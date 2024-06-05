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Мини-группа
2.5 часа
Променад по Светлогорску в мини-группе
Погулять по Раушену и его истории - от рыбацкой деревни до курорта аристократов и статуса Cittaslow
Начало: У здания вокзала
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 190₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Популярное предложение
Архитектурное прошлое Раушена: путешествие по Светлогорску
Погрузитесь в мир архитектуры и истории Светлогорска, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У озера Тихое
Расписание: ежедневно в 17:15
Сегодня в 17:15
Завтра в 17:15
1 190₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Очарование Раушена в Светлогорске: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Светлогорска и откройте для себя его исторические и современные достопримечательности
Начало: От вокзала «Светлогорск-2»
Расписание: в понедельник и среду в 11:15, в пятницу в 14:00, в субботу в 12:00
12 июня в 11:15
14 июня в 14:00
970₽ за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия на Куршскую косу из Светлогорска: высота Мюллера
Погрузитесь в уникальную атмосферу Куршской косы! Вас ждут захватывающие виды, прогулка по Танцующему лесу и увлекательные истории от опытных гидов
Начало: У здания ж/д вокзала в Светлогорске
Расписание: в среду и пятницу в 11:00
12 июня в 11:00
14 июня в 11:00
1 400₽ за человека
Групповая
6 часов
Куршская Коса из Светлогорска: Танцующий лес и дюна Эфа
Хотите побывать на Куршской косе? Увлекательная экскурсия по живописным местам: Танцующий лес, дюна Эфа и вид на Балтийское море
Начало: Отель Универсал ул. Некрасова, д. 3
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 200₽ за человека
Групповая
7 часов
Популярное предложение
По следам Янтарной комнаты: Янтарный и Балтийск
Отправляйтесь на курорт Янтарный и в Балтийск, чтобы узнать всё о добыче янтаря и увидеть исторические достопримечательности
Начало: Светлогорск, Некрасова, д. 3, отель Универсал
Расписание: По вторникам и четвергам в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
1 700₽ за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия по Национальному парку «Куршская коса» в Светлогорске
Путешествуйте по национальному парку «Куршская коса» в Светлогорске. Узнайте больше о хрупком мире, где Балтийское море встречается с Куршским заливом
Начало: Светлогорск, улица Ленина, 33
Расписание: По субботам в 12:00
12 июня в 12:00
15 июня в 12:00
1 600₽ за человека
Групповая
11 часов
Экскурсия из Светлогорска «Рыцарские замки Восточной Пруссии»
Уникальная возможность увидеть наследие Тевтонского ордена и насладиться средневековой архитектурой. Вас ждут замки и увлекательные истории
Начало: Светлогорск, улица Ленина, 33
Расписание: По воскресеньям в 7:10
Завтра в 07:10
16 июня в 07:10
2 700₽ за человека
Групповая
5 часов
Путешествие по времени: Кёнигсберг-Калининград из Светлогорска
Погрузитесь в историю Калининграда, исследуя его уникальные достопримечательности и тайны прошлого в нашей захватывающей экскурсии
Начало: Светлогорск, ул. Ленина, 33
Расписание: ежедневно, кроме субботы
Завтра в 11:10
10 июня в 11:10
1 300₽ за человека
Групповая
4.5 часа
Куршская коса из Светлогорска: Танцующий лес, Высота Эфа
Начало: Светлогорск, ул. Ленина, д. 33
Расписание: понедельник, вторник
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 900₽ за человека
Групповая
5 часов
Знакомство с городом двух эпох: Калининград и Кёнигсберг
Погрузитесь в атмосферу Калининграда и Кёнигсберга, пройдитесь по улочкам, где жил Иммануил Кант, и посетите исторические районы Амалиенау и Хуфен
Начало: Г. Светлогорск, Некрасова, д. 3, отель Универсал
Расписание: По вторникам,четвергам и воскресеньям в 10:00, в субботу в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
1 000₽ за человека
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия: Музей «Трех эпох», замки Арнау и Тапиау в Светлогорске
Погрузитесь в вековую историю с экскурсией по замкам Арнау и Тапиау и музею «Трех эпох» в Светлогорске
Начало: Светлогорск, Некрасова, д. 3, отель Универсал
Расписание: По воскресеньям в 9:00
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
1 700₽ за человека
Групповая
10 часов
Экскурсия из Светлогорска: от Арнау до Изобильного
Начало: Светлогорск, ул. Ленина, 33
Расписание: По средам в 8:10
12 июня в 08:10
19 июня в 08:10
2 600₽ за человека
Групповая
12 часов
Экскурсия из Светлогорска «Война и мир»: 5 городов за один день
Начало: Светлогорск, улица Ленина, 33
Расписание: По субботам в 7:10
15 июня в 07:10
22 июня в 07:10
3 000₽ за человека
Групповая
4 часа
Зеленоградск и Сыроварня «Шаакен Дорф»: Путешествие вкусов из Светлогорска
Погрузитесь в историю и кулинарные традиции Калининградской области, посетив фабрику шоколада и сыра
Начало: Улица Ленина, 33, Светлогорск
Расписание: По понедельникам в 14:30
10 июня в 14:30
17 июня в 14:30
1 500₽ за человека
Групповая
5 часов
Посещение поселка Янтарный с групповой экскурсией
Отправляйтесь в увлекательное путешествие в поселок Янтарный. Узнайте о производстве янтаря, посетите Янтарный комбинат и насладитесь красотой Балтийского моря
Начало: Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Ленина 3...
