Музеи и искусство Суздаля

Найдено 23 экскурсии в категории «Музеи» в Суздале, цены от 990 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
72 отзыва
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
Погружение в атмосферу 19 века, прогулка по древним монастырям и дегустация суздальской медовухи. Уникальная экскурсия по Суздалю
Начало: По договорённости
«Самобытный город-музей под открытым небом»
Завтра в 18:00
10 июня в 08:30
8 600 за всё до 7 чел.
Суздаль: первые впечатления о городе-музее
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
72 отзыва
Суздаль: первые впечатления о городе-музее
Прогулка по Суздалю с посещением кремля, монастырей и панорам. Узнайте о богатом прошлом города и его секретах. Откройте для себя Суздаль
Начало: Торговая площадь
«Посещение музейной территории Кремля и Рождественского собора — 330 руб»
19 июня в 14:00
21 июня в 15:00
6 000 за всё до 10 чел.
Суздаль ЮНЕСКО и Кидекша - классика изнутри! (на вашем авто)
Индивидуальная
3.5 часа
57 отзывов
Суздаль ЮНЕСКО и Кидекша - классика изнутри! (на вашем авто)
Исследовать главные символы города и понять их ценность как объектов всемирного наследия
Начало: У входа в Спасо-Ефимиев монастырь
«Оценить заповедный мир древнерусского города-музея можно, лишь посетив определенные места»
19 июня в 14:30
25 июня в 14:30
7 000 за всё до 10 чел.
Суздаль в контексте русской истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
89 отзывов
Суздаль в контексте русской истории: от княжества до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
«Если пожелаете, посетите частный музей городского быта и археологии»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 800 за всё до 4 чел.
Суздаль: дух древнего города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
28 отзывов
Суздаль: путешествие сквозь века, от кремля до монастырей
Погружение в прошлое Суздаля: от кремля до монастырей, от торговых рядов до смотровой площадки. Узнайте, как город живёт и сегодня
Начало: У входа в ресторан «Гостиный двор» (ул. Ленина, 63...
22 июня в 15:30
2 июля в 15:30
5 700 за всё до 5 чел.
Суздальская старина: знакомство с городом
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Суздальская старина: путешествие в прошлое княжеской Руси
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя уникальные памятники и кремль Суздаля с опытным гидом
«Билеты в музейный комплекс оплачиваются отдельно: 330 руб»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
74406 696 за всё до 5 чел.
Сокровенный Суздаль
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
134 отзыва
Сокровенный Суздаль: путешествие по древним улицам и храмам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Суздаля, исследуя его знаменитые монастыри и исторические памятники
Начало: У Суздальского кремля
«В Суздале три главных музея: кремль, Музей деревянного зодчества и Спасо-Евфимиев монастырь»
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
50004 500 за всё до 10 чел.
Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества Суздаль: погружение в историю
Приглашаем на захватывающее путешествие в прошлое! Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества - это история, игры и встречи с животными
Начало: Около музея Деревянного зодчества
«Нескучный музей под открытым небом»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
9 340 за всё до 5 чел.
Колокольни Суздаля со звонарем
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
88 отзывов
Колокольни Суздаля: история, звонарское искусство и панорамы
Приглашаем на уникальное путешествие по колокольням Суздаля, где вы не только узнаете историю звона, но и сами попробуете позвонить
Начало: Напротив Торговых рядов
«Вы полюбуетесь открывающимися видами под звук колоколов, а в расположенном здесь же музее узнаете об их истории и литье в России, а также о секретах звонарского мастерства»
12 июня в 09:00
13 июня в 13:00
10 000 за всё до 10 чел.
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
С интересом погрузиться в историю, узнать об уникальной архитектуре и полюбоваться наследием ЮНЕСКО
Начало: По договоренности
«Проходя по городу-музею, вы увидите старейший деревянный дом Суздаля, заберетесь на древние валы, восхититесь умению средневековых зодчих вписывать архитектуру в ландшафт и проверите время по часам 17 века»
27 июня в 08:30
28 июня в 08:30
12 800 за всё до 10 чел.
Суздальский кремль: сердце древнего города
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Суздальский кремль: путешествие в сердце древней истории
Познакомьтесь с историческим наследием Суздаля, его кремлем и уникальными архитектурными памятниками в увлекательной индивидуальной экскурсии
«Гуляя по музею-заповеднику, вы послушаете о начале начал, когда на излучине реки Каменки возвели первые фортификационные сооружения»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
74406 696 за всё до 5 чел.
Суздальские монастыри - ключи к истории города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Суздальские монастыри: историческое путешествие в сердце России
Приглашаем вас на уникальное путешествие по монастырям Суздаля, где каждый камень рассказывает свою историю
«После прогулки мы посетим самый большой музейный центр Суздаля, который расположился за массивными стенами Спасо-Евфимиева монастыря»
16 июня в 09:00
19 июня в 12:00
7 800 за всё до 5 чел.
Экскурсия в Музей деревянного зодчества
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Экскурсия в Музей деревянного зодчества
Почувствовать обаяние русской старины и познакомиться с бытом Суздаля 19 века
«В стоимость экскурсии не включены входные билеты в музеи»
16 июня в 09:30
19 июня в 12:00
7 900 за всё до 5 чел.
Сказочная фотосессия в Суздале
🚶 Пешая
Фотопрогулка
30 минут
5 отзывов
Сказочная фотосессия в Суздале: путешествие в прошлое
Почувствуйте волшебство древнего Суздаля, став главным героем уникальной фотопрогулки в традиционных русских костюмах
Начало: на улице Коровники
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000 за всё до 4 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Суздалю
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
65 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому Суздалю
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, исследуя его знаменитые монастыри и уникальные архитектурные памятники
Начало: По договорённости с гидом
«Город-музей под открытым небом Вы посетите знаменитый Покровский женский монастырь, один их крупнейших на Руси»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 500 за всё до 5 чел.
