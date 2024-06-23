1 чел.
По популярности
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Шаакен и Нессельбек: история, сыр и вино в Светлогорске
Откройте вековые тайны замков Шаакен и Нессельбек и насладитесь дегустацией изысканных сыров и вина
Начало: По договоренности
«После дегустации на сыроварне мы заедем с вами к замку Нессельбек, где вы сможете сделать отличные фотографии»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
10 900₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Групповая
Зеленоградск и Сыроварня «Шаакен Дорф»: Путешествие вкусов из Светлогорска
Погрузитесь в историю и кулинарные традиции Калининградской области, посетив фабрику шоколада и сыра
Начало: Улица Ленина, 33, Светлогорск
«Самым вкусным этапом экскурсии станет дегустация белого, чёрного и молочного шоколада, марципановых конфет и разных видов сыра»
Расписание: По понедельникам в 14:30
15 июля в 14:30
22 июля в 14:30
1 700₽ за человека
6 часов
Групповая
Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»
Ощутить атмосферу прусского курорта и почувствовать себя частью средневековой истории
Начало: На улице Ленина
«Дегустация на сыроварне не входит в стоимость экскурсии»
Расписание: в понедельник и четверг в 14:30
15 июля в 14:30
18 июля в 14:30
1 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина23 июня 2024В целом экскурсия понравилась. Немного монотонный, усталый, без эмоций гид.
- ННадежда28 февраля 2024Это самая потрясающая экскурсия, которую я посетила в Калининграде!!! Огромное спасибо! Мне очень понравилась дегустация сыра и шоколада, легкое вино
- ННаталья14 июля 2023Светлогорск. Куршская коса с дегустацией в сыроварне «Шаакендорф»В целом задумка экскурсии прекрасная, но толком посмотреть ничего не удалось, рассмотреть и насладиться! Везде очень мало времени, все бегом,
- ММария4 августа 2022Спасибо за великолепную экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Гастрономические»
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Сейчас в Светлогорске в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 1 400 до 10 900. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Светлогорска, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024