Расписание: Каждый вторник в 14:30
11 июня в 14:30
18 июня в 14:30
1 100₽ за человека
Групповая
6 часов
В тени рыцарских замков. Прусские хроники
Увлекательный тур по Светлогорску, который погрузит вас в эпоху рыцарей Тевтонского ордена и древних замков
Начало: Г. Светлогорск, Некрасова, д. 3, отель Универсал
Расписание: Каждую среду в 09:00
12 июня в 09:00
19 июня в 09:00
1 800₽ за человека
Групповая
4 часа
Пешеходная экскурсия по историческому Кранц-Зеленоградску в Светлогорске
Загляните в прошлое Светлогорска с экскурсией по Кранц-Зеленоградску, где каждый уголок хранит истории о былом величии
Начало: Светлогорск, Некрасова, д. 3, отель Универсал
Расписание: По понедельникам в 12:30
10 июня в 12:30
17 июня в 12:30
850₽ за человека
Групповая
6 часов
Куршская коса и Зеленоградск
Начало: Скульптура «Лягушка»
Расписание: По вторникам в 10:00
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
2 000₽ за человека
Групповая
5 часов
Форты старого Кёнигсберга
Начало: Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Ленина 3...
Расписание: каждый понедельник в 14:30
10 июня в 14:30
17 июня в 14:30
1 900₽ за человека
Групповая
14 часов
«Виштынецкое озеро - европейский Байкал»: экскурсия из Светлогорска
Путешествие к Виштынецкому озеру подарит незабываемые впечатления. Природные ландшафты и исторические места ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: Светлогорск, ул. Ленина, 33
Расписание: По субботам в 7:10
15 июня в 07:10
22 июня в 07:10
3 000₽ за человека
Групповая
7 часов
Экскурсия из Светлогорска «Форты и крепости Кёнигсберга»
Начало: Светлогорск, ул. Ленина, 33
Расписание: по средам в 8:10
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
2 200₽ за человека
Групповая
8 часов
Экскурсия «Огнем и мечом - покорение пруссов Тевтонским орденом»
Начало: Светлогорск, ул. Ленина, 33
Расписание: по вторникам в 08:10
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
2 450₽ за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия из Светлогорска «Тайны подземного Кёнигсберга»
Начало: Светлогорск, ул. Ленина, 33
Расписание: по понедельникам в 08:10
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
2 100₽ за человека
Групповая
8 часов
Из Светлогорска - на большую обзорную экскурсию по Калининграду
Прогуляться по современным улицам, которые сохранили в себе старинный Кёнигсберг (в группе)
Начало: На ж/д вокзале Светлогорска
Расписание: в воскресенье в 09:45
Завтра в 09:45
16 июня в 09:45
1 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей5 июня 2024Очень хорошая получилась ознакомительная прогулка по городу Светлогорск. Ксении - большое Спасибо.
- ТТатьяна5 июня 2024Экскурсия по Светлогорску с Ириной была увлекательной и познавательной. Она продемонстрировала глубокие знания истории города и провела нас по знаменитым
- ННаталья2 июня 2024Экскурсия получилась интересная, содержательная. Мария прекрасный гид с четкой и хорошо структурированной подачей информации.
- ННана2 июня 2024Спасибо Маше за прекрасно проведенное время! С удовольствием вернемся!
- DDenis1 июня 2024Смешанные чувства от экскурсии. Маша приятный гид, но вот к содержанию конечно есть вопросы. Чувствуется что исторического материала не очень много, приходится разбавлять всякими "памятниками" современности, построенными для туристов.
- ССветлана31 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Было всего 6 человек. Марьяна отличный рассказчик и очень профессиональный экскурсовод. Время пролетело незаметно - настолько все было интересно и познавательно!
- ТТатьяна29 мая 2024Очень знающая и обаятельная гид Кристина провела увлекательную и всестороннюю экскурсию. Мне очень понравилось. Жаль что набережная с променадом были на реконструкции, но помимо этого город прекрасен и интересен.
- ВВладимир28 мая 2024Калининград весной красивый, переплетение исторических и современных зданий и цветущие каштаны создают особую атмосферу. Гид хорошо подготовленный, рассказывал интересно. Спасибо!
- ЯЯна27 мая 2024Экскурсия хорошая - организация без накладок и экскурсовод нормальный. Но хотелось бы побольше времени, чтобы увидеть и узнать больше о Калининграде - городе с богатой историей.
- ЯЯна27 мая 2024Два разных города, две темы экскурсии. Но экскурсовод - знаток своего дела. Информация подавалась интерсено, живо, информативно. Времени в дороге провели много, но совсем не устали. Наоборот, классно провели время. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Групповые»
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