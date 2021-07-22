Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Светлогорска

Королевские курорты Земландии

Ощутить немецкий колорит уютного Кранца и роскошного Раушена

4.3
4 отзыва
Земланд – так жители Восточной Пруссии называли полуостров, окруженный с трех сторон морем и заливами.

Вы посетите лучшие курорты Земландии, куда со всей Европы съезжались состоятельные буржуа и аристократы, чтобы отдохнуть в окружении белоснежных пляжей, экзотических растений и лечебных минеральных вод.

А во время путешествия вас будут сопровождать увлекательные рассказы о курортной жизни Кранца и Нойкурена, которые сейчас носят имена Зеленоградск и Пионерский.
Королевские курорты Земландии
Королевские курорты Земландии
Королевские курорты Земландии
Королевские курорты Земландии
Королевские курорты Земландии
Королевские курорты Земландии
Королевские курорты Земландии
Королевские курорты Земландии
Королевские курорты Земландии
Королевские курорты Земландии
Королевские курорты Земландии
Королевские курорты Земландии
Королевские курорты Земландии
Королевские курорты Земландии

Что вас ожидает

История Прусской Ривьеры

Совсем не случайно Земланд, которым так гордились местные жители, считался Прусской Ривьерой и привлекал тысячи европейцев, желающих отдохнуть на лечебных королевских курортах. Во время нашего путешествия по приморским городкам я поведаю вам истории и легенды о Земландском полуострове, о его древних жителях, королях и их подданных.

Очарование курортного Кранца

Сначала мы отправимся в небольшую бухту у Куршской косы, где расположился первый королевский курорт Кранц. Теперь это милый Зеленоградск с атмосферными улочками и сохранившимися немецкими зданиями. Во время прогулки я расскажу вам об известных гостях курорта, среди которых были и представители Российской империи. Вы познакомитесь с необычной архитектурой Кранца, прогуляетесь по променаду вдоль моря и попробуете минеральную воду из бювета «Королева Луиза» (и даже сможете налить бутылочку с собой).

Нойкурен — «от святилища Бога грома до резиденции Президента»

Ландшафтный курорт Нойкурен был излюбленным местом тихого отдыха самых главных людей пРуссии и России — и это неслучайно! Сегодняшний Пионерский с его колоритными домиками, утопающими в зелени, еще в донемецкое время был известным, а ранее даже священным местом. Многие охотники за сокровищами прибывали сюда к истоку «Янтарного пути». Что же так манит во все времена на эту землю завоевателей, правителей, мыслителей и нас? «Балтское золото -солнечный камень»? «Гора Великанов» — древнейший памятник археологии? «Лососевый ручей» и «камень лжи»? А может быть сакральные тайны «Мест Силы» Самбийского полуострова? Приглашаю вас в познавательную экспедицию вглубь истории! По желанию также можно прикоснуться к уникальной экспозиции древностей в музее «Рантава».

Нагулявшись по широким променадам и улочкам с колоритными домиками, мы сможем познакомиться с местной кухней в уютном кафе на берегу Балтийского моря.
А можем продолжить наше увлекательное путешествие поездкой в Янтарный, или на Куршскую косу. До встречи, друзья.

Организационные детали

  • Объекты и музеи Зеленоградска и Пионерского согласовываются, меняются и включаются по вашему желанию, также есть возможность пройти лечебный сеанс в «Янтарной комнате». Для детей можно организовать мастер-классы по изготовлению сувениров и сладостей.
  • Посещение музеев, расходы на еду, лечебные процедуры и мастер-классы оплачиваются путешественниками отдельно
  • Выезд и окончание экскурсии возможен в любом городе Балтийского побережья по договоренности с гидом
  • Экскурсию провожу я, но иногда меня заменяют мои коллеги, профессиональные гиды
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Лариса
Лариса
Увлеченный историей и тайнами Пруссии, опытный и сертифицированный гид-экскурсовод. Коренная жительница янтарного края, любящая свою профессию и постоянно изучающая тонкости и потаенные уголки своего региона. С радостью готова помочь организовать Ваш отпуск так, как Вам будет удобно, интересно и комфортно. Проведу любую желаемую Вами экскурсию по области, Косе и Польше. Постараюсь сделать Ваш отдых лучшим приключением сезона! Моя карета — Хендай Крета 2019 года ждёт Вас! До встречи, друзья!
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4 настоящих отзыва от туристов

