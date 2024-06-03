Обзорные и познавательные экскурсии Светлогорска

Найдено 9 экскурсий в категории «Обзорные» в Светлогорске, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Светлогорск - маленькая Швейцария
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
163 отзыва
Светлогорск - маленькая Швейцария: экскурсия по жемчужине Калининграда
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: В переулке Гофмана, 2
«Биография города, знакомство со светлогорцами и главные локации»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
5 600 за всё до 10 чел.
Город-сказка Светлогорск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
58 отзывов
Город-сказка Светлогорск: уникальная экскурсия по жемчужине Балтики
Погрузитесь в волшебный мир Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе озера Тихое
«А также познакомитесь со сказочными персонажами, которые прячутся здесь повсюду: на цветущих улицах и в уютных скверах»
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 400 за всё до 8 чел.
В Калининград на весь день! (Из Светлогорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Путешествие по Калининграду из Светлогорска: культурное наследие и сокровища моря
Погрузитесь в уникальный мир Калининграда: от старинных вилл до музеев марципана и янтаря. Эта экскурсия станет вашим незабываемым приключением
Начало: Светлогорск, Майский проезд 3. Стоянка у озера Тих...
«📍 Итого в обзорной экскурсии 5 остановок с выходами: 5-ый форт, Бранденбургские ворота (Музей марципана), Музей Мирового океана, Рыбная деревня и Кафедральный собор, башня Дона (Музей янтаря) и Росгартенские ворота»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
19 900 за всё до 3 чел.
Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
28 отзывов
Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск
Посетить главную достопримечательность Калининградской области и вдохновиться волшебными пейзажами
Начало: Светлогорск
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Светлогорск - русская Европа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Светлогорск - русская Европа: уникальное путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Светлогорску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Г. Светлогорск, ул. Маяковского, 14
«Со мной вы познакомитесь с историей Светлогорска и узнаете, как на берегу Балтийского моря появился курорт»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 3 500 за всё до 4 чел.
Прогулка по сказочному Светлогорску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
40 отзывов
Прогулка по сказочному Светлогорску: от памятников до морских пейзажей
Приглашаем на уникальную прогулку по Светлогорску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ж/Д вокзал Светлогорск-2
«Путешествие в прошлое и погружение в настоящее города будет сопровождаться знакомством с курортной жизнью, немецкой архитектурой и знаковыми памятниками»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
19 июня в 19:00
3 900 за всё до 7 чел.
Знакомство с городом двух эпох
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
10 отзывов
Знакомство с городом двух эпох: Калининград и Кёнигсберг
Погрузитесь в атмосферу Калининграда и Кёнигсберга, пройдитесь по улочкам, где жил Иммануил Кант, и посетите исторические районы Амалиенау и Хуфен
Начало: Г. Светлогорск, Некрасова, д. 3, отель Универсал
«Знакомство с городом двух имен, реальным и мифическим, где у каждой улицы есть два имени»
Расписание: По вторникам,четвергам и воскресеньям в 10:00, в субботу в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
1 000 за человека
Калининградская ривьера
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Калининградская ривьера: путешествие по жемчужинам Балтийского побережья
Погрузитесь в атмосферу уникальных городов Калининградской области, наслаждаясь их красотой и историей
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Из Светлогорска - на большую обзорную экскурсию по Калининграду
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Из Светлогорска - на большую обзорную экскурсию по Калининграду
Прогуляться по современным улицам, которые сохранили в себе старинный Кёнигсберг (в группе)
Начало: На ж/д вокзале Светлогорска
Расписание: в воскресенье в 09:45
Завтра в 09:45
16 июня в 09:45
1 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Светлогорск - маленькая Швейцария
    Прекрасную экскурсию по Светлогорску провела для нашей семьи Ирина: история города, важные события и имена, любопытные легенды, интересные маршруты, достопримечательности, советы и рекомендации! После этого невозможно не влюбиться в это место, спасибо большое!
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Светлогорск - маленькая Швейцария
    Огромная благодарность! Замечательная экскурсия! Два часа пролетели на одном дыхании.
  • В
    Владимир
    28 мая 2024
    Знакомство с городом двух эпох
    Калининград весной красивый, переплетение исторических и современных зданий и цветущие каштаны создают особую атмосферу. Гид хорошо подготовленный, рассказывал интересно. Спасибо!
  • Я
    Яна
    27 мая 2024
    Знакомство с городом двух эпох
    Экскурсия хорошая - организация без накладок и экскурсовод нормальный. Но хотелось бы побольше времени, чтобы увидеть и узнать больше о Калининграде - городе с богатой историей.
  • А
    Александра
    22 мая 2024
    Прогулка по сказочному Светлогорску
    Обожаем индивидуальные экскурсии, в этот раз совпало все: Зоя прекрасный экскурсовод, приятная речь, знание материала, наличие фотографий как было и
    читать дальше

    как стало, ответы на все вопросы. Прошли весь Светлогорск, городок замечательный, зеленый и уютный. Впитали всю атмосферу, всем советуем данную экскурсию

  • О
    Ольга
    18 мая 2024
    Светлогорск - маленькая Швейцария
    Очень понравилась пешая экскурсия. Нас провели по красивейшим улицам и местам. Очень интересная и познавательная экскурсия.
  • Е
    Елена
    11 мая 2024
    Прогулка по сказочному Светлогорску
    Зоя прекрасный экскурсовод! Очень интересно рассказывает. Нам очень понравилось, доброжелательная, живая, много нового узнали, рекомендуем!
  • В
    Вячеслав
    8 мая 2024
    Прогулка по сказочному Светлогорску
    Увлекательная экскурсия! . Пролетело на одном дыхании Спасибо!
  • Е
    Елена
    5 мая 2024
    Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск
    Великолепный рассказчик. Знает ответ на любой вопрос. Спасибо за великолепную познавательную экскурсию.
  • Н
    Наталья
    30 апреля 2024
    Светлогорск - русская Европа
    Увидели Светлогорск как немецкий курортный город. Красивейшие исторические дома, парки, площади, заложенные 100 лет назад. Спасибо большое

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Обзорные»

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  4. Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск
  5. Светлогорск - русская Европа
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Озеро Тихое
  5. Солнечные часы «Зодиак»
  6. Водонапорная башня
  7. Охотничий домик
  8. Торговые ряды «Раушен»
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в июне 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Обзорные" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1 000 до 19 900. Туристы уже оставили гидам 334 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Изучение достопримечательностей города Светлогорска нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Светлогорске много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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