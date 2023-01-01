Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Обзорная экскурсия по городу Калининграду с посещением исторических мест и самых значимых памятников. Вы увидите уникальный облик города, где причудливо переплелись эпохи от средневековья до современности. Вас ожидает пешеходная экскурсия по острову Кнайпхоф (острову Канта), где и расположен главный символ города — Кафедральный собор. Увидите мосты старого города — «Медовый», «Дровяной», городские ворота — «Закхаймские», «Королевские», «Росгартенские», оборонительные сооружения и чудом сохранившиеся кварталы города-сада, прежние районы Кёнигсберга – «Амалиенау» и «Хуфен».
ВАЖНО! Группа формируется в Калининграде.
Для присоединения к группе осуществляются трансферы (включены в стоимость экскурсии): Светлогорск — Зеленоградск — Калининград — Зеленоградск — Светлогорск
Посадка производится по адресу: г. Светлогорск, ул. Ленина, 33 (автобусная остановка у ж/д станции «Светлогорск 2»). Информация с номером автобуса или автомобиля, осуществляющего доставку до Калининграда, направляется СМС на указанный вами в заказе номер мобильного телефона.
Ответы на вопросы
Что входит
Автобусный тур
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Посещение музеев
Место начала и завершения?
Светлогорск, ул. Ленина, 33
Когда и сколько длится?
Когда: ср, чт, пт, вс в 11:10
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
Обратите внимание
Что доплату за экскурсию необходимо произвести в офисе компании (см."Как вас найти"). Пожалуйста
Приходите заранее!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Светлогорска
Групповые
На автобусе
На весь день
Обзорные
Вечерние
Водные развлечения
У нас ещё много экскурсий в Светлогорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам