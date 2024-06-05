1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
Погружение в атмосферу 19 века, прогулка по древним монастырям и дегустация суздальской медовухи. Уникальная экскурсия по Суздалю
Начало: По договорённости
«Самобытный город-музей под открытым небом»
Завтра в 18:00
10 июня в 08:30
8 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Суздаль: первые впечатления о городе-музее
Прогулка по Суздалю с посещением кремля, монастырей и панорам. Узнайте о богатом прошлом города и его секретах. Откройте для себя Суздаль
Начало: Торговая площадь
«Посещение музейной территории Кремля и Рождественского собора — 330 руб»
19 июня в 14:00
21 июня в 15:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Суздаль ЮНЕСКО и Кидекша - классика изнутри! (на вашем авто)
Исследовать главные символы города и понять их ценность как объектов всемирного наследия
Начало: У входа в Спасо-Ефимиев монастырь
«Оценить заповедный мир древнерусского города-музея можно, лишь посетив определенные места»
19 июня в 14:30
25 июня в 14:30
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Суздаль в контексте русской истории: от княжества до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
«Если пожелаете, посетите частный музей городского быта и археологии»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Суздаль: путешествие сквозь века, от кремля до монастырей
Погружение в прошлое Суздаля: от кремля до монастырей, от торговых рядов до смотровой площадки. Узнайте, как город живёт и сегодня
Начало: У входа в ресторан «Гостиный двор» (ул. Ленина, 63...
22 июня в 15:30
2 июля в 15:30
5 700₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Суздальская старина: путешествие в прошлое княжеской Руси
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя уникальные памятники и кремль Суздаля с опытным гидом
«Билеты в музейный комплекс оплачиваются отдельно: 330 руб»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
74406 696₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Сокровенный Суздаль: путешествие по древним улицам и храмам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Суздаля, исследуя его знаменитые монастыри и исторические памятники
Начало: У Суздальского кремля
«В Суздале три главных музея: кремль, Музей деревянного зодчества и Спасо-Евфимиев монастырь»
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
50004 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества Суздаль: погружение в историю
Приглашаем на захватывающее путешествие в прошлое! Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества - это история, игры и встречи с животными
Начало: Около музея Деревянного зодчества
«Нескучный музей под открытым небом»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
9 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Колокольни Суздаля: история, звонарское искусство и панорамы
Приглашаем на уникальное путешествие по колокольням Суздаля, где вы не только узнаете историю звона, но и сами попробуете позвонить
Начало: Напротив Торговых рядов
«Вы полюбуетесь открывающимися видами под звук колоколов, а в расположенном здесь же музее узнаете об их истории и литье в России, а также о секретах звонарского мастерства»
12 июня в 09:00
13 июня в 13:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
С интересом погрузиться в историю, узнать об уникальной архитектуре и полюбоваться наследием ЮНЕСКО
Начало: По договоренности
«Проходя по городу-музею, вы увидите старейший деревянный дом Суздаля, заберетесь на древние валы, восхититесь умению средневековых зодчих вписывать архитектуру в ландшафт и проверите время по часам 17 века»
27 июня в 08:30
28 июня в 08:30
12 800₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Суздальский кремль: путешествие в сердце древней истории
Познакомьтесь с историческим наследием Суздаля, его кремлем и уникальными архитектурными памятниками в увлекательной индивидуальной экскурсии
«Гуляя по музею-заповеднику, вы послушаете о начале начал, когда на излучине реки Каменки возвели первые фортификационные сооружения»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
74406 696₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Суздальские монастыри: историческое путешествие в сердце России
Приглашаем вас на уникальное путешествие по монастырям Суздаля, где каждый камень рассказывает свою историю
«После прогулки мы посетим самый большой музейный центр Суздаля, который расположился за массивными стенами Спасо-Евфимиева монастыря»
16 июня в 09:00
19 июня в 12:00
7 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в Музей деревянного зодчества
Почувствовать обаяние русской старины и познакомиться с бытом Суздаля 19 века
«В стоимость экскурсии не включены входные билеты в музеи»
