Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Светлогорска

Вы посетите лучшие курорты Земландии, куда со всей Европы съезжались состоятельные буржуа и аристократы, чтобы отдохнуть
Описание экскурсии
История Прусской Ривьеры
Совсем не случайно Земланд, которым так гордились местные жители, считался Прусской Ривьерой и привлекал тысячи европейцев, желающих отдохнуть на лечебных королевских курортах. Во время нашего путешествия по приморским городкам я поведаю вам истории и легенды о Земландском полуострове, о его древних жителях, королях и их подданных.
Очарование курортного Кранца
Сначала мы отправимся в небольшую бухту у Куршской косы, где расположился первый королевский курорт Кранц. Теперь это милый Зеленоградск с атмосферными улочками и сохранившимися немецкими зданиями. Во время прогулки я расскажу вам об известных гостях курорта, среди которых были и представители Российской империи. Вы познакомитесь с необычной архитектурой Кранца, прогуляетесь по променаду вдоль моря и попробуете минеральную воду из бювета «Королева Луиза» (и даже сможете налить бутылочку с собой).
Нойкурен — «от святилища Бога грома до резиденции Президента»
Ландшафтный курорт Нойкурен был излюбленным местом тихого отдыха самых главных людей Пруссии и России — и это неслучайно! Сегодняшний Пионерский с его колоритными домиками, утопающими в зелени, еще в донемецкое время был известным, а ранее даже священным местом. Многие охотники за сокровищами прибывали сюда к истоку «Янтарного пути». Что же так манит во все времена на эту землю завоевателей, правителей, мыслителей и нас? «Балтское золото — солнечный камень»? «Гора Великанов» — древнейший памятник археологии? «Лососевый ручей» и «камень лжи»? А может быть сакральные тайны «Мест Силы» Самбийского полуострова? Приглашаю вас в познавательную экспедицию вглубь истории! По желанию также можно прикоснуться к уникальной экспозиции древностей в музее «Рантава».
Нагулявшись по широким променадам и улочкам с колоритными домиками, мы сможем познакомиться с местной кухней в уютном кафе на берегу Балтийского моря, а в сыроварне Шаакендорф продегустировать сыры и шоколад.
Можем продолжить наше увлекательное путешествие поездкой в Янтарный или на Куршскую косу (по договоренности). До встречи, друзья!
Организационные детали
- Объекты и музеи Зеленоградска и Пионерского согласовываются, меняются и включаются по вашему желанию, также есть возможность пройти лечебный сеанс в «Янтарной комнате». Для детей можно организовать мастер-классы по изготовлению сувениров и сладостей.
- Посещение музеев, расходы на еду, лечебные процедуры и мастер-классы оплачиваются путешественниками отдельно
- Выезд и окончание экскурсии возможен в любом городе Балтийского побережья по договоренности с гидом
- Экскурсию провожу я, но иногда меня заменяют мои коллеги, профессиональные гиды
- Путешественники несут ответственность за нанесение ущерба автомобилю