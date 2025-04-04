2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю вас посетить за один день самые популярные курорты Калининградской области: бывшие Раушен и Кранц, где вы сможете отдохнуть и насладиться умиротворяющей природой.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Программа

Cветлогорск

Башня водолечебницы

Променад

Солнечные часы

Скульптура «Русалка»

Органный зал Макаровых

Лютеранская кирха (ныне храм Серафима Саровского)

Озеро Тихое

В Светлогорске вас ждут сказочное море, солнце и пропитанный ароматами сосновых лесов воздух балтийского побережья! На променаде с весны до осени работают летние кафе, бары, крытые и открытые рестораны, где можно отведать блюда из свежей рыбы.

Зеленоградск

Променад

Городской парк

Сквер королевы Луизы

Водонапорная башня

Лютеранская кирха Святого Адальберта

Железнодорожный вокзал 1885 года

Бывшее здание администрации курорта Кранц

Бывший Почтамт Кранца

Зеленоградск прекрасно подходит для неспешной прогулки. К этому, кажется, располагает все: длинный променад, живописный парк, старинная пешеходная улочка Кёнигсбергштрассе (ныне Курортная).

При желании в теплое время года в любом из этих городков вы сможете покупаться, позагорать или покататься на велосипеде.

Организационные детали