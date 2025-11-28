Откройте для себя Гвардейск — город с удивительной историей! Нас ждёт Тапиау, один из самых сохранившихся тевтонских замков XIV века. Мы увидим мощные стены, подземелья и живописное слияние рек Преголи и Деймы.
Погуляем по старым улочкам: вы полюбуетесь Ратушей увидите рыночную площадь и единственный в России памятник литературному герою — Василию Теркину.
Описание экскурсии
📍 Исторический бриллиант на слиянии рек* Один из *лучше всего сохранившихся* тевтонских замков в регионе, основанный в *XIV веке. 🔎 Что вас удивит:* ✔ *Готическая кирпичная кладка* с арочными окнами и зубчатыми стенами ✔ *Подземелья*, где когда-то хранились запасы ордена ✔ *Уникальный музей* (на реконструкции) с артефактами Тевтонских рыцарей ✔ *Вид со стен* на живописное слияние Преголи и Деймы 🌊 Две реки – два характера* 1. Преголя –"королевская река"* - *Самая длинная* река Калининградской области (123 км) - Вдоль её берегов стоят *старинные немецкие кирхи* и усадьбы - Любимое место *рыбаков* – ловятся судак и лещ - Летом по ней ходят *прогулочные катера* 2. Дейма –"тихая загадка"* - Соединяет Преголю с *Куршским заливом* - Известна своими *извилистыми поворотами* и *заросшими кувшинками берегами* - В XIX веке здесь проходили *торговые пути* – искателям до сих пор попадаются старинные монеты!:
🎣 Контраст:* Преголя – широкая и торжественная, Дейма – узкая и камерная. 🎖 Памятник Василию Теркину – солдатская доблесть в бронзе* *✨ Особенности:* - Единственный в России *памятник литературному герою* из поэмы Твардовского - Теркин изображён *с гармонью* – символом солдатской надежды - На постаменте – *цитаты* из знаменитой поэмы *📖 Почему это важно:* Этот памятник – мост между *военным поколением* и современной молодежью. Место, где ветераны оставляют цветы.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Тапиау
- Слияние рек Дейма и Преголя
- Памятник Василию Теркину
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Светлогорск, ул. Ленина, 33 (ЖД вокзал Светлогорск-2)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
