вазу или игрушку. Мы будем рядом и поможем на каждом этапе. Вы распишете изделие ангобами на свой вкус и оставите его нам на обжиг и глазурование. В течение месяца ваш шедевр будет готов отправиться домой!

Организационные детали