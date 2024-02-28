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легко, красиво и очень профессионально! По дороге на косу - история косы с момента образования до наших дней. Очень интересно было слушать истории из личной практики, особенно про "первое правило морского волка" и атаку гадюк. Два - три десятка исторических имён и дат, именно ключевых моментов, вполне достаточно для понимания истории косы. Обратный путь - настоящее шоу!!! Потрясающие истории, байки и легенды! Очень понравились высоты Бункер и дикая коса, там где нет толп туристов, плюс купание на закате в местах, где не было никого кроме нас. Игорь мгновенно меняет план экскурсии под интересы гостей. Спасибо огромное, лучшая экскурсия в моей жизни!!!!! Я набралась наглости и выпросила книгу "Тропа Неринги". Невероятно интересно и талантливо!!! Особенно понравилось, что Игорь добросовестно отрабатывает всю экскурсию, не даёт себе никаких поблажек! И невероятный, потрясающий талант рассказчика! Минусы, куда без них: излишняя реалистичность и детализация при описании прусских традиций, особенно похорон. Это надо опустить, не все люди на ваших экскурсиях будут иметь крепкие нервы… С уважением Елена Н., кандидат исторических наук, г. Москва.