Приглашаем в атмосферное путешествие в Зеленоградск — бывший королевский курорт Кранц. Погуляйте по уютным улочкам, ощутите дух старины и узнайте, зачем здесь нужен котошеф.
А на противоположном берегу залива вас ждёт сыроварня «Шаакендорф», где пройдет дегустация — попробуем 6 сортов сыра и 4 вида шоколада с бокалом вина.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииПриглашаем вас в атмосферное путешествие, которое объединяет романтику старинного курорта и деликатесы. Зеленоградск — бывший королевский Кранц, город с удивительной историей, построенный в честь прекрасной королевы Луизы. Это место — настоящий калейдоскоп: средневековая архитектура, узкие улочки, морской воздух, ласковое солнце и… десятки котов! Именно здесь существует официальная должность котошефа, и вы узнаете, зачем она городу. На прогулке по уютным улицам вы познакомитесь с главными достопримечательностями этого курортного уголка Балтики.
По четвергам в 14:30
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Светлогорск, ул. Ленина, 33 (ЖД вокзал Светлогорск-2)
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам в 14:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Светлогорска
