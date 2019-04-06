2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Cветлогорск
В Светлогорске вас ждут сказочное море, солнце и пропитанный ароматами сосновых лесов воздух балтийского побережья! На променаде с весны до осени работают летние кафе, бары, крытые и открытые рестораны, где можно отведать блюда из свежей рыбы.
Зеленоградск
Зеленоградск прекрасно подходит для неспешной прогулки. К этому, кажется, располагает все: длинный променад, живописный парк, старинная пешеходная улочка Кёнигсбергштрассе (ныне Курортная).
При желании в теплое время года в любом из этих городков вы сможете покупаться, позагорать или покататься на велосипеде.