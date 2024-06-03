1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Светлогорск - маленькая Швейцария: экскурсия по жемчужине Калининграда
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: В переулке Гофмана, 2
«Биография города, знакомство со светлогорцами и главные локации»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
5 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Город-сказка Светлогорск: уникальная экскурсия по жемчужине Балтики
Погрузитесь в волшебный мир Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе озера Тихое
«А также познакомитесь со сказочными персонажами, которые прячутся здесь повсюду: на цветущих улицах и в уютных скверах»
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 400₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Калининграду из Светлогорска: культурное наследие и сокровища моря
Погрузитесь в уникальный мир Калининграда: от старинных вилл до музеев марципана и янтаря. Эта экскурсия станет вашим незабываемым приключением
Начало: Светлогорск, Майский проезд 3. Стоянка у озера Тих...
«📍 Итого в обзорной экскурсии 5 остановок с выходами: 5-ый форт, Бранденбургские ворота (Музей марципана), Музей Мирового океана, Рыбная деревня и Кафедральный собор, башня Дона (Музей янтаря) и Росгартенские ворота»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
19 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск
Посетить главную достопримечательность Калининградской области и вдохновиться волшебными пейзажами
Начало: Светлогорск
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Светлогорск - русская Европа: уникальное путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Светлогорску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Г. Светлогорск, ул. Маяковского, 14
«Со мной вы познакомитесь с историей Светлогорска и узнаете, как на берегу Балтийского моря появился курорт»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по сказочному Светлогорску: от памятников до морских пейзажей
Приглашаем на уникальную прогулку по Светлогорску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ж/Д вокзал Светлогорск-2
«Путешествие в прошлое и погружение в настоящее города будет сопровождаться знакомством с курортной жизнью, немецкой архитектурой и знаковыми памятниками»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
19 июня в 19:00
3 900₽ за всё до 7 чел.
Групповая
5 часов
Знакомство с городом двух эпох: Калининград и Кёнигсберг
Погрузитесь в атмосферу Калининграда и Кёнигсберга, пройдитесь по улочкам, где жил Иммануил Кант, и посетите исторические районы Амалиенау и Хуфен
Начало: Г. Светлогорск, Некрасова, д. 3, отель Универсал
«Знакомство с городом двух имен, реальным и мифическим, где у каждой улицы есть два имени»
Расписание: По вторникам,четвергам и воскресеньям в 10:00, в субботу в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Калининградская ривьера: путешествие по жемчужинам Балтийского побережья
Погрузитесь в атмосферу уникальных городов Калининградской области, наслаждаясь их красотой и историей
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Из Светлогорска - на большую обзорную экскурсию по Калининграду
Прогуляться по современным улицам, которые сохранили в себе старинный Кёнигсберг (в группе)
Начало: На ж/д вокзале Светлогорска
Расписание: в воскресенье в 09:45
Завтра в 09:45
16 июня в 09:45
1 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария3 июня 2024Прекрасную экскурсию по Светлогорску провела для нашей семьи Ирина: история города, важные события и имена, любопытные легенды, интересные маршруты, достопримечательности, советы и рекомендации! После этого невозможно не влюбиться в это место, спасибо большое!
- ЕЕлена1 июня 2024Огромная благодарность! Замечательная экскурсия! Два часа пролетели на одном дыхании.
- ВВладимир28 мая 2024Калининград весной красивый, переплетение исторических и современных зданий и цветущие каштаны создают особую атмосферу. Гид хорошо подготовленный, рассказывал интересно. Спасибо!
- ЯЯна27 мая 2024Экскурсия хорошая - организация без накладок и экскурсовод нормальный. Но хотелось бы побольше времени, чтобы увидеть и узнать больше о Калининграде - городе с богатой историей.
- ААлександра22 мая 2024Обожаем индивидуальные экскурсии, в этот раз совпало все: Зоя прекрасный экскурсовод, приятная речь, знание материала, наличие фотографий как было и
- ООльга18 мая 2024Очень понравилась пешая экскурсия. Нас провели по красивейшим улицам и местам. Очень интересная и познавательная экскурсия.
- ЕЕлена11 мая 2024Зоя прекрасный экскурсовод! Очень интересно рассказывает. Нам очень понравилось, доброжелательная, живая, много нового узнали, рекомендуем!
- ВВячеслав8 мая 2024Увлекательная экскурсия! . Пролетело на одном дыхании Спасибо!
- ЕЕлена5 мая 2024Великолепный рассказчик. Знает ответ на любой вопрос. Спасибо за великолепную познавательную экскурсию.
- ННаталья30 апреля 2024Увидели Светлогорск как немецкий курортный город. Красивейшие исторические дома, парки, площади, заложенные 100 лет назад. Спасибо большое
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Обзорные»
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