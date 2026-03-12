Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Светлогорска

в окружении белоснежных пляжей, экзотических растений и лечебных минеральных вод. А во время путешествия вас будут сопровождать увлекательные рассказы о курортной жизни Кранца и Нойкурена, которые сейчас носят имена Зеленоградск и Пионерский.

Описание экскурсии

История Прусской Ривьеры

Совсем не случайно Земланд, которым так гордились местные жители, считался Прусской Ривьерой и привлекал тысячи европейцев, желающих отдохнуть на лечебных королевских курортах. Во время нашего путешествия по приморским городкам я поведаю вам истории и легенды о Земландском полуострове, о его древних жителях, королях и их подданных.

Очарование курортного Кранца

Сначала мы отправимся в небольшую бухту у Куршской косы, где расположился первый королевский курорт Кранц. Теперь это милый Зеленоградск с атмосферными улочками и сохранившимися немецкими зданиями. Во время прогулки я расскажу вам об известных гостях курорта, среди которых были и представители Российской империи. Вы познакомитесь с необычной архитектурой Кранца, прогуляетесь по променаду вдоль моря и попробуете минеральную воду из бювета «Королева Луиза» (и даже сможете налить бутылочку с собой).

Нойкурен — «от святилища Бога грома до резиденции Президента»

Ландшафтный курорт Нойкурен был излюбленным местом тихого отдыха самых главных людей Пруссии и России — и это неслучайно! Сегодняшний Пионерский с его колоритными домиками, утопающими в зелени, еще в донемецкое время был известным, а ранее даже священным местом. Многие охотники за сокровищами прибывали сюда к истоку «Янтарного пути». Что же так манит во все времена на эту землю завоевателей, правителей, мыслителей и нас? «Балтское золото — солнечный камень»? «Гора Великанов» — древнейший памятник археологии? «Лососевый ручей» и «камень лжи»? А может быть сакральные тайны «Мест Силы» Самбийского полуострова? Приглашаю вас в познавательную экспедицию вглубь истории! По желанию также можно прикоснуться к уникальной экспозиции древностей в музее «Рантава».

Нагулявшись по широким променадам и улочкам с колоритными домиками, мы сможем познакомиться с местной кухней в уютном кафе на берегу Балтийского моря, а в сыроварне Шаакендорф продегустировать сыры и шоколад.

Можем продолжить наше увлекательное путешествие поездкой в Янтарный или на Куршскую косу (по договоренности). До встречи, друзья!

Организационные детали