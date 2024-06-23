Гастрономические экскурсии Светлогорска

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Светлогорске, цены от 1 400 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Шаакен и Нессельбек с посещением сыроварни
4 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Шаакен и Нессельбек: история, сыр и вино в Светлогорске
Откройте вековые тайны замков Шаакен и Нессельбек и насладитесь дегустацией изысканных сыров и вина
Начало: По договоренности
«После дегустации на сыроварне мы заедем с вами к замку Нессельбек, где вы сможете сделать отличные фотографии»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
10 900 за всё до 4 чел.
Зеленоградск и сыроварня «Шаакен Дорф»
На автобусе
31 отзыв
4 часа
Групповая
Зеленоградск и Сыроварня «Шаакен Дорф»: Путешествие вкусов из Светлогорска
Погрузитесь в историю и кулинарные традиции Калининградской области, посетив фабрику шоколада и сыра
Начало: Улица Ленина, 33, Светлогорск
«Самым вкусным этапом экскурсии станет дегустация белого, чёрного и молочного шоколада, марципановых конфет и разных видов сыра»
Расписание: По понедельникам в 14:30
15 июля в 14:30
22 июля в 14:30
1 700 за человека
Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»
На автобусе
6 часов
Групповая
Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»
Ощутить атмосферу прусского курорта и почувствовать себя частью средневековой истории
Начало: На улице Ленина
«Дегустация на сыроварне не входит в стоимость экскурсии»
Расписание: в понедельник и четверг в 14:30
15 июля в 14:30
18 июля в 14:30
1 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    23 июня 2024
    Зеленоградск и сыроварня «Шаакен Дорф»
    В целом экскурсия понравилась. Немного монотонный, усталый, без эмоций гид.
  • Н
    Надежда
    28 февраля 2024
    Путешествие в Шаакен и Нессельбек с посещением сыроварни
    Это самая потрясающая экскурсия, которую я посетила в Калининграде!!! Огромное спасибо! Мне очень понравилась дегустация сыра и шоколада, легкое вино
    читать дальше

    просто идеально было подобрано. Интересно было спускаться в подземелье замка, бояться призраков😀 Я бы даже ещё раз съездила в эти места, было очень здорово!

  • Н
    Наталья
    14 июля 2023
    Светлогорск. Куршская коса с дегустацией в сыроварне «Шаакендорф»
    В целом задумка экскурсии прекрасная, но толком посмотреть ничего не удалось, рассмотреть и насладиться! Везде очень мало времени, все бегом,
    читать дальше

    просто так сказать отмечались на локациях! Очень мало времени на Высоте Эфа, не хватило времени прогуляться по косе около моря. На сыроварне также очень мало времени, все бегом, еле успели конфет и сыра прикупить. Однозначно стоит увеличить время на экскурсию данную. Гид молодец, очень интересно рассказывала и помогала в процессе экскурсии.

  • М
    Мария
    4 августа 2022
    Путешествие в Шаакен и Нессельбек с посещением сыроварни
    Спасибо за великолепную экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие в Шаакен и Нессельбек с посещением сыроварни
  2. Зеленоградск и сыроварня «Шаакен Дорф»
  3. Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Куршская Коса
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Озеро Тихое
  5. Солнечные часы «Зодиак»
  6. Водонапорная башня
  7. Балтийская коса
  8. Охотничий домик
  9. Торговые ряды «Раушен»
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в июле 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 1 400 до 10 900. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Светлогорска, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024
ХорошоТам