2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю вас посетить за один день самые популярные курорты Калининградской области: бывшие Раушен и Кранц, где вы сможете отдохнуть и насладиться умиротворяющей природой.
Описание экскурсии
Программа
Cветлогорск
- Башня водолечебницы
- Променад
- Солнечные часы
- Скульптура «Русалка»
- Органный зал Макаровых
- Лютеранская кирха (ныне храм Серафима Саровского)
- Озеро Тихое
В Светлогорске вас ждут сказочное море, солнце и пропитанный ароматами сосновых лесов воздух балтийского побережья! На променаде с весны до осени работают летние кафе, бары, крытые и открытые рестораны, где можно отведать блюда из свежей рыбы.
Зеленоградск
- Променад
- Городской парк
- Сквер королевы Луизы
- Водонапорная башня
- Лютеранская кирха Святого Адальберта
- Железнодорожный вокзал 1885 года
- Бывшее здание администрации курорта Кранц
- Бывший Почтамт Кранца
Зеленоградск прекрасно подходит для неспешной прогулки. К этому, кажется, располагает все: длинный променад, живописный парк, старинная пешеходная улочка Кёнигсбергштрассе (ныне Курортная).
При желании в теплое время года в любом из этих городков вы сможете покупаться, позагорать или покататься на велосипеде.
Организационные детали
- Количество охваченных достопримечательностей и время их посещений будет зависеть от вас. По договорённости можно продлить экскурсионное время из расчета — 2000-2500 ₽/час (в зависимости от типа транспорта)
- В стоимость экскурсии входит экскурсионное сопровождение и передвижение на автомобиле от места вашего проживания в Светлогорске
- Входные билеты, питание, велопрокат и другие доп. опции в стоимость экскурсии не входят и приобретаются на ваше усмотрение
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Светлогорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1077 туристов
Работаю гидом с 2015 г. Имею профильное образование, несколько аккредитаций и федеральную аттестацию. Провожу по-настоящему индивидуальные экскурсии. Владею автомобилем комфорт-класса и микроавтобусом с панорамными люками (до 7 человек). Большинство моих гостей снова возвращаются в наш край и лично ко мне. До встречи на экскурсии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Самое главное в экскурсии- это ГИД!!!! Нам очень повезло- Алексей очень умный вежливый и тактичный человек с чувством юмора. На очень удобном минивене мы провели целый день в компании экскурсовода.
+1
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О
Наша экскурсия началась в городе Пионерский, затем мы посетили Зеленогорск и Светлогорск. Путешествие было приятным, радостным, познавательным и интересным. Наш экскурсовод, Алексей, очень интеллигентный, тактичный, образованный молодой человек. Порадовал нас глубоким знанием истории края, заразил любовью и привязанностью к здешним местам. Конечно, мы захотели приехать ещё не один раз, чтобы продолжить наши путешествия. Благодарим нашего прекрасного гида!!!
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Мы были 07.10.2023 у Алексея на экскурсии Светлогорск и Зеленоградск. Мы остались под большим впечатлением! Алексей забрал нас из отеля на комфортабельном авто, вел машину уверенно и аккуратно, чувствовали себя
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Н
Очень довольны экскурсией в Светлогорск и Зеленоградск, которую провёл для нас Алексей. Рассказал много интересного. Видно, что край свой он любит, собирает редкие факты и старые фотографии. Ответил на все
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М
Алексей очень интересно рассказывал, во время экскурсии подстраивался под наш темп и нас)
Алексей предусмотрел, и заранее заказал столик в ресторане с отличным видом.
Всей нашей компании очень понравилось) огромное спасибо Алексею за прекрасно проведенный день)
Алексей предусмотрел, и заранее заказал столик в ресторане с отличным видом.
Всей нашей компании очень понравилось) огромное спасибо Алексею за прекрасно проведенный день)
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С
07.04.2022 была на экскурсии с Алексеем. Замечательный человек. Профессионал своего дела. Грамотен, компетентен. Лоялен к клиентам. Прислушивается к пожеланиям. И, что не мало важно, очень спокойный и аккуратный водитель. Очень его рекомендую. Не пожалеете!)
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