16 июня в 09:30
19 июня в 12:00
7 900₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
30 минут
Сказочная фотосессия в Суздале: путешествие в прошлое
Почувствуйте волшебство древнего Суздаля, став главным героем уникальной фотопрогулки в традиционных русских костюмах
Начало: на улице Коровники
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому Суздалю
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, исследуя его знаменитые монастыри и уникальные архитектурные памятники
Начало: По договорённости с гидом
«Город-музей под открытым небом Вы посетите знаменитый Покровский женский монастырь, один их крупнейших на Руси»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Суздаль: золотой город - Интерактивная квест-экскурсия
Откройте великолепие Суздаля в увлекательной квест-экскурсии, где каждый шаг раскрывает секреты прошлого
Начало: Иоанно-Предтеченский храм, Суздаль
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
990₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: Суздаль и село Кидекша на транспорте
Познайте дух старинного Суздаля и уникальное село Кидекша на увлекательной экскурсии с посещением исторических памятников
Начало: По договорённости с гидом
«Посмотрите Суздальский Кремль и панораму Музея деревянного зодчества»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Суздаль - символ русской древности
Начало: Суздаль, улица Ленина, д. 63 Б
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Суздаль - средневековый город-музей
Начало: По договоренности
«Суздаль — уникальный город, музей под открытым небом Он сохранил не только огромное количество памятников, природу, но и самобытный облик, планировку любого древнерусского города»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 16:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Суздаль - путешествие во времени
Начало: Пушкарская улица, 25, Суздаль
«Начнем наш путь от Музея деревянного зодчества и пройдем по всему городу»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обаяние Суздаля в Музее деревянного зодчества
Начало: Торговая площадь
«Билеты в музей не входят в стоимость экскурсии»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Владимир и Суздаль: шедевры белокаменного зодчества на транспорте туристов
Начало: Владимир. Соборная площадь
«В городе-музее под открытым небом, не тронутом современной застройкой»
Расписание: Ежедневно, по договорённости
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по Суздалю и в старинное село Кидекша
Познакомиться с суздальскими достопримечательностями и побывать в резиденции Юрия Долгорукого
Начало: У Торговых рядов
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 800₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана5 июня 2024Суздаль прекрасен! А с экскурсией Дарьи он раскрылся для нас во всей красе! Дарья замечательный экскурсовод и прекрасный рассказчик. Всё прошло увлекательно, с юмором и в приятной легкой атмосфере. Однозначно рекомендую Дарью и её экскурсии!
- ССветлана3 июня 2024большое спасибо Николаю за очень содержательную и интересную экскурсию. Узнали много интересных фактов,сделали массу интересных фотографий. Получили много полезных советов по посещению других интересных мест во владимирской области
- ммарк1 июня 2024Уникальная идея и опыт. Точно такого более нигде не встретите. Классно, душевно, интересно! Просто обязательно!
- ММария28 мая 2024Огромное спасибо Марине за прекрасную экскурсию по волшебному и сказочному городу Суздаль) Очень интересно и познавательно!!! Спасибо!!!
- ВВадим26 мая 2024Николай - очень хороший экскурсовод, знающий свой родной город и его достопримечательности, поэтому лично я рекомендую всем, кто приедет в Суздаль, связаться с ним и прогуляться по самым известным и интересным историческим местам в городе.
- ЕЕкатерина25 мая 2024Были на экскурсии вчетвером - с мужем и его родителями. Экскурсия прошла замечательно, в комфортном для родителей темпе, незаметно, за 2,5 часа обошли весь Суздаль. Спасибо Марине за классную и интересную экскурсию!
- ВВера21 мая 2024С Мариной было всё легко и интересно. Даже ветреная погода не помешала нам любоваться городом и получать увлекательную информацию о нем. Было много интересных и запоминающихся фактов. Спасибо!
- ЕЕлена21 мая 2024Экскурсия отличная. Рекомендую, если хотите узнать историю, посмотреть убранство церквей, пройтись по улочкам Суздаля.
- ИИрина19 мая 2024Замечательная экскурсия! Сергей -хорошо знает свое дело, умеет увлечь любую категорию слушателей! Большое спасибо!
- ННаталья18 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Много интересной информации, почувствовали атмосферу города. Спасибо экскурсоводу Вадиму!
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Музеи»
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