«Суздаль: золотой город»: cамостоятельная квест-экскурсия
🚶 Пешая
Квест
2 часа
6 отзывов
Суздаль: золотой город - Интерактивная квест-экскурсия
Откройте великолепие Суздаля в увлекательной квест-экскурсии, где каждый шаг раскрывает секреты прошлого
Начало: Иоанно-Предтеченский храм, Суздаль
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
990 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Суздалю с посещением Кидекши на транспорте туристов
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Суздаль и село Кидекша на транспорте
Познайте дух старинного Суздаля и уникальное село Кидекша на увлекательной экскурсии с посещением исторических памятников
Начало: По договорённости с гидом
«Посмотрите Суздальский Кремль и панораму Музея деревянного зодчества»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000 за всё до 3 чел.
Суздаль - символ русской древности
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Суздаль - символ русской древности
Начало: Суздаль, улица Ленина, д. 63 Б
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000 за всё до 10 чел.
Суздаль - средневековый город-музей
Индивидуальная
2 часа
38 отзывов
Суздаль - средневековый город-музей
Начало: По договоренности
«Суздаль — уникальный город, музей под открытым небом Он сохранил не только огромное количество памятников, природу, но и самобытный облик, планировку любого древнерусского города»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 16:00
4 000 за всё до 6 чел.
Суздаль - путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Суздаль - путешествие во времени
Начало: Пушкарская улица, 25, Суздаль
«Начнем наш путь от Музея деревянного зодчества и пройдем по всему городу»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 500 за всё до 4 чел.
Обаяние Суздаля в Музее деревянного зодчества
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Обаяние Суздаля в Музее деревянного зодчества
Начало: Торговая площадь
«Билеты в музей не входят в стоимость экскурсии»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 5 чел.
Владимир и Суздаль: шедевры белокаменного зодчества на транспорте туристов
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Владимир и Суздаль: шедевры белокаменного зодчества на транспорте туристов
Начало: Владимир. Соборная площадь
«В городе-музее под открытым небом, не тронутом современной застройкой»
Расписание: Ежедневно, по договорённости
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
9 000 за всё до 5 чел.
Путешествие по Суздалю и в старинное село Кидекша
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по Суздалю и в старинное село Кидекша
Познакомиться с суздальскими достопримечательностями и побывать в резиденции Юрия Долгорукого
Начало: У Торговых рядов
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 800 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    5 июня 2024
    Суздаль: дух древнего города
    Суздаль прекрасен! А с экскурсией Дарьи он раскрылся для нас во всей красе! Дарья замечательный экскурсовод и прекрасный рассказчик. Всё прошло увлекательно, с юмором и в приятной легкой атмосфере. Однозначно рекомендую Дарью и её экскурсии!
  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Сокровенный Суздаль
    большое спасибо Николаю за очень содержательную и интересную экскурсию. Узнали много интересных фактов,сделали массу интересных фотографий. Получили много полезных советов по посещению других интересных мест во владимирской области
  • м
    марк
    1 июня 2024
    Колокольни Суздаля со звонарем
    Уникальная идея и опыт. Точно такого более нигде не встретите. Классно, душевно, интересно! Просто обязательно!
  • М
    Мария
    28 мая 2024
    Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
    Огромное спасибо Марине за прекрасную экскурсию по волшебному и сказочному городу Суздаль) Очень интересно и познавательно!!! Спасибо!!!
  • В
    Вадим
    26 мая 2024
    Сокровенный Суздаль
    Николай - очень хороший экскурсовод, знающий свой родной город и его достопримечательности, поэтому лично я рекомендую всем, кто приедет в Суздаль, связаться с ним и прогуляться по самым известным и интересным историческим местам в городе.
  • Е
    Екатерина
    25 мая 2024
    Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
    Были на экскурсии вчетвером - с мужем и его родителями. Экскурсия прошла замечательно, в комфортном для родителей темпе, незаметно, за 2,5 часа обошли весь Суздаль. Спасибо Марине за классную и интересную экскурсию!
    Были на экскурсии вчетвером - с мужем и его родителями. Экскурсия прошла замечательно, в комфортном дляБыли на экскурсии вчетвером - с мужем и его родителями. Экскурсия прошла замечательно, в комфортном для
  • В
    Вера
    21 мая 2024
    Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
    С Мариной было всё легко и интересно. Даже ветреная погода не помешала нам любоваться городом и получать увлекательную информацию о нем. Было много интересных и запоминающихся фактов. Спасибо!
  • Е
    Елена
    21 мая 2024
    Суздаль - символ русской древности
    Экскурсия отличная. Рекомендую, если хотите узнать историю, посмотреть убранство церквей, пройтись по улочкам Суздаля.
  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Суздаль: первые впечатления о городе-музее
    Замечательная экскурсия! Сергей -хорошо знает свое дело, умеет увлечь любую категорию слушателей! Большое спасибо!
  • Н
    Наталья
    18 мая 2024
    Суздаль - средневековый город-музей
    Экскурсия очень понравилась! Много интересной информации, почувствовали атмосферу города. Спасибо экскурсоводу Вадиму!

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Музеи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 23
  1. Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
  2. Суздаль: первые впечатления о городе-музее
  3. Суздаль ЮНЕСКО и Кидекша - классика изнутри! (на вашем авто)
  4. Суздаль в контексте русской истории
  5. Суздаль: дух древнего города
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Торговые Ряды
  7. Преподобенская колокольня
  8. Спасо-Евфимиев монастырь
  9. Покровский монастырь
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в июне 2024
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