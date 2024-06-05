🚶 Пешая Групповая 2 часа 37 отзывов Душевная прогулка по вечернему Суздалю: история, панорамы и уютные улочки Вас ждет не просто экскурсия, а путешествие в прошлое Суздаля. Познакомьтесь с его историей и культурой через увлекательные рассказы и живописные виды Начало: На Торговой площади Расписание: в будние дни в 16:00, в субботу в 12:30 и 16:00, в воскресенье в 11:00 1 400 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 71 отзыв В тренде Суздаль: очевидный и невероятный - путешествие в прошлое Руси Познайте Суздаль: его исторические площади, храмы и монастыри, которые расскажут вам свои удивительные истории Начало: Красная площадь 1 250 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 36 отзывов Групповая экскурсия в Суздаль: История, культура и дегустация медовухи Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, исследуйте его улочки, храмы и узнайте тайны русских ремесел. Завершите путешествие дегустацией ароматной медовухи Начало: Около Успенской церкви Расписание: ежедневно в 14:00 и 16:30 от 1 600 ₽ за человека

Индивидуальная 1.5 часа 19 отзывов Изготовление русской тряпичной куклы - мастерство и традиции Погрузитесь в мир русских традиций, создавая своими руками тряпичную куклу, символ уюта и оберега Начало: Ул. Толстого 16 от 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 132 отзыва Добро пожаловать в Суздаль: история, архитектура и традиции Погрузитесь в атмосферу старинного Суздаля, его уникальные пейзажи и богатую историю вместе с индивидуальной экскурсией Начало: На улице Ленина 4 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 91 отзыв Умиротворяющий Суздаль: путешествие по страницам истории Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя мир истории и красоты Начало: на Торговой площади 4 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Квест 2 часа 138 отзывов Исторический квест в Суздале: от купеческой жизни до поиска клада Погрузитесь в атмосферу средневекового Суздаля и станьте частью его истории! Увлекательный квест для всей семьи Начало: На Торговой площади у ресторана «Гостиный двор» 1900 1 520 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 40 отзывов «Самоход»: увлекательный квест-прогулка по историческому Суздалю Пройдите по следам суздальского летописца, решая задачи и открывая секреты древнего города. Завершите квест, найдя спрятанный клад Начало: На Торговой площади 3 260 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 40 отзывов Мастер-класс «Печём крендели в Суздале»: искусство русской выпечки Приглашаем вас на уникальный мастер-класс в Суздале, где вы научитесь печь настоящие русские крендели. Откройте для себя традиции и вкус домашней выпечки Начало: На улице Толстого от 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 89 отзывов Суздаль в контексте русской истории: от княжества до современности Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю 3 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 121 отзыв Суздаль заповедный и настоящий: погружение в историю и культуру Познайте Суздаль в компании знающего гида: от древних монастырей до кинематографических уголков города Начало: Суздаль, Торговая площадь 4 600 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 3 отзыва Мастер-класс в Суздале: «Печём русский пряник» - искусство и традиции Погрузитесь в мир русской кулинарии, изучая азы пряничного мастерства в уютной атмосфере провинциального дома Суздаля Начало: На ул. Толстого 16 от 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Гончарный мастер-класс в Суздале: создайте своё произведение искусства Приглашаем на мастер-класс по гончарному искусству в Суздале. Создайте уникальное изделие своими руками и научитесь новым техникам работы с глиной Начало: Недалеко от Свято-Покровского женского монастыря от 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 12 отзывов Увлекательная индивидуальная экскурсия по Суздалю: Сказы о Суздальской земле Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый шаг открывает новую страницу истории. Откройте для себя мир суздальских сказаний и легенд Начало: Возле Спасо-Евфимиева монастыря 1 700 ₽ за человека

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 2 отзыва Приключение этого лета: прогулка на мини-катере в Суздале Путешествие на мини-катере по реке Каменке в Суздале. Удобные кресла, бесшумный электромотор и потрясающие виды ждут вас Начало: На территории ГТК Суздаль 3 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 134 отзыва Сокровенный Суздаль: путешествие по древним улицам и храмам Погрузитесь в уникальную атмосферу Суздаля, исследуя его знаменитые монастыри и исторические памятники Начало: У Суздальского кремля 5000 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1.5 часа 3 отзыва Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной Изучить старинное село вдоль и поперёк - от водных ворот Суздаля до церкви Бориса и Глеба Начало: Суздаль 4 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 2 часа 7 отзывов Суздаль за 2 часа: путешествие в прошлое с аудиогидом и входом в кремль Познакомьтесь с древним Суздалем! Аудиопрогулка и билет в кремль откроют вам великолепие истории и архитектуры этого уникального города Начало: Около Суздальского кремля 1 690 ₽ за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 52 отзыва Обаяние суздальской самобытности: индивидуальная экскурсия Суздаль - город, где сохранилась атмосфера древней Руси. Здесь вы увидите более 200 памятников архитектуры и узнаете много интересного о его истории от 2 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 12 отзывов Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод Проследить путь уютного древнего города и влюбиться в его пейзажи Начало: Уточняется перед экскурсией 4 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Пленэр в былинном Суздале Услышать историю пейзажной акварельной живописи в России и пройти мастер-класс по акварели и пастели Начало: У Суздальского кремля 5 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов Кидекша - Санино: от чуда к чуду Увидеть символ белокаменного зодчества домонгольской Руси и побывать в загадочном монастыре Начало: На ул. Торговая площадь 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

Групповая 1.5 часа 5 отзывов Мастер-класс по росписи матрёшки в Суздале: наследие и творчество Приглашаем вас стать частью уникального творческого процесса: научитесь росписи матрёшки в атмосфере настоящей русской фабрики Начало: На ул. Промышленная 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 2 часа 16 отзывов Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка с входными билетами в Суздальский кремль Начало: Суздаль, улица Кремлевская, 29 Расписание: Вт-Вск с 10:00 до 18:00 (билет в музей действует весь день) 1 690 ₽ за билет

🚶 Пешая Групповая 2 часа 29 отзывов Суздаль: от викингов до Бальзаминова Легенды, клады и приметы старого кремля: обзорная экскурсия с профессиональными гидами Начало: на Торговой площади у ресторана Гостиный двор и ма... 2 670 ₽ за человека