О Оксана Суздаль: дух древнего города Суздаль прекрасен! А с экскурсией Дарьи он раскрылся для нас во всей красе! Дарья замечательный экскурсовод и прекрасный рассказчик. Всё прошло увлекательно, с юмором и в приятной легкой атмосфере. Однозначно рекомендую Дарью и её экскурсии!

С Светлана Сокровенный Суздаль большое спасибо Николаю за очень содержательную и интересную экскурсию. Узнали много интересных фактов,сделали массу интересных фотографий. Получили много полезных советов по посещению других интересных мест во владимирской области

м марк Колокольни Суздаля со звонарем Уникальная идея и опыт. Точно такого более нигде не встретите. Классно, душевно, интересно! Просто обязательно!

М Мария Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси Огромное спасибо Марине за прекрасную экскурсию по волшебному и сказочному городу Суздаль) Очень интересно и познавательно!!! Спасибо!!!

В Вадим Сокровенный Суздаль Николай - очень хороший экскурсовод, знающий свой родной город и его достопримечательности, поэтому лично я рекомендую всем, кто приедет в Суздаль, связаться с ним и прогуляться по самым известным и интересным историческим местам в городе.

Е Екатерина Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси Были на экскурсии вчетвером - с мужем и его родителями. Экскурсия прошла замечательно, в комфортном для родителей темпе, незаметно, за 2,5 часа обошли весь Суздаль. Спасибо Марине за классную и интересную экскурсию!

В Вера Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси С Мариной было всё легко и интересно. Даже ветреная погода не помешала нам любоваться городом и получать увлекательную информацию о нем. Было много интересных и запоминающихся фактов. Спасибо!

Е Елена Суздаль - символ русской древности Экскурсия отличная. Рекомендую, если хотите узнать историю, посмотреть убранство церквей, пройтись по улочкам Суздаля.

И Ирина Суздаль: первые впечатления о городе-музее Замечательная экскурсия! Сергей -хорошо знает свое дело, умеет увлечь любую категорию слушателей! Большое спасибо!