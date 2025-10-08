В Гвардейске и Черняховске каждый уголок дышит историей.
Участники экскурсии смогут увидеть старинные дома и немецкую брусчатку, а также замки Тевтонского ордена.
В сопровождении гида-тевтоноведа гости узнают о судьбе этих мест и смогут сделать уникальные фотографии. На обед предлагается остановка в знаменитой чебуречной «Талпаки». Это путешествие оставит незабываемые впечатления и подарит новые знания о богатой истории региона
Участники экскурсии смогут увидеть старинные дома и немецкую брусчатку, а также замки Тевтонского ордена.
В сопровождении гида-тевтоноведа гости узнают о судьбе этих мест и смогут сделать уникальные фотографии. На обед предлагается остановка в знаменитой чебуречной «Талпаки». Это путешествие оставит незабываемые впечатления и подарит новые знания о богатой истории региона
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Замки Тевтонского ордена
- 📸 Фотографии на фоне ратуши
- 🍽 Обед в чебуречной «Талпаки»
- 🏛 Исторические памятники
- 🌳 Уютные скверы и парки
- 🕍 Собор Святого Михаила Архангела
Что можно увидеть
- Рыночная площадь
- Городская ратуша
- Кирха 14 века
- Замок Тапиау
- Памятник Василию Тёркину
- Памятник Барклаю де Толли
- Церковь Святого Бруно
- Камень в память о пребывании Петра I
- Собор Святого Михаила Архангела
- Средневековые замки Георгенбург и Инстербург
Описание экскурсии
В Гвардейске:
- Вы рассмотрите рыночную площадь, городскую ратушу, кирху 14 века и замок Тапиау (снаружи).
- Познакомитесь с историей замка, впервые упомянутого в 1258 году.
- Сделаете фото с танцующими фигурками на фоне ратуши.
- Увидите памятник «Василию Тёркину» — ведь именно здесь Александр Твардовский завершал работу над знаменитой поэмой.
В Черняховске:
- Пройдёте по улицам и встретите памятник Барклаю де Толли, дома 19 века, церковь Святого Бруно, а также камень в память о пребывании в Инстербурге Петра I.
- Полюбуетесь главным сокровищем города — собором Святого Михаила Архангела.
- Исследуете городской парк и таинственный мост, исполняющий желания.
- А также осмотрите средневековые руинированные замки Георгенбург и Инстербург.
Примерный тайминг экскурсии:
- 9:45 — отправление из Светлогорска.
- 11:15 — прибытие в Гвардейск.
- 11:15–12:15 — экскурсия по городу.
- 12:45–13.25 — обед в чебуречной «Талпаки».
- 14.00–16.30 — экскурсия по Черняховску.
- 18.30 — возвращение в Светлогорск.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе Higer 2024 г. в.
- Отдельно оплачивается обед в чебуречной — по желанию.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- Оставшуюся сумму просим оплатить гиду на месте без сдачи или заранее по QR-коду.
в воскресенье в 09:45
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Калининградский проспект 70Е
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 09:45
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Светлогорске
Провела экскурсии для 196 туристов
Наша компания на рынке с 2004 года. Квалифицированные аккредитованные гиды проведут авторские экскурсии по маршрутам.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алина
8 окт 2025
Хорошая экскурсия, много информации, автобус хороший. Мне все понравилось. Рекомендую.
А
Анна
8 сен 2025
Все очень понравилось. Очень атмосферные города. Гид дал много интересной информации.
Ю
Юлия
8 сен 2025
Очень интересная экскурсия и гид Андрей замечательный экскурсовод. Не банальный, со своеобразной манерой изложения и с большим чувством юмора. Большое спасибо.
Н
Наталья
7 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. Восточная Калининградская область прекрасна! Даже захотелось пожить несколько дней в Гвардейске. Наш экскурсовод Андрей - человек, любящий свой край, с энциклопедическими знаниями, которыми он в лёгкой, увлекательной форме щедро делился. Спасибо, было очень познавательно, я узнала много нового и интересного!
Татьяна
24 авг 2025
Очень впечатлила поездка в Гвардейск и Черняховск) Черняховск невероятно понравился своей архитектурой и величественностью) отдельно хочется отметить гида - Андрея Николаевича. Несмотря на довольно большую группу, около 30 человек, Андрей
Салахова
4 мая 2025
Замечательная экскурсия, отличный гид Андрей! Всё очень понравилось, рекомендую.
Входит в следующие категории Светлогорска
Похожие экскурсии из Светлогорска
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Светлогорск - маленькая Швейцария: экскурсия по жемчужине Калининграда
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: У «Макета средневекового Кёнигсберга»
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
6030 ₽
6700 ₽ за всё до 10 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Светлогорска - в брутальный Балтийск
Погрузитесь в атмосферу Балтийска, самого западного города России. Узнайте о его истории, культурных пересечениях и уникальных природных заповедниках
Начало: На ж/д вокзале Светлогорск 2
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
23 850 ₽
26 500 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Куршской косе, Янтарному, Светлогорску и Зеленоградску
Проведите незабываемый день, погружаясь в красоту и историю Куршской косы, Янтарного, Светлогорска и Зеленоградска
Начало: По договоренности в Светлогорске, Зеленоградске ил...
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
21 850 ₽
23 000 ₽ за всё до 4 чел.