Экскурсия из Светлогорска «История Кёнигсберга-Калининграда»

Вечерняя обзорная экскурсия по Калининграду-Кёнигсбергу с посещением исторических мест и самых значимых памятников

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Вечерняя обзорная экскурсия по Калининграду-Кёнигсбергу с посещением исторических мест и самых значимых памятников.
Экскурсия из Светлогорска «История Кёнигсберга-Калининграда»
Экскурсия из Светлогорска «История Кёнигсберга-Калининграда»
Экскурсия из Светлогорска «История Кёнигсберга-Калининграда»
Экскурсия из Светлогорска «История Кёнигсберга-Калининграда»
Экскурсия из Светлогорска «История Кёнигсберга-Калининграда»
Экскурсия из Светлогорска «История Кёнигсберга-Калининграда»
Экскурсия из Светлогорска «История Кёнигсберга-Калининграда»

Что вас ожидает 🤩

  • Рыбная деревня
  • Кафедральный собор
  • Закхаймские ворота
  • Королевские ворота
  • Литовский вал
  • Башня «Дер Дона»
  • Университетская площадь
  • Памятник И. Канту
  • Площадь Победы
  • Район старых немецких особняков (ул. Кутузова)
  • Кирха королевы Луизы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Обзорная экскурсия по городу Калининграду с посещением исторических мест и самых значимых памятников. Вы увидите уникальный облик города, где причудливо переплелись эпохи от средневековья до современности. Вас ожидает пешеходная экскурсия по острову Кнайпхоф (острову Канта), где и расположен главный символ города — Кафедральный собор. Увидите мосты старого города — «Медовый», «Дровяной», городские ворота — «Закхаймские», «Королевские», «Росгартенские», оборонительные сооружения и чудом сохранившиеся кварталы города-сада, прежние районы Кёнигсберга – «Амалиенау» и «Хуфен».
ВАЖНО! Группа формируется в Калининграде.
Для присоединения к группе осуществляются трансферы (включены в стоимость экскурсии): Светлогорск — Зеленоградск — Калининград — Зеленоградск — Светлогорск
Посадка производится по адресу: г. Светлогорск, ул. Ленина, 33 (автобусная остановка у ж/д станции «Светлогорск 2»). Информация с номером автобуса или автомобиля, осуществляющего доставку до Калининграда, направляется СМС на указанный вами в заказе номер мобильного телефона.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автобусный тур
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Посещение музеев
Место начала и завершения?
Светлогорск, ул. Ленина, 33
Когда и сколько длится?
Когда: ср, чт, пт, вс в 11:10
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание
  • Что доплату за экскурсию необходимо произвести в офисе компании (см."Как вас найти"). Пожалуйста
  • Приходите заранее!

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