2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Променады, свежесть Балтийского моря, ароматы сосновых лесов и свежая рыба, или один день на курорте

Алексей
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Алексей – ваш гид
Приглашаем вас посетить за один день самые популярные курорты Калининградской области: бывшие Раушен и Кранц, где вы сможете отдохнуть и насладиться умиротворяющей природой.
От 6999 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии2 отзыва
5
Курортные города Светлогорск и Зеленоградск
Курортные города Светлогорск и Зеленоградск

Программа

Cветлогорск

  • Башня водолечебницы;
  • Променад;
  • Солнечные часы;
  • Скульптура Германа Брахерта «Нимфа»;
  • Скульптура «Русалка»;
  • Органный зал Макаровых;
  • Лютеранская кирха (ныне храм Серафима Саровского);
  • Озеро Тихое.

В Светлогорске вас ждут сказочное море, солнце и пропитанный ароматами сосновых лесов воздух балтийского побережья! На променаде с весны до осени работают летние кафе, бары, крытые и открытые рестораны, где можно отведать блюда из свежей рыбы.

Зеленоградск

  • Променад
  • Городской парк
  • Сквер королевы Луизы
  • Водонапорная башня
  • Лютеранская кирха Святого Адальберта
  • Железнодорожный вокзал 1885 года
  • Бывшее здание Администрации курорта Кранц
  • Бывший Почтамт Кранца

Зеленоградск прекрасно подходит для неспешной прогулки. К этому, кажется, располагает все: длинный променад, живописный парк, старинная пешеходная улочка Кёнигсбергштрассе (ныне Курортная).

При желании в теплое время года в любом из этих городков вы сможете покупаться, позагорать или покататься на велосипеде.

Организационные детали

  • Количество охваченных достопримечательностей и время их посещений будет зависеть от вас. По договоренности можно продлить экскурсионное время из расчета — 1000 руб./час.
  • В стоимость экскурсии входит экскурсионное сопровождение и передвижение на легковом автомобиле от места вашего проживания в Калининграде.
  • Входные билеты, питание, велопрокат и другие доп. опции в стоимость экскурсии не входят и приобретаются на ваше усмотрение.
Курортные города Светлогорск и Зеленоградск
Курортные города Светлогорск и Зеленоградск
Курортные города Светлогорск и Зеленоградск
Курортные города Светлогорск и Зеленоградск
Курортные города Светлогорск и Зеленоградск
Курортные города Светлогорск и Зеленоградск
Курортные города Светлогорск и Зеленоградск
Курортные города Светлогорск и Зеленоградск
Курортные города Светлогорск и Зеленоградск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Провожу экскурсии на комфортном для путешествий компактвэне Рено Гранд Сценик III (кол-во мест: 5+2). Беру только один заказ в день, поэтому при желании вы сможете взять дополнительное время. Показываю своим гостям не только Калининград и область, но и Польшу, Литву. Активно работаю в сфере туризма с 2015 года. На сегодняшний день у меня есть две аккредитации гида. Образование — высшее, родился в 1983 г., водительский стаж с 2002 г. Постараюсь сделать ваш отдых незабываемым!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

6 апреля 2019
Интересная и разносторонняя экскурсия. Алексей интересный рассказчик. Маршрут экскурсии длинный и познавательный.
11 января 2019
Очень довольны экскурсией в Светлогорск и Зеленоградск, которую провёл для нас Алексей. Рассказал много интересного. Видно, что край свой он любит, собирает редкие факты и старые фотографии. Ответил на все интересовавшие нас вопросы по Калининграду и области, дал много полезных советов. Алексей приятный ненавязчивый человек, учитывает все пожелания туристов, ведёт экскурсию в непринуждённой манере, абсолютно не устали. Прекрасно и уверенно ведёт машину. Очень ему благодарны.

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