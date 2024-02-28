Замки, дворцы и особняки Светлогорска

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворцы, замки и особняки» в Светлогорске, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Куршская коса, рыцарский замок Шаакен и крафтовая сыроварня
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
18 отзывов
Куршская коса, рыцарский замок Шаакен и крафтовая сыроварня
Узнайте об уникальном уголке Земли с автором книг-бестселлеров. Куршская коса, замок Шаакен и сыроварня ждут вас
Начало: Светлогорск, Майский проезд, 3. Стоянка у озера «Т...
«Посёлок Рыбачий: в маленьком посёлке с большой историей вы узнаете о Тевтонском ордене, Россинтенском замке и новелле Гофмана «Майорат»»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
19 900 за всё до 3 чел.
Путешествие в Шаакен и Нессельбек с посещением сыроварни
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Путешествие в Шаакен и Нессельбек: история, сыр и вино в Светлогорске
Откройте вековые тайны замков Шаакен и Нессельбек и насладитесь дегустацией изысканных сыров и вина
Начало: По договоренности
«Мы посетим старый замок тевтонского ордена Шаакен, в котором вы прочувствуете атмосферу Средневековья, узнаете все о жизни рыцарей, о ведьмах и средневековых пытках»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
10 900 за всё до 4 чел.
Зеленоградск и сыроварня «Шаакен Дорф»
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
29 отзывов
Зеленоградск и Сыроварня «Шаакен Дорф»: Путешествие вкусов из Светлогорска
Погрузитесь в историю и кулинарные традиции Калининградской области, посетив фабрику шоколада и сыра
Начало: Улица Ленина, 33, Светлогорск
Расписание: По понедельникам в 14:30
10 июня в 14:30
17 июня в 14:30
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    28 февраля 2024
    Путешествие в Шаакен и Нессельбек с посещением сыроварни
    Это самая потрясающая экскурсия, которую я посетила в Калининграде!!! Огромное спасибо! Мне очень понравилась дегустация сыра и шоколада, легкое вино
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    просто идеально было подобрано. Интересно было спускаться в подземелье замка, бояться призраков😀 Я бы даже ещё раз съездила в эти места, было очень здорово!

  • Е
    Елена
    27 января 2024
    Зеленоградск и сыроварня «Шаакен Дорф»
    Огромное спасибо экскурсоводу Ирине, энциклопедия познаний, знания, душа, великолепно, много раз ездила с экскур на косу, но сегодня с замечательным экскурсом Ириной открыла новую страницу, Сыроварня понравилась, проведение дегустации, ассортимент
  • М
    Мария
    4 августа 2022
    Путешествие в Шаакен и Нессельбек с посещением сыроварни
    Спасибо за великолепную экскурсию
  • M
    Marina
    9 июня 2022
    Куршская коса, рыцарский замок Шаакен и крафтовая сыроварня
    Очень запоминающаяся экскурсия, нам и нашим детям понравилась, но не всем она подойдёт. Все было очень хорошо: комфортабельная машина, маршрут
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    под наши желания, много информации, интересный гид, подача материала (и в этом и есть нюанс, не все любят когда гид похож на артиста разговорного жанра).

  • Т
    Татьяна
    23 ноября 2020
    Куршская коса, рыцарский замок Шаакен и крафтовая сыроварня
    Очень интересно и профессионально организованная экскурсия. Игорь интересный, очень тактичный и вежливый гид, к тому же сертифицирован и аккредитован по
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    Куршской косе. По пути на косу я узнала историю косы от момента образования до наших дней. По пути обратно в город Игорь рассказывал местные байки и легенды. Увидела намного больше, чем ожидала, особенно понравилась дикая коса без толп туристов. В конце экскурсии Игорь подарил свою книгу "Неринга и морской змей", потрясающе интересная сказка для детей и взрослых. Вернусь обязательно! Ещё раз огромное спасибо!!!

  • Е
    Елена
    4 октября 2020
    Куршская коса, рыцарский замок Шаакен и крафтовая сыроварня
    Интересная, шикарная экскурсия!!!! Большой, удобный, чистый, высокий минивэн. Игорь - потрясающий рассказчик, обладатель огромного жизненно го опыта и энциклопедических знаний. Вежливо,
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    легко, красиво и очень профессионально! По дороге на косу - история косы с момента образования до наших дней. Очень интересно было слушать истории из личной практики, особенно про "первое правило морского волка" и атаку гадюк. Два - три десятка исторических имён и дат, именно ключевых моментов, вполне достаточно для понимания истории косы. Обратный путь - настоящее шоу!!! Потрясающие истории, байки и легенды! Очень понравились высоты Бункер и дикая коса, там где нет толп туристов, плюс купание на закате в местах, где не было никого кроме нас. Игорь мгновенно меняет план экскурсии под интересы гостей. Спасибо огромное, лучшая экскурсия в моей жизни!!!!! Я набралась наглости и выпросила книгу "Тропа Неринги". Невероятно интересно и талантливо!!! Особенно понравилось, что Игорь добросовестно отрабатывает всю экскурсию, не даёт себе никаких поблажек! И невероятный, потрясающий талант рассказчика! Минусы, куда без них: излишняя реалистичность и детализация при описании прусских традиций, особенно похорон. Это надо опустить, не все люди на ваших экскурсиях будут иметь крепкие нервы… С уважением Елена Н., кандидат исторических наук, г. Москва.

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Дворцы, замки и особняки»

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  8. Торговые ряды «Раушен»
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в июне 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 19 900. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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