Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Светлогорска

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Королевские курорты Земландии

Ощутить немецкий колорит уютного Кранца и Нойкурена, прикоснуться к древности Шаакена
Земланд — так жители Восточной Пруссии называли полуостров, окруженный с трех сторон морем и заливами.

Вы посетите лучшие курорты Земландии, куда со всей Европы съезжались состоятельные буржуа и аристократы, чтобы отдохнуть
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в окружении белоснежных пляжей, экзотических растений и лечебных минеральных вод.

А во время путешествия вас будут сопровождать увлекательные рассказы о курортной жизни Кранца и Нойкурена, которые сейчас носят имена Зеленоградск и Пионерский.

4.9
23 отзыва
Королевские курорты Земландии
Королевские курорты Земландии
Королевские курорты Земландии

Описание экскурсии

История Прусской Ривьеры

Совсем не случайно Земланд, которым так гордились местные жители, считался Прусской Ривьерой и привлекал тысячи европейцев, желающих отдохнуть на лечебных королевских курортах. Во время нашего путешествия по приморским городкам я поведаю вам истории и легенды о Земландском полуострове, о его древних жителях, королях и их подданных.

Очарование курортного Кранца

Сначала мы отправимся в небольшую бухту у Куршской косы, где расположился первый королевский курорт Кранц. Теперь это милый Зеленоградск с атмосферными улочками и сохранившимися немецкими зданиями. Во время прогулки я расскажу вам об известных гостях курорта, среди которых были и представители Российской империи. Вы познакомитесь с необычной архитектурой Кранца, прогуляетесь по променаду вдоль моря и попробуете минеральную воду из бювета «Королева Луиза» (и даже сможете налить бутылочку с собой).

Нойкурен — «от святилища Бога грома до резиденции Президента»

Ландшафтный курорт Нойкурен был излюбленным местом тихого отдыха самых главных людей Пруссии и России — и это неслучайно! Сегодняшний Пионерский с его колоритными домиками, утопающими в зелени, еще в донемецкое время был известным, а ранее даже священным местом. Многие охотники за сокровищами прибывали сюда к истоку «Янтарного пути». Что же так манит во все времена на эту землю завоевателей, правителей, мыслителей и нас? «Балтское золото — солнечный камень»? «Гора Великанов» — древнейший памятник археологии? «Лососевый ручей» и «камень лжи»? А может быть сакральные тайны «Мест Силы» Самбийского полуострова? Приглашаю вас в познавательную экспедицию вглубь истории! По желанию также можно прикоснуться к уникальной экспозиции древностей в музее «Рантава».

Нагулявшись по широким променадам и улочкам с колоритными домиками, мы сможем познакомиться с местной кухней в уютном кафе на берегу Балтийского моря, а в сыроварне Шаакендорф продегустировать сыры и шоколад.
Можем продолжить наше увлекательное путешествие поездкой в Янтарный или на Куршскую косу (по договоренности). До встречи, друзья!

Организационные детали

  • Объекты и музеи Зеленоградска и Пионерского согласовываются, меняются и включаются по вашему желанию, также есть возможность пройти лечебный сеанс в «Янтарной комнате». Для детей можно организовать мастер-классы по изготовлению сувениров и сладостей.
  • Посещение музеев, расходы на еду, лечебные процедуры и мастер-классы оплачиваются путешественниками отдельно
  • Выезд и окончание экскурсии возможен в любом городе Балтийского побережья по договоренности с гидом
  • Экскурсию провожу я, но иногда меня заменяют мои коллеги, профессиональные гиды
  • Путешественники несут ответственность за нанесение ущерба автомобилю

