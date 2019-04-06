2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Cветлогорск

Башня водолечебницы;

Променад;

Солнечные часы;

Скульптура Германа Брахерта «Нимфа»;

Скульптура «Русалка»;

Органный зал Макаровых;

Лютеранская кирха (ныне храм Серафима Саровского);

Озеро Тихое.

В Светлогорске вас ждут сказочное море, солнце и пропитанный ароматами сосновых лесов воздух балтийского побережья! На променаде с весны до осени работают летние кафе, бары, крытые и открытые рестораны, где можно отведать блюда из свежей рыбы.

Зеленоградск

Променад

Городской парк

Сквер королевы Луизы

Водонапорная башня

Лютеранская кирха Святого Адальберта

Железнодорожный вокзал 1885 года

Бывшее здание Администрации курорта Кранц

Бывший Почтамт Кранца

Зеленоградск прекрасно подходит для неспешной прогулки. К этому, кажется, располагает все: длинный променад, живописный парк, старинная пешеходная улочка Кёнигсбергштрассе (ныне Курортная).

При желании в теплое время года в любом из этих городков вы сможете покупаться, позагорать или покататься на велосипеде.