М
22 июля 2021
Очень приятный экскурсовод Лариса, не стандартный подход, живой интерес к экскурсантам и к городам. Очень гибкий процесс прогулки, завлекательно и увлекательнр. Узнали такие интересные события, о которых нигде не прочитали. Мы остались очень довольны.
Машина просторная, быстро доехали и к Пионерску и Зеленогорску. Обедали в приятном кафе. Погуляли по набережным. Очень много информации, чувствуется, что человек не равнодушный, в своём деле профи.
Спасибо.
Паша
19 июля 2021
Уже вторую свою поездку в Калининградскую область доверили Ларисе и опять не прогадали, экскурсии, которые она предлагает - настоящее путешествие в прошлое ✨ Старые домики, уютные улочки, живописные виды и вообще самые удивительные и нетривиальные места, даже подземелья, если попросите 😁

Лариса знает места, о которых даже в интернете не написано и очень приятно удивляет индивидуальным подбором маршрута! Приедем в третий раз, обязательно обратимся, и вам советуем 🔥

Лариса - лучший гид Калининградской области 👍
а
4 июня 2019
Был заменен экскурсовод. Время начали переносить. Что планировали не посмотрели. : 6 тысяч что заплатили. - это не стоит того.
Лариса
Ответ гида:
Уважаемый, Александр! Признаюсь, было очень обидно получить от Вас такой отзыв. Экскурсоводу Вы сказали, что даже не ожидали столько увидеть и узнать. И вот. ? Замечания, которые Вы здесь написали, не могу назвать продуктивными и справедливыми. Вы забронировали экскурсию на 15.00, зная что у меня уже есть экскурсия с утра. Для Вашего же удобства, по согласованию с Вами, время было перенесено на более раннее и соответственно предоставлен другой экскурсовод. Не обсуждая заранее и не выражая никаких пожеланий, а прямо по приезду экскурсовода Вы приняли решение развернуть его на другой маршрут, отказавшись осматривать Светлогорск ("Всё сами уже посмотрели") и после распросов, что можно увидеть в Зеленоградске, попросили показать лучше что-то ещё интересное. Экскурсовод обладая богатым опытом и глубокими знаниями с лёкостью согласился (хотя расход топлива и времени увеличился, но доплаты у Вас не просил) По дороге предоставлялась информация о достопримечательности приморских городов, Отрадное, Лесное, Приморье, Донское. Осмотр янтарной сокровищницы мира- Янтарного, где ведётся единственная в мире добыча янтаря промышленым путём. Сам Янтарный - уникальный урбанистический комплекс и один из лучших старинных парков побережья, с выходом на самый широкий пляж, шахта "Анна" Далее, через Приморск Вы отправились в форпост-Балтийск. Увидели Цитадель, неоготическую архитектуру военного города, памятник Петру и его дочери Елизавете Петровне, историческую "Русскую набережную" с военными судами, кормили лебедей, увидели отель, где останавливался Бродский, услышали рассказ о Балтийской косе, наблюдая её через пролив и т. д. Что Вы планировали и что не увидели, для нас осталось загадкой… Можно, конечно "в себе планировать" попасть по Балтийской косе в Польшу, Германию, а дальше на курорты Франции, но это совсем другая история)) В нашем случае, дальше Балтийска ехать уже было некуда. После проведения экскурсии я интересуюсь у экскурсовода: "Как впечатления гостей. " Ответ был: "Клиенты довольны, что поехали по этому маршруту, мне было сказано что даже не ожидал, что так это интересно… " А по поводу цены, экскурсия "Балтийск-Янтарный-Светлогорск" в туристическом 50 местном автобусе стоит 2000 рублей с человека, Вы втроём как раз и поехали, может быть на групповую экскурсию записаться стоило?
А
19 мая 2018
Если вы хотите получить удовольствие от экскурсии, тогда к Ларисе. Выбирала на разных сайтах, не хотели устать, но одновременно получить информацию не из интернета. Действительно индивидуальный подход и легкая, приятная атмосфера общения на целый день. Рекомендую.

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