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Лодочная станция. Озеро Тихое
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — ваша команда гидов в Светлогорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7879 туристов
Увлечённый историей и тайнами Пруссии, опытный и сертифицированный гид. Коренная жительница янтарного края, любящая свою профессию и постоянно изучающая тонкости и потаённые уголки своего региона. Вместе с опытной командой гидов с радостью проведём любую желаемую вами экскурсию. Постараемся сделать ваш отдых лучшим приключением сезона!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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М
Благодарим прекрасного гида Сергея за чудесную экскурсию. Интересное повествование: факты, даты, имена, объекты, но главное, с любовью к волшебному краю! Особенно хочется отметить доброжелательное отношение к клиенту, заботу в большом и малом, умение слышать: удивительное сочетание мужественности и душевности, деликатное вождение! А сколько новых мест показал Сергей!! Отдельное спасибо за гордость восстановлением старины и возведением нового (где уместно)!!
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Ирина
Добрый день. От души хочу поблагодарить организатора и гида моей такой замечательной экскурсии по королевским курортам Земландии. Понравилось все! Отличная организация, от порога до порога виллы, хорошая организация маршрута с
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учетом моих пожеланий (маршрут был скорректирован и чуть-чуть изменен, чтобы мне было удобно ходить, получая удовольствие), отличная быстрая езда на хорошей машине. Приятный собеседник в лице гида Надежды. Слушала ее и ловила себя на мысли, что мы с ней давно знакомы, так легко было общаться, слушая ее неспешные интересные рассказы по пути наших прогулок. Было приятно совместно выпить чашечку кофе в музее курортной моды Васильева, перекусить в ресторанчике на берегу залива, любуясь красотой природы, наслаждаясь прекрасной погодой, вкусной балтийской рыбой. Душевно прогулялись по танцующему лесу, где завораживают не только деревья, а необыкновенный густой и вкусный воздух!!! При этом слушаю тихий голос Надежды, так же завораживающий, как все вокруг. День пролетел незаметно… Столько новой интересной информации за один день не было давно. А какие фото получились, просто прелесть. Позитивного заряда и эмоций от проведенного с Надеждой дня хватит надолго. Имя моего гида вселило в меня НАДЕЖДУ, что я еще должна сюда вернуться, Это замечательное место. И хорошо, что есть такие профессиональные люди на своем месте, которые делают нас счастливее. Спасибо вам! И дай Бог вам процветания и здоровья!

Добрый день. От души хочу поблагодарить организатора и гида моей такой замечательной экскурсии по королевским курортам
Добрый день. От души хочу поблагодарить организатора и гида моей такой замечательной экскурсии по королевским курортам
Добрый день. От души хочу поблагодарить организатора и гида моей такой замечательной экскурсии по королевским курортам
Добрый день. От души хочу поблагодарить организатора и гида моей такой замечательной экскурсии по королевским курортам
Добрый день. От души хочу поблагодарить организатора и гида моей такой замечательной экскурсии по королевским курортам
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К
Впервые всей семьей в Калининграде и конечно же запланировали объять необъятное. Экскурсоводом по отзывам выбрали Ларису. Эта была наполненная интересными историческими фактами, наблюдениями, великолепная экскурсия. Мы не только погрузились в
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историю и увидели популярные и не очень места и достопримечательности Светлогорск и Зеленоградска, а так же посетили места до которых сами бы не добрались - посетили морской порт, бывший военный городок Пионерский, прогулялись по его стройным, строгим, опрятным немецким улочкам, заглянули в один из удивительных дворов, в котором хозяин устроил выставку собственных работ под открытым небом, Помимо его работ, там можно встретить старинные дверные ручки, подсвечники, детали украшений домов и многое другое. Затем мы проехали до национального парка-Куршская коса, где увидели подпологовый питомник туй, прогулялись по эко-тропе до кормушек копытных животных. Далее по Куршской косе доехали до пос. Рыбачий, поднялись на возвышенность - к месту силы и поклонения язычников, побывали на месте, где когда-то стоял замок Россит, познакомились с местной легендой последнего Комтура из замка Россит. Посмотрели на самую высокую и подвижную дюну, а также прогулялись до двух немецких артиллерийских позиций. В общем наша экскурсия расширилась и углубилась, как нам и хотелось - мы смогли объять необъятное:))) За что огромное спасибо нашему чуткому экскурсоводу, которая на ходу переигрывала маршрут. Огромное спасибо Вам Лариса за очень душевную, интересную экскурсию по индивидуальному маршруту.

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Паша
Уже вторую свою поездку в Калининградскую область доверили Ларисе и опять не прогадали, экскурсии, которые она предлагает - настоящее путешествие в прошлое ✨ Старые домики, уютные улочки, живописные виды и
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вообще самые удивительные и нетривиальные места, даже подземелья, если попросите 😁

Лариса знает места, о которых даже в интернете не написано и очень приятно удивляет индивидуальным подбором маршрута! Приедем в третий раз, обязательно обратимся, и вам советуем 🔥

Лариса - лучший гид Калининградской области 👍

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М
Очень приятный экскурсовод Лариса, не стандартный подход, живой интерес к экскурсантам и к городам. Очень гибкий процесс прогулки, завлекательно и увлекательнр. Узнали такие интересные события, о которых нигде не прочитали.
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Мы остались очень довольны.
Машина просторная, быстро доехали и к Пионерску и Зеленогорску. Обедали в приятном кафе. Погуляли по набережным. Очень много информации, чувствуется, что человек не равнодушный, в своём деле профи.
Спасибо.

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С
Как же мы были рады новой встрече с Ларисой. Приезжаем уже не первый раз, всегда заказываем экскурсии у Ларисы. Поездка по курортам получилась яркой, веселой, позитивной, легкой, наполненной забавными историями,
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шутками, как и положено курортной жизни, и в то же время достаточно информативной. 7 часов вместо 6 пролетели как 5 минут. Лариса, спасибо Вам за чудесный день! Мы обязательно приедем снова!

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