Европа в России: Гвардейск + Черняховск (из Светлогорска)

Путешествие в Гвардейск и Черняховск - это возможность увидеть вековые дома и брусчатку, ощутить дух истории и насладиться атмосферой уютных скверов
В Гвардейске и Черняховске каждый уголок дышит историей.

Участники экскурсии смогут увидеть старинные дома и немецкую брусчатку, а также замки Тевтонского ордена.

В сопровождении гида-тевтоноведа гости узнают о судьбе этих мест и смогут сделать уникальные фотографии. На обед предлагается остановка в знаменитой чебуречной «Талпаки». Это путешествие оставит незабываемые впечатления и подарит новые знания о богатой истории региона
5
6 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Замки Тевтонского ордена
  • 📸 Фотографии на фоне ратуши
  • 🍽 Обед в чебуречной «Талпаки»
  • 🏛 Исторические памятники
  • 🌳 Уютные скверы и парки
  • 🕍 Собор Святого Михаила Архангела
Ближайшие даты:
Время начала: 09:45

Что можно увидеть

  • Рыночная площадь
  • Городская ратуша
  • Кирха 14 века
  • Замок Тапиау
  • Памятник Василию Тёркину
  • Памятник Барклаю де Толли
  • Церковь Святого Бруно
  • Камень в память о пребывании Петра I
  • Собор Святого Михаила Архангела
  • Средневековые замки Георгенбург и Инстербург

Описание экскурсии

В Гвардейске:

  • Вы рассмотрите рыночную площадь, городскую ратушу, кирху 14 века и замок Тапиау (снаружи).
  • Познакомитесь с историей замка, впервые упомянутого в 1258 году.
  • Сделаете фото с танцующими фигурками на фоне ратуши.
  • Увидите памятник «Василию Тёркину» — ведь именно здесь Александр Твардовский завершал работу над знаменитой поэмой.

В Черняховске:

  • Пройдёте по улицам и встретите памятник Барклаю де Толли, дома 19 века, церковь Святого Бруно, а также камень в память о пребывании в Инстербурге Петра I.
  • Полюбуетесь главным сокровищем города — собором Святого Михаила Архангела.
  • Исследуете городской парк и таинственный мост, исполняющий желания.
  • А также осмотрите средневековые руинированные замки Георгенбург и Инстербург.

Примерный тайминг экскурсии:

  • 9:45 — отправление из Светлогорска.
  • 11:15 — прибытие в Гвардейск.
  • 11:15–12:15 — экскурсия по городу.
  • 12:45–13.25 — обед в чебуречной «Талпаки».
  • 14.00–16.30 — экскурсия по Черняховску.
  • 18.30 — возвращение в Светлогорск.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе Higer 2024 г. в.
  • Отдельно оплачивается обед в чебуречной — по желанию.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
  • Оставшуюся сумму просим оплатить гиду на месте без сдачи или заранее по QR-коду.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Калининградский проспект 70Е
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 09:45
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — Организатор в Светлогорске
Провела экскурсии для 196 туристов
Наша компания на рынке с 2004 года. Квалифицированные аккредитованные гиды проведут авторские экскурсии по маршрутам.
Отзывы и рейтинг

Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алина
8 окт 2025
Хорошая экскурсия, много информации, автобус хороший. Мне все понравилось. Рекомендую.
А
Анна
8 сен 2025
Все очень понравилось. Очень атмосферные города. Гид дал много интересной информации.
Ю
Юлия
8 сен 2025
Очень интересная экскурсия и гид Андрей замечательный экскурсовод. Не банальный, со своеобразной манерой изложения и с большим чувством юмора. Большое спасибо.
Н
Наталья
7 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. Восточная Калининградская область прекрасна! Даже захотелось пожить несколько дней в Гвардейске. Наш экскурсовод Андрей - человек, любящий свой край, с энциклопедическими знаниями, которыми он в лёгкой, увлекательной форме щедро делился. Спасибо, было очень познавательно, я узнала много нового и интересного!
Татьяна
Татьяна
24 авг 2025
Очень впечатлила поездка в Гвардейск и Черняховск) Черняховск невероятно понравился своей архитектурой и величественностью) отдельно хочется отметить гида - Андрея Николаевича. Несмотря на довольно большую группу, около 30 человек, Андрей
Николаевич сумел увлечь абсолютно всех. Его рассказ был настолько живым и интересным, что внимание не ослабевало ни на минуту. Он совмещал рассказ про исторические факты с увлекательными историями, создавая яркую и запоминающуюся картину прошлого и настоящего города и области.
Благодаря Андрею Николаевичу мы получили много интересных фактов не только о Гвардейске и Черняховске, но и о современной жизни в Калининградской области. Экскурсия была не просто информативной, но и очень познавательной и вдохновляющей.
Рекомендую всем, кто хочет узнать больше об этом красивом регионе России! И обязательно постарайтесь попасть на экскурсию к Андрею Николаевичу – не пожалеете!"

Салахова
Салахова
4 мая 2025
Замечательная экскурсия, отличный гид Андрей! Всё очень понравилось, рекомендую.
