Николаевич сумел увлечь абсолютно всех. Его рассказ был настолько живым и интересным, что внимание не ослабевало ни на минуту. Он совмещал рассказ про исторические факты с увлекательными историями, создавая яркую и запоминающуюся картину прошлого и настоящего города и области.

Благодаря Андрею Николаевичу мы получили много интересных фактов не только о Гвардейске и Черняховске, но и о современной жизни в Калининградской области. Экскурсия была не просто информативной, но и очень познавательной и вдохновляющей.

Рекомендую всем, кто хочет узнать больше об этом красивом регионе России! И обязательно постарайтесь попасть на экскурсию к Андрею Николаевичу – не пожалеете!"