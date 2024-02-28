1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Куршская коса, рыцарский замок Шаакен и крафтовая сыроварня
Узнайте об уникальном уголке Земли с автором книг-бестселлеров. Куршская коса, замок Шаакен и сыроварня ждут вас
Начало: Светлогорск, Майский проезд, 3. Стоянка у озера «Т...
«Посёлок Рыбачий: в маленьком посёлке с большой историей вы узнаете о Тевтонском ордене, Россинтенском замке и новелле Гофмана «Майорат»»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
19 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие в Шаакен и Нессельбек: история, сыр и вино в Светлогорске
Откройте вековые тайны замков Шаакен и Нессельбек и насладитесь дегустацией изысканных сыров и вина
Начало: По договоренности
«Мы посетим старый замок тевтонского ордена Шаакен, в котором вы прочувствуете атмосферу Средневековья, узнаете все о жизни рыцарей, о ведьмах и средневековых пытках»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
10 900₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Зеленоградск и Сыроварня «Шаакен Дорф»: Путешествие вкусов из Светлогорска
Погрузитесь в историю и кулинарные традиции Калининградской области, посетив фабрику шоколада и сыра
Начало: Улица Ленина, 33, Светлогорск
Расписание: По понедельникам в 14:30
10 июня в 14:30
17 июня в 14:30
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда28 февраля 2024Это самая потрясающая экскурсия, которую я посетила в Калининграде!!! Огромное спасибо! Мне очень понравилась дегустация сыра и шоколада, легкое вино
- ЕЕлена27 января 2024Огромное спасибо экскурсоводу Ирине, энциклопедия познаний, знания, душа, великолепно, много раз ездила с экскур на косу, но сегодня с замечательным экскурсом Ириной открыла новую страницу, Сыроварня понравилась, проведение дегустации, ассортимент
- ММария4 августа 2022Спасибо за великолепную экскурсию
- MMarina9 июня 2022Очень запоминающаяся экскурсия, нам и нашим детям понравилась, но не всем она подойдёт. Все было очень хорошо: комфортабельная машина, маршрут
- ТТатьяна23 ноября 2020Очень интересно и профессионально организованная экскурсия. Игорь интересный, очень тактичный и вежливый гид, к тому же сертифицирован и аккредитован по
- ЕЕлена4 октября 2020Интересная, шикарная экскурсия!!!! Большой, удобный, чистый, высокий минивэн. Игорь - потрясающий рассказчик, обладатель огромного жизненно го опыта и энциклопедических знаний. Вежливо,
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Дворцы, замки и особняки»
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